Teleshopping sliboval ochranu před zářením. Zabývá se tím vysílací rada

Na internetových stránkách zaměřených na ezoteriku a osobní rozvoj je už delší dobu propagován „revoluční harmonizační přístroj“, který prý kromě jiného upravuje „strukturu a paměť“ obyčejné vody. Z webu pronikl do teleshoppingových bloků v televizním vysílání, kde si ho při monitoringu všimla vysílací rada. Ta nyní zahájila se zadavatelem teleshoppingu přestupkové řízení. Mezi prodejními argumenty, které měly diváky přesvědčit k pořízení přístroje, se totiž objevila problematická zdravotní tvrzení.

Propagace zdravotnických prostředků je jednou z nejpřísněji regulovaných oblastí v evropském mediálním právu. Předchází se tím tomu, aby lidé se zdravotními problémy nebo ve stresu způsobeném vážnou diagnózou naletěli podvodníkům s pavědeckými přípravky a přístroji. Prodejci se to snaží obcházet obecnými tvrzeními a balancují na hraně zákona. Předpisy sice dokážou mnoho problematických produktů zastavit, ale úplně všechno postihnout nedokážou.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se zaměřila na propagaci přístroje Somavedic, který loni v prosinci představovala v teleshoppingovém bloku Vychytávky Extra firma Testuj.to. Zástupkyně firmy byla hostem ve studiu a tvrdila, že přístroj „eliminuje negativní dopady elektromagnetického záření“. Diváky přesvědčovala, že tato zjištění „vycházejí samozřejmě i z komplexních poznatků a mnoha let výzkumů, které probíhaly u nás i v zahraničí“.

Aby podpořila zájem o produkt, přidala svou údajnou osobní zkušenost. „Moje děti byly často nemocné. Dostal se ke mně Somavedic Amber, a ač jsem tomu ze začátku nedávala velké naděje, tak i přestože už jsme vyzkoušeli cokoli, tak od té doby, co máme Somavedic Amber doma, tak jsou na tom děti o mnoho lépe,“ doporučila model, jehož prodejní cena je skoro 50 tisíc korun.

Jak to „eliminování negativních dopadů“ vlastně funguje? Prý je za tím princip minerálů a vzácných kamenů. „V každém kusu je totiž několik minerálů a drahých kovů a každý zastává svou důležitou roli. Vše je nastaveno také dle čínské ájurvédské medicíny a podle poznatků Nikoly Tesly. Díky systému, ve kterém jsou kameny vyskládány, tak dochází k působení na celou domácnost,“ tvrdila zástupkyně firmy ve zhruba pětiminutové propagaci.





Výroky o ájurvédské medicíně a poznatcích Nikoly Tesly jsou tak mlhavé, že si pod nimi kdokoliv může představit cokoliv. Srbský vynálezce je na ezoterických portálech a stránkách s alternativní medicínou obecně populární.

Tvrzením o snížení nemocnosti dětí se ale zřejmě dostala za hranu platných předpisů. Zákony zakazují reklamu na výrobek cílící na zdraví, který není ani léčivým přípravkem, ani zdravotnickým prostředkem, ani diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro, ani potravinou pro zvláštní lékařské účely, ale přitom se tak tváří.

Podle popisu výrobce v oficiálním e-shopu má výrobek skleněný korpus zevnitř potažený stříbrem. Uvnitř je údajně Teslova cívka, zlato, stříbro, palladium, platina, měď a zinek. Zboží prý eliminuje vliv mobilních sítí 3G, 4G a 5G, dále „geobiologických zlomů“ a volných radikálů. Prý „chrání lidský organismus na buněčné úrovni“, a to přesto, že jen stojí zapnutý na stole a lidského těla se vůbec nedotýká. Kdo chce „harmonizovat“ vodu, má ji prý prostě postavit ve sklenici vedle přístroje.

Kvůli tvrzením v teleshoppingu se vysílací rada obrátila také na Státní ústav pro kontrolu léčiv, aby prošetřil, do jaké kategorie výrobek spadá. Jestliže ústav řekne, že produkt mezi zdravotnické prostředky nepatří, bude to pro vysílací radu podpůrný argument při jejím rozhodování. Zákon o regulaci reklamy umožňuje uložit pokutu až do výše dvou milionů korun.

A co migrény?

Letos v březnu pak jiný teleshopping přesvědčoval diváky, že jim s migrénami pomůže přírodní doplněk stravy. „Tak my jsme se rozhodli, že uděláme prémiovou řadu produktů a ty produkty by měly být cíleny na nejčastější problémy, které populaci trápí. První z řady (…) je přípravek Migreen, který je určen k tlumení a předcházení migrény,“ zaznělo doslova z obrazovky.

I to je ovšem z pohledu zákona problém. Žádná potravina nesmí být propagována jako prevence, zmírnění nebo vyléčení lidské nemoci. Teleshopping ji ale srovnával s léky, a dokonce zdůrazňoval cenovou výhodnost produktu ve srovnání s tradičními analgetiky na lékařský předpis.

V teleshoppingu brněnské firmy Green Idea se odehrál třeba následující dialog: „To znamená, že ty vaše přírodní preparáty jsou alternativou k různým lékům tlumícím bolest, které často dostanu třeba jenom na předpis.“ – „Z hlediska účinnosti jistě, z hlediska nejrůznějších vedlejších vlivů na lidské zdraví nikoli, poněvadž ten náš přípravek nezpůsobuje žádné jiné zdravotní problémy typu zažívacích obtíží, zátěž jater a ledvin. Je to prostě čistě přírodní preparát, který není návykový a který ten problém krásně řeší.“

Diváky měla ke koupi nalákat i údajná „poměrně obsáhlá spotřebitelská studie“, ve které firma svůj produkt testovala. Obnášela zkušenosti šedesáti zákazníků, z nichž 58 následně deklarovalo výborné účinky doplňku stravy. „V podstatě většina uživatelů testu má jediný problém, kdy už produkt uvedeme na trh,“ tvrdil zástupce firmy.

I na tento případ vysílací rada upozornila Státní ústav pro kontrolu léčiv a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, které se přípravkem mohou zabývat v rámci svých kompetencí.

„Rada považuje při výkonu svých dozorových kompetencí ochranu spotřebitele trvale za jeden ze svých stěžejních úkolů. Dodržování zákonných pravidel pro vysílání obchodních sdělení je vyhodnocováno průběžně, každoročně si však rada vybírá určité specifické oblasti, kterým v rámci svých priorit věnuje zvýšenou pozornost,“ upozornila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve své výroční zprávě za loňský rok.





V roce 2022 se rozhodla zaměřit svůj monitoring právě na teleshoppingové a reklamní vysílání. „Na tomto typu programů se regulátor často setkává s obsahy, které porušují pravidla plynoucí ze zákona o regulaci reklamy, resp. zákona o ochraně spotřebitele a souvisejících národních i komunitárních právních úprav,“ podotkla vysílací rada.

Téma problematických zdravotních tvrzení v teleshoppingu se soustavně vrací. Loni regulátor pravomocně vyhrál soud s televizí Barrandov, v jejímž teleshoppingovém bloku se objevil „terapeutický prsten s léčebnými účinky“. Moderátorka nadto zdůrazňovala, že nejde o žádný zázrak, ale o medicínu a vědu. Soud potvrdil pokutu ve výši 200 tisíc korun.