Televizní operátoři nabízejí letní slevy. Přibyly zkušební tarify i dočasné videotéky

Tuzemští poskytovatelé placené televize během léta mění především zaváděcí ceny a doplňkové výhody. Některé služby přidaly krátkodobé zkušební tarify. Jiné lákají na připojené videotéky, více zařízení nebo slevu v prvních měsících.
Co se dozvíte v článku
- Vodafone upravil ceny některých tarifů
- O2 přidalo sedmidenní vyzkoušení Oneplay
- Magenta TV přidala dočasné Letní kino
- SledováníTV zkouší nejvyšší tarif za jednu korunu
- Pecka.TV ponechala nabídku beze změny
- Lepší.TV zlevnila první měsíc
- Telly nabízí tarif Velký na tři měsíce za cenu základního
- Skylink a FreeSat zachovávají ceny
- Skylink Live TV mírně rozšířila programovou nabídku
Následující přehled pracuje s nabídkami pro nové zákazníky, není-li uvedeno jinak. Základní nabídky označuje jako tarify, rozšiřující nabídky jako balíčky.
Vodafone upravil ceny některých tarifů
Vodafone od 18. července změnil ceny některých televizních nabídek. Pro získání zvýhodněné ceny je nyní nutné zapojení do programu Giga Kombo. Úvodní sleva na prvních šest měsíců zůstala zachována také pro zákazníky, kteří si pořídí televizi bez dalších služeb operátora.
Cena balíčku Cinema vzrostla na 240 korun měsíčně. Změnila se také cena nejvyšší nabídky AllinONE. V programu Giga Kombo začíná na 666 korunách, od sedmého měsíce na 694 korunách. Bez dalších služeb Vodafone stojí nejprve 951 korun a později 992 korun měsíčně.
|Název tarifu
|Měsíční platba v 1.–6. měsíci
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|Vodafone TV+ Základní
|Od 180 Kč s Giga Kombo / 258 Kč bez dalších služeb Vodafone
|100+
|Prima+ Premium bez reklam, HBO Max na první měsíc zdarma (poté 220 Kč), videotéka
|6
|Vodafone TV Lite & Sport
|299 Kč
|50+
|Videotéka
|6
|Vodafone TV+ a Cinema
|Od 349 Kč se službami Vodafone / 498 Kč bez dalších služeb Vodafone
|110+
|Prima+ Premium bez reklam, HBO Max, videotéka
|6
|Vodafone TV+ a Sport
|Od 349 Kč se službami Vodafone / 498 Kč bez dalších služeb Vodafone
|115+
|Prima+ Premium bez reklam, HBO Max na první měsíc zdarma (poté 220 Kč), videotéka
|6
|Vodafone TV+ AllinONE
|Od 666 Kč se službami Vodafone / 951 Kč bez dalších služeb Vodafone
|150+
|Prima+ Premium bez reklam, videotéka, HBO Max Premium
|6
|Název tarifu
|Měsíční platba od 7. měsíce
|Vodafone TV+ Základní
|Od 210 Kč s Giga Kombo / 299 Kč bez dalších služeb
|Vodafone TV Lite & Sport
|299 Kč
|Vodafone TV+ a Cinema
|Od 378 Kč s Giga Kombo / 539 Kč bez dalších služeb
|Vodafone TV+ a Sport
|Od 378 Kč s Giga Kombo / 539 Kč bez dalších služeb
|Vodafone TV+ AllinONE
|Od 694 Kč s Giga Kombo / 992 Kč bez dalších služeb
V tarifu Lite & Sport nejsou například stanice Seznam.cz TV HD a TV Barrandov. Film Europe HD, Film Europe+ HD, AMC HD a AXN HD nejsou součástí filmového balíčku Cinema, ale balíčku Family.
Všechny nabídky s výjimkou Lite & Sport obsahují hudební stanice Deluxe Music, Deluxe Dance a Deluxe Rap. Vodafone také přepracoval svůj programový přehled. Nově v něm uvádí zastoupené filmové knihovny, sportovní ligy a další soutěže.
O2 přidalo sedmidenní vyzkoušení Oneplay
Ceny čtyř hlavních tarifů Oneplay se nezměnily. Ve veřejné nabídce O2 nově přibyl sedmidenní zkušební přístup zdarma. Rozsah služby se liší podle toho, zda si ji zákazník pořídí přímo přes Oneplay, nebo prostřednictvím operátora O2.
Mimo veřejný ceník existuje tarif Oneplay Sport Mini za 449 korun měsíčně. Podle informací redakce na něj byli převedeni někteří někdejší zákazníci tarifu O2 TV Sport Premium. Tarif nelze běžně objednat ani rozšířit o doplňkové balíčky.
Oneplay objednané přímo
|Název tarifu
|Cena
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet souběžných spuštění
|Oneplay 7 dní na zkoušku
|0 Kč / 7 dní
|61
|Videotéka, předpremiéry televizních pořadů
|1
|Oneplay Komfort
|199 Kč / 30 dní
|69
|Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka
|1, za příplatek až 3
|Oneplay Extra Zábava
|399 Kč / 30 dní
|109
|Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka, živé sportovní statistiky a videa
|1, za příplatek až 3
|Oneplay Extra Sport
|599 Kč / 30 dní
|113
|Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka, živé sportovní statistiky a videa, multidimenze
|1, za příplatek až 3
|Oneplay Maximum
|799 Kč / 30 dní
|164
|Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka, živé sportovní statistiky a videa, multidimenze
|3
Oneplay objednané od O2
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet souběžných spuštění
|Oneplay 7 dní na zkoušku
|0 Kč / 7 dní
|40+
|Videotéka, předpremiéry televizních pořadů
|1
|Oneplay Komfort
|199 Kč běžně i v O2 Spolu
|66
|Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka
|1, za příplatek až 3
|Oneplay Extra Zábava
|399 Kč běžně / 349 Kč v O2 Spolu
|107
|Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka, sportovní statistiky a videa
|1, za příplatek až 3
|Oneplay Extra Sport
|599 Kč běžně / 499 Kč v O2 Spolu
|104
|Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka, sportovní statistiky a videa, multidimenze
|1, za příplatek až 3
|Oneplay Maximum
|799 Kč běžně / 699 Kč v O2 Spolu
|154
|Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka, živé sportovní statistiky a videa, multidimenze
|3
O2 nabízí také kombinace jednotlivých tarifů s předplatným HBO Max ve variantě Standard.
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet souběžných spuštění
|Oneplay Komfort + HBO Max
|399 Kč běžně, výhodněji v O2 Spolu
|66
|Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka, HBO Max Standard
|1, za příplatek až 3
|Oneplay Extra Zábava + HBO Max
|599 Kč běžně / 549 Kč v O2 Spolu
|107
|Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka, sportovní statistiky a videa, HBO Max Standard
|1, za příplatek až 3
|Oneplay Extra Sport + HBO Max
|799 Kč běžně / 699 Kč v O2 Spolu
|104
|Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka, sportovní statistiky a videa, multidimenze, HBO Max Standard
|1, za příplatek až 3
|Oneplay Maximum + HBO Max
|999 Kč běžně / 899 Kč v O2 Spolu
|154
|Oneplay Originály, předpremiéry televizních pořadů, videotéka, živé sportovní statistiky a videa, multidimenze, HBO Max Standard
|3
Do počtu stanic Oneplay zahrnuje také kanály Krb, Afrika a Akvárium. Přímá nabídka Oneplay má navíc tematické streamy ze sekce Oneplay Speciál. Zkušební tarif obsahuje jeden, tarify Komfort a Extra Zábava dva a vyšší tarify pět těchto streamů.
Součástí služby jsou rovněž stanice FilmBox+ One, Emotion, Comedy, Hits a Love & Crime.
Magenta TV přidala dočasné Letní kino
T-Mobile během léta nabízí šest variant Magenta TV. Nejvyšší nabídku prodává ve třech provedeních, která se liší připojenou streamovací službou. Netflix, Disney+ nebo HBO Max jsou po dobu prvních šesti měsíců zahrnuty do ceny 449 korun měsíčně.
U připojených služeb lze za příplatek přejít na vyšší předplatné. Nabídka jednotlivých televizních tarifů funguje až na šesti zařízeních, z toho mohou být dvě operátorské set-top boxy.
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|S Plus
|189 Kč na 6 měsíců, poté 399 Kč
|101
|Videotéka
|Až 6, z toho 4 chytrá zařízení a 2 set-top boxy
|M Plus
|199 Kč na 6 měsíců, poté 549 Kč
|141
|Videotéka Premium, Canal+
|Až 6, z toho 4 chytrá zařízení a 2 set-top boxy
|L Plus
|299 Kč na 6 měsíců, poté 699 Kč
|168
|Videotéka Premium, Canal+
|Až 6, z toho 4 chytrá zařízení a 2 set-top boxy
|XL Plus & Netflix
|449 Kč na 6 měsíců, poté 999 Kč
|174
|Videotéka Premium, Canal+, základní tarif Netflixu
|Až 6, z toho 4 chytrá zařízení a 2 set-top boxy
|XL Plus & Disney+
|449 Kč na 6 měsíců, poté 999 Kč
|174
|Videotéka Premium, Canal+, Disney+ Standard
|Až 6, z toho 4 chytrá zařízení a 2 set-top boxy
|XL Plus & HBO
|449 Kč na 6 měsíců, poté 999 Kč
|179
|Videotéka Premium, Canal+, HBO Max Standard a pět lineárních stanic HBO
|Až 6, z toho 4 chytrá zařízení a 2 set-top boxy
Od tarifu M Plus je dostupná hudební stanice Music Box Hits. Nabídky L Plus a XL Plus přidávají Music Box Dance, Classic a Sexy. Základní tarif S Plus obsahuje FilmBox+ One, Comedy a Love & Crime, od tarifu M Plus se přidávají Emotion a Hits.
Všechny tarify mají do 31. srpna přístup k dočasné videotéce Letní kino. Zákazníci s tarifem M Plus nebo vyšším mohou také nadále bez dalšího poplatku aktivovat sportovní balíček Canal+ Premier League v samoobsluze Můj T-Mobile.
SledováníTV zkouší nejvyšší tarif za jednu korunu
SledováníTV začalo nabízet desetidenní zkušební tarif nazvaný To nejlepší ze SledováníTV. Rozsahem odpovídá nejvyšší nabídce XL, včetně HBO Max, 900 hodin nahrávek a podpory čtyř zařízení. Po skončení zkušebního období služba zákazníka automaticky převede na tarif M.
Ke konci července zároveň ve všech tarifech skončí dosavadní podoba přístupu ke službě Prima+.
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|To nejlepší ze SledováníTV
|1 Kč / 10 dní
|184
|900 hodin nahrávek, HBO Max, sedmidenní televizní archiv
|4, souběžně 2
|S
|159 Kč
|77
|Desetihodinový televizní archiv
|1
|M
|259 Kč
|128
|Prima+ Light, 100 hodin nahrávek, videotéky PlayTV a DuckTV
|4, souběžně 2
|L
|399 Kč
|154
|Prima+ Light, 300 hodin nahrávek, videotéky PlayTV a DuckTV
|4, souběžně 2
|XL
|659 Kč
|184
|Prima+ Premium, 900 hodin nahrávek, videotéky PlayTV a DuckTV
|4, souběžně 2
Udávané počty zahrnují také streamy z brněnské zoologické zahrady, Kočičí kavárnu, Krb a další podobné kanály. Od tarifu M je dostupná stanice FilmBox+ One. Tarif L přidává Comedy a Love & Crime, nabídka XL také Hits a Emotion.
Hudební stanice Music Box ani Deluxe Music SledováníTV nenabízí.
Pecka.TV ponechala nabídku beze změny
Pecka.TV během léta nezměnila ceny ani skladbu svých šesti tarifů. Tři základní nabídky doplňují tři rodinné varianty, které se liší především počtem povolených zařízení.
Nejvyšší tarif Pro šest stojí 599 korun měsíčně. Vedle šesti zařízení obsahuje funkci automatického přeskakování reklam v pořadech skupiny Prima.
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|Pro nenáročné
|149 Kč
|102
|Sedmidenní archiv, více než 6500 filmů a seriálů, až 100 hodin nahrávek uchovávaných 30 dní
|1
|Zlatá střední
|249 Kč
|154
|Sedmidenní archiv, více než 6500 filmů a seriálů, až 100 hodin nahrávek uchovávaných 30 dní
|2
|Plná palba
|299 Kč
|172
|Sedmidenní archiv, více než 6500 filmů a seriálů, až 100 hodin nahrávek uchovávaných 30 dní
|2
|Pro tři
|349 Kč
|154
|Sedmidenní archiv, více než 6500 filmů a seriálů, až 100 hodin nahrávek uchovávaných 30 dní
|3
|Pro čtyři
|399 Kč
|172
|Sedmidenní archiv, více než 6500 filmů a seriálů, až 100 hodin nahrávek uchovávaných 30 dní
|4
|Pro šest
|599 Kč
|172
|Sedmidenní archiv, více než 6500 filmů a seriálů, až 100 hodin nahrávek uchovávaných 30 dní, automatické přeskakování reklam u pořadů Primy
|6
V nabídce nejsou filmové stanice FilmBox+ ani hudební kanály Music Box a Deluxe. Pecka.TV naopak zařazuje větší množství zahraničních programů z různých evropských zemí a také stanice s přenosy závodů Formule 1.
Lepší.TV zlevnila první měsíc
Společnost GoNet nabízí novým zákazníkům desetidenní vyzkoušení Lepší.TV za deset korun. Po jeho skončení následuje zlevněný první měsíc tarifu Mini, Klasik nebo Top. Poté začne platit běžná cena.
Za příplatek lze službu sledovat souběžně na třech zařízeních nebo přikoupit funkci pro přeskakování reklam v pořadech skupiny Prima.
|Název tarifu
|Měsíční platba po zkušebním období
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|Mini
|74 Kč první měsíc, poté 139 Kč
|100
|Sedmidenní zpětné zhlédnutí, 2753 filmů, nahrávání 20 pořadů, HBO a HBO Max na první měsíc zdarma
|1, za příplatek až 3 souběžně
|Klasik
|129 Kč první měsíc, poté 259 Kč
|163
|Až 30 dní zpětného zhlédnutí, 3851 filmů, neomezené nahrávání, HBO a HBO Max na první měsíc zdarma
|1, za příplatek až 3 souběžně
|Top
|159 Kč první měsíc, poté 309 Kč
|178
|Až 100 dní zpětného zhlédnutí, 4673 filmů, neomezené nahrávání, HBO a HBO Max na první měsíc zdarma
|1, za příplatek až 3 souběžně
Programovou nabídku rozšířilo pět placených stanic pro dospělé: Brazzers TV Europe, Desire, Reality Kings TV, BangU a Men.TV.
FilmBox+ One je součástí všech tarifů. Klasik přidává stanice Hits, Comedy a Love & Crime. Podle souhrnného údaje operátora je v nabídce Lepší.TV zastoupena také stanice FilmBox+ Emotion.
Všechny nabídky zahrnují základní stanici Music Box. Tarif Mini obsahuje také Vantage Dance a Vantage Music, od tarifu Klasik se přidávají Vantage Classic a Vantage Rock.
Telly nabízí tarif Velký na tři měsíce za cenu základního
Telly v letní akci sjednotilo cenu tří základních tarifů na 270 korun měsíčně. U tarifů Střední a Velký platí tato částka první tři měsíce. Poté Střední zdraží na 480 korun a Velký na 690 korun.
Akční cena tarifu Velký představuje přibližně 61procentní slevu proti jeho běžné ceně. Součástí nabídky jsou stanice HBO a Cinemax po celou dobu smlouvy. Přístup k HBO Max dostane zákazník zdarma na jeden měsíc.
Operátor přidává také poukaz v hodnotě 250 korun pro službu Foodora a roční předplatné iDNES Premium.
Satelitní tarify Telly
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Telly Malý
|270 Kč
|40
|Balíček HBO na jeden měsíc zdarma
|Telly Střední
|270 Kč na 3 měsíce, poté 480 Kč
|75
|Balíček HBO na jeden měsíc zdarma
|Telly Velký
|270 Kč na 3 měsíce, poté 690 Kč
|87
|HBO a Cinemax po celou dobu smlouvy, HBO Max na jeden měsíc zdarma, partnerské nabídky
Internetové tarify Telly
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|Telly Malý
|270 Kč
|72
|Balíček HBO na jeden měsíc zdarma
|2, za příplatek až 6
|Telly Střední
|270 Kč na 3 měsíce, poté 480 Kč
|110
|Obsah tarifu Velký na tři měsíce, balíček HBO na jeden měsíc zdarma
|2, za příplatek až 6
|Telly Velký
|270 Kč na 3 měsíce, poté 690 Kč
|121
|HBO a Cinemax po celou dobu smlouvy, HBO Max na jeden měsíc zdarma, partnerské nabídky
|2, za příplatek až 6
|Telly Maxi
|990 Kč na 1 rok, poté 1700 Kč
|139
|HBO, Cinemax a HBO Max po celou dobu smlouvy, živé přenosy Oktagonu, erotický balíček Red, partnerské nabídky
|2, za příplatek až 6
Telly nemá v satelitní ani internetové nabídce stanice FilmBox+ a výraznější zastoupení zde nemají ani hudební programy. Satelitní tarif Velký obsahuje například AMC HD a stanice CS Film a CS Horror ve standardním rozlišení.
Silnější je sportovní část nabídky. Zahrnuje šest stanic Nova Sport, tři kanály Premier Sport a dvojice Eurosport 1 a 2 či Sport 1 a 2.
V internetové variantě je v tarifu Malý například Warner TV HD. Střední a Velký přidávají tři stanice AXN ve standardním rozlišení. Maxi rozšiřuje nabídku o obsah skupiny Warner Bros. Discovery, šest stanic Nova Sport, tři kanály Premier Sport a dvojice Eurosport, Sport a Arena Sport. Vyjmenované sportovní stanice jsou v tarifu Maxi dostupné ve vysokém rozlišení.
Skylink a FreeSat zachovávají ceny
Společnost Canal+ Luxembourg v Česku provozuje satelitní služby Skylink a FreeSat, internetovou televizi Skylink Live TV a samostatnou streamovací nabídku Canal+.
Skylink od posledního porovnání snížil počet stanic v nejlevnějším tarifu Mini o jeden program. Skladba ostatních tarifů ani jejich ceny se nezměnily.
Satelitní televize Skylink
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Mini
|209 Kč
|75
|Videotéka Canal+, Skylink Live TV
|Smart
|299 Kč
|95
|Videotéka Canal+, Skylink Live TV
|Multi
|389 Kč
|109
|Videotéka Canal+, Skylink Live TV
|Kombi+
|499 Kč
|124
|Videotéka Canal+, Skylink Live TV
|Kombi+ Apple TV+
|549 Kč
|124
|Videotéka Canal+, Apple TV+, Skylink Live TV
|Premium
|599 Kč
|127
|Videotéka Canal+, HBO Max, Apple TV+, Skylink Live TV
|Komplet
|1100 Kč
|132
|Videotéka Canal+, HBO Max, Apple TV+, Skylink Live TV
Tarify Mini a Smart obsahují FilmBox+ One a Love & Crime. Multi přidává stanici Emotion, zatímco kompletní pětice FilmBox+ je dostupná od tarifu Kombi+.
Nabídka hudebních stanic se skládá mimo jiné ze čtyř kanálů Óčko, MTV Europe CZ a tří programů Šláger. Tři ze čtyř stanic skupiny Óčko jsou ovšem dostupné pouze prostřednictvím internetové služby Skylink Live TV.
freeSAT aktualizoval loga stanic FilmBox+, ale samotné tarify, ceny a počty kanálů se nezměnily. Programová nabídka se do značné míry shoduje se Skylinkem.
Satelitní televize FreeSat
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Smart
|299 Kč
|97
|Skylink Live TV
|Multi
|389 Kč
|113
|Skylink Live TV
|Kombi+
|499 Kč
|131
|Skylink Live TV
|Kombi+ Apple TV+
|500 Kč
|131
|Apple TV+, Skylink Live TV
|Premium
|599 Kč
|134
|Apple TV+, HBO Max, Skylink Live TV
Skylink Live TV mírně rozšířila programovou nabídku
U samostatně objednané internetové televize Skylink Live TV se mírně zvýšil počet stanic. Z hlavního přehledu tarifů zmizela varianta Kombi+ HBO, přestože ji operátor nadále uvádí v přehledu programů.
Zastoupení stanic FilmBox+ odpovídá satelitní nabídce Skylinku. Z hudební části naopak zmizely tři programy Šláger.
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|TV+
|99 Kč
|38
|Videotéka Canal+
|1, bez souběžného sledování
|Mini
|179 Kč
|53
|Videotéka Canal+
|2, nejvýše 5 registrovaných zařízení
|Smart
|249 Kč
|70
|Videotéka Canal+
|2, nejvýše 5 registrovaných zařízení
|Multi
|299 Kč
|83
|Videotéka Canal+
|2, nejvýše 5 registrovaných zařízení
|Kombi+
|399 Kč
|95
|Videotéka Canal+
|2, nejvýše 5 registrovaných zařízení
|Kombi+ Apple TV+
|449 Kč
|95
|Videotéka Canal+, Apple TV+
|2, nejvýše 5 registrovaných zařízení
|Premium
|549 Kč
|98
|Videotéka Canal+, HBO Max, Apple TV+
|2, nejvýše 5 registrovaných zařízení
Skylink vedle toho nabízí tři balíčky označené jako streamovací služby. Dva z nich jsou první tři měsíce zlevněné.
|Název tarifu
|Měsíční platba
|Počet stanic
|Služby v ceně
|Počet zařízení
|TV+
|99 Kč
|38
|Sedm dní zdarma s kódem START, videotéka Canal+
|1, bez souběžného sledování
|Canal+ Komplet
|216 Kč na 3 měsíce, poté 289 Kč
|46
|Videotéka Canal+, Apple TV+
|2, nejvýše 5 registrovaných zařízení
|Premium
|411 Kč na 3 měsíce, poté 549 Kč
|98
|Videotéka Canal+, HBO Max, Apple TV+
|2, nejvýše 5 registrovaných zařízení
Letní nabídky ukazují, že operátoři nyní soutěží hlavně cenou prvních měsíců, připojenými videotékami a počtem zařízení. Samotná programová nabídka se mění jen omezeně. Výraznější novinkou by se mohla stát chystaná stanice Prima Sport, kterou chce skupina Prima představit 6. srpna na tiskové konferenci ke svému podzimnímu programu.
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