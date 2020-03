 »  TikTok je spyware, o klimatické krizi tweetují boti a Evropská komise doporučuje Signal

Apple bude odmítat v Safari HTTPS/SSL certifikáty s platností delší než 13 měsíců. Jde o jednostranné rozhodnutí Applu, stávající maximální délka platnosti certifikátu je dva roky (dříve to bylo dokonce pět let). Radost z toho budou mít ti, kdo certifikáty vystavují za peníze. Bezpečnost to reálně nijak neovlivní, ale provozovatelům webů to přinese další zbytečné problémy. Viz Safari will soon reject any HTTPS certificate valid for more than 13 months .

Amazon zakázal kvůli lživým tvrzením týkajícím se koronaviru milion produktů. Facebook mezitím vyhlásil, že nepustí žádnou lživou reklamu týkající se koronaviru. Což samozřejmě neznamená, že by dezinformační stroje už nějakou dobu masivně nejely témat koronaviru ve všech lživých podobách (se kterými Facebook nedělá nic). Amazon je ale zajímavý i tím, že zastavil množství cenových podvodů a manipulací. Viz Amazon bars one million products for false coronavirus claims .

Co se týče ochrany soukromí, je TikTok noční můrou. Dalo se to tušit, ale je dobré mít i praktické příklady. Najdete je v Privacy Analysis of Tiktok’s App and Website – důkladné analýze toho, co všechno aplikace i web dělají, posílají (komu a jak) a analyzují. Mimo technické detaily je důležitý závěr, že TikTok (pochopitelně) porušuje řadu zákonů týkajících se ochrany soukromí. Což u aplikace provozované v Číně prostě musíte očekávat.

Šéf Redditu přirovnal TikTok k spyware a označil za něco „zásadně parazitického“. Zajímavé je, že označení použil v odpovědi na otázku, co by se startupy mohly od TikToku naučit. Nechme stranou Čínu a rizika (reálná rizika, viz dále), odpověď Steva Huffmana svědčí jenom o tom, že TikTok prostě nepochopil. Což je celkem pochopitelní u kohokoliv, kdo je starší 20 let. ByteDance s TikTokem dokázali něco, co se pomalu dekádu nepodařilo nikomu jinému (všechny pokusy končily selháním – stačí vzpomenout na Google+). Viz Reddit CEO says TikTok is ‘spyware’ .

GeForce NOW – jak se streamují hry z cloudu NVIDIA. Podívejte se:

Studie zjistila, že nejlépe je na tom se soukromím prohlížeč Brave. Týkala se ale pouze toho, jak prohlížeče „volají domů“, tedy předávají informace o vás autorům daného prohlížeče, nikoliv toho, jak prohlížeč obstojí proti všem zásahům do soukromí z webových stránek. Pořadí je Brave, Chrome, Firefox a Safari. U těch vadí, že identifikují instalaci prohlížeče napříč sezeními a sdílejí informace o navštívených stránkách (většinou pro našeptávač). Problémy má nové Microsoft Edge i Yandex – identifikují nejenom instalaci, ale i hardware (takže nové instalace jsou opět poznatelné). Navíc posílají údaje o navštívených stránkách, které nemají nic společného s našeptávačem. Viz Study finds Brave to be the most private browser.

HARDWARE

Uniklý návrh legislativy EU by přinutil Apple k použití vyměnitelných baterií v iPhonech. Samozřejmě nejenom Apple, vyměnitelné baterie opustila také řada dalších výrobců, nemá je prakticky žádný z dražších telefonů. EU to chce změnit a přichází s nápadem stejně praktickým jako všechny ty GDPR cookies lišty na webech. Na druhou stranu, z některého pohledu to lze chápat. Via Leaked EU legislation would force Apple to use removable batteries in its iPhones.

MARKETING A KOMUNIKACE

Čtvrtina tweetů týkající se klimatické krize je produktem botů. Nepřekvapí, že hlavním tématem těchto aktivit je popírání, že klimatické změny existují. Některým případům se automatizované účty věnují více: 38 % z nich řeší „fake science“, 28% tweetuje o Exxonu. Ve prospěch klimatické změny boti také tweetují, ale jen pouze v 5 % případů. Čtěte v Revealed: quarter of all tweets about climate crisis produced by bots.

Trh seznamovacích aplikací je čím dál tím horší. Hlavní problém je v tom, že všechno je převedeno na ekonomiku, peníze a transakce. Ale i samotní seznamující jsou někde zcela jinde, než u potřeby se reálně seznámit. Šikovné čtení najdete v The ‘Dating Market’ Is Getting Worse.

Ovlivnil koronavirus značku Corona? Tohle je hodně zajímavá otázka, protože Corona je značka piva a ono ovlivnění může být velmi různorodé – od katastrofického dopadu až po posílení značky. Čtěte v The spread of the coronavirus couldn't have come at a worse time for Corona beer a můžete zkusit i Pivo Corona a koronavirus. Spojení, které firmu stálo 170 milionů dolarů.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

V Google se dají najít stovky tisíc pozvánek do soukromých skupin na WhatsApp. Včetně skupin plných dětského porna. V tweetu s objevem je zmínka, že za to může WhastsApp a URL by měly být označeny pomocí noindex nebo potlačeny v robots.txt. WhatsApp je opačného názoru a trvá na tom, že je to jenom věc správců a uživatelů a že by neměli odkazy sdílet veřejně. Skupiny jsou zajímavé nejenom pro jejich obsah, ale také umožňují přístup k přehledu členů, včetně jejich telefonních čísel. Vice v Google Is Letting People Find Invites to Some Private WhatsApp Groups.

Troy Hunt spustil Pwned Passwords v2 s více než 500 miliony uniklých hesel. Celý dataset si můžete stáhnout pro různorodé zkoumání, případně zkoumat online na passwordsecurity.info (kam ale rozhodně nevkládejte žádné z vlastních aktivních hesel) nebo případně na původním haveibeenpwned.com/Passwords. Chcete-li si jen vyzkoušet, jak to funguje, použijte 12345. Detaily v I've Just Launched „Pwned Passwords“ V2 With Half a Billion Passwords for Download.

Evropská komise (EK) doporučuje Signal jako bezpečnou chatovací/komunikační aplikaci. Nařídila přejít na Signal i vlastním zaměstnancům pro externí komunikaci s lidmi mimo EK. Mělo by jít o reakci na hacknutí diplomatických komunikačních kanálů Evropské unie i hack ambasády EU v Moskvě v roce 2018. Loni v prosinci britští Konzervativci opustili WhatsApp a také přešli na Signal. Důvodem však neměla být bezpečnost, ale omezení počtu členů ve skupinách. Viz The European Commission has recommended staff use a special messaging app.

Screenshotovat, či ne? A jak to vlastně souvisí se soukromím? Zamyšlením nad tím, jak je to se sdílením soukromých konverzací ve We Want a More Private Internet, but We Want to Screenshot It Too by se mohlo podstatně zjednodušit, když člověk přijme jediné zásadní pravidlo: internet je veřejný prostor. Nakonec to, že s někým nasdílíte screenshot, je dost blízko tomu, že mu o tom stejně můžete říct ústně, vyfotit si to, namnožit si to, atd. Horší to je u screenshotů sdílených masově a veřejně.

Malware na Androidu může krást kódy pro dvoufaktor od Googlu. Jde o novou verzi trojanu Cerberus, která dokáže obejít dvoufaktorové ověření pro přihlášení k účtům. Cerberus je přitom známý a dlouho využívaný bankovní trojan. Viz Android malware can steal Google Authenticator 2FA codes.

Ze sociální sítě OnlyFans teoreticky uniklo 1,5 terabajtu dospěláckého obsahu. Provozovatelé ale tvrdí, že k hacku nedošlo a obsah byl posbírán z řady dalších zdrojů. Via An OnlyFans Leak Isn’t Anything New.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Uchazeč o post amerického prezidenta Michael Bloomberg dělá starosti Facebooku. Platí totiž lidem za příspěvky do kampaně na Facebooku. Tomu se pak nedaří tyto kampaně zachycovat v přehledu kampaní patřících ke stránce. Tento problém byl jasný už když Facebook „transparentnost“ v politické inzerci oznámil a podobné věci se běžně dějí i v Česku – reklama prochází skrz agentury, firmy i jednotlivce a je nedosledovatelná. Viz Facebook is considering making clearer that pro-Bloomberg posts come from paid staffers.

Twitter pozastavil 70 účtů, které Bloomberga propagovaly. Masově tweetovaly to samé a vykazovaly klasické znaky strojového provozu. Na něco takového Twitter ve svých pravidlech pamatuje v “Platform Manipulation and Spam Policy”. Blooomberg nasadil na sociálních sítích laťku vysoko, platí 2 500 USD měsíčně stovkám lidí, kteří mají za cíl ho zviditelňovat. Viz Twitter is suspending 70 pro-Bloomberg accounts, citing ‘platform manipulation’.

Facebook se rozhodl pohřbít chatboty. Tři roky poté, co chatboty protlačoval na úkor všeho a tvrdil, že bez nich nemůže nikdo existovat. Výsledek byl rozpačitý, ale účel to splnilo: tisíce firem a marketérů na to naletělo a utratili miliony dolarů. Nový Messenger už je bez Discovery, takže chatbotům je konec. Novým středem světa jsou teď Příběhy/Stories, pro které je charakteristické, že je uživatelé nechtějí používat, ale Facebook prostě chce, aby se to změnilo. Až tak hodně, že se budete dívat jenom na Příběhy a k seznamu přátel se musíte dostat až v dalším kroku. Detaily v Facebook Messenger ditches Discover, demotes chat bots.

YouTube málokdy vrátí odstraněná videa. Ze 109 000 odvolání proti odstranění bylo úspěšně vyřízeno 23 tisíc. Google začal nově zveřejňovat informace o odstraňování videí a procesu odvolávání. Od října 2019 do prosince 2019 bylo odstraněno 5 milionů videí – právě těch se týká 109 tisíc odvolání. Většina odstranění proběhla plně automaticky, více než 60 % před odstraněním nemělo žádná zhlédnutí. Odstraněny byly i dva miliony kanálů (80 % z nich bylo klasifikováno jako spam). Další zajímavá čísla najdete v YouTube rarely reinstates removed videos — even when creators appeal.

MOBILNÍ APLIKACE

Creators Studio od Facebooku existuje nově i jako aplikace (App Store / Google Play). Vypadá to, že Facebook nový způsob, jak pracovat se stránkami na Facebooku a účty na Instagramu, myslí vážně a postupně nahradí dosud používané možnosti – tedy jak stále existující aplikaci Pages, tak samotnou správu stránek, která je jejich součástí, nebo novější Publishing Tools. Prozatím má Creators Studio na webu jednu zásadní výhodu: umožňuje zveřejňovat i plánovat příspěvky na Instagram. Nová aplikace má ale i jedno zásadní omezení: neumožňuje vytvářet nové příspěvky (na to tedy stále potřebujete Pages a Instagram).

Google varuje nové vlastníky zařízení od Huawei: naše aplikace používáte na vlastní nebezpečí. Zároveň upozorňuje, že snaha dostat na nové telefony od Huawei Google Play, Gmail, YouTube, Mapy a další může být riziková. Google totiž nesmí tyto aplikace ani zpřístupnit pro stažení a jediná možnost, jak je do telefonů od Huawei dostat, jsou jiné zdroje než Google. To může být v řadě případů nebezpečná záležitost a je dost jisté, že se objeví snahy nepříjemnou situaci zneužít. Viz Answering your questions on Huawei devices and Google services.

Hra Plague Inc byla odstraněna z App Store v Číně. Prý proto, že zahrnuje obsah, který je v Číně nelegální. Stalo se to měsíc poté, co se stala nejstahovanější placenou aplikací pro iOS v Číně. Via Plague Inc. pulled from the App Store in China amid coronavirus outbreak.

3D fotky na Facebooku už nevyžadují portrétní režim a končí i omezení na určité telefony (vybavené dvěma kamerami). Facebook pomocí AI dokáže „zprostorovat“ i běžné fotografie. Oznámení viz Powered by AI: Turning any 2D photo into 3D using convolutional neural nets a pokud chcete vyzkoušet, nezapomeňte aktualizovat aplikaci Facebooku. Pokud ani to nepomůže, chce to trpělivost.

STARTUPY A EKONOMIKA

Shopify se přidalo k Libra Association. Zda ji po odchodu zásadních velkých hráčů zachrání, je krajně nejisté, stejně jako samotná budoucnost „kryptoměny“ od Facebooku. Viz Shopify joins Facebook’s cryptocurrency Libra Association a Shopify joins Libra Association.

Beyond Meat padají akcie, stále se jim nepodařilo vykázat zisk. Jsou ve čtvrtém kvartále ztrátoví i přes ztrojnásobení prodeje. Na trhu s rostlinným „masem“ mají silnou konkurenci a hrozí, že přijdou o výhody plynoucí z toho, že byli první. V roce 2019 se navíc společnost stala miláčkem analytiků.

Anonymní chatovací aplikace Yolo získala 8 milionů dolarů na další růst. Má 10 milionů uživatelů a tvrdí, že se děti snaží chránit proti predátorům. Zajímavé na ní je i to, že je založená na Snap Kit od Snapchatu. Funguje jako klasické kladení otázek na které je možné anonymně odpovídat. Otázky zveřejňuje na Snapchatu, odpovědi jsou anonymně vkládány přes Yolo. Anonymní chatovátka nemívají dlouhou živnost – tbh koupil Facebook, Sarahah byla vyhozena z App Store a další doplatily na šikanu a sexuální predátory (Secret či YikYak). Jedna z těch, které se drží, je Tellonym, zaplavená šikanou a dalším nebezpečným obsahem. Více v Teen hit Yolo raises $8M to let you Snapchat anonymously.

INFOGRAFIKY

Email Marketing Psychology: 12 Secrets for Higher Performing Campaigns [Infographic] je na jednu stranu příklad, jak nikdy nedělat infografiku (malé písmo, nečitelné, špatný kontrast), a zároveň obsahuje některé užitečné informace.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.