 »  TCL 32ES580: Malý a levný televizor s Androidem, který potřebuje trpělivost

Poté je čas na výběr země a odklikání dalších smluvních podmínek o používání televizoru. Seznámit se musíte i se zásadami ochrany osobních údajů, které prostřednictvím televizoru zadáte do různých aplikací nebo do nastavení systému.

Chcete-li televizor zapínat z pohotovostního režimu rychleji, musíte se ponořit do nastavení a tuto funkci ručně aktivovat. Televizor ale bude mít v pohotovostním režimu o něco vyšší spotřebu energie. Možnost „Okamžité zapnutí“ je ukrytá v nastavení systému Android TV pod nabídkou Zařízení/Napájení. Start se pak zkrátí na méně než deset sekund.

Spíš rovnou zapomeňte na to, že byste stiskli tlačítko na ovladači a hned se dívali na vybraný televizní program. Při testování jsme narazili na delší prodlevy při zapínání přijímače. Úplně první zapnutí od chvíle stisknutí tlačítka na ovladači do zobrazení uvítací obrazovky zabralo 35 sekund. Při běžném vypínání a zapínání televizoru po jeho naladění se tento čas nezkrátil, spíš kolísal v průměru kolem 40 sekund.

Nevýhodou pro běžného uživatele je řada funkcí a nabídek, kterými se musí proklikat, a občasný výskyt systémových hlášení, jež známe spíš z mobilních telefonů. Třeba starší uživatelé se tak mohou dostat do situace, kdy si nebudou vědět rady s tím, na co se je televizor ptá – a především proč.

To má své výhody i nevýhody. Mezi výhody bezesporu patří připojení k internetu, možnost instalace aplikací do televizoru nebo třeba využívání interaktivního prostředí HbbTV.

Jak typové označení napovídá, jde o přijímač s 32" obrazovkou. Řadí se do kategorie chytrých televizorů, přičemž je vybaven operačním systémem Android uzpůsobeným pro televize.

Přechod na DVB-T2 vyvolal rekordní zájem zákazníků o nové televizory. Jako druhý přijímač v domácnosti často slouží zařízení s menší úhlopříčkou obrazovky a za nižší cenu. Do redakce nám na recenzi připutoval model 32ES580 od firmy TCL, která loni velkolepě odstartovala útok na český i evropský trh a jako tvář reklamních kampaní najala někdejšího hlasatele Alexandra Hemalu.

Přijímač bude chtít potvrdit, jestli smí automaticky aktualizovat svůj operační systém. A když se ještě vyjádříte k tomu, zda může televizor sbírat, ukládat a využívat cookies u interaktivních funkcí, je potom konečně čas na naladění.

Ve srovnání s celým předchozím martyriem bylo naladění televizních a rozhlasových stanic rychlé. Vyhledání dostupných kanálů zabralo lehce přes dvě minuty. Přístroj automaticky naladil všechny dostupné stanice v DVB-T i DVB-T2 multiplexech a seřadil je abecedně, a to včetně jejich opakovaných výskytů. Vícečetný výskyt stejných stanic, pokud jste v lokalitě pokryté několika překrývajícími se vysílači, sám odfiltrovat neumí. Musíte dodatečně ručně v přehledu stanic označit ty, které chcete skrýt, a případně si je uspořádat podle sebe.

Zajímavou drobností je, že přijímač ignoroval trik televize Nova, která má v DVB-T2 multiplexu na začátku názvu vloženou mezeru. Na první pozici tedy automaticky zařadil teleshoppingovou stanici ABC TV. Rozhlasové stanice vysílané v televizních multiplexech se řadí až na konec seznamu.

Kromě pozemního digitálního vysílání přijímač umí naladit stanice v kabelové televizi, anebo ze satelitu (v jeho zadním panelu najdete standardní slot pro CI modul).

Jestliže očekáváte, že naladěním všechno skončilo a už se budete jen dívat, pletete se. Po dokončení automatického ladění se ještě zobrazí uvítací obrazovka systému Android TV. Vzápětí se dozvíte o vestavěné funkci Chromecast, díky níž můžete na obrazovku televizoru zrcadlit obsah z telefonu, tabletu nebo notebooku, a nakonec se ocitnete v hlavním menu televizoru.

Ovládání

Chytrý televizor s Android TV je totiž – řečeno s jistou nadsázkou – spíš přerostlý mobil nebo počítač, který shodou okolností umožňuje sledovat i televizní programy.

Televizní vysílání je vlastně jednou z aplikací operačního systému a má v jeho hlavním menu svou ikonu. Na stejné úrovni, jako je například Netflix nebo YouTube. Nebo přesněji řečeno téměř na stejné úrovni, protože první nejvýraznější ikona, kterou uvidíte, je právě Netflix v české lokalizaci a až za ní je vstup do klasické televizní nabídky. Výběr doporučených seriálů z Netflixu rovnou zabírá až třetinu obrazovky.



Autor: Karel Choc

Na dvoukolejnost, jestli zrovna používáte systém, anebo potřebujete doladit parametry televizního kanálu, musíte myslet i v průběhu používání. Jedno tlačítko na ovladači vyvolává hlavní menu systému Android TV (má tvar domečku). Jiné tlačítko vyvolává menu na obrazovce s doplňkovým nastavením obrazu a zvuku (tlačítko se třemi čárkami pod sebou). A když chcete například upravit nastavení internetového připojení, aktualizovat systém nebo resetovat televizi do továrního nastavení, musíte otevřít konfigurační menu systému tlačítkem s ozubeným kolečkem.

Chce to zvyk a nějakou dobu zbývá jen metoda pokus-omyl, než se trefíte do správného tlačítka na ovladači, které má v dané situaci zrovna tu potřebnou funkci. Ani pohyb v menu totiž není úplně intuitivní – někdy se pro návrat o krok zpět používá šipka doleva v centrálním kříži na dálkovém ovladači, jindy šedé tlačítko se šipkou a v některých situacích pomůže tlačítko Exit.



Autor: Karel Choc Dálkové ovládání TCL 32ES580

Přestože televizor během úvodního nastavování připojíte k internetu, neznamená to, že automaticky aktivuje funkci červeného tlačítka, která vyvolává interaktivní nabídku hybridní televize (HbbTV). To musíte udělat dodatečně ručně, přes menu s příslušným nastavením. Při sledování (libovolné) televizní stanice vyvoláte nastavení, přepnete se na záložku Systém a změníte nastavení HbbTV z Vypnuto na Zapnuto.

Samotné přepínání mezi televizními programy je svižné. Při testování se kanály rychle přepínaly jak při číselné volbě na dálkovém ovladači, tak při přepínání pomocí elektronického programového průvodce, při přepínání použitím šipek na ovladači, anebo při listování přes seznam kanálů, který se objeví po stisknutí tlačítka List.

Během přepínání se na obrazovce na několik sekund objeví pořadí v seznamu kanálů, název zvolené stanice a název právě běžícího pořadu. Pokud se chcete dozvědět podrobnosti o tom, v kolik hodin začal, jak dlouho ještě poběží nebo o čem je, musíte na dálkovém ovladači stisknout tlačítko Info (i). Ve spodní části obrazovky se pak vynoří lišta se základním přehledem, jenž doprovázejí technické parametry obrazu a zvuku sledované stanice.

Ve výchozím nastavení je televizor uzpůsobený tak, aby sám zkusil automaticky detekovat formát vysílaného obrazu a přizpůsobil podle toho zobrazení stanice. Při našem testování tato funkce nefungovala stoprocentně, u některých stanic byl obraz zdeformovaný nebo příliš zvětšený, takže i pořady vysílané v 16:9 a v HD potom nebyly vidět správně. Ve většině případů ale detekce proběhla v pořádku.

Televizor umožňuje nastavit celkem osm režimů zvuku, například zvýraznit hlasy. S výjimkou výchozího „dynamického“ zvuku je však v ostatních režimech dost slyšet, že jde o dodatečnou umělou úpravu. V této cenové kategorii televizorů ale nelze očekávat nějak sofistikované hrátky s parametry zvukové stopy.

Jak už bylo řečeno, po prvotním naladění jsou všechny kanály seřazené abecedně. K jejich uspořádání podle vlastního vkusu slouží samostatné menu (při sledování televize se vyvolá stisknutím tlačítka s ozubeným kolečkem, a poté volbou Kanál – Uspořádat). Každá stanice je reprezentovaná jedním políčkem, na které se posunete pomocí šipek na ovladači a stisknutím OK poté vyvoláte možnosti uspořádání.

Zvolenou stanici můžete v seznamu kanálů buď úplně skrýt, editovat její pojmenování, nebo zaměnit její pořadí s jinou. Označíte například ČT1 HD, stisknete OK, sjedete šipkami na ovladači na volbu Zaměnit, poté opět stisknete OK, odsunete políčko se stanicí pomocí šipek na nové místo a přesun dokončíte pomocí tlačítka OK.

Elektronický programový průvodce (na ovladači tlačítko Guide) zobrazuje pořady zhruba na následující dvě hodiny, prolistovat v něm ale můžete celý den. Na obrazovku se do řádkového zobrazení vejdou informace o sedmi stanicích. Můžete si také vybrat jiné datum, na které se má zobrazit program stanic. Pokud označíte některý pořad, stisknutím tlačítka Info (i) na ovladači vyvoláte malé okno s podrobnějším popisem a stopáží.

V průběhu sledování televizního vysílání občas nečekaně vyskočila různá systémová okna. Jedno nás například informovalo o tom, že systém je vybavený technologií Play Protect, která zabraňuje instalaci škodlivých aplikací do televizoru. Mimochodem, televizor jako takový i například předinstalovanou aplikaci YouTube můžete používat i bez toho, aniž byste měli uživatelský účet Google. Ale pokud se nepřihlásíte nebo si nevytvoříte nové konto, nebudete moci instalovat nové aplikace.

Když televizor vypnete při sledování některé ze stanic, po opětovném zapnutí se rovnou přepne na stanici, u níž jste skončili, a hlavní menu nezobrazí.

Televizor TCL 32ES580 zkrátka při recenzi působil dojmem, že lépe poslouží těm, kteří ho chtějí používat pro různé videoaplikace nebo jako sekundární obrazovku, spíš než těm, kteří se prostě chtějí dívat na televizi z klasického zdroje signálu. Na ovládání a různá menu je potřeba si zvykat. Uživatele bez předchozí zkušenosti s chytrými televizory, anebo alespoň chytrými telefony, může zaskočit, že se jim objevují různá hlášení nebo že po nich chce přijímač odsouhlasit používání osobních údajů. To je ale daň za použitý systém.

Přijímač potěší ty, kteří za nízkou cenu (prodává se kolem 5000 Kč) hledají rozumnou nabídku funkcí a obstojný výkon se svižným prostředím. Choleričtější uživatele ale při sledování nerušte. Zejména, když se spustí aktualizace systému, která po celou dobu stahování a instalace znemožní používání televizoru.

Technické parametry

Úhlopříčka: 32" (81 cm)

Technologie panelu: LED

Rozlišení obrazovky: 1366×768 (HD Ready)

HDR: Ano

HbbTV: Ano, verze 1.5

Tunery: DVB-T, DVB-T2 (H.265) – certifikováno Českými radiokomunikacemi, DVB-C, DVB-S2

Operační systém: Android TV 8.0 s aktualizací na 9.0



Hlasové ovládání: Ano

Záznam na USB: Ne

Zvuk: 2×5 W, Dolby Digital Plus

Vstupy: 2× HDMI 1.4, 1× USB 2.0, CI slot, LAN

Výstupy: sluchátkový, optický



Rozměry: 72×47×18 cm (Š×V×H)

Spotřeba: 31 W

Spotřeba v pohotovostním režimu: 0,5 W

Podporované formáty souborů při přehrávání z USB:

Obrazové – JPEG, PNG, BMP. Hudba – MP3, AVI, AC3, AAC, FLV, MKV (kodeky MPEG1 vrstva 3, MPEG2 vrstva 2/3, AC3, EAC3, AAC, LPCM). Video – AVI, MP4, TS, MKV, FLV (kodeky: MPEG1/2/4, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9).

Podrobné parametry na webu výrobce.

Test proběhl v sídle redakce v Praze 6 s použitím WiFi a zdrojovým signálem z DVB-T2.