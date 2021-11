Takto vypadá český Wi-Fi router Turris Omnia II. Jeho výrobu brzdí nedostatek čipů

Sdružení CZ.NIC připravuje novou generaci populárního bezdrátového routeru Turris, který se stane vlajkovou lodí celé hardwarové nabídky. Projekt byl doposud označován pod pracovním názvem Turris 2022 a nyní se mluví o Turris Omnia II. Správce české národní internetové domény ho chce dostat na trh koncem příštího roku, značné překážky mu ale klade nedostatek čipů a komponent obecně.

„Vydání Turrisu Omnia II se možná uskuteční koncem roku 2022. Ale to je velmi optimistické a nevěřím, že to stihneme. Situace s komponenty je složitá a kolem hardwaru se dá velice těžko plánovat,“ uvádí technický šéf Turrisu Michal Hrušecký.

V CZ.NIC už obecně nevěří dodávkám ničeho, co nemají fyzicky v kancelářích. Dodavatelé jsou schopní zrušit již nasmlouvané objednávky, případně přijít s až několikanásobnou cenou. Čekat je tak například nutné na Wi-Fi moduly a procesory. Ceny modulů jen za letošek vyskočily několikanásobně.

Tento hlad po součástkách postihuje i současnou verzi Turrisu. „Máme poptávky, ale nemáme produkty, protože nejsou díly. Když najdeme zákazníka, který chce větší objemy, což znamená několik tisíc routerů nad naše původní plány, jsou dodávky komponent asi padesát týdnů. To už pak zákazník nechce,“ uvedl už dříve pro Lupu šéf Turrisu Petr Palán.

CZ.NIC tedy zatím prezentuje základní designovou podobu Turrisu II, plnohodnotný prototyp ale ještě k dispozici není. Podle Hrušeckého je tak předběžné mluvit o tom, zda by druhý Turris vstoupil na crowdfundingovou platformu Indiegogo nebo Kickstarteru. Právě tam původní model vybral 1,2 milionu dolarů.

Jak jsme na Lupě nedávno psali, Turrisu se prodaly desítky tisíc kusů. CZ.NIC s ním má byznysové plány a mimo jiné se zvažuje to, že by routery byly vyčleněny do samostatné společnosti.

Prototyp Turris Omnia II:

Základní technické obrysy už Omnia II má. Nabídne dva nezávislé 10Gb porty (metalika a SFP, možnost LAN a WAN), dále 2,5Gb konektory (metalika), konektor pro USB 3, Wi-Fi 6 a volitelný 5G modul. Uvnitř poběží 64bitový čtyřjádrový procesor ARM s frekvencí 2 GHz a minimálně 4 GB RAM. Součástí bude i SSD disk pro instalaci dodatečných open source aplikací. Zajímavý je malý displej v přední části routeru. Zvládne ukazovat různé stavové a další informace. Jeho podoba se ještě může změnit.

Vylepšení se dočká také současný Turris Omnia, který bude mít k dispozici rozšiřující kartu pro Wi-Fi 6. Rezervovány jsou tisíce karet, dodávky jsou slíbeny. Na trh přijde rovněž verze Omnie, která bude mít Wi-Fi 6 v základu. Bude nutné přidat anténu, karta je 4×4. Jako čip se použije MediaTek MT7915. Prodeje se očekávají někdy v roce 2022. Karty již mají certifikaci, na certifikaci celé Omnie se pracuje.

Na stávající Omnii se rovněž experimentuje s 5G. „Narážíme na propustnost sběrnice a na to, že všechny 5G karty už jsou M.2. V nové Omnii bychom proto chtěli mít nachystaný M.2 slot, do kterého bude vyvedené USB 3,“ plánuje Hrušecký.

CZ.NIC se dále chystá na příchod operačního systému Turris OS 6 využívající OpenWrt 21.02. Před pár dny vyšla verze 5.3, která je poslední z řady 5 a poslední postavená na OpenWrt 19.07. Do vydání šesté verze už budou přicházet jen menší opravy. Aktuální Turris OS je zároveň poslední, který využívá uživatelské rozhraní Foris. To bude úplně zrušeno a nahradí ho již nasazované reForis. Šestka možná stihne vyjít ještě na Vánoce.

Obecně lze dále čekat větší zapojení bezpečnostního systému Sentinel, který pomocí sběru dat dokáže zajišťovat úroveň kybernetické bezpečnosti. CZ.NIC plánuje Sentinel vypustit i mimo svůj prostor. „Oslovili jsme a zároveň jsme byli oslovení poskytovateli internetu. Zkusíme s nimi testovací provoz,“ uvádí Hrušecký. To, zda Sentinel například bude mít podobu jako služba O2 Security, není jasné. Bude záležet na dohodě a na tom, jak si provideři technologii nastaví.