Tomáš Havryluk (Medevio): Už slyším, jak ve zdravotnictví praskají ledy

Tomáš Havryluk absoloval pořádný skok. Z pozice jednoho z nejvyšších manažerů v Alze, na které pomohl vybudovat do e-commerce obra, se přesunul do digitalizace zdravotnictví.
Jako spoluzakladatel a CEO startupu Medevio se rozhodl pomoct s posunem nejen toho českého. S kolegy se pustil do plánu nahradit neustálé vyzvánění telefonů v ordinacích a přeplněné čekárny aplikací, která umožňuje lékařům komunikovat s pacienty účelněji, rychleji, a také v době, kdy kvůli tomu nemusejí přerušovat jinou práci. Takže toho stihnou víc.
V Medeviu tvoří digitální frontu požadavků a umožňují přes aplikaci komunikaci pacientů a lékařů – asynchronně, podobně, jako je to v jiných oborech. Projekt má do oboru přinést některé principy e-commerce. Čerpá přitom inspiraci třeba ze systémů, jako je Asana nebo ClickUp, tedy platforem pro řízení projektů. Medevio teď používá 2,5 tisíce lékařů a sestřiček aplikace právě oslavila milion pacientů. Měsíčně jí proteče kolem 250 tisíc požadavků a významně nabírá pracovníky do týmu. A ještě si letos připsala investici v desítkách milionů korun.
Havryluk pochází ze zdravotnické rodiny, přesto se původně soustředil na IT. „Máma mi říkala, ať hlavně nechodím na doktora,“ vysvětluje s úsměvem. Medicínu jako obor však sledoval z dálky. „Zajímal mě, vidím tam velkou příležitost,“ říká. Po odchodu z Alzy si dal krátkou přestávku, během které se z něj stal instruktor potápění, získal pilotní průkaz a ponořil se do thajského boxu. A pak plně do Medevia.
„Na začátku jsem měl naivní e-commerce představu, že lékaři by se mohli hvězdičkovat. Pak jsem si uvědomil, jaký je to nesmysl. Dokážu zhodnotit produkt nebo jízdu taxíkem. Ale nejsem a nemám být ten, kdo má hodnotit, jestli mi někdo dobře vyoperoval slepé střevo. Neznám kontext, komplikace, co by se mohlo stát… Je to jedna z věcí, které jsem si škrtl z mapkÿ,“ říká mimo jiné.
Jak velká je ta příležitost, kterou v českém zdravotnictví vidíte?
Bavíme se o trhu, který má rozlohu řekněme 600 miliard korun, podle toho, co započítáme. A je hodně málo orchestrovaný technologiemi. Ve zdravotnictví se pomaličku odděluje medicínská vrstva od té logistické. Dřív lékař vládnul svému perimetru – tady je čekárna, telefon, sestra, která do té čekárny občas vchází. Teď s příchodem internetu a aplikací je prostor mnohem lépe orchestrovat pohyb pacienta systémem. Odkud chodí, kam a kudy, tak, aby jednotlivé epizody péče probíhaly lépe, přesněji a radostněji, než když stojíte ve frontě a lékař se nedostane domů, dokud ji neodbaví, a pacienti se nedostanou na řadu, než všechny odbaví… A všichni jsme přitom na jedné hromadě.
Jak zatím Medevio uspělo?
Před dvěma mesíci jsme slavili čtyři miliony vyřízených požadavků. Myslím si, že do září jich máme pět milionů.
Vy nejste v Medeviu jediný z e-commerce, že? Jakým směrem vás zkušenosti z tohoto oboru ve zdravotnictví navádějí?
Jsme zvyklí svět vnímat do určité míry transakčně, vytvářet aplikace, které transakcím pomáhají. Za 15 let v Alze jsem viděl celou digitalizaci tradičního retailu. E-commerce začínal řekněme ceníkem fyzického obchodu na internetu, pak popisky, pak si zákazník mohl o něco zažádat online… Když se podívám na zdravotnictví, z pohledu komunikace s pacientem tam vede jenom telefon – 150 let staré médium. Je prostor postavit něco jako malý e-shop pro zdravotnická zařízení, chytřejší webovky, CRM systém. Mnohem lépe řešit komunikaci pacienta a lékaře. Propojit je něčím lepším než analogovým drátem.
Není bariéra vstupu ze strany lékařů příliš vysoká?
Je pravda, že zdravotnictví není digitálně silný trh, což začíná už průměrným věkem lékařů a zdravotních sester a tím, jak moc byli vystavováni technologiím. Ale to jsou věci, které se dají vyřešit, i když někde rychleji, někde pomaleji. Pokud se podívám na mladé lékaře, pracovat s technologiemi je pro ně naprosto přirozené. Je to jako s retailem – na začátku majitelé obchodů neuměli na počítači, ale postupně se technologie naučili.
Zdravotnictví nepočítáte za složitější trh?
Musíme řešit zabezpečení aplikací, citlivost údajů. Proto se v Medeviu nesnažíme zasahovat do klinické části, ale být komunikační kanál vedle. Je to trh specifický přetlakem poptávky nad nabídkou – je na něm hodně pacientů a málo lékařů. Což je úplně opačně, než když se podíváme na souboj e-shopů o zákazníka nebo třeba tradiční maloobchod. A neprobíhá tam přímá transakční výměna jako „uvař mi dobré kafe, já ti dám stovku, a když mi bude chutnat, vrátím se“.
Jaká část uživatelů aplikace je pro vás náročnější – lékaři, nebo pacienti?
O pacientech vlastně nevíme, ti se onboardují sami. Aplikace má vysoká hodnocení a tisíce recenzí. Lékaři, kteří na nás naskočí, už neodcházejí. A pak si občas ve firmě opakujeme pro nás už legendární citát jedné zdravotní sestry: „Mezi moje nejlepší tři pomocníky patří myčka, pračka a Medevio.“
Když jste z té zdravotnické rodiny, musel jste mít bližší než běžnou představu o oboru. Je přesto něco, co vidíte až ve chvíli, kdy jste do něj vstoupil?
Rozhodně jsem čekal, že zdravotnictví bude digitálně dál. Když jsem do něj vstupoval, bylo to s vizí, že už budeme dělat vzdálená připojení, přístroje a tak dále. Ale obor nás posunul stylem: pojďme nejdřív vyřešit ten telefon. Když člověk hledá takto od základu, mnohem líp pochopí, co se děje. A když dává dobrý pozor, vidí takové ty revoluční scénáře.
Což jsou například?
Určitě začne umělá inteligence nějakým způsobem lékařům pomáhat a zasahovat do procesů, ostatně, už to dělá. Krásný příklad je třeba holandská aplikace Skin Vision, která umožňuje screening mateřských znamének pomocí mobilního telefonu. Každý dermatolog vám řekne, že správné vyšetření musí být pomocí dermatoskopu a já s tím souhlasím, to je kvalitní vyšetření. Ale ať si každý řekne, jak často se mu podařilo dojít na pořádné vyšetření se znaménky k dermatologovi? Mobilním telefonem se dá udělat široká škála vyšetření, i když s menší úrovní jistoty. Ale všechno je to o statistice a reálném dopadu.
Kam bude dál AI ve zdravotnictví podle Vás směřovat?
Všichni, co používáme platformy typu ChatGPT, víme, že dávají pacientům mnohem lepší odpovědi než starý dobrý Google. To z jedné strany ulevuje systému, z druhé generuje přemoudřelé pacienty, kteří za lékaři přijdou s větou typu „Ale mně ChatGPT řekl něco jiného, pane doktore“. I tak, s tím, jak se AI brutálně posouvá v počítačovém vidění a jazykových modelech, otevírá příležitost postavit na hlavu strašně moc oblastí. Podle mě tedy k dílčím disrupcím bude docházet, ale s přiměřenou rychlostí, takže to nebude bolet. Asi se nestane, že budou radiologové najednou hladoví sedět na ulici…
Co to znamená pro Medevio?
Medevio jako platforma aktuálně roste zajímavou rychlostí po trhu, tak bychom chtěli být market access platforma pro medtechové startupy. Totiž, často dojde k tomu, že lékařs matfyzákem mají řešení úzkého problému, ale nemají jak se napojit na systém. Běžný lékař nemůže mít na každou diagnózu jinou aplikaci. My bychom chtěli umožnit pluginový systém. Sloužit systému a umožnit těm, kteří budou mít nápady, aby se dostali k lékařům.
Popis trošku připomíná marketplace na e-commerce…
Já ten výraz nemám rád, ale vlastně tak jak to vždy čmárám na tabuli, zase mi z toho vyjde marketplace.
Je regulace ve zdravotnictví pro takové aplikace problém?
To jsou prostě pravidla hry. Určitě to není tak jednoduché jako napsat si přes víkend aplikaci a vydat ji. Ale banky už dávno přišly s postupy, jak naše peníze chránit. IT svět je připravený držet citlivá data. Je to těžší a dražší na vývoj, ale tak to prostě je.
Kolik dosavadní vývoj Medevio stál?
Nějakou dobu jsem táhl investice hlavně já (Havryluk prvotně vstoupil do projektu investicí, do rozjezdu získal startup celkem 500 tisíc eur, přes 12 milionů korun, pozn. redakce). Pak proběhlo investiční kolo na začátku roku, na palubu jsme přibrali Pale Fire Capital a několik dalších investorů a získali 1,6 milionů eur, tedy přes 39 milionů korun. A běžíme dál. Celkem jsme stále pod 100 miliony korun investovanými do Medevia.
Jak dlouho se to bude pálit?
Doufám, že během příštího roku budeme v break evenu, tedy dosáhneme bodu, kdy se příjmy vyrovnají nákladům. Nám ani nejde o to, aby to nastalo a my si mohli kupovat Mercedesy. Vše okamžitě reinvestujeme, chceme co největší dopad a taky prostor jít do zahraničí. Pokud se nám podaří ověřit platformu v Česku a na Slovensku, v té naši středoevropské kotlině, chtěli bychom se podívat dál.
Kam chcete expandovat?
Letos spouštíme to Slovensko. Doufám, že během příštího roku další země. Dobíhají nám aktuálně analýzy expanze a piloty s online reklamou, zkusíme, jaká bude reakce. To nás nasměruje dál.
Není pozdě na medicínsko-technologickou aplikaci? Máte dojem, že vstupujete do oboru ve správný čas?
Myslím, že jsme, jak se říká – just about right, ve správný čas. Věci se nedějí přes noc a ve zdravotnictví je to dobře. Není to obor, který by se měl otočit vzhůru nohama, aby z něj vypadli pacienti a vše bylo jinak. I za těch pár let v Medevio cítím, jak ledy praskají. Praskají velice hlasitě. Vidím, jak se lékaři stále více obracejí ke světu technologií, začínají ho chápat, používat a přicházíme s dalšími možnostmi, co se v Medevio dá dělat. Vidím, jak zraje a zrychluje se. Meziročně se minimálně zdvojnásobíme a přidáváme 30 až 50 lékařů měsíčně.
Jste s čísly spokojený?
Jsem věčně nespokojený jedinec. Samozřejmě jsem si představoval růst větší, tak o polovinu. Je to jedna ze zpětných vazeb, kterou od zaměstnanců dostávám – oni vyskočí metr a já na to, že jdeme metr dvacet (smích). Takhle jsem patnáct let prožíval Alzu a myslim si, že to patří k mojí nátuře.
Máte po Alze jiný přístup k podnikání, nebo pokračujete v podobných kolejích?
V Alze jsem tu hru hrál řekněme od úrovně deset až po pět set. Až budeme v Medeviu v levelu deset, budu mít dojem, že něco držím v ruce. Ve spoustě věcí nám v e-commerce foukal vítr do zad, tady toho větru tolik není, a tak musíme mnohem víc pádlovat. Seskládal jsem si Medevio do tabulek a hraju si s tím. Vidím základní čísla a v políčkách mi ještě chybí pár nul. Ale princip je podobný.
Ptám se i proto, že jste prý dřív pracoval 15 hodin denně…
To bylo po škole, byli jsme nezničitelní. Pak člověka klepne třicítka a uvědomí si – neběžím sprint, běžím maraton. Teď pracuju s plným nasazením, ale určitě to nebude 8 hodin, spíš 10 hodin denně.
Taky jste se vyjádřil, že Medevio je vaše Ikigai, koncept smyslu života, ve kterém pronikají hlavně čtyři oblasti: co milujete, v čem jste dobří, co svět potřebuje a za co můžete dostat zaplaceno. To stále platí?
Zatím to platí, má to všechny parametry. Nikam neodcházím, valíme to dál. Potkávám spoustu systémem ubitých lidí a my jsme taková nová krev, říkáme si, pojďme ještě něco udělat.
Jaké jsou nejbližší plány?
Z primárních specializací praktik, pediatr, gynekolog se posouváme k dalším – urologie, neurologie, psychiatři. Ti jsou krásný příklad, jim stále někdo volá a chce si povídat. Průměrný psychiatr má 57 hovorů denně. Od malých ordinací ke klinikám a nemocnicím. Zmíněné spuštění Slovenska. Začíná se nám objevovat spousta dalších scénářů. A pak růst, co do počtu zaměstnanců. Teď je nás přes 40, chtěli bychom, aby to za rok bylo kolem 60 až 80 lidí. Potřebujeme lidi do salesu i vývojáře všeho druhu. A rádi spolupracujeme s lékaři, kteří mají nápad a chtěli by něco dělat.
