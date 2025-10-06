Takto vypadá nový český Wi-Fi router Turris Omnia NG. Má i displej, kde si lze zahrát Dooma

Správce národní internetové domény CZ.NIC představil novou generaci Wi-Fi routeru Turris, který vzniká v České republice. Dostal jméno Turris Omnia NG a na trh se dostane v řádu dnů až týdnů. CZ.NIC dodělává poslední nutné papírování. Přístroje jsou vyrobeny a naskladněny, jde řádově o tisíce kusů. Cena bez daně bude činit 10,5 tisíce korun.
Turris Omnia NG, jemuž se s ohledem na jeho černobílo provedení interně přezdívá panda, je ve většině parametrů významným upgradem oproti současné verzi Omnia Wi-Fi 6. Srovnání parametrů přikládáme na obrázku. Zařízení lze také prozkoumat v galerii.
Novinka má k dispozici procesor Qualcomm IPQ 9574, jehož součástí jsou čtyři jádra ARMv8 na 2,2 GHz. Zůstala velikost RAM, konkrétně 2 GB.
Dále jsou v routeru dva porty SFP+ s rychlostí 10 Gb/s, čtyři porty ethernet RJ45 s rychlostí 2,5 Gb/s a podpora tří pásem Wi-Fi. Na frekvenci 2,4 GHz je k dispozici standard Wi-Fi 6 s rychlostí až 800 Mb/s, na frekvenci 5 GHz je to Wi-Fi 7 s rychlostí až 8 647 Mb/s a u frekvence 6 GHz je to opět Wi-Fi 7 s až 11 530 Mb/s.
Součástí zařízení je interní úložiště eMMC s kapacitou 8 GB. Prostor na ukládání dat lze rozšířit, přímo na desku lze podobně jako u počítačů připojit disk NVMe, z něhož je možné i bootovat.
Displej pro všechno možné
Na přední straně Omnie NG barevný displej IPS s rozlišením 240 × 240 pixelů. Ten lze využít více způsoby, a to i díky tomu, že k ovládání slouží pohodlný joystick d-pad. Zahrát si tedy lze třeba Hada nebo Dooma. Displej jinak může zobrazovat různé informace. Poslouží třeba k prvotnímu nastavení routeru, který vygeneruje a zobrazí SSID podle sériového čísla a umožní tak připojení přes webové rozhraní (případně je možné z displeje načíst QR kód). QR lze nastavit také třeba na přístup k části sítě pro hosty, takže jim nebude nutné dávat přihlašovací údaje, ale prostě si načtou kód z displeje.
Turris Omnia NG má poměrně velký zdroj, podobný jako u notebooků. Má totiž 90 wattů. Zařízení si standardně tolik nebere, ale router bude opět rozšiřitelný, takže jsou potřeba rezervy. Například moduly do SFP šachet si každý může vzít až pět wattů. Dále lze instalovat NVMe SSD a v budoucnu rozšiřitelné moduly.
Tyto moduly se mají začít objevovat příští rok, půjde například o 5G modem, který není součástí procesoru, respektive SoC. K tomu bude nutné přidat antény. Omnia NG má v základu čtyři, pro podporu 5G bude nutné nainstalovat další čtyři.
Router má čtyři stavové programovatelné RGB ledky. Díky tomu lze i v kombinaci s displejem vidět notifikace aniž by bylo nutné lézt do administračního rozhraní.
Přístroj má rovněž fyzické tlačítko pro reset, napájecí konektor, jedno tlačítko pro nastavení uživatelem (v základu jde o force USB boot) a dva porty USB 3.0 například pro připojení disků – jeden port je vzadu, druhý vpředu.
Dále si bude možné pořídit rack mount a router instalovat do rozvaděče. Chlazení je pasivní, teplo se odvádí do krabičky. Ale samozřejmě bude možné nadále experimentovat. Uživatelé předchozích Turrisů si dělali vlastní aktivní chlazení.
Turris Omnia NG se z velké části vyrábí v Česku. Tištěné spoje se produkují v Číně, osazování už je ale lokální záležitostí, stejně jako montáž, flashování, testování a výroba krabiček.
CZ.NIC začal s projektem Turris v roce 2012. Motivací bylo několik, šlo hlavně o ochranu domácích uživatelů (adaptivní firewall), monitoring botnetů, virů, DDoS útoků a podobně, vyhodnocování bezpečností situace v Česku (data používají třeba týmy CERT), spolupráci s dalšími projekty sbírajícími či analyzujícími podobná data, napojení na firemní systémy IDPS nebo analýzy dostupnosti a propustnosti sítí v Česku. Většinu cílů se daří plnit, ale například u zlepšení situace na trhu s CPE to úplně nevyšlo.
První Turris vyšel už před více než deseti lety a ze strany CZ.NICu má nadále podporu. Dlouhá životnost těchto přístrojů je daná i tím, že jde o otevřenou technologii spoléhající na open source.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem