Tchaj-wan rozjel čipové aktivity v Česku, Křetínský dál jedná s Atosem o koupi, průlomy Číny v čipech

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Odstartovala první část čipového „megaprojektu“ s Tchaj-wanem, jak ho označuje šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Tchaj-wan poskytl prvních šest milionů dolarů, aby na Karlově univerzitě vzniklo centrum pro odolné dodavatelské řetězce v polovodičích. Česko a Tchaj-wan budou řešit například oslabení role Číny v tomto byznysu. Na Masarykově univerzitě by pak mělo vzniknout Tchaj-wanem rovněž placené centrum na návrh a vývoj čipů, k podpisu by mohlo dojít už v lednu. Celkově jde o stovky milionů korun. Tchaj-wan také českým studentům poskytuje polovodičová stipendia.

Spojené Centrum pro odolnost dodavatelských řetězců vytvoří také USA. Šéf Nvidie Jensen Huang uvedl, že Spojeným státům potrvá deset až dvacet let, než se jim podaří vytvořit čipovou nezávislost. Dodavatelské řetězce jsou komplexní a vysoce globalizované. Předseda představenstva tchajwanské TSMC Mark Liu zase sdělil, že světový polovodičový průmysl kvůli americkým sankcím vůči Číně naráží na zpomalení inovací.

Francouzský IT obr Atos jedná s EP Equity Investments Daniela Křetínského o změně podmínek dohody o prodeji divize Tech Foundations. Atosu byl snížen rating kvůli zvýšenému riziku likvidity a firma se snaží získat peníze. Má dluh 2,25 miliardy eur. Křetínský chce převzít Tech Foundations a navýšit kapitál v Evidenu, což je z Atosu vyčleněná část zaměřená mimo jiné na superpočítače.





Čínský procesor Loongson 3A6000 má nezávislý test. V něm se dokázal vyrovnat Intelu i5–14600K, a to z pohledu IPC (Intel byl podtaktovaný na 2,5 GHz). Čínské CPU se zatím nedokáže dostat na vysoké frekvence, se vzduchovým chladičem to jde maximálně na 2,63 GHz. Loongson je snahou Číny o vlastní procesory, firma přešla z MIPS na vlastní RISC. Vyrábí se 12nm procesem u domácí SMIC.

Huawei se nechce vzdát bohatého evropského trhu a stále zde chce postavit továrnu na 5G komponenty a pokračovat v expanzi s cloudem. Firma uvádí, že to s Evropou nikdy nevzdá, a to i přes pokračující omezování jeho technologií v několika zemích. Továrna by se měla začít stavět příští rok ve Francii.

Čínská hackerská skupina Chimera asi 2,5 roku pobývala v infrastruktuře nizozemské čipové firmy NXP Semiconductors. Na serverech hledala návrhy čipů a další cennosti. Tento případ opět poukazuje na aktivity Číny v průmyslové špionáži. NXP má R&D centrum také v Česku.

Čínská společnost CXMT brzy začne masovou produkci 12GB pamětí LPDDR5. Paměti už byly validovány v telefonech Xiaomi a Redmi. CXMT ještě nedosahuje takových kvalit jako Samsung či SK Hynix, čínský podnik je ale na dobré cestě. Čína už si zvládá vyrábět i pokročilé počítačové paměti skrze YMTC.

Akvizice firmy Figma ze strany Adobe za 20 miliard dolarů zatím narazila u britského regulátora. Ten má obavy, že tak, jak je deal postaven, ohrozí tržní prostředí. DMA už dříve uvedla, že Figma je pro Adobe rostoucí hrozba, což vedlo k většímu prošetřování.





Klíčová polovodičová firma ASML bude mít nového prezidenta a výkonného ředitele. Obě pozice zastane Christophe Fouquet. Peter Wennink a Martin van den Brink mají skončit v dubnu příštího roku. Nový šéf firmu převezme v době technologické války mezi USA a Čínou, do které je nizozemský podnik vklíněný.

Organizace Silicon Europe má novou prezidentku, stala se jí šéfka Minalogicu Erasmia Kolokithas-Dupenloup. Členem Silicon Europe je skrze národní polovodičový klastr také Česko.

Investice do startupů v Evropě letos spadnou z 85 na 45 miliard dolarů, odhaduje Atomico. Mezi důvody patří inflace a vysoké úrokové sazby. Pozitivní je zřejmě to, že se narovnává přepálený trh z dob covidu a nízkých úrokových sazeb, aktuální pokles tedy nemusí být tak hrozný.

Okta nakonec přiznala, že při nedávném útoku unikla data všech jejích zákazníků, a ne pouze části, jak firma tvrdila dříve. Společnost má 18 tisíc zákazníků včetně OpenAI, T-Mobilu, 1Password nebo Cloudflaru.

Skončila podpora pro PHP 8.0. Bezpečnostní záplaty od vývojářů originálu už nebudou k dispozici.

Zakladatel nechvalně proslulého Hacking Teamu byl zatčen z důvodu údajného pokusu o vraždu. David Vincenzetti má mít psychické problémy.

Samsung potichu vydal svůj webový prohlížeč Samsung Internet pro Windows. Prozatím je k dispozici v Microsoft Storu a není k dispozici moc detailů. Prohlížeč má dlouhou historii na telefonech Samsungu a není jasné, co firma vydáním pro počítače sleduje.

Stability AI vydává nový generativní model Stable Video Diffusion (SVD). Umí vytvářet v rozlišení 1024 × 576 pixelů o 14 snímcích. Verze XT zvládá 25 snímků. Prozatím jde spíše o experimentální užití.

Čínský výrobce telefonů Honor chce vstoupit na burzu. Prozatím nebylo oznámeno, v jaké zemi. Značka Honor původně spadala pod Huawei, po uvalení amerických sankcí ale byla vyčleněna do nové firmy. Honor má díky tomu přístup ke službám Googlu či čipům a pomalu roste, a to včetně českého trhu.

Čínský e-shop Shein, který je velký i na západě, skutečně vyplnil papíry pro vstup na burzu v USA. Chtěl by být oceněn na 90 miliard dolarů. Shein prodává velmi levné věci a výrazně konkuruje H&M nebo Zaře. Hodně pracuje s daty a optimalizací nákladů, zároveň se kolem něj ale točí kontroverze ohledně porušování duševního vlastnictví a podobně. Jeho čínskou konkurencí je rovněž rychle rostoucí Temu.

Prodeje disků SSD se v roce 2022 propadly téměř o 11 procent na 114 milionů kusů, ukazuje analýza TrendForce. Doplatili na to zejména menší výrobci, naopak pět největších značek zvýšilo podíl z 53 na 59 procent. Jedničkou je s 28 procenty Kingston následovaný Adata.

Dodávky serverů letos spadnou až o 20 procent, odhaduje Omdia. Tržby by naopak měly až o osm procent vzrůst. Důvody jsou rozepsány zde.

Soukromý RSA klíč SSH serveru lze získat pomocí pasivní metody, ukazuje studie vědců z MIT a Kalifornské univerzity. Je to možné díky pozorování přirozeně se vyskytujících výpočetních chyb, ke kterým dochází během navazování spojení.

Microsoft zveřejňuje jako open source real time operační systém (RTOS) ThreadX, který získal nákupem Express Logic. Je dostupný pod licencí MIT.

Oldschoolová databáze IBM Db2 se nyní kamarádí s Amazon Web Services. Amazon oznámil ostrý chod spojený s Amazon RDS.

Prezident VMwaru Sumit Dhawan ve firmě skončil a stal se ředitelem Proofpointu. Dhawan odešel krátce po finálním odsouhlasení prodeje VMwaru do rukou Broadcomu.

