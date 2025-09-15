Telly zavede osobní profily v aplikacích. Chystá také speed kanály a videotéku

Placená televizní platforma Telly, která nabízí vysílání přes satelit i internet, představila své novinky a výhled na příští rok. Vedle nových funkcí se zaměřila na změny v chování diváků, rozšíření programové nabídky i technologické inovace.
Firma reaguje na to, že se během posledních pěti let výrazně změnil způsob, jakým lidé sledují televizi. „Když se podíváme na vývoj sledovanosti živého a odloženého vysílání, je patrný výrazný posun ve prospěch odloženého sledování. Před pěti lety probíhalo téměř 80 % sledování živě. Dnes už je to pouze 62 % a zbytek tvoří odložená sledovanost. Tento trend souvisí se streamovacími platformami a změnami v chování diváků,“ citoval interní statistiky operátora jeho marketingový ředitel Jan Schöppel.
„Dalším trendem je změna v používání zařízení. Před pěti lety naprosto dominovalo sledování přes set-top boxy s podílem 86 %. Smart televize tehdy tvořily jen asi 10 % (hlavně značky Samsung) a mobilní sledování bylo zanedbatelné. Dnes je situace opačná: podíl set-top boxů klesl na zhruba 28 %, rychle je dohání mobily a nejvíce se sleduje přes chytré televize. Největší podíl má Samsung, následuje LG a Android TV. Zhruba 7 % pak připadá na ostatní zařízení, například Apple TV nebo sledování přes webové prohlížeče,“ dodal Schöppel.
Telly spustila internetovou televizi v roce 2016. V roce 2020 měla mezi všemi zákazníky pětinový podíl, dnes se už téměř vyrovnává satelitu. Zatímco satelitní televize za pět let ztratila zhruba čtvrtinu zákazníků, internetová vzrostla o 150 %.
Z nových klientů si dnes jen 10 % pořizuje satelit, 90 % volí internetovou televizi. Přesto zůstává satelit pro platformu důležitý – zejména v regionech s horším internetovým připojením. „Na okrajích republiky je to stále nejlepší možnost, jak sledovat televizi ve spolehlivé kvalitě,“ upozornil Schöppel.
Platforma se může opřít o vysokou spolehlivost internetového vysílání. „U satelitního vysílání se vždy může stát, že při silné bouřce nebo při zastínění signál dočasně vypadne. U internetové televize ale můžeme parametry služby aktivně ovlivňovat a optimalizovat,“ zdůraznil zástupce Telly.
Za posledních 30 měsíců byla dostupnost na úrovni 99,95 %. „Výpadky se objevily jen ojediněle a šlo o jednotlivé kanály, obvykle na krátkou dobu,“ tvrdí Schöppel. Telly uvádí, že spolehlivost zajišťuje dlouhodobě optimalizovaná infrastruktura s automatickým posilováním výkonu při špičkách. Datové trasy jsou zdvojené, klíčovou roli hrají technologičtí partneři CETIN a 4NET.
Mění se také způsob plateb. Zatímco dříve byly běžné dlouhodobé smlouvy, dnes zákazníci preferují flexibilitu. Telly už v roce 2021 zavedla možnost opakovaných plateb kartou na kratší období. Tento způsob dnes využívá čtvrtina klientů a podíl dále roste.
Změny v ceníku i aplikacích
Telly podle svých slov nechce konkurovat počtem kanálů, ale kvalitou. Chce se tím odlišit od jiných operátorů, kteří si programovou nabídku vylepšují teleshoppingovými stanicemi nebo různými streamy, aby měli na oko víc kanálů.
Pro Telly jsou zásadní sportovní fanoušci. Přenáší všechny evropské fotbalové poháry, Bundesligu, La Ligu či Serii A. K tomu Formuli 1, MotoGP, tenisové turnaje WTA, bojové sporty Oktagon a UFC.
„Nejsledovanější jsou dlouhodobě sportovní přenosy a zpravodajství, především Televizní noviny, které mají stabilně nejvyšší čísla. U sportu výsledky kopírují celkový zájem diváků. Nejvíce sledované byly dva zápasy z mistrovství světa v hokeji a na třetím místě se umístil zápas Sparty proti Interu Milán z Evropské ligy v loňském roce,“ upozornil Schöppel.
Vedle licencovaných stanic rozvíjí i vlastní projekty. Strike TV se z původní komediální stanice přeměnila na sportovní kanál. Vysílá čtyři největší boxerské organizace a od letošního srpna také saúdskou fotbalovou ligu s živými přenosy dvakrát týdně. Nabízí i wrestlingové soutěže a zápasy bare knuckle fighting (box na holé ruce). Druhým projektem je Premier Sport, který dnes zahrnuje tři kanály – především s tenisovými turnaji a s přenosy Oktagonu.
Novinkou je spuštění tarifu Maxi. Obsahuje kompletní nabídku Telly, tři kanály HBO včetně HBO Max, dvanáct programů pro dospělé i všechny přenosy Oktagonu bez nutnosti pay-per-view. Zatímco běžná cena by odpovídala 1 700 Kč, balíček stojí 990 Kč měsíčně.
Aplikace Telly na chytrých televizorech se od tohoto týdne postupně dočkají redesignu. Každý zákazník bude mít možnost řadit programy podle vlastního vkusu.
„Nechtěli jsme dělat radikální změny, protože zákazníci nám často říkají, že služba je přehledná, funkční a není přeplácaná. Zaměřili jsme se proto spíše na drobné úpravy – větší obrázky a možnost správy profilů. To znamená, že si každý člen rodiny může nastavit vlastní stanice a oblíbené pořady,“ popsal Schöppel.
Upravená podoba aplikace Telly pro chytré televizory umožní řadit stanice podle osobního vkusu uživatele
„Přidali jsme také rádia, zatím stanice Českého rozhlasu, další budeme doplňovat. Na webu jsme navíc zpřístupnili televizní program, který byl dosud jen pro přihlášené uživatele. Teď je veřejně dostupný, kdokoliv si může prohlédnout kompletní vysílací plán. U každého filmu nebo pořadu se automaticky generuje obsahová stránka s propojením na ČSFD, takže divák má všechny informace na jednom místě,“ doplnil další drobnosti.
Telly zajímá také oblast takzvaných FAST kanálů, kde jsou pořady seřazené podle žánrů a mezi nimi jsou reklamy. „Ještě letos chceme spustit nové tematické kanály – zaměřené na filmy, seriály a další žánry. Hráli jsme si i s názvy, třeba Telly Family, ale zatím to neprošlo. Počítáme, že budou minimálně tři, možná čtyři. Ještě dolaďujeme finální podobu, ale uvažujeme například o českých filmech,“ přiblížil Schöppel.
Další novinkou budou tzv. speed kanály. U internetové televize bývá kvůli technologii běžné zpoždění oproti realitě – zhruba půl minuty až minutu. Dráždí to především sportovní fanoušky, kteří okolo sebe slyší „Gól!“, ačkoliv na jejich televizi ještě akce ani nezačala.
„Speed kanály dokážou zpoždění snížit na 3–5 vteřin, takže obraz bude téměř v reálném čase. Počítáme s tím, že půjde o tři až čtyři kanály, které se budou přizpůsobovat podle aktuálních sportovních událostí. Například při mistrovství světa v hokeji nebo během olympiády je vyhradíme právě pro tyto přenosy,“ avizuje Schöppel.
Ostatní změny mají nastat do konce prvního pololetí příštího roku. „Ještě letos kompletně přepracujeme uživatelský účet, správu smluv a zařízení, nákupní portál i samoobsluhu. Nově si tak budete moci dokoupit balíček přímo z televizní aplikace. Na první polovinu příštího roku připravujeme spuštění vlastní videotéky. Intenzivně na ní pracujeme. Zároveň jednáme se streamovacími platformami třetích stran, jejichž obsah bychom chtěli integrovat do naší nabídky,“ uzavřel Schöppel.
Internetová televizní platforma umožňuje zjistit i drobné zajímavosti. Například nejvyšší počet diváků má Telly v Praze, Ostravě a Opavě. Brno je až na pátém místě, před ním je Bohumín. Žebříčku sledovanosti za celý loňský rok kraloval silvestrovský pořad České televize U muziky na Silvestra, hned po něm uživatelé Telly nejvíce sledovali narozeninovou show TV Nova s názvem Hodně štěstí. V první desítce je také koncert Marka Ztraceného v Edenu nebo filmy z kouzelnické série o Harrym Potterovi.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem