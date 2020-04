 »  Televize, internet a volání v jednom balíčku? Do Česka přicházejí přísnější pravidla

Poměrně rozšířenou obchodní praxí telekomunikačních operátorů je spojení několika služeb do jednoho balíčku za jedinou cenu. Typicky se takto spojuje služba připojení k internetu a služba internetové televize anebo operátor ke smlouvě o tarifu nabídne mobilní telefon. Takové balíčky služeb mohou přinášet zákazníkům řadu výhod. Tou hlavní bývá celková nižší cena.

Poskytnuté výhody ovšem nemusí každému zákazníkovi vyhovovat, neboť každá výhoda obvykle bývá vykoupena něčím jiným. Například závazkem odebírat všechny služby v balíčku po určitou dobu. V horším případě zákazník vůbec není seznámen se všemi podmínkami a ani netuší, k čemu se zavázal.

Svázání společného odběru služeb do balíčků působí zákazníkům komplikace v podobě dodatečných nákladů při změně poskytovatele služby a někdy i znemožňují ukončit jejich odběr.

Balíčkům služeb (bundle of services) se poprvé věnuje evropský kodex elektronických komunikací. To je směrnice Evropského parlamentu a Rady EU přijatá v prosinci 2018, kterou má Česko přenést do svého právního řádu do 21. prosince 2020. V češtině je k přečtení zde.

Pravidla pro regulaci balíčků jsou v evropském kodexu obsažena v článku 107. Patří do kategorie pravidel na ochranu práv koncových uživatelů. Členské státy Evropské unie tedy mají povinnost je převzít do svých vnitrostátních právních předpisů ve stejném rozsahu, aby byla zaručena stejná úroveň ochrany napříč unií.

České Ministerstvo průmyslu a obchodu na konci roku 2019 představilo paragrafový návrh transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích. Momentálně k němu probíhá meziresortní připomínkové řízení. Návrh regulace balíčků služeb byl zařazen do nového ustanovení § 63c, které se systematicky řadí mezi pravidla upravující práva a povinnosti podnikatelů, účastníků, spotřebitelů a koncových uživatelů.

Komu je úprava určena?

Právní úprava má ochránit primárně spotřebitele. Vedle spotřebitelů nabízí ve stejné míře ochranu pro mikropodniky, malé podniky nebo neziskové organizace za předpokladu, že se nároku na uplatnění této ochrany výslovně nezřeknou. Jinými slovy to znamená, že menší podnikatelé si při uzavírání smlouvy s telekomunikačním operátorem musí ohlídat, že se nevzdávají těchto svých práv.

„Mikropodnikem“ se rozumí jakýkoli podnikatel, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož obrat nepřesahuje 2 miliony eur. Malým podnikem je podnikatel, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož obrat nepřesahuje 10 milionů eur.

Právní ochrana se nebude vztahovat na smluvní vztahy s velkými podnikatelskými subjekty, u nichž se obecně předpokládá, že si jako profesionálové v obchodních vztazích dokáží sjednat vyvážené obchodní podmínky.

Co je balíček služeb?

Výkladovým oříškem pro praxi může být samotný pojem balíčku služeb. Tomuto pojmu totiž není přiřazena zvláštní zákonná definice. Z evropského kodexu vyplývá, že se v zásadě může jednat o dva typy balíčků. Balíček složený z několika druhů služeb, nebo balíček služeb, jehož součástí je koncové zařízení (např. mobilní telefon, set-top box nebo modem).