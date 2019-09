 »  Tikající bomba ve vysílacím zákoně. Pokud nezasáhne parlament, budou mít rádia problém

Nejpozději za šest let skončí platnost řady licencí pro pozemní rozhlasové vysílání. A zatím není jasné, co bude pak. Ministerstvo kultury, vysílací rada i hlavní hráči na rozhlasovém trhu se shodují, že bude nutné změnit zákon, aby v éteru nenastalo ticho. Veřejnoprávní a soukromé stanice se naopak neshodnou na tom, jak důležitou roli má mít digitální vysílání ve standardu DAB+.

„Proces digitalizace je nesmírně konfliktní a komplikovaný. Rýsuje se poměrně slušné řešení v podobě souběhu analogu a digitálu, bude dost technických prostředků. Jediné, co nám chybí, je shoda na tom řešení,“ prohlásil na konferenci Mediální reflexe předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ivan Krejčí.

Vysílací rada spočítala, že jakékoliv řešení platnosti hromadně končících licencí bude spojené s velkou administrativní zátěží. „V našem případě jde o více než 200 licenčních řízení, a to je proces, který zabere nějaký čas,“ varoval Krejčí. „Ať už bude vybráno cokoliv jakkoliv, bude to znamenat udělování velkého počtu licencí a nebyla by optimální situace, aby to rada se svým aparátem řešila v posledním půlroce před oním datem,“ přidal se k němu vedoucí oddělení rozhlasového vysílání František Čunderlík.

Rada samotná je státní úřad, ale nemá právo navrhovat zákony, řešení je tedy na politicích. „První teze by snad mohla být shodná. Mělo by se vysílat analogově i digitálně. Není nutné ukončit analogové vysílání, aby se vysílalo digitálně,“ řekl Čunderlík. Okolní státy se ke zrušení analogového rozhlasového vysílání nechystají. „Domníváme se, že nejsou žádné faktické překážky pro paralelní fungování analogového a digitálního vysílání. Tuto skutečnost ale musí reflektovat právní předpisy a udělování licencí,“ dodal.

Ačkoliv může na první pohled změna zákona vypadat jednoduše, problém je v tom, že se do něj v roce 2008 z poslanecké iniciativy dostal paragraf o transformačních licencích. To byla cesta, jak si komerční rádia mohla elegantně prodloužit končící licence a nemusela o ně znovu soutěžit. Výměnou za závazek, že budou podporovat digitalizaci, jim pak vysílací rada protáhla platnost licencí až do 10. října 2025. To bylo datum, kdy se předpokládal přechod na digitální rozhlasové vysílání. Ministerstvo průmyslu tehdy s tímto opatřením nesouhlasilo a označilo ho slovy tehdejšího ministra Martina Římana za „komplikovaný vehikl“.

Na jeho slova teď došlo. Při novele vysílacího zákona se najednou musí najít právní konstrukce, která vysvětlí, proč jsou transformační licence v pořádku, i když k žádnému přechodu na digitální vysílání nakonec nedojde. Toto právní vysvětlení pak musí obstát i při posuzování podle evropských pravidel hospodářské soutěže. Na rozhlasový trh s vyčerpanými kmitočtovými příděly se uzavřela cesta případným novým zájemcům o komerční vysílání.

„Jedna varianta je, že se transformační licence prodlouží o několik let za stávajících podmínek. Varianta druhá zní, že se odstraní termín 10. 10. 2025 a otevře se možnost vydat nové FM licence, přičemž transformační licence se převedou na klasické licence. Třetí varianta umožní vydávat nové FM licence i po 10. říjnu 2025,“ nastínil možnosti šéf rozhlasového odboru vysílací rady.

První varianta podle něj problém neřeší, spíš odsouvá. Posunutí o několik let by přicházelo jako řešení jen v případě bezprostřední hrozby, že se přestane vysílat.

„Co se týče druhé varianty, odstranění termínu 10. 10. 2025, tam bychom nemohli dosáhnout souladu s unijními předpisy ohledně veřejné podpory a ochrany hospodářské soutěže. Zmizel by institut transformační licence, aniž by byl efektivně využit, tedy by se obhajovalo, proč vlastně vznikl,“ upozornil Čunderlík na nepříjemné úskalí.

„Třetí řešení vypadá kostrbatě, ale z pohledu právníka je nejčistší možné. Legislativní pojem transformační licence by v zákoně zůstal a doběhly by bez toho, aniž by byla na první pohled vidět nějaká účelovost. Takové řešení ale představuje velké množství licenčních řízení a také náš strach z toho, abychom měli dostatek času k tomu, aby všechno proběhlo, jak má,“ uzavřel.