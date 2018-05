 »  Tenisové Roland Garros bude od zítřka volně k vidění na satelitu Astra v Ultra HD rozlišení

Druhý ze čtyř tenisových turnajů nejvyšší kategorie – Grand Slam – nabídne od neděle 27. května do neděle 10. června satelitním divákům všechny zápasy z centrálního kurtu v rozlišení Ultra HD (4K). Součástí balíků bude i čtvrtfinále a samotné finále mužské i ženské dvouhry.

Diváci si tak budou moci vychutnat výkony hráčů, jako je Rafael Nadal, Alexander Zverev, Simona Halepová nebo Angelique Kerberová, zkrátka všechny hráčky a hráče světové špičky, kteří se objeví na antukovém kurtu Philippa Chatriera, pojmenovaném po známém tenistovi a sportovním funkcionáři.

Ženy volně, muži pouze pro předplatitele

Přenosový Ultra HD systém společnosti Eurosport je připravený na všech patnáct turnajových dní a každý den nabídne ty nejzajímavější utkání. Na finálový víkend pak jsou naplánovány přenosy obou titulových zápasů, finále žen přijde na řadu v sobotu 9. června od 15 hodin a finále mužů v neděli 10. června také od 15 hodin.

Ultra HD přenosy živě a bez reklam naladí diváci na satelitu Astra 19,2 °E v rámci kanálu UHD1, který přenechá svůj vysílací prostor stanici Eurosport 4K. Stanici UHD1 vysílá volně vždy od pondělí do soboty od 8 do 20 hodin, v neděli pak od 8 do 14 hodin. Ve zbylé časy pak vysílání, do kterého termínově spadá i mužské finále, uvidí pouze předplatitelé služby HD Plus.

UHD1 by Astra (satelit Astra 1)

Standardně stanice vysílá přibližně dvouhodinovou smyčku složenou z různých UHD klipů, trailerů a upoutávek. Vysílané pořady se občas obměňují. Program vysílá od 6 do 20 hodin, večer zde najdeme kódovaný program UHD1 by HD+.

Technické podrobnosti – UHD1 by Astra:

satelit – Astra 1L (19,2 °E)

frekvence – 10994 H 22000 5/6

video – HEVC, 3840×2160 bodů, 16:9, bitrate cca 17,9 Mb/s, 50 sn./s

audio – MP2, 192 kb/s stereo, anglicky, některé pořady v němčině

UHD1 by HD+ (satelit Astra 1, paket HD+)

Program vysílá každý den od 20 do 6 hodin, v neděli již od 14 hodin. Stejně jako většina UHD programů vysílá dokumenty, reportáže, hudební klipy a sportovní videa.

Technické podrobnosti – UHD1 by HD+:

satelit – Astra 1L (19,2 °E)

frekvence – 10994 H 22000 5/6

video – HEVC, 3840×2160 bodů, 16:9, bitrate cca 17,9 Mb/s, 50 sn./s

audio – MP2, 192 kb/s stereo, německy, některé pořady anglicky

web – http://www.hd-plus.de/uhd

Fanoušky vysokého rozlišení by mohla potěšit i zpráva, že přenosy z mistrovství světa ve fotbale bude ve 4K s největší pravděpodobností nekódovaně vysílat turecká veřejnoprávní stanice TRT 4K.