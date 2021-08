TikTok testuje Příběhy, Firefox ztrácí uživatele a Facebook měl zájem o Pegasus

Facebook zablokoval účty týmu New York University. Vadilo, že studuje reklamu na Facebooku a příliš vidí Facebooku do karet. Facebook samozřejmě tvrdí, že si dovolili příliš tím, že automatizovaně získávali data. Zablokována je stránka, aplikace i osobní účty výzkumníků. Facebook navíc tvrdí, že výzkumníci „ohrožovali soukromí lidí“ (Research Cannot Be the Justification for Compromising People’s Privacy), což je jenom další vymyšlený důvod.

Kam se poděla Internet Research Agency neboli Troll Factory z Petrohradu? Je pořád aktivní. Iluzi ruského impéria stále pohánějí anonymní blogeři, skryté identity a falešné účty. Čtěte v The Illusion of a Russian Media Empire: How Anonymous Bloggers and Obfuscated Identities Power the Troll Factory’s Successor.

TELEgraficky

WEBDESIGN, INTERNET

Safari je hloupé a zastaralé a zabíjí web. Apple samozřejmě tvrdí, že to všechno špatné o Safari je pro dobro uživatelů, ale tahle dvě čtení by vás možná mohla uvést do obrazu, když už tedy ne přesvědčit.

Stanice Sky News Australia dostala týdenní ban na YouTube za stará videa. Podle všeho měla zpochybňovat koronavirus.

70 % amerických spotřebitelů používá prohlížeč Chrome. Věkové složení ukazuje na docela zajímavé rozdíly.

Firefox od roku 2018 přišel o skoro 50 milionů uživatelů (MAU). Plyne to přímo z Firefox Public Data Report, kde aktuálně jde o 198 milionů měsíčních aktivních uživatelů. Komentář ve Firefox Lost Almost 50 million Users: Here’s Why It is Concerning.

HARDWARE

R2-D2 můžete mít jako Tamagotchi. Tedy pokud vydržíte čekat do 11. listopadu.

Modulární laptop od společnosti Framework je povedený, tedy alespoň tak to píší v Ars Technica v Review: Framework’s lightweight modular laptop is a winner. Docela zajímavý nápad, protože notebook/laptopy jsou zpravidla nejen neopravitelné, ale také velmi málokdy rozumně pozměnitelné (s vyměnitelnými komponentami). Cenově od 999 USD, DIY Edition od 749 USD.

Apple Magic Keyboard s Touch ID je konečně možné koupit samostatně (149 USD). Doposud to bylo možné jedině s iMac za 1299 USD. Jenže i teď to má stále záhadný háček, klávesnice funguje pouze s počítači s M1 CPU.

Některé základní desky ASUS mají nový BIOS. Umožní instalaci Windows 11 povolením TPM 2.0. Můžete se i podívat na kompletní přehled základních deset připravených pro Windows 11.

SOFTWARE

Tvůrci malwaru používají „exotické“ programovací jazyky, komplikuje to analýzy i detekce. Malware tak píší v Go, D, Nim či Rustu. Nejčastěji tímto způsobem píší zaváděcí software, který má otevřít přístup do sítě či počítače.

Microsoft Windows 365 Cloud PC je dostupné. Za 20 až 162 USD za uživatele měsíčně a jako Windows 365 Business (firmy) a Windows 365 Enterprise (velké podniky). První umožňuje až 300 uživatelů na organizaci, druhé je neomezené. A najdete tam i nejlevnější variantu (20 USD za uživatele) – jedno virtuální jádro, 2 GB paměti a 64 GB úložiště (pokud nemáte licenci k Windows, bude stát 24 USD). 162 USD přinese 8 jader, 32 GB RAM, 512 GB úložiště (158 USD, pokud už máte licenci na Windows). V češtině jsou ceny uváděny v eurech a začínají na 21,90 eur a končí na 147,50 eur.

Co je to Valve/Steam Proton? A proč je to důležité pro Steam Deck, vysvětlují ve What is Valve Proton? The Steam Deck's live-or-die Linux software, explained. To podstatné je, že Valve Proton umožňuje v Linuxu (a tedy na herní konzoli Steam Deck) spouštět programy a hry pro Windows – pomocí forku Wine od CodeWeavers. Tak jednoduché, jak to může znít, to samozřejmě není a nebude.

Wayward Realms je nová RPG od dřívějších vývojářů Elder Scrolls. Prozatím ve vývoji, více na www.waywardrealms.com.

2021 Developer Survey od StackOverflow je skvělý zdroj informací o tom, co nejvíce používají vývojáři. A také jací vývojáři jsou. Zarážející maličkost? 91,67 % jsou muži, 5,3 % ženy. A jinak kupa klasiky – 64,96 % JavaScript, 48,24 % Python. 50,18 % MySql, 40,42% PostgreSQL, 40,14 % React, 34,42 % Jquery. Jděte studovat, hodně inspirace.

MARKETING A KOMUNIKACE

Jeden z nejaktivnějších anti-očkovacích aktivistů ve Velké Británii se nechal uplatit. Za 10 tisíc liber souhlasil s tím, že bude očerňovat jenom některé výrobce vakcín a poněkud vynechá Astra Zenecu.

Z Activision Blizzard odchází prezident J. Allen Brack. Nahradí ho Jen Neal a Mike Ybarra. Společnosti se ale nedaří zvládnout komunikační krizi a odchod Bracka se jakékoliv zmínce o toxických problémech i žalobě vyhýbá. Postupně se přitom objevují další a další příklady nepochopitelného a nevhodného chování a přístupu k ženám. Viz například Fury, Worry, and Walkouts: Inside Activision Blizzard's Week of Reckoning.

Více než 350 fake účtů na sociálních sítích tlačí pro-čínskou propagandu. A špiní a likviduje oponenty Činy. Podrobnosti v How a fake network pushes pro-China propaganda a Revealed: coordinated attempt to push pro-China, anti-Western narratives on social media.

Zoom vyplatí uživatelům 85 milionů dolarů odškodného za lhaní o koncovém šifrování. Plyne to z navrhované dohody v rámci hromadné žaloby. Na uživatele to bude něco jako 15 či 25 dolarů a týká se to pochopitelně pouze USA. Zoom o koncovém šifrování nejen lhal, ale dokonce se pokoušel kreativně měnit definici toho, co to vlastně je.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

FSF vyzývá k předložení dokumentů řešících filozofické a právní otázky okolo Copilot aktivity GitHubu. Neuronová síť natrénovaná na kódu z GitHubu totiž vyvolává mnoho otázek. Přidat se může kdokoliv. Via FSF-funded call for white papers on philosophical and legal questions around Copilot.

VPN servery Windscribe zabavené na Ukrajině nebyly šifrované. Ukrajinské orgány se tak mohou začít „vydávat“ za Windscribe VPN a odchytávat i dešifrovat veškerý provoz. Na serverech byly certifikáty i privátní klíče OpenVPN. Detaily ve VPN servers seized by Ukrainian authorities weren’t encrypted.

V roce 2017 chtěl Facebook využít malware od NSO Group. Zajímavé je i to, že to nejspíše souvisí s Onavo Protect, což byl šmírovací produkt maskovaný jako VPN. Právě pro Onavo chtěli od NSO Group získat některé funkčnosti, které měly vyřešit málo efektivní získávání informací o uživatelích na iPhonech oproti Androidu.

Uniklé dokumenty ukazují, že Google vyhodil desítky zaměstnanců pro zneužívání dat. Ať už dat uživatelů, nebo dat o dalších zaměstnancích. Totéž se samozřejmě děje i u dalších technologických gigantů – Facebooku či Snapchatu. A nelze nepřipomenout Uber, který si vybudoval interní nástroj pro šmírování zákazníků, včetně sledování jejich polohy mimo taxi.

Souhrn informací o tom, jak funguje Pegasus a co shromažďuje v napadeném telefonu, najdete v Pegasus Spyware: How It Works and What It Collects. Nic revolučně nového tam nehledejte, ale je to dobré mít na jednom místě.

Amazon a Google opravili zásadní chybu ve svých DNS službách nabízených třetím stranám „as a service“. Chyba umožňovala odchytávat příchozí požadavky a zjišťovat i další informace. Je pravděpodobné, že podobné chyby mají i další DNS služby. Via A New Class of DNS Vulnerabilities Affecting Many DNS-as-Service Platforms a Amazon and Google patch major bug in their DNS-as-a-Service platforms.

Populární weby jako Playrix či Yandex posílají uživatele do náručí malwaru. Playrix je třetí největší mobilní herní platforma na světě, Yandex je „ruský Google“ a pátý největší vyhledávač. Oba weby jsou provozovány v Rusku. Detaily ve studii dostupné na Playrix and Yandex A Match Made in Heaven?

SOCIÁLNÍ SÍ T Ě

Metaverzum je podivná vize vytvořená ze směsice mladistvých fantazií, domnělých tržních příležitostí a zjevných dystopií. V zásadě mají v The Metaverse Has Always Been a Dystopian Idea pravdu. A není to jenom Mark Zuckerberg, kdo se v téhle staronové myšlence (vzpomeňte na Second Life) zhlédl. Mohutně to podporují média (třeba pro Forbes typickými hloupostmi jako je Metaverze přichází a je to velká věc).

Facebook (opět) redesignuje nastavování soukromí. Po předchozím „zjednodušení“ se vydává přesně opačným směrem a zesložiťuje. Via Oh, Facebook changed its privacy settings again.

Všichni budou mít všechno. TikTok testuje TikTok Stories. Příběhy, příspěvky mizející po 24 hodinách, nejprve okopíroval Instagram od Snapchatu (a nutno dodat, že velmi úspěšně). Poté se je Facebook pokusil přidat do Facebooku (moc to nefunguje) i WhatsAppu (taky to moc nefunguje). S kopii přišel i LinkedIn (tam už to vůbec nefunguje) a také Twitter (ten je čerstvě ruší, nikdo o to neměl zájem).

Instagramoví podvodníci vydělávají na blokování uživatelů na objednávku. Vice popisuje mechanismus využívající ověřené účty (realisticky přitažené za vlasy), kde za 60 USD zajistí něčí ban. A případně si ještě od oběti vyberou peníze za odbanování. Nechybí ani využívání automatizovaného nahlašování účtů, které po určité době vede k zablokování.

MOBILNÍ APLIKACE

V Pokémon GO se bouří hráči poté, co Niantic vrátil zpět před-covidové nastavení. Tedy hlavně to, které umožňovalo se „účastnit“ na větší vzdálenost (80 metrů bylo vráceno zpět na 40 metrů). Celé to má i rovinu v tom, že covidové prodloužení rádiusu má pozitivní dopad i na hráče s omezeními pohybu. A vrácení zpět je i pro ně dost nepříjemná věc. Čtěte v Pokémon GO influencers threaten a boycott after Niantic removes COVID safety measures.

Spotify testuje Spotify Plus za 99 centů měsíčně. Plné předplatné přitom je 9,99 USD měsíčně. „Plus“ umožňuje libovolně přeskakovat, ale stále obsahuje reklamy. Co ještě umí oproti zdarma dostupnému plánu, není příliš jasné.

STARTUPY A EKONOMIKA

Google v tichosti financoval přední evropské instituty pro technickou politiku. Desítky milionů liber mířily do akademické sféry pro podporu věcí, které se týkají toho, v čem Google podniká. Říkat je tomu možné různě, lze to zahrnout do lobbingu, public relations, ale také do skryté manipulace. Vše záleží na tom, jak akademická instituce ustojí nutnost nezávislosti. Podobně velké peníze do akademické sféry míří od Facebooku, Amazonu či Microsoftu. Detaily v How Google quietly funds Europe’s leading tech policy institutes.

Firma ByteDance po zásahu regulátorů propustila stovky lidí z online vzdělávací divize. Zasáhlo to i GoGoKid, službu cílící na anglicky mluvící trh.

Amazon odkládá návrat do kanceláří na leden 2022. Vzestup varianty delta je důvodem posunu, původní termín byl začátek září. Apple prozatím odložil návrat o měsíc, na říjen, stejně tak jako Google či Microsoft.

FandangoNOW a Vudu se spojují, vznikne nová streamingová služba s koupitelným, pronajatelným i zdarma dostupným obsahem. Fandango (patřící NBCUniversal) koupili Vudu loni za 100 milionů dolarů od Walmartu. V pátek 6. srpna www.fandangonow.com přesměrovávalo na www.vudu.com, kde vše končilo chybou 400.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.