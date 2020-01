 »  Tomáš Kubeš (CREAL): Náš displej zmenší VR/AR brýle a umožní je používat dlouhodobě

Český startup CREAL na přelomu roku oznámil, že získal investici ve výši 170 milionů korun. Vedle soukromých investičních fondů jde o peníze v rámci evropského grantu a půjčky od švýcarské vlády – právě ve Švýcarsku totiž společnost působí.

CREAL vyvinul nový typ displeje (typ light field), který by měl najít využití v brýlích pro virtuální a rozšířenou realitu (VR a AR). Zakladatel startupu Tomáš Sluka mimo jiné působil na Fyzikálním ústavu Akademie věd, v CERNu v Ženevě a na Polytechnické univerzitě v Lausanne. I to je důvod, proč CREAL sídlí zrovna tam. I když mladá firma ještě nemůže sdělovat mnoho detailů, Slukův společník a spoluzakladatel Tomáš Kubeš v rozhovoru pro Lupu nastiňuje, co má CREAL zvládat.

„CREAL řeší jeden z nejpalčivějších technických problémů virtuální a rozšířené reality (VR/AR). Dnešní 3D displeje a VR brýle vytvářejí iluzi obrazové hloubky pouze s využitím stereoskopického vidění, kdy je každému oku poskytován obraz odpovídající scéně viděné z jeho úhlu pohledu. Samotný obraz je ovšem plochý a ve fixní optické vzdálenosti, což vede ke konfliktu mezi tím, jak hloubku vnímá jednotlivé oko a obě oči dohromady. Jednotlivé oko totiž vnímá hloubku také svým zaostřením a díky mikro-paralaxe při pohybu zornice. Zmíněný konflikt namáhá oči a u většiny uživatelů vede nejpozději do 20 minut k nepříjemným pocitům, bolesti očí, ztrátě orientace a nevolnosti,“ přibližují technici.

Jak vaše technologie přesně funguje?

V tuto chvíli podrobnosti o tom, jak naše technologie funguje, nezveřejňujeme. Pouze si dovolím dodat, že pravidelně sledujeme patenty jiných společností, konference a další zprávy věnující se tématu a nikdo jiný s podobnou metodou zatím nepřišel. Mohu říci, že náš projektor vytváří obraz v podstatě paprsek po paprsku, jako by světlo přicházelo z mnoha různých vzdáleností najednou.

Každopádně uvádíte, že váš displej má být vhodný jako pro VR, tak pro AR…

Jak už jsem naznačil, technicky se nejedná o displej, ale projektor. Při VR použití svítí přímo do oka, pro AR použití se namíří na combiner (neznám odpovídající český výraz), který světlo z projektoru odrazí do oka a zároveň propustí i světlo z reálného světa. V našem případě můžeme jako combiner využít například i zakřivené polopropustné zrcadlo, které lze vyrobit velmi levně. Ve srovnání se světlovody, které používají například Microsoft HoloLens nebo Magic Leap, může být úspora na této konkrétní komponentě až 100×.

Máte disponovat funkcí pro takzvaný moving field of view (FoV) neboli pohyblivé zorné pole. Jak to funguje?

Velmi málo si uvědomujeme, že naše oči nejsou zase tak dobré, jak se nám zdá. Oko má vysoké rozlišení pouze ve velmi malém regionu. Například číst dokážeme jen asi ve třech stupních zorného pole. To je jako dívat se na minci z jednoho metru.