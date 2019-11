 »  Thea Zinner (eVisions): SEO experti musejí pořád hlavně skákat, jak Google píská

Theu Zinner z eVisions Advertising jsme oslovili na letošní konferenci Web Top 100, kam přijela přednášet o rizicích SEO optimalizace na mezinárodních trzích.

Je klasické SEO v době Google Knowledge Graph a čím dál větší automatizace webu vůbec ještě relevantní?

Určitě si myslím, že relevantní je. Nicméně to, jak SEO chápeme, se v posledních letech hodně změnilo a dramatickými změnami procházelo toto vnímání i v posledním roce. V praxi to došlo tak daleko, že nemůžete efektivně porovnávat SEO dnes a SEO dva roky nazpátek. Kdybych to měla nějak shrnout, tak hlavní změna, která probíhá je odklon od pouhé snahy porozumět tomu, jak fungují vyhledavače a vytěžit z toho nějakou výhodu ke snaze pochopit, jak funguje uživatel a lépe se do něj vcítit. Takže ano, SEO je pořád relevantní, ale náplň toho termínu se změnila a bude se nejspíš měnit i dál.

Můžete být trochu konkrétnější, v čem přesně ta změna spočívá?

Myslím, že jedna z velkých změn, a nejspíš dokonce ta nejdůležitější, je způsobená tím, jak se mění přístup Google k vyhledávání. Jakým způsobem Google překopal stránku zobrazující výsledky, jakým způsobem mění to, jak vyhledávač rozumí dotazům. Například featured snippets v důsledku mění mnohem víc, než jen to, jak zobrazené výsledky vypadají. Google se přitom v poslední době mění docela rychle a to pro nás coby SEO experty vytváří poměrně velký tlak, protože SEO je pořád na Google strašlivě závislé. Google je natolik dominantní, že jedinou naší možností je dělat, to, co si Google přeje.

Druhá změna ale přichází i ze strany samotného uživatele a jeho preferencí. Většina dotazů dnes již například nepochází z počítačů, ale z mobilních telefonů. Ač to na první pohled může z venku vypadat, že to přímo se SEO nesouvisí, tak přesný opak je pravdou. Velkou část SEO aktivit nyní tvoří optimalizace pro mobilní vyhledávání. A když hovořím o mobilním vyhledávání, tak nejde o jedno víceméně homogenní prostředí, jako je tomu v případě počítačů, ale je potřeba optimalizovat weby pro různé druhy zařízení. Celé prostředí se navíc neustále mění.

Podle jakých metrik měříte úspěch optimalizace?

Tím, že pracuji v agentuře, kde spolupracuji s dalšími lidmi na složitějších úkolech, tak je to dost různé. Ale pokud bych byla například zaměstnancem firmy a dělala optimalizaci jejích stránek, tak je zde několik metrik, které si budu vždycky hlídat. Určitě samotný traffic, ranking pro nejdůležitější klíčová slova, hlídala bych si také jak se u mých prioretizovaných klíčových slov mění ranking, zdali stále přinášejí dostatek trafficu. Pak jsou tu KPI jako transakce a konverze, ale tam je to velmi individuální, hodně záleží na tom, jaké stránky provozujete a co od nich očekáváte.

Jaká jsou typická KPI u projektů, na kterých pracujete?

Opět se to různí, ale vždy je základem organický traffic, občas je to ranking, ale to je dnes již velmi obtížné, protože to už prakticky příliš neovlivníte. Můžete samozřejmě do extrému optimalizovat stránku a celkovou uživatelskou zkušenost se stránkou, ale pak Google provede nějakou nečekanou změnu a jste zase zpátky, kde jste byli. KPI se ale mohou lišit i podle individuálních potřeb klienta. Například máte krásný firemní, nebo projektový blog a pro někoho bude klíčové, kolik lidí si z něj stáhlo whitepaper. Pro jiného čas strávený na stránce, nebo jedním příspěvkem.