Tchaj-wan chce z ČR čipovou základnu, Doom běží na displeji z bakterií, Raspberry Pi prolomí BitLocker

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Tchaj-wan chce z Česka udělat základnu na dodávky pro čipovou továrnu TSMC v Drážďanech. Český národní polovodičový klastr podepsal dohodu o spolupráci s tchajwanskými firmami, které v rámci dodavatelského řetězce doprovází TSMC v zahraniční expanzi, působí už v USA a Japonsku. Průmyslová či logistická základna by mohla vzniknout v Ústeckém kraji, dodávat lze i elektronové mikroskopy, testování, design a podobně. Tchaj-wan rozšiřuje své aktivity v Česku po politickém sbližování.

Seznam.cz nakoupil stovky čipů od Nvidie na vývoj umělé inteligence. Získal stovku modelů H100 a řádově stovky L4. Seznam připravuje vlastní jazykový model a zároveň dělá fine tuning modelů typu Llama. Společně s národním superpočítačovým centrem IT4Innovations má Seznam zřejmě největší instalaci Nvidie v Česku.

Yandex prodal svá ruská aktiva. Za 475 miliard rublů (5,2 miliardy dolarů) je kupuje skupina ruských investorů napojených na tamní vládu (Lukoil a další). Jde o asi polovinu nižší hodnotu, než byla tržní kapitalizace. Yandex, který je zapsaný v Nizozemsku, tak podle svých slov přestane mít na Rusko vazby a získaný kapitál bude moci využít na zahraniční projekty. Yandex před ruskou invazí na Ukrajinu otevřel vývoj v Praze, který pak zavřel. O ne zcela dobrovolném odevzdávání Yandexu do rukou ruského státu jsme psali zde. Rusko uvedlo, že Yandex tvoří část ruské společnosti a že jde o strategickou věc.





Doom dokáže běžet i na displeji poskládaném ze střevních bakterií. Ukázal to pokus mladé vědkyně pracující s bakteriemi E. Coli. Jde čistě o zobrazování a celé je to dost pomalé, celá hra by zabrala zhruba 600 let. Video je zde.

Google ve vyhledávači ruší cache webových stránek, tedy cached pages. Díky tomu bylo možné se na stránky dostat i v případě, že nefungovaly. Google chce dosáhnout úspor, dostupnost webů se také měla zlepšit.

Amazon Web Services z účtování poplatků za veřejné adresy IPv4 může mít každý rok až miliardu dolarů. Jak známo, IPv4 jsou nedostatková surovina, což žene ceny nahoru.

Do Windows Serveru se chystá linuxový příkaz sudo. Jeho základy se objevily v uniklé insiderské verzi Windows Serveru 2025. Plíživá „linuxalizace“ Microsoftu je čím dále méně plíživá. Microsoft sudo potvrdil.

ICANN navrhuje doménu .internal, která by se používala v neveřejných sítích. Šlo by o doménu nejvyšší úrovně, nicméně by nikdy nebyla delegována v kořenové zóně globálního stromu DNS.





Skupina státních čínských hackerů Volt Typhoon podle bezpečnostních složek USA v tamních kritických sítích působila minimálně pět let. Byla snad všude: železnice, veřejná doprava, letecký a námořní sektor a tak dále.

V kancelářích francouzské pobočky společnosti Huawei mělo podle AFP dojít k zásahu vyšetřovatelů. Detaily nejsou k dispozici, důvodem je takzvané improper behaviour, kam může spadat korupce a podobně. Huawei aktuálně ve Francii buduje továrnu na telekomunikační prvky, první mimo Čínu.

Čínské firmy překonaly ty evropské v objemu investic do výzkumu a vývoje. Hlavním tahounem je Huawei s dalšími většími hráči. Číňané investují hodně, ne vždy ale efektivně. V objemu investic do R&D stále vedou USA.

Huawei se v Číně opět stala jedničkou v prodejích chytrých telefonů. Alespoň na začátku tohoto roku, ukazují čísla Counterpoint Research. Huawei se ve spolupráci s SMIC povedlo vyrobit 7nm čip určený pro mobily, což v kombinaci s americkými sankcemi a národní hrdostí spustilo zájem Číňanů. Podíl Huawei doposud kvůli sankcím klesal. Huawei také rostou prodeje tabletů, kde domácí čip rovněž používá.

SMIC a Huawei plánují jít ještě dál, připravují 5nm výrobní proces. Použít se mají výrobní technologie z USA a Nizozemska.

K tématu ještě jedna zajímavost: Huawei musí produkci smartphonů brzdit, protože registruje obrovskou poptávku po svých AI čipech Ascend. Jde o alternativu k Nvidii, která teď jde v Číně na odbyt kvůli rozmachu AI. Čína nakupovala hlavně Nvidii, americká vláda ale zavedla sankce, což Číňany přesměrovalo k podpoře vlastní technologie.

Na YouTube je video ukazující, jak lze pomocí Raspberry Pi během minuty obejít BitLocker. Technika počítá s tím, že je bezpečnostní modul TPM mimo procesor. U CPU s integrovaným TPM by to fungovat nemělo.

Canon vydává novou technologii pro výrobu čipů a chce se dotáhnout na ASML. Nebude to hned, na okamžitou masovou produkci to ještě není. Canon dříve litografickému byznysu vládl, než přišla ASML s EUV a vrchní patra ovládla v podstatě monopolním postavením. Canon na nové technologii využívající takzvaný nanoimprint pracoval asi deset let.

Šéf OnePlus uvedl, že sedmiletá softwarová podpora u chytrých telefonů je zbytečná. Nikdo prý neví, jak na takto starých modelech poběží nové verze Androidu (hardware stárne), a zároveň odchází baterie.

Disney vstupuje do Epic Games, zaplatí za to 1,5 miliardy dolarů. To mimo jiné znamená, že se ve Fortnite začne objevovat obsah ze značek, které Disney vlastní, tedy i Marvel, Pixar nebo Star Wars. Pravděpodobně lze očekávat i společné filmy. Ve Fortnite už je třeba Lego, Epic ze hry dělá něco, co by se dalo označit za metaverse.

Bloomberg se věnuje růstu Super Micro, které díky svým serverům těží z nástupu AI. Na rozdíl od Nvidie je tento růst nenápadný. Financial Times zase publikovaly text s názvem „Sell Nvidia“.

ARM se stále více dostává do serverů, automobilů a AI. Uvedl to šéf firmy Rene Haas při prezentaci výsledků, které potěšily investory.

TSMC postaví v Japonsku druhou továrnu na čipy. Tchajwanský kolos tak pokračuje v zahraniční expanzi. Nový japonský projekt vyjde na dvacet miliard dolarů, přispět má i tamní vláda. Podíly v joint-venture mají firmy Sony, Denso a Toyota. Dvě továrny TSMC mají mít kapacitu sto tisíc waferů, vyrábět se bude pro automobilky a průmysl.

Intel oznámil zákazníka pro chystanou zakázkovou výrobu čipů. Sekce Intel Foundry Services má konkurovat TSMC a spol. Faraday Technology bude vyrábět 64jádrové procesory ARM (Neoverse) na procesu Intel 18A. Intel a ARM už dříve oznámily partnerství ve výrobě.

Notebooky ve světě x86 počítačů získávají čím dál větší podíl. Podle Mercury Research už mají 70 procent.

Saúdská Arábie rozjíždí nový investiční fond se stovkou miliard dolarů. Peníze bude dávat do technologií, čipů a tak dále. Jde o další vstup Arabů do této oblasti. Země Blízkého východu už například kupují evropské telco, což v Británii zapříčinilo bezpečnostní varování.

Operátor BT otestoval network slicing v rámci 5G. Jde o funkci, od které si operátoři slibují nové obchodní kanály, díky tomu, že bude možné provozovat různé druhy virtuálních sítí nad jednou fyzickou. Uvidíme, zda bude poptávka. Slicing každopádně bude možný s přechodem na 5G standalone.

Byznys s cloudovou infrastrukturou zaznamenal rekordní růst. Tržby ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku činily 74 miliard dolarů, meziročně o 12 miliard více, spočítala Synergy Research. Do značné míry to žene zájem o generativní AI.

Kyberbezpečnostní startup NinjaOne byl oceněn na 1,9 miliardy dolarů, když získal investici 231,5 milionu dolarů. NinjaOne vyvíjí platformu pro správu, vizibilitu a bezpečnost koncových zařízení.

Investiční skupina Thoma Bravo dělá další IT obchod, za 1,5 miliardy dolarů kupuje softwarovou firmu Everbridge. Ta se zabývá takzvaným critical event managementem (CEM). Firma se stahuje z burzy NASDAQ.

Čtení na Root.cz a Cnews.cz: