Takto vypadá český čip Tropic Square. Důležitý milník se povedl, testovací vzorky fungují

Do pražských kanceláří společnosti Tropic Square těsně před Vánoci dorazil dárek. Z polovodičové továrny UMC na Tchaj-wanu přišla testovací várka třiapadesáti bezpečnostních čipů Tropic01. Tým mladého českého startupu si poprvé v praxi mohl ověřit, že jejich design není funkční pouze na papíře, ale že ožije i v rámci fyzického křemíku. To se podařilo, takže se mohlo začít slavit. „Je to velký úspěch,“ směje se technický ředitel Tropic Square Jak Pleskač.

Tropic Square pracuje na čipu označovaném jako Secure Element (SE). Má přinést vysokou míru zabezpečení hardwarových zařízení, jakou jsou peněženky na krypto. Prvním zákazníkem se stane pražská firma SatoshiLabs vyvíjející peněženky Trezor, která je zároveň majoritním investorem. Čip se také dostane na běžný trh pro ostatní zájemce.

Tropic Square odstartoval s počátečním kapitálem od SatoshiLabs, díky čemuž mohl zpracovat studii proveditelnosti. Později se jako investor připojil švýcarský fond Auzera, který výměnou za sto milionů získal podíl dvacet procent. Díky této sumě se mohl rozjet samotný návrh a provést tape-out prvních vzorků. V rámci čipového byznysu jde o významný milník.

Design je funkční

„Provedli jsme prvotní testování. Ukázalo se, že design je funkční, nemusíme ho předělávat a opravovat a můžeme se vrhnout dál,“ uvádí Pleskač. Tropic Square nyní bude odlaďovat věci týkající se například integrace technologií od externích dodavatelů, řešit debugging nebo dělat design dalších bloků. Firma vzhledem k probíhajícím pracím není příliš konkrétní, zmiňuje třeba odlaďování kolem OTB paměti.

Jak vypadají testovací vzorky čipu Tropic01:





Tropic Square také začne pracovat s partnery a možnými zákazníky, aby jejich připomínky případně mohly být reflektovány v designu. Startup má k dispozici vývojářské kity, což jsou vlastní navržené desky. Na nich je přidělána patice od Allsocket podobná těm, které se používají na základních deskách u klasických počítačů a serverů. Je ovšem výrazně menší a sedí na rozměry čipu Tropic01. Jednotlivé vzorky lze do patice vkládat a pracovat s nimi.

Tento rok se v Tropic Square bude hodně testovat a ladit. Startup chce nechat v příštím roce vyrobit finální předprodukční prototypy, následně rozjet masovou výrobu a v roce 2025 se dostat na trh. Současné propočty počítají se startovací sérií 1,5 milionu vyrobených čipů.

Dva wafery

Tropic Square vyrábí u společnosti UMC, což je jeden z největších zakázkových producentů na světě. Využívá se 55nm proces s tím, že packaging čipu probíhá v Malajsii.

Češi si pro aktuální testovací várku nechali vyrobit 120 kusů. Rozdělena byla do dvou várek po šedesáti kusech. Tropic01 se konkrétně „vypaloval“ do dvou 300mm waferů s tím, že Tropic Square není jediným zákazníkem daného waferu a prostor na něm sdíleli další zákazníci.

Do Prahy zatím přišlo 53 čipů z prvního waferu. Sedm z nich nedorazilo, byly poškozeny u packagingu. Várka z druhého waferu je ještě v UMC.

Testovací čipy mají rozměry pět krát pět milimetrů a obsahují čtyřicet pinů. Přesněji: jde o kontaktní plošky, piny jsou (podobně jako u nových procesorů Intel a AMD) součástí patice. Rozměry jsou o něco větší, Tropic Square cílil na čtyři krát čtyři milimetry. Důvodem byly neustále trvající problémy v čipových dodavatelských řetězcích – na pětimilimetrové verze se během výroby nemuselo čekat.

Plány na Tropic02

Pražská společnost už má plány na další rozvoj. Vzniknout by měl čip Tropic02, což nebude nová generace, ale spíše nová produktová řada postavená na základech verze Tropic01.

„Naším cílem není udělat jenom Secure Element. Chtěli jsme někde začít, vytvořit bezpečnostní část, která je nejpodstatnější, a chtěli jsme dokázat, že na to máme,“ vysvětluje výkonný ředitel Tropic Square Evžen Englberth.

Tropic02 bude kompletní SoC (System-on-Chip) obsahující jak základ z Tropic01, tak aplikační procesorová jádra. U nich se plánuje využít otevřenou instrukční sadu RISC-V konkurující ARMu. RISC-V je open source, což zapadá do filozofie českého startupu vydat otevřený a auditovatelný čip.

Tropic Square chce vzít design již hotového jádra RISC-V, nebude si navrhovat vlastní a řešit IP level procesoru. Také Tropic01 už využívá RISC-V, konkrétně jádro Ibex, které je mimo jiné součástí OpenTitanu. Jádro se stará o orchestraci funkcí nebo správu příkazů.

Toto SoC zároveň nebude generické CPU, které by šlo dejme tomu proti Qualcommu, ale stále bude cílit na specifické využití v bezpečnosti. Projekt je aktuálně na papíře a probíhají diskuse nad architekturou.

Nová várka peněz

V plánu je vedle toho spustit služby custom designu. Pokud tedy zákazníci českých čipů budou chtít provést úpravy na míru, Tropic Square tuto možnost nabídne.

Tyto ambice budou chtít další financování. Firma debatuje jak se současným investorem Auzera, tak dalšími zájemci. Nejspíše koncem letošního roku chce uzavřít investiční kolo, které by se rozsahem mělo pohybovat v rámci series A. Prostředky půjdou do dalšího vývoje, výroby a marketingu Tropic01 a částečně do Tropic02.

Tropic Square se vedle toho stali součástí evropského projektu ORSHIN. V něm je k dispozici 3,8 milionu eur pro vytvoření pravidel a frameworku pro bezpečný návrh elektroniky. Tropic Square se bude specializovat zejména na formalizaci a ověření návrhu open source řešení. „Budeme řídit aplikační testování a demonstrace,“ upřesňuje Pleskač. „Jde o to, aby se open source neházely klacky pod nohy z pohledu certifikací a tak dále.“

Součástí ORSHINu jsou i další firmy a organizace včetně NXP Semiconductors. Zajímavá je zejména společnost Texplained. Jde o etické hackery čipů, kteří mají nástroje, jako jsou elektronové mikroskopy. Jsou schopní čipy „zbrousit“ a nasnímat až na úroveň tranzistorů a hledat v nich problémy. Texplained spolupracují i přímo s Tropic Square, například ve školení lidí.