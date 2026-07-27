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Televizní operátoři nabízejí letní slevy. Přibyly zkušební tarify i dočasné videotéky

Petr Faistauer
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Rodina sledující pořad na televizoru (ilustrační foto)
Autor: Filip Rožánek, Internet Info s použitím ChatGPT
Ilustrační foto
Telly zlevnila tarif Velký, O2 přidalo sedmidenní vyzkoušení Oneplay a Magenta TV zpřístupnila Letní kino. Náš přehled ukazuje ceny, programovou nabídku i podmínky jednotlivých služeb.
Digizone.cz
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Tuzemští poskytovatelé placené televize během léta mění především zaváděcí ceny a doplňkové výhody. Některé služby přidaly krátkodobé zkušební tarify. Jiné lákají na připojené videotéky, více zařízení nebo slevu v prvních měsících.

Co se dozvíte v článku
  1. Vodafone upravil ceny některých tarifů
  2. O2 přidalo sedmidenní vyzkoušení Oneplay
  3. Magenta TV přidala dočasné Letní kino
  4. SledováníTV zkouší nejvyšší tarif za jednu korunu
  5. Pecka.TV ponechala nabídku beze změny
  6. Lepší.TV zlevnila první měsíc
  7. Telly nabízí tarif Velký na tři měsíce za cenu základního
  8. Skylink a FreeSat zachovávají ceny
  9. Skylink Live TV mírně rozšířila programovou nabídku

Následující přehled pracuje s nabídkami pro nové zákazníky, není-li uvedeno jinak. Základní nabídky označuje jako tarify, rozšiřující nabídky jako balíčky.

Vodafone upravil ceny některých tarifů

Vodafone od 18. července změnil ceny některých televizních nabídek. Pro získání zvýhodněné ceny je nyní nutné zapojení do programu Giga Kombo. Úvodní sleva na prvních šest měsíců zůstala zachována také pro zákazníky, kteří si pořídí televizi bez dalších služeb operátora.

Cena balíčku Cinema vzrostla na 240 korun měsíčně. Změnila se také cena nejvyšší nabídky AllinONE. V programu Giga Kombo začíná na 666 korunách, od sedmého měsíce na 694 korunách. Bez dalších služeb Vodafone stojí nejprve 951 korun a později 992 korun měsíčně.

Název tarifu Měsíční platba v 1.–6. měsíci Počet stanic Služby v ceně Počet zařízení
Vodafone TV+ Základní Od 180 Kč s Giga Kombo / 258 Kč bez dalších služeb Vodafone 100+ Prima+ Premium bez reklam, HBO Max na první měsíc zdarma (poté 220 Kč), videotéka 6
Vodafone TV Lite & Sport 299 Kč 50+ Videotéka 6
Vodafone TV+ a Cinema Od 349 Kč se službami Vodafone / 498 Kč bez dalších služeb Vodafone 110+ Prima+ Premium bez reklam, HBO Max, videotéka 6
Vodafone TV+ a Sport Od 349 Kč se službami Vodafone / 498 Kč bez dalších služeb Vodafone 115+ Prima+ Premium bez reklam, HBO Max na první měsíc zdarma (poté 220 Kč), videotéka 6
Vodafone TV+ AllinONE Od 666 Kč se službami Vodafone / 951 Kč bez dalších služeb Vodafone 150+ Prima+ Premium bez reklam, videotéka, HBO Max Premium 6
Název tarifu Měsíční platba od 7. měsíce
Vodafone TV+ Základní Od 210 Kč s Giga Kombo / 299 Kč bez dalších služeb
Vodafone TV Lite & Sport 299 Kč
Vodafone TV+ a Cinema Od 378 Kč s Giga Kombo / 539 Kč bez dalších služeb
Vodafone TV+ a Sport Od 378 Kč s Giga Kombo / 539 Kč bez dalších služeb
Vodafone TV+ AllinONE Od 694 Kč s Giga Kombo / 992 Kč bez dalších služeb

V tarifu Lite & Sport nejsou například stanice Seznam.cz TV HD a TV Barrandov. Film Europe HD, Film Europe+ HD, AMC HD a AXN HD nejsou součástí filmového balíčku Cinema, ale balíčku Family.

Všechny nabídky s výjimkou Lite & Sport obsahují hudební stanice Deluxe Music, Deluxe Dance a Deluxe Rap. Vodafone také přepracoval svůj programový přehled. Nově v něm uvádí zastoupené filmové knihovny, sportovní ligy a další soutěže.

O2 přidalo sedmidenní vyzkoušení Oneplay

Ceny čtyř hlavních tarifů Oneplay se nezměnily. Ve veřejné nabídce O2 nově přibyl sedmidenní zkušební přístup zdarma. Rozsah služby se liší podle toho, zda si ji zákazník pořídí přímo přes Oneplay, nebo prostřednictvím operátora O2.

Mimo veřejný ceník existuje tarif Oneplay Sport Mini za 449 korun měsíčně. Podle informací redakce na něj byli převedeni někteří někdejší zákazníci tarifu O2 TV Sport Premium. Tarif nelze běžně objednat ani rozšířit o doplňkové balíčky.

Oneplay objednané přímo

Název tarifu Cena Počet stanic Služby v ceně Počet souběžných spuštění
Oneplay 7 dní na zkoušku 0 Kč / 7 dní 61 Videotéka, předpremiéry televizních pořadů 1
Oneplay Komfort 199 Kč / 30 dní 69 Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka 1, za příplatek až 3
Oneplay Extra Zábava 399 Kč / 30 dní 109 Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka, živé sportovní statistiky a videa 1, za příplatek až 3
Oneplay Extra Sport 599 Kč / 30 dní 113 Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka, živé sportovní statistiky a videa, multidimenze 1, za příplatek až 3
Oneplay Maximum 799 Kč / 30 dní 164 Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka, živé sportovní statistiky a videa, multidimenze 3

Oneplay objednané od O2

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně Počet souběžných spuštění
Oneplay 7 dní na zkoušku 0 Kč / 7 dní 40+ Videotéka, předpremiéry televizních pořadů 1
Oneplay Komfort 199 Kč běžně i v O2 Spolu 66 Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka 1, za příplatek až 3
Oneplay Extra Zábava 399 Kč běžně / 349 Kč v O2 Spolu 107 Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka, sportovní statistiky a videa 1, za příplatek až 3
Oneplay Extra Sport 599 Kč běžně / 499 Kč v O2 Spolu 104 Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka, sportovní statistiky a videa, multidimenze 1, za příplatek až 3
Oneplay Maximum 799 Kč běžně / 699 Kč v O2 Spolu 154 Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka, živé sportovní statistiky a videa, multidimenze 3

O2 nabízí také kombinace jednotlivých tarifů s předplatným HBO Max ve variantě Standard.

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně Počet souběžných spuštění
Oneplay Komfort + HBO Max 399 Kč běžně, výhodněji v O2 Spolu 66 Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka, HBO Max Standard 1, za příplatek až 3
Oneplay Extra Zábava + HBO Max 599 Kč běžně / 549 Kč v O2 Spolu 107 Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka, sportovní statistiky a videa, HBO Max Standard 1, za příplatek až 3
Oneplay Extra Sport + HBO Max 799 Kč běžně / 699 Kč v O2 Spolu 104 Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka, sportovní statistiky a videa, multidimenze, HBO Max Standard 1, za příplatek až 3
Oneplay Maximum + HBO Max 999 Kč běžně / 899 Kč v O2 Spolu 154 Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka, živé sportovní statistiky a videa, multidimenze, HBO Max Standard 3

Do počtu stanic Oneplay zahrnuje také kanály Krb, Afrika a Akvárium. Přímá nabídka Oneplay má navíc tematické streamy ze sekce Oneplay Speciál. Zkušební tarif obsahuje jeden, tarify Komfort a Extra Zábava dva a vyšší tarify pět těchto streamů.

Součástí služby jsou rovněž stanice FilmBox+ One, Emotion, Comedy, Hits a Love & Crime.

Magenta TV přidala dočasné Letní kino

T-Mobile během léta nabízí šest variant Magenta TV. Nejvyšší nabídku prodává ve třech provedeních, která se liší připojenou streamovací službou. Netflix, Disney+ nebo HBO Max jsou po dobu prvních šesti měsíců zahrnuty do ceny 449 korun měsíčně.

U připojených služeb lze za příplatek přejít na vyšší předplatné. Nabídka jednotlivých televizních tarifů funguje až na šesti zařízeních, z toho mohou být dvě operátorské set-top boxy.

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně Počet zařízení
S Plus 189 Kč na 6 měsíců, poté 399 Kč 101 Videotéka Až 6, z toho 4 chytrá zařízení a 2 set-top boxy
M Plus 199 Kč na 6 měsíců, poté 549 Kč 141 Videotéka Premium, Canal+ Až 6, z toho 4 chytrá zařízení a 2 set-top boxy
L Plus 299 Kč na 6 měsíců, poté 699 Kč 168 Videotéka Premium, Canal+ Až 6, z toho 4 chytrá zařízení a 2 set-top boxy
XL Plus & Netflix 449 Kč na 6 měsíců, poté 999 Kč 174 Videotéka Premium, Canal+, základní tarif Netflixu Až 6, z toho 4 chytrá zařízení a 2 set-top boxy
XL Plus & Disney+ 449 Kč na 6 měsíců, poté 999 Kč 174 Videotéka Premium, Canal+, Disney+ Standard Až 6, z toho 4 chytrá zařízení a 2 set-top boxy
XL Plus & HBO 449 Kč na 6 měsíců, poté 999 Kč 179 Videotéka Premium, Canal+, HBO Max Standard a pět lineárních stanic HBO Až 6, z toho 4 chytrá zařízení a 2 set-top boxy

Od tarifu M Plus je dostupná hudební stanice Music Box Hits. Nabídky L Plus a XL Plus přidávají Music Box Dance, Classic a Sexy. Základní tarif S Plus obsahuje FilmBox+ One, Comedy a Love & Crime, od tarifu M Plus se přidávají Emotion a Hits.

Všechny tarify mají do 31. srpna přístup k dočasné videotéce Letní kino. Zákazníci s tarifem M Plus nebo vyšším mohou také nadále bez dalšího poplatku aktivovat sportovní balíček Canal+ Premier League v samoobsluze Můj T-Mobile.

SledováníTV zkouší nejvyšší tarif za jednu korunu

SledováníTV začalo nabízet desetidenní zkušební tarif nazvaný To nejlepší ze SledováníTV. Rozsahem odpovídá nejvyšší nabídce XL, včetně HBO Max, 900 hodin nahrávek a podpory čtyř zařízení. Po skončení zkušebního období služba zákazníka automaticky převede na tarif M.

Ke konci července zároveň ve všech tarifech skončí dosavadní podoba přístupu ke službě Prima+.

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně Počet zařízení
To nejlepší ze SledováníTV 1 Kč / 10 dní 184 900 hodin nahrávek, HBO Max, sedmidenní televizní archiv 4, souběžně 2
S 159 Kč 77 Desetihodinový televizní archiv 1
M 259 Kč 128 Prima+ Light, 100 hodin nahrávek, videotéky PlayTV a DuckTV 4, souběžně 2
L 399 Kč 154 Prima+ Light, 300 hodin nahrávek, videotéky PlayTV a DuckTV 4, souběžně 2
XL 659 Kč 184 Prima+ Premium, 900 hodin nahrávek, videotéky PlayTV a DuckTV 4, souběžně 2

Udávané počty zahrnují také streamy z brněnské zoologické zahrady, Kočičí kavárnu, Krb a další podobné kanály. Od tarifu M je dostupná stanice FilmBox+ One. Tarif L přidává Comedy a Love & Crime, nabídka XL také Hits a Emotion.

Hudební stanice Music Box ani Deluxe Music SledováníTV nenabízí.

Pecka.TV ponechala nabídku beze změny

Pecka.TV během léta nezměnila ceny ani skladbu svých šesti tarifů. Tři základní nabídky doplňují tři rodinné varianty, které se liší především počtem povolených zařízení.

Nejvyšší tarif Pro šest stojí 599 korun měsíčně. Vedle šesti zařízení obsahuje funkci automatického přeskakování reklam v pořadech skupiny Prima.

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně Počet zařízení
Pro nenáročné 149 Kč 102 Sedmidenní archiv, více než 6500 filmů a seriálů, až 100 hodin nahrávek uchovávaných 30 dní 1
Zlatá střední 249 Kč 154 Sedmidenní archiv, více než 6500 filmů a seriálů, až 100 hodin nahrávek uchovávaných 30 dní 2
Plná palba 299 Kč 172 Sedmidenní archiv, více než 6500 filmů a seriálů, až 100 hodin nahrávek uchovávaných 30 dní 2
Pro tři 349 Kč 154 Sedmidenní archiv, více než 6500 filmů a seriálů, až 100 hodin nahrávek uchovávaných 30 dní 3
Pro čtyři 399 Kč 172 Sedmidenní archiv, více než 6500 filmů a seriálů, až 100 hodin nahrávek uchovávaných 30 dní 4
Pro šest 599 Kč 172 Sedmidenní archiv, více než 6500 filmů a seriálů, až 100 hodin nahrávek uchovávaných 30 dní, automatické přeskakování reklam u pořadů Primy 6

V nabídce nejsou filmové stanice FilmBox+ ani hudební kanály Music Box a Deluxe. Pecka.TV naopak zařazuje větší množství zahraničních programů z různých evropských zemí a také stanice s přenosy závodů Formule 1.

Lepší.TV zlevnila první měsíc

Společnost GoNet nabízí novým zákazníkům desetidenní vyzkoušení Lepší.TV za deset korun. Po jeho skončení následuje zlevněný první měsíc tarifu Mini, Klasik nebo Top. Poté začne platit běžná cena.

Za příplatek lze službu sledovat souběžně na třech zařízeních nebo přikoupit funkci pro přeskakování reklam v pořadech skupiny Prima.

Název tarifu Měsíční platba po zkušebním období Počet stanic Služby v ceně Počet zařízení
Mini 74 Kč první měsíc, poté 139 Kč 100 Sedmidenní zpětné zhlédnutí, 2753 filmů, nahrávání 20 pořadů, HBO a HBO Max na první měsíc zdarma 1, za příplatek až 3 souběžně
Klasik 129 Kč první měsíc, poté 259 Kč 163 Až 30 dní zpětného zhlédnutí, 3851 filmů, neomezené nahrávání, HBO a HBO Max na první měsíc zdarma 1, za příplatek až 3 souběžně
Top 159 Kč první měsíc, poté 309 Kč 178 Až 100 dní zpětného zhlédnutí, 4673 filmů, neomezené nahrávání, HBO a HBO Max na první měsíc zdarma 1, za příplatek až 3 souběžně

Programovou nabídku rozšířilo pět placených stanic pro dospělé: Brazzers TV Europe, Desire, Reality Kings TV, BangU a Men.TV.

FilmBox+ One je součástí všech tarifů. Klasik přidává stanice Hits, Comedy a Love & Crime. Podle souhrnného údaje operátora je v nabídce Lepší.TV zastoupena také stanice FilmBox+ Emotion.

Všechny nabídky zahrnují základní stanici Music Box. Tarif Mini obsahuje také Vantage Dance a Vantage Music, od tarifu Klasik se přidávají Vantage Classic a Vantage Rock.

Telly nabízí tarif Velký na tři měsíce za cenu základního

Telly v letní akci sjednotilo cenu tří základních tarifů na 270 korun měsíčně. U tarifů Střední a Velký platí tato částka první tři měsíce. Poté Střední zdraží na 480 korun a Velký na 690 korun.

Akční cena tarifu Velký představuje přibližně 61procentní slevu proti jeho běžné ceně. Součástí nabídky jsou stanice HBO a Cinemax po celou dobu smlouvy. Přístup k HBO Max dostane zákazník zdarma na jeden měsíc.

Operátor přidává také poukaz v hodnotě 250 korun pro službu Foodora a roční předplatné iDNES Premium.

Satelitní tarify Telly

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně
Telly Malý 270 Kč 40 Balíček HBO na jeden měsíc zdarma
Telly Střední 270 Kč na 3 měsíce, poté 480 Kč 75 Balíček HBO na jeden měsíc zdarma
Telly Velký 270 Kč na 3 měsíce, poté 690 Kč 87 HBO a Cinemax po celou dobu smlouvy, HBO Max na jeden měsíc zdarma, partnerské nabídky

Internetové tarify Telly

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně Počet zařízení
Telly Malý 270 Kč 72 Balíček HBO na jeden měsíc zdarma 2, za příplatek až 6
Telly Střední 270 Kč na 3 měsíce, poté 480 Kč 110 Obsah tarifu Velký na tři měsíce, balíček HBO na jeden měsíc zdarma 2, za příplatek až 6
Telly Velký 270 Kč na 3 měsíce, poté 690 Kč 121 HBO a Cinemax po celou dobu smlouvy, HBO Max na jeden měsíc zdarma, partnerské nabídky 2, za příplatek až 6
Telly Maxi 990 Kč na 1 rok, poté 1700 Kč 139 HBO, Cinemax a HBO Max po celou dobu smlouvy, živé přenosy Oktagonu, erotický balíček Red, partnerské nabídky 2, za příplatek až 6

Telly nemá v satelitní ani internetové nabídce stanice FilmBox+ a výraznější zastoupení zde nemají ani hudební programy. Satelitní tarif Velký obsahuje například AMC HD a stanice CS Film a CS Horror ve standardním rozlišení.

Silnější je sportovní část nabídky. Zahrnuje šest stanic Nova Sport, tři kanály Premier Sport a dvojice Eurosport 1 a 2 či Sport 1 a 2.

V internetové variantě je v tarifu Malý například Warner TV HD. Střední a Velký přidávají tři stanice AXN ve standardním rozlišení. Maxi rozšiřuje nabídku o obsah skupiny Warner Bros. Discovery, šest stanic Nova Sport, tři kanály Premier Sport a dvojice Eurosport, Sport a Arena Sport. Vyjmenované sportovní stanice jsou v tarifu Maxi dostupné ve vysokém rozlišení.

Skylink a FreeSat zachovávají ceny

Společnost Canal+ Luxembourg v Česku provozuje satelitní služby Skylink a FreeSat, internetovou televizi Skylink Live TV a samostatnou streamovací nabídku Canal+.

Skylink od posledního porovnání snížil počet stanic v nejlevnějším tarifu Mini o jeden program. Skladba ostatních tarifů ani jejich ceny se nezměnily.

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně
Mini 209 Kč 75 Videotéka Canal+, Skylink Live TV
Smart 299 Kč 95 Videotéka Canal+, Skylink Live TV
Multi 389 Kč 109 Videotéka Canal+, Skylink Live TV
Kombi+ 499 Kč 124 Videotéka Canal+, Skylink Live TV
Kombi+ Apple TV+ 549 Kč 124 Videotéka Canal+, Apple TV+, Skylink Live TV
Premium 599 Kč 127 Videotéka Canal+, HBO Max, Apple TV+, Skylink Live TV
Komplet 1100 Kč 132 Videotéka Canal+, HBO Max, Apple TV+, Skylink Live TV

Tarify Mini a Smart obsahují FilmBox+ One a Love & Crime. Multi přidává stanici Emotion, zatímco kompletní pětice FilmBox+ je dostupná od tarifu Kombi+.

Nabídka hudebních stanic se skládá mimo jiné ze čtyř kanálů Óčko, MTV Europe CZ a tří programů Šláger. Tři ze čtyř stanic skupiny Óčko jsou ovšem dostupné pouze prostřednictvím internetové služby Skylink Live TV.

freeSAT aktualizoval loga stanic FilmBox+, ale samotné tarify, ceny a počty kanálů se nezměnily. Programová nabídka se do značné míry shoduje se Skylinkem.

Satelitní televize FreeSat

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně
Smart 299 Kč 97 Skylink Live TV
Multi 389 Kč 113 Skylink Live TV
Kombi+ 499 Kč 131 Skylink Live TV
Kombi+ Apple TV+ 500 Kč 131 Apple TV+, Skylink Live TV
Premium 599 Kč 134 Apple TV+, HBO Max, Skylink Live TV

Skylink Live TV mírně rozšířila programovou nabídku

U samostatně objednané internetové televize Skylink Live TV se mírně zvýšil počet stanic. Z hlavního přehledu tarifů zmizela varianta Kombi+ HBO, přestože ji operátor nadále uvádí v přehledu programů.

Zastoupení stanic FilmBox+ odpovídá satelitní nabídce Skylinku. Z hudební části naopak zmizely tři programy Šláger.

CIF26

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně Počet zařízení
TV+ 99 Kč 38 Videotéka Canal+ 1, bez souběžného sledování
Mini 179 Kč 53 Videotéka Canal+ 2, nejvýše 5 registrovaných zařízení
Smart 249 Kč 70 Videotéka Canal+ 2, nejvýše 5 registrovaných zařízení
Multi 299 Kč 83 Videotéka Canal+ 2, nejvýše 5 registrovaných zařízení
Kombi+ 399 Kč 95 Videotéka Canal+ 2, nejvýše 5 registrovaných zařízení
Kombi+ Apple TV+ 449 Kč 95 Videotéka Canal+, Apple TV+ 2, nejvýše 5 registrovaných zařízení
Premium 549 Kč 98 Videotéka Canal+, HBO Max, Apple TV+ 2, nejvýše 5 registrovaných zařízení

Skylink vedle toho nabízí tři balíčky označené jako streamovací služby. Dva z nich jsou první tři měsíce zlevněné.

Název tarifu Měsíční platba Počet stanic Služby v ceně Počet zařízení
TV+ 99 Kč 38 Sedm dní zdarma s kódem START, videotéka Canal+ 1, bez souběžného sledování
Canal+ Komplet 216 Kč na 3 měsíce, poté 289 Kč 46 Videotéka Canal+, Apple TV+ 2, nejvýše 5 registrovaných zařízení
Premium 411 Kč na 3 měsíce, poté 549 Kč 98 Videotéka Canal+, HBO Max, Apple TV+ 2, nejvýše 5 registrovaných zařízení

Letní nabídky ukazují, že operátoři nyní soutěží hlavně cenou prvních měsíců, připojenými videotékami a počtem zařízení. Samotná programová nabídka se mění jen omezeně. Výraznější novinkou by se mohla stát chystaná stanice Prima Sport, kterou chce skupina Prima představit 6. srpna na tiskové konferenci ke svému podzimnímu programu.

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Autor článku

Petr Faistauer

Příznivec a znalec IPTV technologie, externí spolupracovník redakce.

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