Televizní nákupy už netáhnou, několik teleshoppingových projektů skončilo

Jednu dobu to vypadalo, že Česká republika je rájem teleshoppingu. Kromě dlouhých nákupních bloků ve vysílání celostátních stanic vzniklo hned několik kanálů, které měly teleshopping jako jediný program. Po výrobní stránce je to jednoduchý koncept, protože moderátoři ve studiu často dlouhé hodiny nabízejí zboží anebo se snaží přesvědčit diváky, aby volali na soutěžní telefonní linky.

Televizní tržnice se opakovaně dostávaly do křížku se zákonem. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dávala jejich provozovatelům vysoké pokuty kvůli klamání spotřebitelů a nekalým obchodním praktikám. Dopředu ale jejich podnikání bránit nemohla, vždycky může zasáhnout až po odvysílání pořadu.

Loni si vysílací rada dala monitorování nákupních stanic jako jeden z hlavních úkolů. Typický televizní nákup má podobu živě vysílaných bloků o souvislé délce i několika hodin. Nabídka zboží se míchá se zábavnými soutěžemi a hrami, diváci sledují show s nakupováním v aukci s klesající cenou nebo věštkyně a kartářky. Případně je nákupní lišta stálou součástí obrazu.

Na méně významných stanicích se stává, že není jasné, kdy skončil běžný program a začal teleshopping a naopak. Celkem čtyřikrát loni vysílací rada upozornila provozovatele televizních stanic, že dostatečně nerozlišili obchodní sdělení od okolního vlastního programu.

Teleshoppingová podstata pořadu tedy bývá zamlžena a mnoho diváků si neuvědomí, že ve skutečnosti jde o prodej zboží anebo účtování zvýšeného tarifu na speciální lince. Teprve při pohledu na vyúčtování od mobilního operátora si takoví diváci uvědomí, kolik je snaha získat domnělou snadnou výhru ve skutečnosti stála.

„Tento typ programů je z hlediska ochrany spotřebitele značně rizikový. Teleshoppingové nabídky byly opakovaně předmětem sankcí v souvislosti s nekalými soutěžními praktikami a dalšími proviněními proti zákonu o regulaci reklamy. Je však pozoruhodné, že z pěti teleshoppingových programů, které působily na českém mediálním trhu počátkem roku 2022, zbyl ke konci roku pouze jediný. Tento jediný program byl podroben monitoringu a analytické kontrole, která vyústila v zahájení řízení o přestupku,“ napsala vysílací rada ve výroční zprávě za loňský rok.

Na konci roku 2021 bylo v České republice licencováno celkem pět teleshoppingových programů: Klenot TV, Šlágr TV, Šlágr 2, ABC TV a Galerie. V únoru 2022 ovšem přišly o licence oba kanály Šlágru, protože byl na majetek zbankrotované televize vyhlášen konkurz. Ke dni 30. srpna 2022 odňala vysílací rada licenci programu Klenot TV, protože program přestal vysílat. A už o den později zanikla licence opravňující k provozování programu Galerie, jehož vysílání provozovatel „přerušil“ už v lednu 2022, ovšem nikdy ho neobnovil.

Jediným teleshoppingovým programem tak v roce 2022 byl program ABC TV. U toho se analytici mediálního regulátora zaměřili na několikadenní monitoring (analýza je dostupná zde). Obsah záznamů ABC TV tvořily výlučně teleshoppingové bloky zvané Luxusstore, v nichž moderátorky divákům nabízely šperky, kosmetiku, potřeby do domácnosti, dekorace a jiné doplňkové zboží.

Většina výhrad vysílací rady měla formální charakter. Zákon například požaduje, aby divák mohl na internetových stránkách snadno najít informaci o provozovateli stanice, kontakty a dohledovém úřadu. To ale na webu Luxusstore v době kontroly nebylo, teď už ano.





Závažnější byla v očích úřadu nabídka levného fialového náramku s korálky za 299 Kč, který moderátorka srovnávala s jiným produktem sice nejmenované, ale snadno identifikovatelné značky Pandora. Tvrdila, že samotný náramek by v dotyčné prodejně stál přes tisíc korun, se všemi korálky dokonce 13 tisíc korun. Jenom mezi řečí jednou připustila, že výrobek od Pandory je stříbrný, zatímco nabízený produkt je rhodiovaný.

„Všechny další zmínky o několikanásobně vyšších cenách výrobku v jisté prodejně budily dojem, že se jedná o obdobné zboží, které mohou diváci v teleshoppingu Luxusstore zakoupit mnohem levněji než u konkurence,“ poznamenali analytici vysílací rady.

Televizní stanice po dotazu úřadu odmítla, že by teleshopping naznačoval srovnání s Pandorou. Podle ní ve skutečnosti nešlo o srovnání s žádným konkrétním náramkem a moderátorka „hovořila pouze obecně o blíže neurčených obchodech v turistických částech měst“.

Vysílací rada přesto zahájila přestupkové řízení kvůli nepřípustné podobě srovnávací reklamy, která je možná jen na základě objektivního srovnání vlastností a ceny obou výrobků. Po několika měsících ho ale letos v dubnu zastavila, protože tento skutek nebyl dostatečně prokázaný. ABC TV tedy při monitoringu nakonec obstála bez větších potíží a výtky měly jenom administrativní charakter.

V minulosti vysílací rada například uložila půlmilionovou pokutu za teleshoppingový blok Klenot TV, kde moderátorka lákala divačky na zakoupení šperků s „certifikátem o pravosti Swarovski krystalu“, ačkoliv společnost Swarovski žádné takové certifikáty nevydává. Čtvrtmilionová pokuta padla také za teleshoppingovou hru Zavolej a vyhraj, kde úřad zjistil, že technický princip soutěže byl jiný, než tvrdila moderátorka na obrazovce, takže lidé, kteří volali na speciálně zpoplatněnou linku, vůbec neměli jistotu, že je přepojí do studia, aby se mohli zúčastnit hry.





Teprve loni byla po soudních tahanicích uhrazena i pokuta 200 tisíc korun za teleshopping z roku 2018, kde moderátorka nabízela „terapeutický prsten Dr. Woo“. Obchodní sdělení mohlo podle vysílací rady podporovat chování, které ohrožuje zdraví.

Poměrně netypickým prohřeškem v oblasti teleshoppingu je případ televize Barrandov, jejíž majitel, ředitel a hlavní moderátor Jaromír Soukup se objevil i v teleshoppingu svého internetového obchodu Jaromír Soukup Shop. Jeho univerzálnost ho ale doběhla. Moderuje totiž také politické diskuse a publicistiku. A zákon zakazuje, aby moderátoři podobných pořadů souběžně vystupovali v obchodních sděleních. Výsledkem byla pokuta 75 tisíc korun.

Aktuální znění zákona neomezuje vysílání teleshoppingu, pokud jsou obchodní sdělení jedinou náplní programu licencovaného kanálu. U běžných televizních stanic nesmí celková délka reklamních šotů a teleshoppingu překročit 144 minut v době od 6:00 do 18:00 hodin, respektive 72 minut v době od 18:00 do 24:00 hodin. Čas od půlnoci do šesti hodin ráno nemá žádná omezení, televize tedy teoreticky mohou vysílat teleshoppingu, kolik chtějí, třeba celou noc.

Většina teleshoppingových stanic nevydržela v éteru dlouho. Po delší době se objevil nový zájemce o tento druh vysílání. Zřejmě ve třetím čtvrtletí by se v DVB-T2 Multiplexu 23 měla podle dřívějšího oznámení objevit stanice Topmerch. O jejím provozovateli ani přípravách stanice ale nejsou žádné podrobnější informace. O licenci dosud nepožádala.