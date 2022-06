Těžit bitcoiny už se nevyplácí, Alexa se má naučit imitovat hlasy a být influencerem už nefrčí

Rozloučení. Je to tak. Tento #tyden je na Lupě poslední. Bylo to skvělých deset let a díky za všechny čtenáře, reakce a možnost ho vydávat. Pokud byste měli zájem o pokračování a každou neděli stále dostávat tento souhrn, mohu nabídnout rychlofky.substack.com, kde si můžete přihlásit odběr. Na Lupě už #tyden vycházet nebude, ale pokračovat v něm budu rád – pokud se najde dostatek zájemců, případně jiný model, který to udrží v chodu.

Bill Gates říká, že NFT a krypto jsou „100%“ založeny na teorii většího blázna. Greater fool theory říká, že někdy lze vydělat na nákupu nadhodnocených aktiv – položek s pořizovací cenou drasticky převyšující vnitřní hodnotu – pokud lze tato aktiva později prodat za ještě vyšší cenu. S Gatesem nelze než souhlasit. Mimochodem, také žertoval, že „drahé digitální obrazy opic“ by „nesmírně zlepšily svět“.

TELEgraficky

KDE Plasma 5.25 ■ Echobot a Leadfeeder se spojují ■ Akedo ■ Dall E Mini je nově craiyon.com ■ eBay koupili KnownOrigin ■ GNU recutils ■ DoIt ■ ifuckinghatejira.com





WEBDESIGN, INTERNET

MIT ukončilo jednání s Elsevierem o nové smlouvě. Návrhy od Elsevieru nejsou v souladu se závazkem poskytovat spravedlivý a otevřený přístup ke vzdělávání.

Čína má nová pravidla. Všechny online komentáře musí projít kontrolou před zveřejněním. S jídlem prostě roste chuť.

V úterý ráno přestala celosvětově fungovat služba Cloudflare. Což s ohledem na míru rozšíření znamená, že přestalo fungovat mnoho webů. Samotné www.cloudflare.com bylo zasaženo také (500 Internal Server Error). Cloudflare System Status zareagoval velmi rychle. Výpadek trval zhruba hodinu a deset minut. Vyjádření Cloudflare najdete v Cloudflare outage on June 21, 2022.

Google se zavázal k jednání o férových poplatcích pro francouzské vydavatele. Trvalý tlak Francie se tak vyplácí, jiné země mají víceméně smůlu. Poněkud komplikované vztahy mezi Googlem a vydavateli se táhnou už roky – Google by totiž podle vydavatelů měl platit za to, že ve vyhledávání a ve Zprávách Google ukazuje citace z jejich stránek. Problém (minimálně u vyhledávání) ale je, že jim tím přivádí návštěvnost, a to v objemu dost zásadním, běžně i většinu z měsíčních příchozích.

Bylo založeno Metaverse Standards Forum. Členy jsou nově Nvidia, Meta, Epic Games, Unity, Microsoft, W3C a další.

Zprávy Google – news.google.com – mají nový vzhled. Prozatím si můžete zkoušet nový či zůstat u starého.

Mark Zuckerberg plánuje možnost přenosu digitálních předmětů do jiných metavesmírů. Má to ale háček, vůbec netuší, jak to udělat, a totéž už se řešilo v době, kdy Second Life bylo hit. A nevyřešilo.

HARDWARE

Amazon chce v prvním městě v USA doručovat drony. Místní jim hrozí sestřelováním. Pokrok (ne)zastavíš.

Micron uvedl microSD kartu o velikosti 1,5 TB. Což může znamenat až 120 dní záznamu z kamery, tedy alespoň tak to Micron „prodává“. Navíc 2 miliony hodin MTBF, což dává nějakých 228 roků. Kdy bude v prodeji, se ale neví, stejně jako není známa cena.

Retro televizor poháněný Raspberry Pi. Podrobnosti v Raspberry-pi-TV-sim:

SOFTWARE

Aplikace Readdle je vedle iOSu nově dostupná i pro Mac. Jde o kalendář, který umí úkoly a řadu dalších věcí, včetně velmi dobrých možností propojení na další aplikace. Na iPhonech patří k velmi oblíbeným aplikacím. Detaily v Calendars by Readdle comes to Mac to help you own your time.

Microsoft ukončí pomůcku na rozpoznávání emocí z obrázku obličeje. AI systém se opakovaně ukázal jako nefunkční, nejenom ten od Microsoftu. Závěr expertů k tématu je, že jde o nevědecký přístup. Přeci jen to ale bylo dobré k jedné věci, zjistilo se, že emoce se natolik mezi lidmi (rasami, národy, kulturami) liší, že je nelze strojově zjišťovat. Zajímavé čtení najdete v Microsoft’s framework for building AI systems responsibly.

TIP: AI s vědomím a prožíváním? Nejspíš ne, ale víme vůbec, co to vědomí je?

Copilot od GitHubu je dostupný pro každého. AI poháněná pomůcka pomáhající psát kód je dostupná od 10 USD měsíčně. Podrobněji v GitHub’s AI-powered Copilot will help you write code for $10 a month.

S Copilotem na GitHubu to bude zajímavé, může porušovat autorská práva. Microsoft ho totiž nechal zpracovat i úložiště s kódem, který má omezující licence. Ukazuje se i to, že některé výsledky nedávají smysl.

Google Currents končí 30. června. Jde o zachované Google+ v rámci Google WorkSpace, pokud marně tápete, o co vlastně jde. Konec byl oznámen v únoru 2022. Zajímavé vlákno.

YaLM 100B od Yandexu je volně dostupná neuronová síť pro práci s textem, tedy něco jako GPT. 100 miliard parametrů, 1,7 TB textů a řada zdrojů v angličtině a ruštině.

Alexa bude umět napodobit hlas kohokoliv. Bude stačit, aby minutu poslouchala. Prý to má lidem pomoci „uchovat vzpomínky“ na zemřelé. Připadá-li vám to trochu šílené, nejste sami. Jinak je to ale podobné, jako když Mark Zuckerberg trvá na tom, že účty zemřelých na Facebooku se musí proměnit v pomníčky a odmítá je mazat. Jak dlouho asi tenhle nápad vydrží, než se to Amazonu vrátí?

MARKETING A KOMUNIKACE

Osobní značka je mrtvá, být influencer už nefrčí. V The Personal Brand Is Dead se řeší hlavně generace Z, neplatí to napříč generacemi. Tahle generace začíná být prokletá a nově na internetu chce být nerozpoznatelná a anonymní, nevyzpytatelná a matoucí. Jednou podstatnou otázkou ale je, ze které generace je autorka článku. A jestli jen prostě špatně nepochopila celé to dění. „Anonymita“ v podobě masivního užívání přezdívek tu totiž byla už dávno předtím. Narušil ji až dost zásadně Facebook. Prima čtení.

Státní univerzita v Ohiu získala souhlas s ochrannou známkou na slovo „The“. Na nic dalšího se lepší neptat.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Trvale zapnutý Bluetooth je možné zneužít pro sledování telefonu. Uvádí to nedávno zveřejněný výzkum (PDF). Autoři zjistili, že signál emitovaný zařízením je možné poměrně dobře identifikovat podle charakteru signálu. Podrobnosti i v New Research Suggests Always-On Bluetooth Could Be Used to Track Your Phone.

Uniklé záznamy z porad ukazují, že z Číny bylo přistupováno k datům uživatelů TikToku v USA. Firma (pochopitelně) dlouhé roky tvrdí, že nic takového nedělá. Což (také pochopitelně) nelze brát vážně. Pro úplnost je nutno dodat, že to nelze brát vážně nikde, ne pouze u TikToku, a také to, že nedávno oznámený přesun dat amerických uživatelů do USA v rámci spolupráce s Oraclem neznamená z pohledu bezpečnosti vůbec nic.

Devět let pro icloudripper4you za krádeže nahotinek z účtů na iCloudu a využití pro revenge porn. Zhruba 4700 obětí, sdílení s dalšími lidmi a osobní sbírka o velikosti 3,5 TB týkající se více než 500 obětí.

Chyby v šifrování na Mega umožňovaly provozovateli přístup k datům uživatelů. U služby založené někým, jako je Kim Dotcom, to těžko může překvapit, ať už to byl záměr, nebo jen klasická neschopnost. Detaily v MEGA: MALLEABLE ENCRYPTION GOES AWRY.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Firma Meta spustila obchod s oblečením pro digitální avatary. Avatars Store můžete použít pro vytunění avatarů na Instagramu, Messengeru a Facebooku a později i pro virtuální realitu. Tradičně platí, že pokud vám Meta zruší účet, přijdete o všechno, nově už i o digitální nákupy. Očekávaná cena za kus oblečení je od 2,99 do 8,99 USD.

Google zrušil celý účet knihovny Cornellovy univerzity na YouTube. Tradičně nikdo netuší, proč vlastně, na základě čeho a co vlastně bylo špatně. Ale nejspíš všechno, protože obsah v Radical Desire Gallery je pro dnešní hyperkorektní společnosti rozhodně těžko zkousnutelný. Čtěte v “Terminated”.

Facebook vyrazil do boje proti podvodným recenzím. To je záslužné, protože vymyšlené a (hlavně) škodlivé recenze zaplavují firemní facebookové stránky už řadu let. Facebook navíc vlastníkům stránek celé ty roky znemožňoval se jich zbavit, nahlašovat je či vůbec nějak řešit. Nově Facebook doplnil pravidla – zakazuje recenze za odměnu, recenze s cílem získat odškodnění, dokonce i „příliš pozitivní“ recenze. Nechybí ani zákaz recenzí, které jsou „off-topic“ či nevyhovují obsahově (vulgarita například, ale i prostý spam). Od Facebooku viz Keeping Our Reviews Authentic and Trustworthy.

Twitter testuje dlouhé příspěvky. Jde o Notes/Zápisky (či Poznámky), které by na Twitteru mohly zpřístupnit to, co je běžné všude jinde – příspěvky „skoro“ bez omezení délky, upravitelné, zachovávající všechny ostatní běžné funkce. A pochopitelně s možnostmi formátování. Hodně se to může hodit jako náhrada problematických „vláken“ spojujících dlouhé povídání skrz jednotlivé tweety. Paradoxní je, že Facebook měl Poznámky dlouho, ale před zhruba rokem je zrušil. LinkedIn je má už také delší dobu. Více viz Konec omezení na 280 znaků. Twitter testuje delší Zápisky, které se dají upravit i po vydání.

Co si myslíte o omezení počtu znaků v tweetech na Twitteru? Původní limit 140 znaků byl nejlepší Rozšíření na 280 znaků stačilo Omezení je dobré, jen by mělo být vyšší než 280 znaků Twitter by měl limit úplně zrušit Zobraz výsledek

Instagram testuje ověřování věku ve snaze nepustit na platformu děti. Tradičně pomocí nahrání dokladu, potvrzení věku od dospělého uživatele a rozpoznáváním věku z obličeje na videu. To jako vážně.

MOBILNÍ APLIKACE

Telegram ohlásil 700 milionů uživatelů a placenou verzi. Placený Telegram nabízí dvojnásobek limitů, 3 GB upload, rychlejší stahování, exkluzivní nálepky a reakce, lepší správu chatů a další vychytávky. Více viz Telegram zavádí placenou úroveň Premium, s uploady větších souborů či novými emotikony.

Konec CAPTCHA na mobilech a počítačích? Možná u Applu. Ten se chystá nasadit do mobilů i na macOS „automatické ověření“ toho, zda návštěvník „není robot“. Google pracuje na něčem podobném v Chromu.

Konečně! Na Apple Watch se můžete dívat na YouTube. Byť tedy ne zásluhou Googlu. Můžete využít aplikaci WatchTube.

Spotify Community sleduje trend „sledování s přáteli“. Byť tady tedy jde o společné poslouchání. Otázkou je, nakolik je to trend či hype. A jestli si to najde dostatek uživatelů. Návrat Spotify do „social“ ale asi nečekejme.

STARTUPY A EKONOMIKA

ByteDance zavřeli herní studio v Šanghaji, nepodařilo se uspět na čínském trhu. Největším konkurentem vlastníka TikToku je Tencent.

Kryptoměnoví horníci se zbavují zařízení, těžit bitcoin se už nevyplatí. Jeho cena spadla na cenu jeho těžby. Cryptorank k tomu nabízí hodně zajímavý graf. A v Miners devastated by cryptocurrency crash run to reseller websites to offload their wasted Graphics Cards inventory investments je řeč o výprodeji použitých grafických karet.

MindGeek přišel o CEO a COO. Firma provozuje PornHub a odchod souvisí s The Fight to Hold Pornhub Accountable a s přetrvávajícím výskytem videí, které aktéři rozhodně na PornHub dávat nechtěli. Aféra táhnoucí se roky nemá stále řešení. Více i v Pornhub Parent Company’s CEO and COO Resign.

Nová studie zkoumá energetické nároky bitcoinových transakcí ve srovnání s klasickými.

Kryptoměna Luna padla ve 40miliardové tsunami. Už se ale rodí nová Luna. Do Kwon, jihokorejský „podnikatel“, který za Lunou stojí, tvrdí, že bude silnější. Daleko spíše je ale trefná věta z článku: znovuotevření společnosti Luna může být vrcholným projevem chucpe jihokorejského podnikatele. Čtěte v Do Kwon’s Crypto Empire Fell in a $40 Billion Crash. He’s Got a New Coin for You.

E-KNIHY

Nejdřív Comixology prakticky zničil, teď slibuje nápravu. Amazonu to tedy trvalo nějaké čtyři měsíce. Byť tedy nemuselo, jasné to bylo už tehdy. Čtěte v Amazon Promises Another Attempt to Make Comixology Suck Less.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.