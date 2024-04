Tomáš Krause: Kdo chce na Bitcoinu snadno a rychle zbohatnout, nejspíš se spálí

Nejen hodnota letos atakující historické rekordy budí zájem o kryptoměny a mezi nimi o tu nejznámější, které se přezdívá digitální zlato, tedy Bitcoin. Je to také díky lednovému rozhodnutí amerického regulátora trhu povolit spuštění prvních spotových bitcoinových fondů ETF.

Jaké to bude mít důsledky pro tuto kryptoměnu, pro trh a pro těžaře? Probírali jsme v podcastu s odborníkem na kryptoměny, bitcoinovým evangelizátorem Tomášem Krause.

Část rozhovoru jsme přepsali do textu, celý si jej můžete poslechnout ve formě podcastu na službách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast nebo přímo zde:

Fondy ETF otevírají investice do Bitcoinu i investorům, kterým předtím různé regulace zapovídaly do kryptoměn ukládat peníze. Díky nim je možné investovat do bitcoinu, a přitom žádné kryptoměny přímo nevlastnit. Říkám to správně?





Ano, ale nákup bitcoinových ETF znamená, že ve skutečnosti se majitelem bitcoinu nestáváte. To není přímo bitcoin, ale jen nějaká expozice vůči té kryptoměně a jeho ceně.

Je to důkaz toho, že společnost začala kryptoměny brát vážně, když se americká komise pro cenné papíry v lednu po dlouhém váhání rozhodla ETF fondy otevřít?

Určitě, je to takové razítko nebo punc toho, že to není nějaký podvod nebo něco, co míří na nulu. Byť třeba ETF existovalo v Evropě už delší čas, americké razítko má ve finančním světě tu nejvyšší váhu a viděli jsme, co se začalo dít po schválení v lednu.

Ta cena na začátku trošku klesla, ale potom zase vystoupala k historickému maximu. Dá se čekat, že tento trend bude pokračovat i dál?

Těžko říct, nemůžeme věštit. Od toho schválení po nějakém počátečním zakolísání ETFka z trhu vysávají tisíce, desítky tisíc bitcoinů. Jsou v nich už miliardy dolarů. A zatím se zdá, že jejich apetit neustává. Takže pořád investoři přichází a pořád nakupují ETFka.





Bitcoin a blondýna Tomas Krause společně s Gabrielou Hájkovou moderují podcast Bitcoin a blondýna, který připravuje redakce serveru Měšec (ten provozuje stejně jako Lupu společnost Internet Info). V podcastu se snaží vše kolem bitcoinu vysvětlit tak, aby to pochopili i laici.

Vím, že je to trochu věštění z křišťálové koule, ale řádově, jak velký objem kapitálu pro bitcoin toto rozhodnutí může přinést? Může to mít pozitivní vliv na cenové výkyvy, anebo to učinit kurs bitcoinu stabilnější? To, že se tam teď valí miliony, miliardy?

Spíš si myslím, a většina odborníků to vidí podobně, že právě to by mohlo tu volatilitu trošku ztlumit, protože do fondů jdou většinou dlouhodobí investoři. Nejsou to takové ty rychlé peníze. Nemáme s tím ale žádnou historickou zkušenost. Takže uvidíme, co se bude dít.

Je to ta zatím nejvýznamnější událost, co se letos v bitcoinu odehrála?

To stoprocentně.

Kryptoměny jsou fenomén dnešní doby, hodně se o nich mluví, ale dá se odhadnout, kolik lidí se jimi zaobírá a jak ho chápe? Jestli je to jenom nástroj pro směnu, nebo cesta k nějaké krátkodobé spekulaci? Co je bitcoin?

Bitcoin jsou lepší peníze, je to uchovatel hodnoty. Kolik lidí se tím zabývá, jde těžko odhadnout, možná podle prodaných hardwarových peněženek. Budou to nějaké desítky milionů lidí, kteří s tím fungují. Nějaká čísla mají burzy, tam jsou miliony uživatelů. Je otázkou, jak moc to znamená, že jsou to lidé, co pracují s kryptem. Spousta lidí to vůbec nechápe, nechá to na té burze. Hardwarové peněženky možná říkají víc. A těch jsou tuším čtyři miliony. To už jsou lidi, kteří o tom něco vědí, nějak pronikají do hloubky, a proto si koupili tu hardwarovou peněženku.

Dá se tedy říct, že ten, kdo má hardwarovou peněženku, s bitcoinem počítá do budoucna, že to není jenom krátkodobá spekulace, ale že to chápe jako nástroj k uchování hodnoty a že chce mít tu hodnotu zajištěnou?

Hlavně bych řekl, že jejich majitelé už pochopili, jak to funguje, a trošku ví, že si bitcoin musí chránit, nebo i jakoukoliv jinou kryptoměnu, když o ni nechce přijít.

Počet míst, kde se dá kryptoměna koupit, stoupá. Čerstvě i sázková kancelář Tipsport oznámila, že jejím prostřednictvím lze nakoupit kryptoměny. Je v pořádku, že se rozšiřuje počet míst a počet způsobů, jak tuto komoditu získat?

Je to taková otázka, na kterou se lidé dívají různě, protože to, že se to dá koupit kdekoliv, zase znamená, že se k tomu dostanou lidi, kteří o tom mnoho nevědí. Vidí v médiích: Bitcoin letí nahoru, koupím si to, budu milionář. A tihle lidé se spálí.

Ale ono je to asi přirozené, možná i dobré, vlastně všichni v kryptu, co jsme nějaký delší čas, jsme se na začátku nějak spálili, protože člověk do toho jde s vidinou zbohatnutí. Ale pokud ho to fakt zaujme, vezme to vážně, začne si o tom něco studovat, zjistí od techniky až po ekonomii a začne k tomu přistupovat jinak.

Bohužel spousta lidí se spálí možná hodně a k tomu se čas od času vyrojí i nějaké podvody. Je to složitá otázka, jestli to mít v každé trafice, což vlastně dneska už jde, těch možností získat krypto je strašně moc, Tipsport do toho přihodil velké polínko do ohně. Ale jestli to nakonec bude dobré, bůhví. Prostě bitcoinu je to jedno.

Zrovna ten Tipsport má nákup s kryptoměnami vázaný na to, že ví, kdo je jeho zákazník. Přesto existují automaty, kde lze nakoupit určité množství kryptoměn zcela anonymně. Je v pořádku, že ta možnost anonymního nákupu existuje? Nebo to jen podporuje nálepku Bitcoinu jako prostředku pro praní špinavých peněz, pro nástroj kriminálních živlů?

Je dobře, že to lze koupit anonymně. Dnešní doba úplně nesmyslně obviňuje každého, kdo by chtěl mít kontrolu nad svými penězi. Ale je to naopak. Státu do toho nic není, co já mám za peníze. My jsme si tu ve fiat měnách na sebe upletli bič, kdy stát o nás ví všechno. Ale Bitcoin je navržený jako peer-to-peer nástroj. Takže anonymní bitcoinmaty jsou správný způsob. Dá se nakoupit přes vexl aplikaci, domluvit se s někým. Vedle toho tu jsou burzy vyžadující občanku a další údaje, spousta lidí to považuje za špatnou věc. Ale ten správný způsob je ten, že mám bitcoin a nikdo o tom neví. Ne, že stát ví, že vlastním bitcoiny.

Ministerstvo financí by se asi na to dívalo trochu jinak, vzhledem k daňovým povinnostem…

Samozřejmě, že zaplatím daně, to nijak nevyvracím, že zaplatím i z anonymního bitcoinu. Tam ale nehraje roli, jak jsem ten bitcoin nabyl. Je na každém, aby tu daň zaplatil.

Možná je to o té kontrole, že stát nemá, jak by kontroloval, že daň je skutečně zaplacená, že nabyvatel je poctivý.

To je pravda, nemá, no. Na druhou stranu, i když ten bitcoin koupím anonymně a někdy ho prodám, a pak si budu chtít něco koupit, tak to nějak asi budu muset dokazovat a tu daň budu muset zaplatit, pokud nechci mít problém. A když si chci fakt koupit za bitcoin časem byt nebo postavit dům, tak se nevyhnu té přeměně na fiat měnu. A banka nebo stát se bude ptát, kde jsem na to vzal. A já řeknu, prosím, měl jsem bitcoin a tady jsem ho zdanil. Takže není to tak, že každý člověk s anonymním bitcoinem je automaticky daňový podvodník, neplatič. Takhle se to brát nedá.

Roste počet míst, kde jde s kryptem běžně platit, kde to lze použít jako oběživo?

Určitě to roste s nástupem druhé vrstvy, Lightning Network. Bitcoinem je možné platit třeba v rámci Qerka v restauracích. Jedním takovýmhle počinem se znásobil počet akceptačních míst. I e-shopy celkem běžně krypto přijímají. Zatím je to spíš v takových těch menších podnicích, obchůdcích, když je majitel nadšenec do Bitcoinu.

Co brání bitcoinu dalšímu rozšíření, většímu rozmachu, aby se stal skutečně široce přijímaným platidlem?

Jestli mu něco brání, tak možná to, že pro běžného uživatele může být technicky složitý. Uživatelská přívětivost třeba peněženek nebo navazujících služeb nemusí být tak dokonalá. Byť i tady jsme o obrovský kus dál, než to bývalo. Dneska už se to podobá internetovému bankovnictví. Má to ale ještě příchuť něčeho zvláštního, něčeho pro ajťáky. Je to hlavně v hlavách těch lidí.

Je potřeba mít na paměti vyšší zodpovědnost při zacházení s bitcoinem. Jsou to tvoje peníze a ty jsi za ně zodpovědný. Když něco pokazíš, tak o ně přijdeš. To může spoustu lidí odradit, protože jsou zvyklí zavolat do banky, že se někde překlikli nebo někde špatně zadali kartu, aby ji zablokovali. A banka to vrátí. To u bitcoinu není. Tam je ale zas jiná svoboda. Lze je vzít, odstěhovat se na druhý konec světa a nikdo v tom nezabrání. Máte banku ve své kapse.

Se zvyšující se hodnotou, a dnes už ten kurz přesahuje 1,5 milionu korun za bitcoin, roste absolutní hodnota poplatků za transakce. Vyplatí se ještě převádět bitcoiny a používat je jako oběživo?

Určitě se vyplatí převést je do hardwarové peněženky, pokud se bavíme o tom, že jsou třeba uložené na burze. Takže určitě do hardwarové peněženky převést. Ale nebudu to převádět po stokorunách, pokud si dělám třeba nějaké pravidelné spoření, ale převedu to, až když tam mám nějakou částku. Ta transakce může stát dolar, dva, když tam budu mít 10 tisíc, asi mi nevadí to za 50 korun převést a moci klidně spát. Když tam budu mít tisícovku, tak to řešit asi nebudu. Je potřeba si nějak spočítat poměr toho poplatku a svůj klidný spánek, jak já s oblibou říkám.

Už jsme to tu zmínili, na druhé vrstvě bitcoinu existuje síť Lightning Network. Dá se použít jako levnější alternativa k tomu placení?

Lightning Network je už v dnešní době super technologie, která prostě funguje. Poplatky jsou tam zlomky procent, nějaké centy, malinkaté částky. Dá se tím zaplatit kafe, cokoliv. Poplatek bude určitě nižší než u kartových plateb. I když tam to platí obchodník. Tady je to sice otočené, ale není potřeba to vzhledem k výši poplatků vůbec řešit.

