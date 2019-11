 »  TikTok má miliardu uživatelů, Photoshop dorazil na iPad a prohlížeč Brave má ostrou verzi

Seznamte se: Kevin Mayer, člověk který stojí za spuštěním Disney+. Má bohatou historii v nejvýznamnějších akvizicích. Povedených, ale také dost nepovedených (Club Penguin, Playdom, Vice Media atd.). Nová streamovací služba vstupuje na poměrně plný trh a vstupuje hodně pozdě (stejně jako Apple TV+). Čtěte v Can Kevin Mayer Deliver the Future of Disney? a je k tomu nutné dodat jedno. Začíná nová válka o streaming a také boj o další budoucnost klasických televizí.

Streamovací služba Disney+ v první den překročila 10 milionů předplatitelů a 3,2 milionu stažení aplikace. Přes množství technických problémů a výpadků. Další informace o počtu předplatitelů nemůžeme čekat dříve než ve čtvrtletních finančních výsledcích. Viz Disney+ už má přes 10 milionů uživatelů. Na co je nová služba nalákala? nebo Disney+ surpasses 10 million subscribers on first day .

Cesta Googlu k ovládnutí celosvětové internetové reklamy je velmi dobře popsána od WSJ v How Google Edged Out Rivals and Built the World’s Dominant Ad Machine: A Visual Guide . Včetně animovaných vizualizací a popisu dost podstatné části celého procesu trefně popsané jako „Hřbitov“ reklamního technologického průmyslu. Tohle čtení si dejte.

Facebook spustil Facebook Pay , byť prozatím pouze v USA. Umožní platit, darovat peníze i převádět mezi uživateli (bez poplatků u přátel a rodiny) v aplikaci Facebooku, Messengeru a později i WhatsApp a Instagramu. Musíte přidat platební kartu nebo PayPal. Za věci či služby bude možné platit, pokud budou mít tuto možnost zprovozněnu v aplikacích od Facebooku. Facebook Pay není ekvivalent Apple Pay či Google Pay. Viz též Facebook Pay is a new payment system for WhatsApp, Instagram, and Facebook .

Facebook začal mazat jméno potenciálního whistleblowera stojícího za vyvoláním vyšetřování aktivit prezidenta Donalda Trumpa. Uvést jeho jméno prý porušuje Pravidla ohledně „koordinovaného poškozování“, tedy zákazu materiálů, které by mohly identifikovat „svědka, informátora či aktivisty“. Viz Facebook is deleting the name of the potential whistleblower a Facebook and YouTube say they are removing content mentioning potential whistleblower's name .

SOFTWARE

OpenAI zveřejnili AI software pro generování textu známý jako GPT-2. Ten, který se původně báli zveřejnit kvůli tomu, jak nebezpečně je údajně dobrý. Viz GPT-2: 1.5B Release a vyzkoušet si to můžete na talktotransformer.com. Češtinu mu ale nezkoušejte dávat.

World of Warcraft Classic přinesl rekordní růst počtu placených hráčů. Kolik přesně ale Activision Blizzard neuvádí, zveřejnili jen to, že v posledním čtvrtletí měli napříč všemi hrami 33 milionů MAU (měsíčních aktivních uživatelů). Jak ve World of Warcaft Classic drove subscriptions to record growth for a quarter došli k „rekordu“, známo není.

Apple chce zničit webové technologie. Do Mac Store nesmí aplikace vytvořené přes Electron, platformu využívající HTML/CSS a JavaScript pro tvorbu plně funkčních programů (Slack, Spotify, Discord i WhatsApp pro příklad). Detaily v Apple Is Trying to Kill Web Technology a do stejné kategorie ostatně stále patří to, že na iOSu stále tlačí svůj prohlížeč Safari, který zjevně záměrně ignoruje řadu technologických možností, které všude jinde jsou možné. Vždy jde o takové, které umožňují Applu udržet si výhodu nad třetími stranami.

Aplikace Facebooku na iPhone má na pozadí otevřenou kameru. Může to být chyba, stejně jako to může být nějaký další způsob, jak Facebook něco zkouší. Nebylo by to ostatně poprvé.

Windows 10 November 2019 Update je venku. Nevypadá to na moc větších změn a novinek. Novinkou je snazší práce s upozorněními (dlouhodobí uživatelé Windows 10 už je stejně všechny potlačili) a mírné změny v menu Start a ve vyhledávání z Průzkumníka. Viz Windows 10 November 2019 Update is now available as more of a service pack.

Open source prohlížeč blokující reklamu Brave už není beta, venku je verze 1.0. Po skoro 4 letech v betě má 8,7 milionu aktivních uživatelů (3 miliony denně aktivních), k čemuž je dobré dodat, že Chrome má přes jednu miliardu aktivních a Firefox přes 250 milionů. Blokováním všeho, co blokovat jde, browser dosahuje rychlejšího nahrávání, nižší spotřeby baterie a zlepšení bezpečnosti. Viz Ad-blocking browser Brave launches out of beta a stáhnout můžete na brave.com/download.

HARDWARE

Potvrzeno: Apple Watch umí detekovat nepravidelný srdeční rytmus. Detaily v Apple Watch detects irregular heartbeats in U.S. study.

Phil Schiller (Apple): Děti ve třídě s chromebooky neuspějí. Podle Schillera je samozřejmě k úspěchu nutné vybavit třídy iPady. Realita ovšem je, že iPady jsou sice skvělé, ale zacházet s počítači, myší a tím, co budou potřebovat pro práci, se na nich děti prostě nenaučí. Ale Google je s chromebooky pro Apple velká nepříjemnost, ve školách se totiž chromebookům daří. To se o Applu říct nedá. Jedním z důvodů je samozřejmě i cena. Viz Apple’s Phil Schiller says kids with Chromebooks in classrooms are ‘not going to succeed’.

MARKETING A KOMUNIKACE

Virální tweety o Apple Card vedou k šetření, zda Goldman Sachs neporušuje právo tím, že jeho „algoritmy“ diskriminují ženy. Viz Viral Tweet About Apple Card Leads to Goldman Sachs Probe a berte to jako velmi dobrý příklad toho, že je nutné upozorňovat na špatnosti a chtít je řešit. Kompletní vlákno je hodně zajímavé čtení.

Vánoční John Levis je dokonalý:

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Deepfake Arnolda Schwarzennegera v No Country for Old Men má odpovídající hlas (nadabovaný jiným hercem) a místy i věrohodný obličej. Ale je na tom dost vidět, že ten obličej tam nepatří. Viz Deepfake of Arnold Schwarzenegger in ‚No Country for Old Men‘ will mess you up, kde najdete tutéž filmovou scénu s obličeji jiných herců.

Zaměstnanec Apple Store si poslal fotky ze zákazníkova telefonu. Zaměstnancem už není, jak se uvádí v Apple Store employee accused of sending himself photos from customer's phone a celé je to jen praktickou ukázkou toho, že pokud odevzdáváte do servisu jakékoliv zařízení, nemůžete mít jistotu, že se v něm někdo nebude pokoušet najít zajímavé věci. U telefonů od Applu je to dost zvláštní, protože by měly být šifrované, a tím nepřístupné. V tomto konkrétním případě je to ještě absurdnější v tom, že vlastník telefonu ochotně poskytl heslo pro přístup do telefonu – dokonce několikrát.

Před deseti lety byly zneužívány ještě jako děti. Dodnes se na internetu objevují jejich fotografie a neexistuje šance, že by to někdy přestalo. Čtěte v ‘If Those Were Pictures of You, You Would Understand’.

GDPR nefunguje, píše se v These new rules were meant to protect our privacy. They don’t work. Legislativa se postarala o enormní navýšení nákladů, ale naše data jsou nadále shromažďována, ochrana dat ignorována a masově jsme se museli naučit klikat na nové „OK“, „Pokračovat“ či „Souhlasím“. Porušování je navíc prakticky neodhalitelné a v tak široké míře, že postihy jsou nereálné a nevymahatelné. Nebývale velká katastrofa navíc čeká v podobě nekonečného shromažďování biometrických údajů, zejména stále se rozšiřujících systémů rozpoznávání obličejů.

Google získal zdravotní údaje o milionech Američanů od společnosti Ascension. Vypadá to na solidní vývoj v bitvě o zdravotní data, ve které s Googlem soupeří Amazon, Microsoft i Apple. A ve které se nezadařilo Facebooku. Ascension jsou v péči o zdraví lidí druzí největší v USA a mají tomu odpovídající množství extrémně užitečných informací – laboratorní výsledky, diagnózy, záznamy o hospitalizaci, historii pacientů i přesné údaje o nich. Vše zásadní pro vývoj softwaru, učení AI a řadu dalších věcí. Viz Google's Secret ‘Project Nightingale’ Gathers Personal Health Data on Millions of Americans.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook dal Tinderu a dalším seznamkám velmi specifický přístup k datům uživatelů. Ukazují to uniklé dokumenty a jde opět o další ukázku toho, že data a údaje o uživatelích Facebook ochotně předával i prodával komukoliv, kdo se hodil do plánu. Ti, kteří se Facebooku nehodili, se dočkali přesně opačného přístupu: znemožnění inzerovat, zablokování přístupu k běžně dostupnému API, blokování odkazů atd. Detaily v Facebook gave Tinder and other dating apps special access to user data.

TikTok nejenom že dosáhl jedné miliardy uživatelů, ale udělal to nejrychleji ze všech sociálních sítí. Při pohledu na graf je dost jasné, že některé miliardy nejspíš nedosáhnou nikdy.

Twitter chce v Pravidlech řešit deepfake. Mazat je ale nebude, jen označí a doplní varování. Viz Help us shape our approach to synthetic and manipulated media a jakkoliv se nesmazání může zdát jako problematické, má to smysl. Smazání nic neřeší, stejně se to vzápětí objeví znovu.

WhatsApp blokuje účty pro „podezřelé názvy skupin“. Je to součástí nedávno ohlášeného boje proti závadnému obsahu, a zejména proti dětské pornografii. Ta se na WhatsApp vyskytuje hodně, ale pokud je v šifrovaných chatech či uvnitř skupin, WhatsApp nemá šanci obsah detekovat. Takže to teď zkouší podle názvů skupin. A ne vždy se jim to daří, takže až přijdete o účet, tak se vůbec nedivte. Navíc si dávejte pozor, aby vám někdo z členů skupiny nezměnil název jen tak z legrace. Viz Why some accounts are getting banned for ‘suspicious’ group names on WhatsApp a Permanent ban.

Facebook nově umožňuje v mobilní aplikaci přizpůsobit dolní lištu. Je možné vypnout zobrazení Tržiště (Marketplace), Watch a Skupiny (Groups). Jde i vypnout červenou identifikaci, že v některé z těchto částí Facebooku je něco nového. Viz Facebook finally lets you banish nav bar tabs & red dots.

Instagram spustil test neukazování počtu líbí globálně po celém světě. Oznámil to na Twitteru s tím, že počáteční testy prý byly pozitivní, takže je čas pokračovat. Jeden z důvodů, proč k tomu dochází, je i ten, který často zmiňují lidé v komentářích – zapojení na Instagramu rapidně klesá a pro Facebook je odstranění počtu líbí dobrý způsob, jak tento zásadní problém skrýt.

MOBILNÍ APLIKACE

Adobe Photoshop dorazil na iPad. Byly by to dobrá zpráva, kdyby to Adobe tak mohutně nepokazilo. Byť je to možná trochu ovlivněno tím, že uživatelé klasického počítačového Photoshopu prostě očekávali, že ten na iPadu bude umět vše stejně. První verze pro iPad totiž postrádá hodně funkcí a Adobe plánuje jejich přidávání později. Otázkou je, zda mezitím konkurence nezíská tuhle část trhu. Možná tomu ale Adobe mohlo předejít, stačilo spustit trochu marketingu ještě před uvedením. Viz Adobe deals with ‘painful’ early reviews of Photoshop for iPad.

Telefony s Androidem zpřístupňují základní komunikační čipy a je možné je zneužít pro šmírování, zjišťování informací o telefonu, volání atd. Nemělo by tomu tak být, ale jak zjistili výzkumníci, připojená Bluetooth a USB zařízení se často mohou dostat právě tam, kam by se dostat neměla. Viz Popular Android phones can be tricked into snooping on their owners a Opening Pandora's Box through ATFuzzer. Celé je to navíc takový malý výlet do historie, tato část telefonů se stále ovládá pomocí AT příkazů.

Apple odstranil z App Store aplikaci Like Patrol. Ta na Instagramu umožňovala poněkud nadměrně sledovat uživatele, včetně doplňování informací o jejich atraktivnosti a dalších vychytávek. Odstavit se ji pokoušel ještě předtím sám Instagram. Detaily v Apple removed Instagram stalking app Like Patrol from the App Store.

Instalátor pro Fortnite se proměnil v Epic Games Launcher a Store. Nabízí novou hru Battle Breakers, můžete ji mít pro iOS, Android i na PC. Viz Fortnite’s Android installer is now a launcher for Epic mobile games.

STARTUPY A EKONOMIKA

Getty Images se mění na Royalty Free licenční schéma. Pro fotografy to není příliš dobrá zpráva, pro zákazníky ale spíše ano. A pro ty co si myslí, že Royalty Free znamená zadarmo, je nutné dodat, že tomu tak není. Viz Continued success of royalty‑free licensing and our plans for a phased retirement of rights‑managed creative images.

PayPal znemožnil platby PornHubu, ten tak nemůže platit modelům a je tak i ve zpoždění s platbami za říjen. Viz URGENT: PayPal payouts no longer supported.

INFOGRAFIKY

How to Create a Social Media Content Calendar that Works + [Infographic] je hlavně hodně dlouhý a užitečný návod a tipy pro to, jak pracovat s kalendářem příspěvků pro sociální média. Infografika je tam taky, ale podstatně méně významná.

Jak používat emoji a symboly pro posílení marketingu je jako infografika příliš plná textu, a navíc s podivnou volbou barev. Za prostudování ale stojí. Viz How to Use Emojis and Symbols to Improve Your Marketing Strategy [Infographic].

