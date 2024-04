Tchaj-wan v ČR otevře tři čipová centra, miliardový fond Amazonu v Česku, nový humanoid od Boston Dynamics

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Tchaj-wan v Praze rozjede první mezinárodní čipové centrum na světě a brzy v Česku otevře další dvě. V září konkrétně odstartuje tréninkové centrum, které má v prvním roce vyškolit sto polovodičových specialistů. Partnerem je ČVUT. V květnu v Brně otevře centrum pro návrh čipů, podílet se na něm budou VUT, Masarykova univerzita a ČVUT. Cílem je, aby tamní výzkum přinesl věci do praxe, což by přilákalo tchajwanské firmy do Česka. A také se finišuje rozjezd pražského centra pro výzkum odolných dodavatelských polovodičových řetězců. Vše platí tchajwanská vláda v rámci dobrých politických vztahů. Už dříve začala českým studentům financovat stipendia. Centra k nám přichází i díky chystané továrně TSMC v Drážďanech. Česko má navíc šanci stát se dodavatelským centrem pro tuto megastavbu.

Čipy TSMC vyrobené mimo Tchaj-wan budou dražší. Firma to obhajuje vyššími náklady na energie, lidi, dodavatelské řetězce a podobně. Týká se to tedy i Drážďan, Japonska a USA, kde TSMC pod geopolitickým tlakem nearshoringu staví.

Češi prodávají americkému gigantovi Microchip izraelský podnik specializující se na čipy pro umělou inteligenci. Pražské fondy Tensor Ventures a Depo Ventures investovaly do startupu Neuronix AI vyvíjejícího NPU akcelerátory pro zpracování AI na edge zařízeních, čehož Microchip využije ve svých FPGA a podobně.





Amazon do Česka přichází se startupovým fondem s miliardou dolarů. Ten už udělal několik investic ve Spojených státech a nyní se chce zaměřit na Evropu. Amazon hledá projekty týkající se robotiky, AI, logistiky a podobně. Koresponduje to s jeho dlouholetým vývojem automatizovaných skladů, který má od loňského roku také v Kojetíně. Amazon Evropu považuje za silné průmyslové centrum, fond by tedy snad mohl nějaké startupy najít.

Bývalí investoři a manažeři brněnského AVG spustili největší fond zaměřený na kybernetickou bezpečnost na světě. Evolution Equity Partners mají k dispozici 1,1 miliardy dolarů. Mezi partnery figuruje Karel Obluk. Fond už v minulosti prodal firmy Ciscu nebo Palo Alto Networks. AVG v minulosti koupil Avast (Gen), firmu stáhl z newyorské burzy.

Česká projektantská skupina Sudop se potichu stala jednou ze tří největších IT skupin u nás. Skrze Sudop CIT koupila řadu firem a letošní tržby dosáhnou na tři miliardy. Sudop nemá limit na další nákupy, uvažuje i o akvizici nějakého software housu za miliardu až dvě.

Boston Dynamics představila novou generaci humanoida Atlas. Jde o výrazný pokrok. Už nepoužívá hydrauliku a pohyb je řešen skrze elektromotory. V kulatém obličeji má senzory a kamery. V nabídce je také softwarová platforma Orbit. Nový Atlas míří na běžný trh.

BlockStar VR je nová česká hra pro virtuální realitu, která by mohla navázat na megaúspěch Beat Saberu. V novince od Immersive Division se také ničí nalétávající kostičky, ale pomocí více druhů zbraní.





Tržby klíčových amerických čipových firem v Číně jsou větší než jejich tržby v USA. Ukazují to čísla společnosti S&P Global zahrnující podniky jako Intel, Marvell, Qualcomm nebo Broadcom. USA sice na Čínu valí čipové sankce, ty jsou ale navrženy tak, aby americké firmy mohly do země nadále dodávat hodně zboží, přičemž se omezuje dodávka primárně high-end produkce.

Eurounijní antimonopolní šéfka Margrethe Vestager uvedla, že by konsolidace evropských operátorů poškodila konkurenční prostředí. Nejsou podle ní žádné důkazy, že by takové spojování vedlo k lepším důsledkům. Největší evropští operátoři letos na MWC v Barceloně pronesli plamenné řeči, v nichž mimo jiné volali po možnostech spojování a vytváření velkých hráčů.

Applu padá tržní podíl na trhu s chytrými telefony. Podle IDC to v posledním kvartálu bylo o skoro deset procent. Číslem jedna se opět stal Samsung. Třetí je Xiaomi s růstem 34 procent a čtyřkou je Transsion, kam spadají značky jako Tecno nebo Infinix. Ten roste i na českém trhu, v nabídce už ho má O2. Apple padá ještě výrazněji v Číně, kde na jeho úkor roste i znovuzrozený Huawei.

Microsoft představil projekt VASA-1, který dokáže z fotky a nahrávky hlasu udělat realistickou animovanou a mluvící osobu. Technologie zvládá lipsync a synchronizaci. Byť je umělost stále znatelná, progres je to velice slušný.

Evropská komise nakonec nebude formálně vyšetřovat propojení Microsoftu a OpenAI. Redmond do tvůrce GPT pouze investoval (13 miliard dolarů), organizaci ale nepřevzal a neřídí ji. Microsoft se také věnuje rozvoji spolupráce s Mistralem a dalšími firmami. Tento týden investoval 1,5 miliardy dolarů do společnosti G42 ze Spojených arabských emirátů, zabývá se AI.

Google údajně investuje do umělé inteligence více než sto miliard dolarů. Řekl to ředitel DeepMindu, který pod Google spadá.

Čínský výrobce bezpečnostních kamer Dahua prodává svůj severoamerický byznys Tchajwancům. Kupcem je firma Luminys Systems, součást Foxlinku. Dahua je, stejně jako rovněž čínská Hikvision, pod sankcemi USA a v některých zemích nesmí do důležité infrastruktury. Dahua a Hikvision vládnou českému trhu, jejich kamery nasazují policie, města a další.

Skupina Cyber Army of Russia zveřejnila videa, kde manipuluje s ovládacími systémy amerických vodárenských služeb, polských služeb pro odpadní vody a francouzských vodních přehrad. Skupina je pravděpodobně napojená na nechvalně proslulé Sandworm. Více to rozebírá Wired.

Hewlett Packard Enterprise žaluje největšího čínského výrobce serverů Inspur. Měl porušit pět serverových patentů HPE. Inspur je mimo jiné pod americkými sankcemi. Patří k řadě čínských serverových výrobců. Stroje některých z nich jsem během návštěvy Číny nafotil. Tito výrobci stále více používají čipy domácí produkce, i kvůli sankcím.

Čína apelovala na země zapojené do projektu Belt and Road (Pás a stezka), aby přijaly technologické standardy vytvářené Čínou a zapojily se do jejich rozvoje. Asijská velmoc se snaží prosadit si co nejvíce svých technologií na úkor Západu, například lze očekávat velké soupeření v 6G. Česko se nedávno připojilo k USA a dalším v prohlášení o podobě další generace sítí.

Projekt CHOICE spadající pod Asociaci pro mezinárodní otázky shrnul, jak se tvůrci čínských AI modelů snaží nasazovat domácí AI čipy. Mimo jiné Ascend od Huawei.

Nikkei Asia rozebírá, jak se finská Nokia postupně v dodavatelském řetězci zbavuje partnerů z Číny. Důvodem jsou geopolitické tlaky na to Čínu v telekomunikacích omezit a provozovat takzvané „čisté sítě“.

ASML v posledním čtvrtletí zaznamenala pokles zisku z dvou na 1,2 miliardy eur a pokles tržeb o 22 procent na 5,3 miliardy eur. Letošek má být podle klíčového dodavatele strojů na výrobu čipů přechodný, kdy se trh zotavuje. Navíc se rozjíždí stavba řady nových čipových továren, kam bude potřeba stroje dodat. ASML se nadále daří v prodejích do Číny, a to i přes embarga USA.

Spojené státy rozdělují další obří dotace čipovým firmám. Micron získal z Chips Actu částku 6,1 miliardy dolarů na továrny v New Yorku a Idahu. A Samsung si zajistil 6,4 miliardy dolarů na fab v Texasu. Intel už dříve dostal přislíbeno 8,5 miliardy dolarů a TSMC 6,6 miliardy.

Výdaje na informační technologie by letos měly vyrůst o osm procent na více než pět bilionů dolarů, odhadl Gartner. Ke konci dekády by to mělo dělat osm bilionů.

SSH klient PuTTY obsahuje kritickou chybu v kódu. Týká se to všech verzí od 0.68 do 0.80. Kvůli chybě je možná kompromitace soukromého klíče, ovšem pouze u 512bitového ECDSA.

Byl uvolněn zdrojový kód hry Descent 3. Je k dispozici pod licencí MIT. Správce na GitHubu hledá další dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit do úprav a údržby. Třeba brzy vznikne nějaká modernizovaná verze.

The Next Platform rozebírá serverový ARMový procesor Ampere s 256 jádry. Firma by se ještě letos měla dostat na 3nm proces.

