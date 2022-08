Televizní podzim 2022: Kdo bude lídrem sledovanosti tentokrát?

Všechny tři hlavní televizní skupiny už představily svoje plány pro podzimní měsíce. Nejde o nic menšího, než kdo se bude moct prohlásit za lídra trhu. Ale není to jednoduché určit. Česká televize, Nova i Prima používají rozdílná kritéria pro sledovanost, protože každá má jinak určenou diváckou skupinu. Zatímco veřejnoprávní televize všeobecně vyhodnocuje úspěch pořadů u všech diváků starších 15 let (s výjimkou dětských pořadů), komerční stanice mají věkové skupiny stanovené úžeji.

Pro Novu je důležité, jaký podíl na sledovanosti má u diváků ve věku od 15 do 54 let. Ale když se jí to hodí, argumentuje popularitou pořadů u široké skupiny 4+, kam se započítávají také předškolní děti. Pravda, u pořadů, jako jsou Televizní noviny nebo kriminálka Specialisté, to sice působí kuriózně, ale základní zákon marketingu zní, že se musí najít jakékoliv ohromující a co nejvyšší číslo.

Televize Prima argumentuje věkovou skupinou od 15 do 69 let. Také ona však často prezentuje výsledky sledovanosti v jiném kontextu, například za všechny diváky starší 15 let. Znovu jde o to, které číslo je vyšší. Je zároveň nutné rozlišovat, kdy je řeč o podílu skupiny Prima a kdy se mluví o její dceřiné firmě Media Club, která obchodně zastupuje i další média, ne jenom Primu.

Pokud se budeme řídit univerzální cílovou skupinou 15+, prvnímu pololetí kralovala Česká televize. A to jak v hlavním vysílacím čase po osmé hodině večer, tak v celodenních číslech. V obou případech hodnota její průměrné sledovanosti překonala hranici 30 %.

Nova s Primou se potom přetahovaly o pozici nejsledovanější soukromé televize v celodenních číslech, respektive v hlavním vysílacím čase. A zase platí, že záleží, koho a jak se zeptáte. Každopádně Prima zazářila zejména v červnu, kdy zaznamenala historicky nejlepší měsíc. V hlavním vysílacím čase si ji průměrně zapínalo 30 % diváků starších 15 let, celodenní průměrná sledovanost pak byla 29,09 %.

S čím televize vyrážejí do bitvy o podzimní sezonu?

Česká televize

Veřejnoprávní televize si pro svou hlavní stanici ČT1 připravila třetí a poslední sérii Případů 1. oddělení. Vedle známé sestavy vyšetřovatelů v čele s Ondřejem Vetchým se v ní objeví i nové postavy, nové vyšetřovací postupy a nové formy kriminality, které s sebou přináší technologický rozvoj. Seriál natočili podle scénáře Jana Malindy a bývalého elitního vyšetřovatele Josefa Mareše režiséři Peter Bebjak a Michal Blaško. Stejný autorský tým stál i za předešlými řadami.

V pátek později večer bude své hosty tradičně zpovídat Karel Šíp ve Všechnopárty. Další premiéry budou o víkendu: sobotní populárně-naučné Zázraky přírody a nedělní minisérie Pozadí událostí, kterou vystřídá česko-rakouská koprodukce Zločin na hranicích.

V podzimním programu České televize se ještě neprojeví šetření, k němuž musel management Petra Dvořáka přistoupit kvůli léta nezvyšovaným televizním poplatkům. Pořady se ale natáčely v době různých protiepidemických opatření. „Většina premiér, které uvidí diváci na podzim, vznikala za nestandardních podmínek a omezení daných koronavirem. Navzdory tomu nabídneme silný a žánrově pestrý program, který ukazuje, že i přes současnou složitou finanční situaci je naším hlavním kritériem kvalita,“ tvrdí generální ředitel Petr Dvořák.

„Sílu naší původní tvorby dokládá nejen to, že s námi opakovaně spolupracují renomovaní tvůrci, ale také to, že si cestu k nám nachází režiséři, kteří dosud pro televizi netočili,“ dodává Dvořák. Svou první televizní minisérii natočil režisér Jiří Vejdělek, čtyřdílný cyklus nedělních komedií dostal souhrnný název Hlavně to zdraví.

TV Nova

Také na Nově budou kriminální případy. A těžko se jí divit, detektivní seriály jí spolehlivě přivádějí diváky. Fanoušci šumavské přírody se mohou každou neděli kochat Policií Modrava. Průměrná sledovanost první série přesahovala dva miliony diváků a detektivní případy si své publikum udržely i v dalších řadách. Třetí řadu seriálu sledovalo v průměru 1,9 milionu diváků starších 15 let.

„Je to lidské, i když se tam vraždí. A podle průzkumů ho jednoznačně milují hlavně ženy, tak od 35 výš. Muži mají radši střílečky a jiné temné kriminálky, kde prší, je zima, detektiv pije… Ženy mají radši Policii Modrava,“ prohlásil režisér a spoluautor scénáře Jaroslav Soukup. Protože tato série bude definitivně poslední, rozloučí se televize Nova s oblíbenou kriminálkou mimořádným dokumentem o natáčení seriálu a o životě režiséra Jaroslava Soukupa. Pořad dostal název Policie Modrava Jaroslava Soukupa. Abychom předešli nedorozumění, raději rovnou dodáváme, že univerzální moderátor na konkurenční televizi Barrandov má křestní jméno Jaromír.

V pondělí budou na Nově Specialisté, což jsou případy napsané podle německé předlohy. Premiérové díly mívají přes milion diváků a jsou obvykle nejsledovanějším pondělním pořadem. V úterý a ve středu se bude soutěžit o titul MasterChef Česko. Na romantiku je čas ve čtvrtek, to je na programu druhá řada seriálu Pan profesor. V pátek bude Nova vysílat filmovou sérii Rychle a zběsile, v sobotu speciál vědomostní soutěže Na lovu.

TV Prima

Jedinou stanicí, která žádné detektivní seriály do podzimního schématu nenasadila, je Prima. Podle svého prohlášení chce, aby podzim byl v současné komplikované době pohodový a zalitý sluncem.

V pondělí tedy zavede diváky na Moravu, do vinařské oblasti Pálava. Jde o příběh, jak se z dvoudenní návštěvy vinařství může stát nová etapa života. V úterý a ve čtvrtek se diváci mohou těšit na romantiku v seriálu Zoo. Na středy připadne komediální seriál Hořký svět o nečekaném dědictví v podobě minipivovaru. V pátek budou slavné ženy sázet na schopnosti svých manželů, partnerů a přátel (Můj muž to dokáže). V sobotu se s desátým ročníkem vrátí show Česko Slovensko má talent. V neděli budou české filmy.

Každý den kromě neděle tedy bude v hlavním večerním čase nějaká původní premiérová tvorba televize Prima. „Navýšili jsme investice do původní vlastní tvorby nejen na hlavní stanici, ale i na tematických kanálech, a zakoupili licenci k zábavné show, která je velmi úspěšná v řadě evropských zemí,“ řekl generální ředitel Marek Singer.

Ohlášené premiéry zábavy a dramatické tvorby:

ČT1 Nova Prima Pondělí Případy 1. oddělení III Specialisté IX Pálava Úterý MasterChef Česko Zoo Středa MasterChef Česko Hořký svět / Dobré zprávy Čtvrtek Pan profesor II / O mě se neboj Zoo Pátek Všechnopárty Zahraniční film Můj muž to dokáže / Máme rádi Česko Sobota Zázraky přírody Na lovu – Hvězdný speciál Česko Slovensko má talent Neděle Pozadí událostí / Zločin na hranicích / Hlavně to zdraví Policie Modrava IV / Případy mimořádné Marty Český film

Internetové pořady

Česká televize pokračuje v natáčení pořadů pro své internetové iVysílání. Neotřelý seriál Pět let je dílem mladých začínajících autorů – scenáristky Sáry Zeithammerové a režiséra Damiána Vondráška. V deseti patnáctiminutových epizodách se bývalí spolužáci vracejí po pěti letech ke svému poslednímu komplikovanému setkání na maturitním plese. A divák do poslední chvíle neví, na čí straně je pravda. V seriálu se objeví například Alžběta Malá, Samuel Toman, Simona Lewandowská, Pavel Řezníček, Vanda Hybnerová a další.

Také Nova investovala do pořadů pro svou videoplatformu Voyo. Na podzim uvede minisérii Král Šumavy, kterou natočil David Ondříček. „Když se řekne Šumava, naskočí nám nejchladnější místa naší republiky, nejstudenější potoky, tůně. Hluboké lesy, řídké osídlení. Kdybyste se někdy měli ztratit, zmizet, kdyby někde měla vzniknout legenda o klukovi, co se nenechal chytit a opakovaně unikal tam a zpět pod padající železnou oponou, bylo by to na Šumavě,“ říká ředitel vývoje TV Nova Michal Reitler.





Další novinkou bude komediální seriál Gumy, kde se pod režijní taktovkou Karin Krajčo Babinské poprvé před kamerou potkali Richard Krajčo a David Švehlík. Stálicí nabídky je romantický seriál Ordinace v růžové zahradě 2.Vysílat se bude také druhá série reality show Love Island.

Vlastní videoplatformu chce na podzim spustit rovněž televize Prima. Podrobnosti k její obsahové nabídce teprve oznámí.