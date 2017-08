 »  Technologie pro iPhone a Mac. Apple v Praze rozšiřuje své tajemné vývojové centrum

V podstatě se o tom neví, mimo jiné i proto, že Apple sám oficiálními cestami nic nekomentuje a sami zaměstnanci o tématu mluvit nechtějí a nemohou. Jedna z nejvýznamnějších technologických firem dneška každopádně v Praze postupně rozšiřuje své tak trochu utajené vývojové centrum. To už má několik desítek zaměstnanců a Apple hledá další.

Apple v českém hlavním městě mimo jiné pracuje na technologiích spojených s Touch ID. Tedy na systému umožňujícím otiskem prstu odemykat například iPhone. Tým je součástí důležité sekce Core OS a stará se o integraci biometrických technologií do operačních systémů iOS a macOS. Praha je díky tomu zapojena i do architektury a vývoje mobilního platebního systému Apple Pay.

Praha dělá architekturu a design biometrických technologií a podílí se na jejich začlenění do budoucích produktů Applu. Vedle zařízení s iOS a macOS jde také o embedded platformy. Vývojáři rovněž dělají na napojení na senzory, například ten na detekci okolního světla (používá se při automatické regulaci jasu obrazovky a tak dále).

Hledání nových lidí

Logicky to znamená i to, že tým v Česku není poskládán z juniorních vývojářů, ale firma má naopak zájem o lidi s kvalitní znalostí C a C++, psaní ovladačů, znalostí operačních systémů, UNIXu a Linuxu, kernelu či psaní firmwaru. Někdy je vyžadována i znalost robotiky a mechatroniky.

Apple vývoj v Praze rozjel potichu v roce 2013, když za 350 milionů dolarů koupil firmu AuthenTec. Jako oficiální entitu si k tomu zvolil firmu Apple Czech, s.r.o., která je u nás zaregistrovaná už od května roku 2009. Tato firma je plně vlastněná kalifornskou Apple Inc.



Autor: Jan Sedlák Oficiální sídlo Applu Praze, ovšem jen s právnickým zastoupením

Apple Czech původně sloužila jako jednotka, díky které Apple mohl v Česku začít postupně realizovat obchodní a další aktivity. Tento vstup Applu do země postupně přinesl lokalizaci a podporu řady produktů a služeb včetně iTunes, App Store či e-shopu.

Firma Apple Czech původně fakturovala „podporu prodeje a marketingové služby“ pobočce Apple Hungary Kft. Sídlo má v budově Praha Office Center na ulici Klimentská. Zastihnout zde lze pouze advokátní kancelář Baker & McKenzie, která Apple u nás zastupuje.

Od roku 2013 se v jejích číslech objevuje také položka „poskytování služeb výzkumu a vývoje pro společnost Apple Inc.“, což je tedy onen pražský vývoj.

Dobře zaplacení vývojáři

Celkové výnosy českého Applu za účetní rok 2016 byly 174 583 000 korun – jde o peníze, které firma za svou práci inkasovala od Apple Inc. a Apple Hungary (v roce 2015 to bylo necelých 140 milionů). Na samotný vývoj šlo konkrétně 119 168 000 korun, což bylo o více než 20 milionů více než v roce předchozím.

Česká pobočka Applu má z posledních dostupných čísel asi 60 zaměstnanců, přičemž větší část je zaměřena na vývoj. Celkové osobní náklady na český tým v roce 2016 činily přes 113 milionů korun. Přímo na výplaty (mzdové náklady) šlo 83 286 000 korun. V průměru tedy tuzemská pobočka Applu vynaloží na jednoho zaměstnance kolem 116 000 korun měsíčně (hrubý mzdový náklad včetně odvodů).

Počet zdejších zaměstnanců firmy z Cupertina neustále narůstá. Například v roce 2013 jich bylo 42. Projevil se efekt zahájení zdejšího vývoje – rok předtím zde Apple měl pouze sedm lidí. Aktuálně Apple do Prahy hledá jednotky vývojářů.

Apple má také malé zastoupení v Brně. Vývojář Jan Dvorský na dálku pracuje s týmem z Kalifornie a věnuje se důležitému vývojovému prostředí Xcode. Měl například přednášku na poslední vývojářské konferenci WWDC 2017 (video od 31:15).

Něco i do Plzně

Apple také v Česku shání člověka do Plzně se zodpovědností pro region Evropy, Blízkého východu, Afriky a Indie. Konkrétně jde o manažera pro distribuční centrum v rámci podpory AppleCare. Jde o roli hodně navázanou na logistiku a další distribuční aktivity.

V kuloárech se v poslední době také spekuluje o tom, že by do Česka mohl dorazit oficiální kamenný obchod Apple Store. Podle některých zpráv by mohl stát v chystané nové budově na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí v Praze. Firma ale ovšem nic oficiálně nepotvrdila a zatím jde tedy skutečně jen o spekulace.

Apple v minulosti v Česku spolupracoval také s lokální PR agenturou, která se v době, kdy zde značka ještě neměla takové jméno, snažila brand budovat. Tyto aktivity ale byly postupně utlumeny.