Tether jako obvyklý podezřelý a záhada za 68 miliard dolarů

Tether neboli USDT je digitální token běžící na bitcoinovém blockchainu prostřednictvím vrstev Omni Layer Protocol (dříve Mastercoin) a Liquid, Ethereu jako ERC20 tokenu, dále na EOSu, Tronu, Algorandu, SLP a OMG. Každá jednotka USDT by měla být teoreticky podložena americkým dolarem (nebo jeho ekvivalentem), který je držen v rezervách společnosti Tether Holdings Limited, a vykoupitelná prostřednictvím platformy Tether.

USDT lze převádět, ukládat a utrácet podobně jako jiné kryptoměny. Výhoda z pohledu provozovatele je, že u USDT nemusí splňovat tak přísné podmínky pro použití jako u podkladového amerického dolaru. Mechanismus se stal populárním také díky neochotě tradičních bank podporovat kryptoměnové společnosti. S Tetherem se kromě Bitfinexu, odkud se většina tetherů dostává do oběhu, můžete setkat zejména na burzách Poloniex, Bittrex či Kraken.

Problém Tetheru a stablecoinů obecně (proto jsou dnes v hledáčku finančních ministerstev, regulatorních orgánů i centrálních bank) spočívá hlavně v tom, že fungují tak trochu jako regulérní banka, ovšem bez patřičných licencí a s diskutabilním krytím. Společnost Tether Holdings Ltd. si od uživatelů vezme dolary nebo jiné fiat měny a za to jim připíše kredit v podobě USDT, který lze použít pro nákup kryptoměn, pákové obchodování na centralizovaných burzách, přeshraniční platby, clearing atd.

Na konci má právo držitel Tetheru vybrat zpět protihodnotu v podobě amerického dolaru. Tedy teoreticky, krytí Tetheru je totiž systematicky řadu let zpochybňováno. A zde se dostáváme k jádru pudla, emitovaných tetherů je dnes tolik, že krach systému představuje kromě reálné hrozby pro kryptotrh také systémové riziko v tradičním finančním světě.

Letos začala společnost Tether Holdings emitovat množství USDT tokenů, které strčily do kapsy všechno, co bylo předmětem kritiky a žalob v předchozích letech. Jen za letošní rok bylo skrze společnost emitováno stablecoinů za 48 miliard dolarů, celkem jich tak je v oběhu 69 miliard. Pokud by Tether Holdings držel jejich 100% dolarové krytí, byl by 50. největší bankou ve Spojených státech. Společnost samozřejmě bankou není, a už vůbec ne americkou, vše tedy stojí do značné míry na důvěře v dobré slovo neregulované offshorové společnosti.

V současné době je ale velikost Tetheru již tak monstrózní, že představuje jistý risk i sám o sobě. Pomiňme teď scénář, kdy by si jej osvojila ekonomika nějaké rozvojové země namísto vlastní měny a představme si úplně primitivné situaci, kdy se rozhodne většina věřitelů Tetheru uplatnit své právo a směnit Tether zpět na dolar. Společnost bude muset začít likvidovat svoje aktiva se ztrátou, aby stíhala pokrývat závazky, a celý problém se kaskádově přelije do světa tradičních financí, kde se začnou hroutit úvěrové trhy.

Investigativní článek Bloombergu z pera Zeke Fauxe z minulého čtvrtka tvrdí, že společnost dostatečné rezervy nemá. Zároveň obviňuje ředitele společnosti Giancarla Devasiniho z toho, že používá reálné rezervy společnosti na investice. Toto podezření ovšem není úplná novinka, již déle se spekuluje o tom, že část rezerv Tetheru se možná nachází v čínských dolarových dluhopisech. Možnost spekulovat s firemními rezervami je extrémně lákavá, i při ziskovosti pouhého procenta vůči původnímu vkladu je to 690 milionů dolarů pro pár vyvolených osob sedících na obřím balíku peněz. Jediné, co by přitom Devasini riskoval je, že nebude Tether 100% krytý a věřitelé přijdou o své investice.

Firma se proti nařčení Bloombergu ihned ohradila, vrhnout světlo na krytí Tetheru ale i na to, kde své rezervy vůbec drží, nicméně stále nedokázala.

Škraloup z minula

Jaká jsou skutečně aktiva, která kryjí Tether a zda je krytí skutečně adekvátní, o tom můžeme zatím jen spekulovat. Jedno ale víme jistě, společnost Tether Holdings rozhodně není žádný svatoušek. Svědčí o tom soudní spor, který započal 25. dubna 2019. Tehdy byla firma iFinex Inc, provozovatel burzy Bitfinex a firmy Tether Holdings, obviněna generální prokurátorkou státu New York z toho, že se nelegálně pokusila utajit ztrátu ve výši 850 milion dolarů (téměř 20 miliard korun). Dopustit se toho měla tím, že smísila klientské fondy s vlastními zdroji a zároveň použila pro krytí vlastní ztráty emitované tethery z rezerv za 700 milionů dolarů.

Na počátku bylo 850 milionů dolarů (firemních i klientských peněz), o které burza přišla tak, že je předala spřátelené panamské firmě Crypto Capital Corp., která se specializuje na zprostředkování plateb z kryptoměnových burz pro koncové uživatele, a následně k nim ztratila přístup. Crypto Capital je alespoň pro retailové klienty (pro institucionální má Bitfinex vyjednanou kustodiální bankovní úschovu) jedinou institucí, přes kterou měla burza přístup k oficiální měně Spojených států – americkým dolarům – a Bitfinex přes ni prováděl veškeré dolarové deposity a výběry individuálních klientů. Služeb Crypto Capital začal Bitfinex využívat poté, co mu v roce 2017 vypověděla službu americká banka Wells Fargo.

Ke ztrátě peněz mělo dojít tak, že byly kvůli podezření, že pocházejí z trestné činnosti, zablokovány a následně zabaveny přímo z bankovních účtů Crypto Capital na podnět polských úřadů. Bitfinex vyřešil náhlou ztrátu poměrně symptomaticky (stačí si vzpomenout na hack této burzy v roce 2016): začal čerpat peníze z rezerv tetheru. Ukázalo se však, že přesto není schopný plnit všechny požadavky svých klientů na výběry v dolarech. Prokurátor proto podal podnět k americkým soudům. Odtud následně přišlo nařízení, aby iFinex okamžitě přestal čerpat peníze z rezerv tetheru a porušovat zákon, firma se má také zdržet jednání, které by mohlo zapříčinit ztráty záznamů o jeho aktivitách a dalších aktivit maření spravedlnosti.

Obvinění tak nepřímo potvrdilo dlouhodobou obavu, že nejstarší stabilní kryptoměna není kryta jedna ku jedné americkými dolary, čímž se její vydavatel dopouští podvodu. Právník společnosti tehdy přiznal, že byl Tether krytý dolary jen ze 74 %.

„Úvěr byl fiktivní. Bitfinex věděl, že Crypto Capital není ochotná nebo schopná zpracovat výběry nebo vrátit prostředky. Ve skutečnosti jednatelé podvodně přesunuli většinu nebo veškeré riziko několikasetmilionové ztráty Bitfinexu na Tether, ale navenek se nadále tvářili, že Tether je plně krytý americkými dolary, které bezpečně spočívají na bankovním účtu. Nebyl,“ můžeme se dočíst v tehdejší žalobě.

Z procesu firma vyvázla ještě relativně dobře, nemusela se veřejně přiznat k podvodu a vše se zahrálo do ztracena s tím, že má zákaz operovat na území státu New York a zaplatí 18,5 milionu dolarů pokuty. Pokud by se ukázalo, že existují nekryté pohledávky za miliardy, tak lehce by to rozhodně již neprošlo.