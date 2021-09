Tolik prostoru ještě volby ve vysílání českých televizních stanic neměly. Co kde bude?

Podzimní volby do Poslanecké sněmovny jsou pro každou redakci zpravodajství prestižní věc. V posledních letech byly předvolební debaty výsadou veřejnoprávní ČT24, která divákům nabízela také nepřetržitý výsledkový servis po uzavření volebních místností. Letos budou mít diváci mnohem širší výběr. Kromě České televize bude debaty a výsledky nabízet soukromá CNN Prima News a rovněž televize Nova, která bude odbavovat dva souběžné kontinuální bloky s reakcemi na výsledky voleb. Jeden uvidí diváci v klasickém televizním vysílání, druhý bude určen internetovému publiku na streamu TN Live.

Veřejnost má o sněmovní volby zájem, což si už vyzkoušela během předvolebních debat CNN Prima News. Dvouhodinová debata 1. září 2021 za účasti Andreje Babiše (ANO), Ivana Bartoše (Piráti a STAN), Mariana Jurečky (koalice Spolu) a Jana Hamáčka (ČSSD) jí přinesla historicky nejlepší čísla ve večerním hlavním vysílacím čase. Podíl na sledovanosti v cílové skupině diváků starších 15 let dosáhl 3,23 procenta, v absolutních číslech šlo o 119 tisíc diváků.

Také ale záleží na složení účastníků debaty. Nejznámější politici lákají nejvíce – a jakmile v sestavě chybí, nebo jde o regionální zástupce, sledovanost padá. Když o týden později ve stejném diskusním formátu na CNN Prima News vystoupili Robert Šlachta za Přísahu, Radim Fiala za SPD, Jiří Dolejš z KSČM a Petr Bajer (z uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci), naměřily peoplemetry mnohem nižší zájem. Průměrná sledovanost klesla na 1,44 procenta, v absolutních číslech to bylo 52 tisíc dospělých. I tak to ovšem byl výrazně lepší výsledek, než jakého CNN Prima News v tomto čase vysílání obvykle dosahuje.

CNN Prima News do středečních diskusí zve publikum, naopak Nova se na nic podobného nechystá. Všechny hlavní televize ale ujišťují, že tak rozsáhlé volební vysílání jako letos ještě diváci neviděli.

Česká televize

Hlavním bodem předvolebního vysílání České televize je v období od 13. září do 1. října série čtrnácti debat s kandidáty politických stran, které se nominovaly na základě průzkumů jejich celostátního volebního potenciálu.

Do studia je pozváno vždy prvních sedm subjektů s nejvyšším potenciálem v daném kraji. Debaty se vysílají každý pracovní den, živě ze studií z Prahy, Brna a z Ostravy vždy od 20:15 do 22 hodin.

Rozhovory s lídry všech kandidujících subjektů nabízí pořad Události, komentáře. Prostor na obrazovce dostanou i představitelé stran, které se nedostaly do večerních debat ČT24, a to v pořadu Politické spektrum. Seriál předvolebního vysílání završí těsně před volbami, ve středu 6. října, Superdebata hlavních představitelů kandidujících politických stran, hnutí a koalic. Vysílat ji budou souběžně programy ČT1 a ČT24 od 20:10 do 22 hodin.

pondělí 13. 9., 20:15, ČT24: Karlovarský kraj (odvysíláno)

úterý 14. 9., 20:15, ČT24: Liberecký kraj (odvysíláno)

středa 15. 9., 20:15, ČT24: kraj Vysočina (odvysíláno)

čtvrtek 16. 9., 20:15, ČT24: Pardubický kraj

pátek 17. 9., 20:15, ČT24: Královéhradecký kraj

pondělí 20. 9., 20:15, ČT24: Plzeňský kraj

úterý 21. 9., 20:15, ČT24: Zlínský kraj

středa 22. 9., 20:15, ČT24: Olomoucký kraj

čtvrtek 23. 9., 20:15, ČT24: Jihočeský kraj

pátek 24. 9., 20:15, ČT24: Ústecký kraj

pondělí 27. 9., 20:15, ČT24: Jihomoravský kraj

středa 29. 9., 20:15, ČT24: Moravskoslezský kraj

čtvrtek 30. 9., 20:15, ČT24: Praha

pátek 1. 10., 20:15, ČT24: Středočeský kraj

O výsledcích voleb bude Česká televize tradičně informovat v obsáhlém Volebním studiu, a to v sobotu 9. října. Studio začne ve 13:30, tedy půl hodiny před uzavřením volebních místností, a skončí po konečném sečtení všech nebo naprosté většiny hlasů.

„Každé volební vysílání se snažíme inovovat a přicházet s neotřelými prvky a nápady, nejinak tomu bude i letos. Formálně i obsahově, ale nechceme je prozrazovat dopředu. Hlavními moderátory budou z Kavčích hor Marcela Augustová a Michal Kubal, z exteriérů a z volebních štábů se zapojí všichni moderátoři Událostí i ČT24, stejně tak jako redaktoři napříč redakcemi. Ve volebním vysílání využijeme zkušenosti z minulých let, které nám umožňují nabízet nejrychlejší a do mnoha detailů znázorněné výsledky hlasování. Zapojíme speciální analytický tým, který bude mít na starosti zpracování i těch nejdetailnějších informací přicházejících dat ČSÚ, nabídneme i informace z volebních průzkumů zpracovaných jen pro volební studio. Velký důraz budeme klást na přesnost a přehlednost grafiky, budeme mít nejsilnější personální i technické pokrytí voleb v historii, a to s jediným cílem – dokázat, že hlavní politickou událost sezony má cenu sledovat jen v České televizi,“ uvedl zástupce šéfredaktora zpravodajství František Lutonský.

TV Nova

Televize Nova dala svému předvolebnímu vysílání ambiciózní slogan „Volby jsou letos na Nově“. Od 7. září si moderátorka Bára Divišová postupně zve do svého speciálního internetového diskusního pořadu předsedy všech politických stran a hnutí zastoupených v aktuální sněmovně. Pořad je vysílán v rámci TN Live na webu TN.cz, a to v dané dny vždy od 16:00 do 16:45. Na tříminutový sestřih se v ten samý den mohou těšit i diváci Televizních novin.



Autor: Karel Choc Design studia TV Nova při předvolebním vysílání

„Do diskuse byly pozvány jen takové strany, které se dostaly do sněmovny v roce 2017. A ty pak řadíme vzestupně podle počtu mandátů, které tehdy získaly,“ vysvětlil Kamil Houska, ředitel zpravodajství a publicistiky TV Nova. „Abychom nikoho nezvýhodňovali, nebo naopak někoho nepoškozovali, tak k volebním koalicím budeme pokaždé přistupovat jako k jednomu subjektu, za který vždy bude mluvit jenom jeden politik,“ dodal.

7. 9. 2021 – STAN (odvysíláno)

9. 9. 2021 – TOP 09 (odvysíláno)

14. 9. 2021 – KDU-ČSL (odvysíláno)

16. 9. 2021 – ČSSD

21. 9. 2021 – KSČM

23. 9. 2021 – SPD

28. 9. 2021 – Piráti

30. 9. 2021 – ODS

​5. 10. 2021 – ANO

Den před volbami odvysílá televize Nova dvě speciální debaty. 7. října odpoledne to bude se zástupci stran, které podle průzkumů veřejného mínění mají šanci překročit potřebnou pětiprocentní hranici. Uvádět ji bude Bára Divišová. Ve stejný den večer pak stanice zařadí hlavní debatu s lídry tří nejsilnějších politických subjektů. Tu bude moderovat Rey Koranteng.

V pátek 8. října ráno dostanou ve speciálním vysílání stejný čas na prezentaci všechny strany, které alespoň v jednom průzkumu od 2. srpna překročily tříprocentní hranici.

V sobotu 9. října začne ve 13:00 nepřetržité sedmihodinové vysílání s prezentací volebních výsledků, kde budou hosty například bývalí premiéři Jiří Paroubek a Petr Nečas, ekonom Lukáš Kovanda nebo komentátor Bohumil Pečinka. Ve třech stranických štábech budou ministudia. Souběžně bude další kontinuální vysílání na streamu TN Live, určené pro trochu jiný typ diváků. Virtuální grafiku s výsledky bude Nova promítat do reálného prostředí s výhledem na Strakovu akademii a Pražský hrad. Rozdělení mandátů a možné koalice naznačí virtuální model sněmovny.

TV Prima

Skupina Prima využije pro předvolební vysílání svou zpravodajskou stanici CNN Prima News, hlavní stanici Prima a web české CNN. Svému zpravodajství dala slogan „Volit je Prima“.

CNN Prima News nasadila už od 30. srpna každý všední den v premiéře od 18:00 a v repríze od 22:25 vysílací blok věnovaný volbám. Jeho páteří jsou tři nové pořady: Jak volí vaše peněženka, Co Čech, to politik! a Divoká karta. Každou středu od 1. září vysílá také předvolební debatu za účasti 150členného publika, a to v podobě už zmíněných speciálů pořadu 360°, jimiž provázejí Pavlína Wolfová a Michal Půr. Celkem jde o pět vydání, vždy se čtyřmi politiky.



Autor: TV Prima Předvolební debata CNN Prima News za účasti diváků (1. září 2021)

Hlavní kanál TV Prima a zpravodajská stanice CNN Prima News odvysílají rovněž dvě superdebaty s názvem Česko hledá premiéra. První superdebata začne v neděli 26. září ve 20:00 a na druhou se diváci mohou těšit ve stejný čas, v neděli 3. října. Oběma superdebatám budou přítomni i diváci v sále. V první se střetne osm lídrů stran, hnutí a koalic, které mají po zprůměrování předvolebních průzkumů největší šanci, aby se dostaly do sněmovny. Ve druhé se pak setkají tři nejvážnější kandidáti na post premiéra.

V sobotu 9. října nabídne CNN Prima News volební studio. „Nejen do sobotního volebního studia, ale i v rámci většiny našich předvolebních pořadů se zapojí celý redakční tým multiplatformy CNN Prima NEWS, moderátoři našich diskusních pořadů, političtí reportéři i zpravodajové z regionů. Chybět nebudou ani komentátoři a experti ve studiu z řad bývalých politiků a ekonomů, kteří naše diváky budou provádět předvolebním vysíláním od jeho startu,“ říká Tomáš Vojáček, šéfeditor zpravodajství a publicistiky CNN Prima News. Pohled politických insiderů nabídnou expremiér Mirek Topolánek, bývalí ministři Miroslav Kalousek nebo Cyril Svoboda. Mezi ekonomickými komentátory nebudou chybět Mojmír Hampl, Ilona Švihlíková nebo Lukáš Kovanda.

Specialitou kontinuálního vysílání CNN Prima News bude po uzavření volebních místností projekce finálních výsledků voleb připravená ve spolupráci s Ústavem empirických výzkumů STEM a společností STEM/MARK. Ještě předtím, než budou sečteny hlasy všech voličů, tak televize nabídne odhad, jak mohly volby dopadnout.

Exit polly a projekce výsledků se v Česku už dlouho nedělaly, protože výsledky jsou typicky sečtené tak rychle, že už pár hodin po uzavření volebních místností bývá jasno. Televize proto do vlastních průzkumů obvykle neinvestovaly.