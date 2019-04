 »  Telefon s Androidem může být klíčem pro bezpečné přihlašování do Googlu. Jak to funguje?

Google představil další bezpečnostní klíč (Security Key), který se dá použít pro dvoufaktorovou autentizaci (2FA, Two-Factor Authentication, někdy též dvoufázové ověření, 2-step verification, 2SV) pro služby Googlu.

Tenhle je rovnou vestavěný v Androidu 7+, takže ho už možná máte v kapse, používá Bluetooth (ale není třeba nic párovat) a funguje zatím jen v Chrome – Google jej sám označuje za betaverzi. A to je v podstatě všechno, co o něm víme. Používám 2FA všude, kde se dá, doporučuji to, kudy chodím, takže jsem to prostě musel zkusit.

Google už nabízí vlastní bezpečnostní klíč Titan. Stojí 50 USD, musíte ho párovat (v případě Bluetooth verze) nebo připojovat do USB (a do USB-C navíc přes redukci) a je to prostě další věc, kterou musíte nosit. Jsem si celkem jist, že něco z toho od používání odradí naprostou většinu uživatelů. Ani výrobce YubiKey, podobných ověřovacích čudlů, nebyl z Titanu příliš nadšený.



Autor: Google Bezpečnostní klíče Google Titan

Google pro 2FA podporuje i tzv. výzvy (Google Prompt): po zadání jména a hesla vás telefon (Android nebo iOS s patřičnou aplikací) připojený k internetu vyzve, abyste potvrdili, že jste to opravdu vy. Tohle je skvělé, jen potřebujete připojení k internetu v telefonu (a dá se to použít jen pro Google).

Bezpečnostní klíč vestavěný v Androidu funguje podobně, ale nepotřebuje ani ten internet. Google zatím neprozradil, jak je to vyřešeno technicky, nicméně když v browseru vypnu podporu Bluetooth klíčů pro Web Authentication API, tak to stále funguje.

Snad je bezpečnostní klíč v mobilu postavený na standardech a takové ověřování bude brzy dostupné i pro jiné služby, systémy a aplikace. Moc se mi líbí, že se na tomhle poli něco děje a nezůstáváme jen u přepisování číslíček, která se každých 30 sekund mění. Čím to bude pro lidi jednodušší, tím víc to budou používat a tím méně je nějaká uniklá hesla ohrozí.

Takhle se to používá

Pokud si chcete používání bezpečnostního klíče vestavěného do Androidu nastavit, tak se můžete podívat do nápovědy Googlu nebo na moje screenshoty níže.

Když se v telefonu přihlásíte k účtu Google, můžete si v nastavení dvoufázového ověření zvolit, jaký „druhý krok“ chcete při přihlášení použít. Jednou z možností je i bezpečnostní klíč:



Nelekněte se, že v popisu (zatím?) chybí klíč v telefonu

Poté si vyberete, jestli chcete používat externí USB nebo Bluetooth klíč, nebo ten vestavěný v mobilu, ve kterém jste přihlášení ke Google účtu:

Po zvolení možnosti používání vestavěného klíče v mobilu se dozvíte, že musíte mít zapnutý Bluetooth v mobilu i počítači, že telefon musí umět určit polohu (a musí mít Android verze 7 a novější) a že to funguje zatím jen v Chrome: