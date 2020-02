 »  Tomáš Balík (Samsung): Česko a Španělsko jsou pro výrobce smartphonů zajímavé testovací trhy

Zaprvé je potřeba zmínit, že čínští výrobci jsou neskutečně silní teritoriálně, a to zejména na domácím trhu, který je obrovský a klidně by je uživil. Teoreticky by tedy vlastně ani nepotřebovali dobývat další světové trhy. Jiná věc je, že tu ambici mají a mají dnes zejména velmi silné zastoupení právě v Evropě. Extrém je shodou okolností zejména Česko a Španělsko, protože jsou to zajímavé testovací trhy – oba mají silný online a lze zde snadno otestovat reakce.

Oproti jiným výrobcům máme výhodu, že máme v Číně pouze minoritní výrobu a jsme na ní z větší části nezávislí. Teď si ale představte mateřský Samsung, který musí obsloužit celý svět a zajistit na další rok na trhu miliardu mobilů. To už není jen o tom správně naplánovat výrobu a logistiku, je také potřeba zajistit všechny potřebné zdroje a vše správně rozfázovat a to jednoduše vyžaduje svůj čas.

Jak už jsem ale zmínil, zboží je vyráběno do zásoby, takže i kdyby zítra z jakéhokoli důvodu přestala továrna vyrábět, tak to zákazník hned nepocítí. Třeba my jako česká a slovenská pobočka musíme vědět minimálně čtvrt roku dopředu, jaké modely telefonů a v jakém množství k nám budeme chtít dodat.

Velká výhoda Samsungu spočívá také v tom, že už někdy před dvěma lety přesunul hlavní továrnu pro výrobu mobilních přístrojů dodávaných na mezinárodní trhy do Vietnamu. Druhý aspekt je, že plánujeme hodně dopředu, takže i v případě nějaké nenadálé události jsme schopní v mezičase, než by nouzi pocítil koncový zákazník, zareagovat. Jediná situace, kdy se může stát, že na trhu není dostatek telefonů, je tehdy, když špatně odhadneme zájem o dané modely telefonů na konkrétním trhu.

Netroufl bych si přímo označit koronavirus jako příležitost, to by bylo trochu cynické, ale je jasné, že pokud se ty přístroje na evropský a americký trh nedostanou, tak se zákazníci začnou poohlížet po nějaké adekvátní substituci. Fakticky to tedy příležitost je, ale rozhodně není chtěná – pokud bych si mohl vybrat mezi tím, jestli budeme prodávat více mobilů, nebo vymazat koronavirus, tak hlasuji pro odstranění koronaviru.

Dotýkají se Samsungu výrobní problémy zapříčiněné koronavirem v Číně? Jak si firma stojí v 5G, ale také například o tom, jak je to ve skutečnosti s křehkostí skládacích telefonů, si povídáme s Tomášem Balíkem, ředitelem divize mobilních zařízení Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

Je pravda, že Samsung propaguje primárně své vlajkové lodě, což je dnes S20 a skládací telefony Z Flip a Fold, ale to rozhodně neznamená, že bychom neměli také dostatečnou nabídku přístrojů ve středním cenovém pásmu. Tento trh nikdy neopustíme a ani si to nemůžeme dovolit, ale i tady se snažíme konkurovat spíše kvalitou než cenou. Víme, že naši zákazníci automaticky počítají s tím, že i u nižších modelů naleznou NFC (kvůli možnosti placení), nebo třeba bezpečnostní vrstvu Samsung Knox. Zrovna Češi patří ke špičce (minimálně v Evropě), co se týče placení telefony.

Samsung Galaxy Fold s ohebným displejem dorazil do Česka. Podívejte se:

Padla tu zmínka o dvou ohebných telefonech, oba při prvních testech nedopadly, co se týče odolnosti, zrovna nejlépe…

Když budu chtít zatloukat hřebíky, tak si na to koupím kladivo a nebudu na to používat telefon. Ty přístroje s rezervou vydrží to, na co jsou designované, to znamená například těch 200 000 otevření, ale není možné se k nim chovat úplně stejně jako k běžným chytrým telefonům. Ty pro změnu zase nevydrží to, co bylo možné dříve běžně dělat s Nokií 3310 a také to nikomu dnes nepřipadá divné.

V případě Foldů jsme byli v pozici úplných pionýrů trhu, celý svět uvedení napjatě očekával, takže po odhalení prvního problému (kauza s fólií) po něm světová média lačně a vděčně skočila. Chyba Samsungu byla jednoznačně v tom, že uživatelům nevysvětlil, jak je potřeba se k zařízení chovat. Na druhé straně se z toho firma poučila, a to jak komunikačně, tak pokud jde o vylepšení odolnosti displeje.

Z Flip navíc přišel už s úplně novým přístupem ke sklápěcímu displeji (obsahuje několik nových technologií), zdarma nabízí pojištění displeje, pokud jde o nákup z oficiální české a slovenské distribuce (jinak si za jeho výměnu zákazník zaplatí 20 tisíc korun), a dokonce umožňuje i nalepení ohebné ochranné fólie, kterou jsme schopní pro přístroj dodat.

Oba modely patří, minimálně cenově, k absolutnímu high-endu. Myslíte si, že se z ohebných displejů může časem stát i masová záležitost?

Každý z těch přístrojů má úplně jinou cílovou skupinu (Fold je hlavně manažerský, Z Flip lifestylový), což už trochu naznačuje, že Samsung nemá ambici dodávat na trh skládací telefony jen jako nějakou obskurní malou niku. Ale nikdy se asi nestane, že by podobné přístroje tvořily třeba 50 % prodejů. Ale kdo ví, třeba jde o předzvěst toho, kdy vezmete telefon a ve chvíli, kdy jej zrovna nepoužíváte, tak jej jedním máchnutím připnete jako stylový náramek na ruku.

Co vlastně dnes vaše firma podniká v oblasti 5G sítí, ať již v rádiové části, telefonech, nebo jinde?

Samsung je dnes schopný pro zákazníka kompletně vybavit 5G síť, od přístrojů, které budou síť používat (5G telefon jsme uvedli na trh jako první), přes technické zabezpečení, antény, fixed wireless access body až po BTS stanice. Dokonce jsou i poměrně velké trhy, kde máme podobné komerční instalace hotové (Jižní Korea). Samsung mimochodem spolupracuje i s českými operátory, to má ale na starosti jiná divize, za kterou nemohu přímo mluvit. Co se týče telefonů, uvedli jsme na trh Samsung Galaxy S20, v brzké době chystáme Samsung Galaxy A51 a portfolio se bude výhledově neustále rozrůstat.

Ještě k té infrastruktuře, předpokládám, že se ta soběstačnost zatím netýká backhaulu.

Ano, tam Samsung zatím spíše spolupracuje se třetími stranami, ale ani to nemusí trvat věčně. Zatím jsou ale na trhu firmy, které mají obrovský náskok, a my to respektujeme.

Má smysl uvádět na trh 5G telefony, když zatím pro ně chybí infrastruktura?

Ta infrastruktura ale dříve či později přijde a my na ni chceme být připraveni už teď. Stejně tak byl Samsung předem připravený na UHD nebo 4K video.

Představují telefony potenciální úzké hrdlo 5G sítí?

Já si myslím, že ne. Potenciální úzké hrdlo je spíš síť spravovaná operátorem, jak bude hustá, jak nízké latence umožní dosahovat, zda si poradí i tam, kde budou naráz chtít komunikovat miliony zařízení. Všechno to bude hlavně otázka investic.

Bude podle vás 5G fungovat zcela odděleně (fyzicky i virtuálně) od 4G sítě?

Myslím, že z důvodu přirozené potřeby se budou obě sítě ještě překrývat a fungovat společně, tedy alespoň na začátku. Za 5, 6, nebo 10 let ale může přijít okamžik, kdy už nebude potřeba brát na starou síť ohled a ta postupně úplně zmizí.

Jaké služby se podle vás na 5G pravděpodobně uchytí? Přeci jen u předchozích generací to byla pořád hlavně samotná konektivita.

Určitě hraní her a herní streaming, kde potřebujete velmi nízké latence a mobilní hraní v tomto zatím bylo hodně limitované. Z těch serióznějších věcí je to třeba dálková obsluha pomocí robotů a dronů, lékařské zásahy prostřednictvím paramedika a mobilního videopřenosu, nebo třeba IoT a umělá inteligence v dopravě či energetických gridech, kde právě dnes nejvíce narážíme na limity přenosové sítě.

Když se vrátíme k mobilní divizi, přes jaké kanály vlastně dnes Samsung své telefony prodává?

Našimi hlavními kanály je prodej přes partnery (například Alza.cz) a distributory (prodává menším partnerům), ale máme také síť vlastních obchodů, respektive prodejen pod naší vlastní značkou, které ale provozuje třetí strana, a dokonce i český e-shop. Nemáme tedy jeden vyhrazený kanál. Bavíme se zde ale jen o té retailové části.

Pak máme také B2B produkty (odolné telefony, zařízení se specifickými požadavky nebo na přání), které nabízejí buď přímo naši obchodníci institucím (veřejná a státní správa, IZS, armáda, policie) a společnostem, které by takový produkt mohl zajímat, nebo využíváme opět třetí strany – typicky třeba operátora, který produkty nabídne v rámci nějakého balíčku služeb. Hodně nám v tomto segmentu otevírá dveře zabezpečení přístrojů díky Knoxu.

V jaké míře se mobilní divize podílí na celkových ziscích Samsungu?

Jde o druhou nejdůležitější oblast byznysu skupiny. Tou největší je spotřební elektronika, ale tím, kdo generuje až 70 % obratu, jsou právě mobily, jejich doplňky (třeba chytré hodinky) a částečně i navázaný síťový byznys. Ne nadarmo je Samsung v mobilech světová jednička a máme tu ctižádost si tuto pozici navzdory vzrůstající (zejména čínské) konkurenci udržet. Myslím, že žádný jiný výrobce tolik neinvestuje do inovací jako my.

Jak se daří Samsungu byznysově v Česku a na Slovensku a kde si stojíte ve srovnání s konkurencí?

Samsung si s mobilní divizí v Česku a na Slovensku ukusuje lehce přes 30 % trhu a ročně se zde prodá přibližně 1 000 000 kusů zařízení. Finanční ukazatele bych zde nerad rozebíral, ne snad proto, že bych se jimi nechtěl pochlubit, ale jsme v Česku s. r. o. a nechceme zase dávat konkurenci data na stříbrném podnosu.

Vzhledem k tomu, že máte díky vysokému podílu dobrý přehled o trhu, co vnímáte v současnosti jako největší trendy?

Pozitivně mě překvapil zájem o skládací telefony, tady jsme možná dokonce dodávky trochu podcenili. Měl jsem totiž obavu, že tomu zákazníci nebudou z počátku moc věřit. S Pen na Galaxy Notech je další naše velmi úspěšná technologie z posledních generací. Pokud ale dotaz zněl obecněji, myslím si, že nejbližší budoucnost bude patřit hlavně konzumaci předplacených obsahových služeb na mobilních zařízeních, a to především her a videoobsahu.

Do jaké míry je dnes Samsung ve výrobě mobilů soběstačný (technologie, komponenty, polovodiče)?

Když vyrábíte mobilní telefon, tak jste vždycky závislý ještě na dalších dodavatelích. Na jednom telefonu se v průměru podílí 40 dalších společností, ale myslím, že jsme oproti konkurenci v tomto ohledu velmi napřed a postupně svoji závislosti snižujeme. Displeje jsou jedním z příkladů, kde dnes naopak Samsung poskytuje komponenty dalším výrobcům.