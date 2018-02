 »  Tomáš Konkol (Emos): V oblasti digitální televize už se soustředíme pouze na terestrické vysílání

Společnost Emos nabízí v rámci svého portfolia dva DVB-T2 set-top boxy, schválené pro provoz v tuzemských podmínkách. Nejen o procesu certifikace, jeho časové a finanční náročnosti a zájmu spotřebitelů o DVB-T2 přijímače jsme si povídali s produktovým manažerem Tomášem Konkolem.

Co všechno vaše firma nabízí?

Nejsme výrobní firmou, ale výrobu zadáváme u výrobců, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. V našem katalogu momentálně najdete více než dva tisíce položek. Na trhu působíme přes 26 let a v naší nabídce je široké spektrum elektrozboží. Mezi klíčové skupiny patří například světelné zdroje, kterým je také v katalogu věnováno nejvíce místa. Nabízíme jejich plný sortiment od žárovek po profesionální osvětlení. Známí jsme ale také díky bateriím GP, pro které jsme jediným oficiálním distributorem v rámci České a Slovenské republiky, ale taktéž na území Maďarska a Slovinska. Ostatně Emos Group působí na celém území střední a východní Evropy, parciálně i v některých zemích západní Evropy.

V nabídce máte i set-top boxy. Vyrábíte je, nebo brandujete přístroje vyrobené jinde?

V této chvíli si tyto přístroje necháváme vyrábět mimo území České republiky. Téměř všechny set-top boxy nabízené v České republice v ní nejsou vyráběny, včetně všech konkurenčních značek.

Nabízíte vlastní řadu, pod kterou set-top boxy prodáváte?

Dříve jsme na tuzemském trhu fungovali pod značkou Bensat, která byla de facto sub-brandem, protože byla uváděna jako Bensat by Emos. V dnešní době ale prosazujeme primárně náš hlavní brand Emos, a proto možná momentálně jsou námi nabízené set-top-boxy zákazníkům historicky méně známé. Za celou historii naší společnosti jsme prodali statisíce přijímačů pro televizní vysílání, ať už ve formě satelitní, nebo terestriální. Na trhu přijímačů působíme od doby přechodu z analogového na digitální vysílání a věřím, že zákazníci naši značku znají.

Kolik přijímačů v současné době nabízíte?

Momentálně pouze tři, z toho jeden je model přijímající pouze standard DVB-T, zbylé dva jsou kompatibilní i s budoucím formátem televizního vysílání DVB-T2. Menší počet přijímačů je způsoben hlavně tím, že jsme úplně opustili oblast přijímačů pro satelitní vysílání.

Z jakého důvodu?

Z našeho pohledu se uplatňují stále striktnější pravidla, která u nás definují formy vysílání. Navíc jsme ztratili dominantní pozici na trhu, protože dříve jsme byli možná i jedničkou nebo minimálně dvojkou na českém trhu, ale tuto pozici jsme postupně ztráceli, když se naše firma začala orientovat jiným směrem. Dříve pro nás bylo satelitní vysílání jednou z prioritních oblastí, ale postupně jsme si začali uvědomovat, že satelitní přijímač není komoditou, která je potřeba v každé domácnosti. Proto jsme se v oblasti digitální televize rozhodli soustředit na pozemní vysílání.



Autor: Karel Choc Tomáš Konkol, produktový manažer společnosti Emos.

Cítíte zvýšený zájem o koupi set-top boxů v souvislosti s chystaným přechodem na DVB-T2?

Určitě se nejedná o tak masivní nárůst jako při přechodu z analogového vysílání na DVB-T. Tehdy také přechod přinesl divákům podstatně více novinek. Divák mohl najednou na obrazovce sledovat, jaký pořad právě hraje a který bude následovat, získal elektronického programového průvodce EPG a hlavně se výrazně zvýšila kvalita obrazu. Výraznější nárůst zájmu však očekáváme společně se spuštěním veřejnoprávního DVB-T2 multiplexu, které konečně divákům nabídne kompletní nabídku programů ve vysokém rozlišení.

Jak se připravujete na přechod na DVB-T2?

Přijímače jsme na trh uvedli o něco později než naše konkurence, protože jsme se hodně věnovali vývoji použitého softwaru. Nechtěli jsme na trh vypustit jakkoliv nedoladěné přijímače. Každopádně nárůst jejich prodeje nastal prakticky okamžitě. U většiny zboží z naší nabídky obvykle nějakou dobu trvá, než se prodá, ale DVB-T2 set-top boxy se začaly prodávat už od prvního dne. Poptávka byla poměrně značná, první dvě dodávky přijímačů jsme vyprodali během velmi krátké doby. Naše přístroje se také velmi rychle probojovaly na druhé a třetí místo v rámci srovnávače serveru Heureka.cz. Vnímáme tedy poměrně dobré ohlasy a obecně se snažíme aktivně vycházet vstříc požadavkům našich zákazníků, kterým nabízíme i technickou podporu na telefonní lince a na e-mailu. Vnímáme také připomínky zákazníků, které se snažíme zakomponovat do aktualizací softwaru našich přijímačů. Velkou roli však při rozhodování spotřebitelů hraje i cena, ale i zde máme výhodu.

Operační systém vyvíjíte sami?

Ne, vyvíjíme ho ve spolupráci s programátorem, který působí u našeho dodavatele.

Ten ale působí v Asii.

Přesně tak, naším dodavatelem je asijská firma, stejně jako majoritní většina veškeré elektroniky, kterou máme v domácnostech každý z nás.

Této společnosti ale můžete klást vlastní požadavky…

Rozhodně. Ale výrobci předáváme takové požadavky spotřebitelů, o nichž se na základě našich zkušeností domníváme, že jsou reálné. Některé zákaznické požadavky musíme bohužel označit za nesplnitelné, protože by od přijímače za sedm set korun často požadovali funkce přístrojů, které jsou o několik kategorií dražší. Z našeho pohledu je primární bezchybná funkčnost přístroje a jeho stabilita, ne zbytečně velké množství funkcí.

Je samozřejmě potřeba také brát v úvahu omezení dané použitým chipsetem, který je primárně vyvinut pro příjem signálu a jeho případné nahrávání na USB.

V nabídce máte i jeden set-top box, který přijímá pouze stávající DVB-T vysílání. Ten v současnosti doprodáváte?

Neřekl bych, že ho doprodáváme. Musím zopakovat, že v současnosti divákům DVB-T2 vysílání nic moc nového nenabízí, možná spíš ubírá, protože v rámci DVB-T, na jehož příjem stačí výrazně levnější přijímače, mohou diváci přijímat HD verze kanálů České televize. DVB-T2 přístroje jejich příjem samozřejmě umožňují také, ale stále existuje hodně zákazníků, kteří požadují levný přijímač. Nezapomínejme, že tyto přístroje se obvykle nekupují k hlavní televizi v domácnosti, obvykle si je zákazníci kupují k obrazovkám třeba do ložnice nebo na chatu. Ze stejného důvodu stále registrujeme značnou poptávku po rozhraní SCART, a proto také všechny tři námi nabízené přijímače SCART konektorem disponují. To je ale způsobeno i tím, že naše výrobky nenabízíme pouze na českém trhu, ale i v zemích, jako je Slovensko, Maďarsko a Slovinsko, případně Řecko, kde stále ještě existuje velká poptávka po DVB-T přijímačích.

Co zařízení pro podmíněný příjem, typicky CI slot?

Určitě s ním počítáme do budoucna, ale v současnosti nikdo neví, co nás ohledně placené televize čeká. Sice se o ní v rámci DVB-T2 často mluví, ale podrobnosti zatím neznáme. Nevíme, jestli na placenou DVB-T2 nabídku vůbec dojde, a proto zatím zařízení s CI sloty nenabízíme. Jeho zařazení by se navíc odrazilo i na ceně přijímače, který by se pak pochopitelně hůře prodával.



Narůstá zájem zákazníků v regionech, ve kterých se spouští DVB-T2 vysílání? Nebo se bavíme spíše o early adopters a fanoušcích moderních technologií?

Fungujeme jako velkoobchod a naše produkty distribuujeme mezi maloobchodníky, kteří pak obstarávají další distribuci po celé České republice. Proto nedokážu jasně říct, kde je který přijímač v konečné fázi prodán. A samozřejmě máme i zákazníky – největší on-line obchody v ČR, případně rozsáhlé sítě elektrořetězců, kteří většinou využívají jednotná distribuční centra, do kterých směřuje naše zboží. V našem filtru to pak vypadá, že jsme daný produkt prodali do Prahy, ale ve skutečnosti ho zákazník koupil třeba na Moravě.

Jak dlouho DVB-T2 set-top boxy nabízíte a kolik kusů jste jich už prodali?

Přístrojů jsme již prodali tisíce, v distribuci je nabízíme přibližně od konce loňského října. Zájem o ně je teď opravdu značný, ale z našeho pohledu záleží, u kterého zákazníka máme zboží zalistováno. Pokud máme přístroje zalistované třeba v běžných elektroobchodech, do kterých zákazníci chodí fyzicky nakupovat, tak je jejich prodej sice relativně zajímavý, ale nejvíc přijímačů se prodává online. A pokud se nám podaří dostat se k největším hráčům na on-line trhu, což se nám povedlo, tak jdou prodejní čísla rapidně vzhůru.

Jsou vaše DVB-T2 přijímače certifikovány od Českých Radiokomunikací?

Samozřejmě, oba přístroje jsou řádně certifikované. Oba prošly celým procesem bez sebemenších problémů a hned napoprvé.

Požadují distributoři tuto certifikaci?

Určitě, v tomto ohledu zafungovala reklama v České republice velmi dobře. Na trhu jsou samozřejmě i necertifikované přístroje, ale většina zákazníků se je bojí kupovat, protože po zapojení by nemusely přijímat všechen signál korektně.

Nebo nebudou fungovat za dva roky po překlopení DVB-T2 sítí do finální podoby.

Samozřejmě předpokládáme, že certifikovaný přijímač zaručuje dlouhodobou funkčnost.

Certifikace by měla být zárukou, pokud by přístroje po překlopení nefungovaly.

Problém je spíše v tom, že na trhu se objevují přijímače, které sice deklarují DVB-T2 příjem, ale nenabízejí kodek H.265, ale pouze kodek H.264, což zákazníka pochopitelně mate. Když si koupí DVB-T2 přijímač, který ale nabízí pouze kodek H.264, zůstává prakticky na stejné úrovni jako stávající DVB-T přístroje, protože tuzemské DVB-T2 vysílání na takovém přístroji stejně nebude fungovat.

Jak dlouho trvá u Českých Radiokomunikací proces certifikace?

České Radiokomunikace nám prakticky ve všem vycházely vstříc. Dostali jsme potřebné instrukce v podobě schváleného D-Booku a podle nich jsme se řídili. Následně jsme zaslali přijímač a jeho certifikace trvala řádově dny.

Jde o zpoplatněný proces?

Ano, platili jsme kolem patnácti tisíc korun za certifikaci jednoho přijímače. Každopádně ale jde o investici, která se nám bohatě vrátí, protože zákazníci tuto certifikaci aktivně vyžadují.



V čem se liší vámi nabízená dvojice DVB-T2 přijímačů?

Každý je postavený na jiném chipsetu a nabízí jiné menu. Přístroj EM180 je z hlediska menu totožný se starším přístrojem BEN150, ale samozřejmě se liší z hlediska hardwaru. Rozdíl mezi T2 přístroji je i v dálkovém ovládání. V rámci betatestování nabízíme u druhého přístroje EM170 i konektor pro připojení do sítě, který nabízí funkce typu počasí, RSS čtečky, připojení k DLNA nebo mapové aplikace. Z hlediska uživatele se ale jedná spíše o podružné věci.

Oba dva přístroje je tedy možné připojit k internetu?

Ne, tuto možnost nabízí pouze model EM170. To je také hlavní rozdíl mezi dvojicí námi nabízených DVB-T2 přístrojů. Nehledě na připojení bych chtěl dodat, že oba námi nabízené přijímače patří z hlediska ceny mezi ty nejlevnější na českém trhu. A recenze uživatelů naznačují i značnou spokojenost s jejich výkonem.

Nabízí EM170 i HbbTV aplikaci?

Hybridní HbbTV aplikaci nenabízí. Osobně vím v dnešní době pouze o pár set-top boxech, které nabízí tuto funkci. Avšak tyto výrobky jsou v úplně jiné cenové hladině než námi nabízené přístroje.

A odkud si box bere například údaje o počasí?

Přijímač využívá databázi celosvětově největšího poskytovatele Accuweather.

Jak se přechod na DVB-T2 projevuje na zájmu o antény, které také nabízíte?

Asi před půl rokem se na internetu objevil článek, dokonce u něj byla vyfocena naše anténa, a v něm se psalo, že výrobci hovoří o potřebě přejít v rámci přechodu na DVB-T2 i na novou anténu…

Což ale není pravda, DVB-T2 příjem se od původního DVB-T až tak neliší.

V příjmu rozdíl není, protože ten je vázaný na frekvenci, a pokud je frekvence stejná, není potřeba řešit anténní soustavu. Pokud ale budeme do budoucna zužovat frekvenční pásmo s maximem 700 MHz, budou se pravděpodobně muset antény vyměnit. U některých profesionálně instalovaných venkovních antén se dá se frekvenční rozsah zúžit či změnit pomocí LTE filtru. Dnes se totiž používají LTE filtry postavené na max. frekvenci 790 MHz. U většiny vnitřních antén by to ale znamenalo kompletní výměnu.



V souvislosti s přechodem na DVB-T2 se hovoří i o výměně vložek pro společné televizní antény STA. Ty nabízíte také?

Momentálně ne, ale do budoucna je nabízet chceme. Z mého pohledu ale teď rozhodně není potřeba vyvolávat nějakou paniku. Zúžení frekvence s maximem 700 MHz se nás začne týkat až po definitivním ukončení DVB-T vysílání, které je aktuálně plánováno na rok 2021. Proto nás výměna antén zatím ještě netrápí, a čekat s koupí antény do roku 2021 je poměrně dlouhá doba. Mimochodem i z pohledu prodeje antén patříme mezi špičky na českém trhu, na zmiňovaném serveru Heureka.cz je z prvních deseti nejprodávanějších antén sedm prodávaných námi.

A projevuje se přechod na DVB-T2 na prodeji antén?

Zákazníci se často ptají, zda bude potřeba ve vazbě na DVB-T2 měnit anténu, a my jim odpovídáme, že pokud mají stávající anténu, tak ji rozhodně není potřeba měnit. Vzrůst prodeje antén proto ve vazbě na DVB-T2 nevnímáme.

Co nabízíte dále?

Z pohledu prodeje antén, vysokofrekvenční techniky a dalších technologií souvisejících s příjmem TV signálu patříme v rámci České republiky mezi špičku. Kromě toho jsme i na předních příčkách na trhu, co se týče prodeje koaxiálních kabelů, které spojují např. anténu se set-top boxy. A jako firma jsme významní hráči i z pohledu prodeje světelných zdrojů, baterií značky GP. Všechny položky z našeho katalogu nabízíme skladem v rámci našeho logistického centra, které právě v letošním roce prochází zásadní modernizací, a ta přinese téměř zdvojnásobení skladových pozic, plošné zrychlení vychystávání objednávek a stane se tak jedním z nejmodernějších logistických center v ČR.

Kde se bude nacházet?

Každoročně rosteme obratově o pět až šest procent a z tohoto důvodu chceme investovat do budoucnosti a posílit naše logistické zázemí. Zákaznický servis je totiž pro nás zcela zásadní, a proto budeme i nadále rozšiřovat náš mateřský areál v Přerově, ze kterého řídíme a obsluhujeme obchod v celé Evropě.