Testy pomalého ruského procesoru, obří ztráta Zuckerbergova metaverza, prohlížeč v příkazovém řádku

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Objevil se test ruského procesoru Elbrus-8SV určeného pro běžné uživatele. Oproti předchozí verzi mu narostla frekvence z 1,3 na 1,5 GHz. Má osm jader a 16 MB L3 cache a podporu čtyřkanálových pamětí DDR4–2400. Vyvíjí ho Moscow Center of SPARC Technologies, výroba proběhla skrze 28nm proces u TSMC. Další rozvoj ruských čipů nebude divoký, Tchaj-wan a další výrobci se připojili k sankcím. Výkon posledního Elbrusu je slabý, třeba starou hru Stalker dá na 15 až 25 FPS.

Carbonyl je moderní webový prohlížeč běžící v příkazovém řádku. Na pozadí využívá Chromium, k dispozici je na GitHubu. Ve Windows je třeba použít WSL.

Provozní ztráta metaverza a VR v Meta Platforms loni činila 13,7 miliardy dolarů. Jde o sekci Reality Labs, kterou Zuckerberg stvořil pro aktivity tohoto druhu v rámci své dlouhodobé vize. V roce 2021 byla ztráta 10,2 miliardy dolarů. Loňské tržby činily 2,16 miliardy, podílí se na tom zejména Oculus a hry jako Beat Saber. Metaverse má být podle Zucka finančně náročný dlouho.

Čínský výrobce čipů pamětí YMTC rozjel propouštění a nařídil vyhozeným lidem, aby opustili dotované bydlení ve Wuhanu. YMTC ještě nedávno měl podepsat smlouvu na dodávku čipů Applu, tomu to ale zatrhla americká vláda a na YMTC uvalila další embarga. Propadl se také celkový trh pamětí, což dopadá i na SK hynix, Samsung nebo Micron. A největší čínský zakázkový výrobce čipů SMIC hlásí propad tržeb o více než čtvrtinu. Důvodem jsou padající trhy smartphonů a další spotřební elektroniky.





Blíží se další zajímavá neuronka na generování věcí. Gen-1 od Runway AI má pomocí textového zadání generovat videa všeho druhu, vychází nicméně ze vzorového videa. Zatím je k dispozici čekací listina.

Šéf GitHubu Thomas Dohmke uvedl, že by vývojáři open source měli být vyjmutí z chystaných pravidel Evropské unie kolem umělé inteligence (AI Act). Její základní podobu dodělala během předsednictví Česká republika, ze strany průmyslu je ale kritizována kvůli tomu, že může ohrozit rozvoj AI v regionu a navíc zničit sektor open source. Právě open source je základem řady AI aktivit.

Podíl čipů ARM u tří největších světových provozovatelů cloudu je pět procent. Týká se to tedy AWS, Azure a Google Cloudu. Ukazují to čísla společnosti SoftBank, která ARM vlastní a která ho chce letos poslat na burzu, protože kvůli obavám z monopolu nevyšel prodej Nvidii. Využití ARMu v cloudech zesiluje, tlačí to zejména AWS se svým Gravitonem a Ampere Computing. HPE a další hráči Ampere nasazují v serverech. Aktivní je také čínský Alibaba Cloud.

AWS cítí velmi silnou konkurenci, mimo jiné v on-premise. Firmy jako HPE, Dell, Cisco nebo Lenovo mají své nabídky pro poskytování hardwaru za předplatné, Azure a Google jsou další konkurence. AWS rostou tržby, ale spíše stagnuje ziskovost. Situaci rozebírá The Next Platform.

Supermicro chce dosáhnout na roční tržby deset miliard dolarů. Většími producenty serverů už by tak byly pouze HPE a Dell.

Koupě Activision Blizzardu ze strany Microsoftu může vést k poškození hráčů, uvedl v předběžném stanovisku britský antimonopolní úřad. Monstrózním dealem za 69 miliard dolarů se nyní zabývají regulátoři po celém světě. Objevují se náznaky, že by se Microsoft měl vzdát značky Call of Duty a někam ji vyčlenit. Firma opakuje, že z ní nechce udělat exkluzivitu jen pro sebe.

Fascinující čísla pro Rockstar Games a Take-Two: GTA 5 už se prodalo 175 milionů kopií a Red Dead Redemption 2 se dostalo přes padesát milionů. Naopak nedávná hra Marvel's Midnight Suns, na které se podílelo i české studio Grip Digital, zůstala za očekáváním.

Dell propustí 6650 zaměstnanců, jde o zhruba pět procent z celkové pracovní síly. Dell je tedy další z řady technologických firem, které vyhazovy rozjely. Firmy reagují na vyhlídky ekonomiky, inflaci a další aspekty a mimo jiné se zbavují „sádla“, které vzniklo například zběsilým najímáním během covidu. Dell je také součástí velmi výrazně padajícího trhu s PC.

Intel chce po německé vládě dalších 3,2 miliardy dolarů na podporu čipové továrny ve východním Německu. Vláda už schválila dotaci 6,8 miliardy eur. Celkové náklady půjdou do desítek miliard eur. Intel je nyní ve velice složité finanční situaci, navíc zdražují vstupy. Stavba by ale ohrožena být neměla, i kdyby další dotace nepřišla. Intel mimo jiné nebude aktuálně investovat do rozšiřování výroby ve Vietnamu.

Nový ransomware ESXiArgs zneužívá dva roky starou chybu ve VMware ESXi (CVE-2021–21974). Zneužívaná je po celém světě, je nutná instalace aktualizace. Americký kyberúřad CISA zveřejnil nástroj na obnovu takto napadených serverů.

Tipy na čtení z Cnews.cz: Intel zlevnil dedikované grafiky Arc A750 na 6500 korun, což je velmi příjemné. Hlavně ale zlepšil ovladače, což posouvá výkon nahoru. K dispozici je test procesoru AMD Ryzen 7 7700X. A objevila se kauza kolem toho, že AMD uměle zvyšuje ceny CPU a GPU skrze podvýrobu, šlo ale o kachnu.

LibreOffice 7.5 je zde. Hlavní zaměření tentokrát bylo na mírné úpravy vzhledu, například tmavého režimu a implementace nových ikonek. Zlepšen byl také export do PDF.

Do Microsoft Store na Windows 10 a 11 je nyní možné přidávat i klasické aplikace. Microsoft zrušil omezení, takže je možné přidávat výtvory pro Win32.

Konkurence pro GitHub Copilot získala posilující kapitál. Startup Magic konkrétně nabral 23 milionů dolarů v transakci, kterou vedl Google. Prozkoumávání toho, jak moc může „AI“ pomocí v psaní kódu, tedy pokračuje.

IBM kupuje startup StepZen zaměřený na GraphQL. Využít toho chce v rámci integrace do prostředí hybridních cloudů.

Vyšlo OpenSSH 9.2. Obsahuje zejména opravu zranitelnosti double-freeze z předchozí verze.