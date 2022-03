STMicroelectronics je největší evropský výrobce čipů. Vedle návrhu polovodičů provozuje několik továren včetně například pouzdření. STMicro má v Praze už zhruba dvousethlavé vývojové centrum, které se dočká dalšího růstu. Firma totiž v reakci na čipovou krizi zdvojnásobuje roční investice do výroby, z čehož bude těžit i zdejší pobočka.

STMicro má tržní hodnotu přes čtyřicet miliard dolarů a loni zvýšila tržby o pětadvacet procent na téměř třináct miliard dolarů. Letos se očekává růst na více než patnáct miliard dolarů. Mezi zákazníky společnosti patří Apple, Tesla nebo česká Škoda Auto.

Manažer z tuzemské pobočky STMicro Tomáš Pokorný v rozhovoru pro Lupu popisuje několik dalších detailů. Společnost patří mezi nejvýznamnější polovodičové investory na našem území. Řadí se po bok Renesasu, ON Semiconductor (Onsemi), NXP Semiconductors nebo ASICentrum. Máme zde i důležité subdodavatele jako Meopta, Delong Instruments nebo Thermo Fisher.

Kde je původ STMicroelectronics?

Považujeme se za předního výrobce polovodičových součástek na světě. Patříme ke globálním hráčům. Vznikli jsme už v roce 1987 na bázi dvou firem z Itálie a Francie, konkrétně SGS Microelettronica a Thomson Semiconducteurs. Kořeny máme v Evropě a vývojová i výrobní centra mají stále velmi silnou evropskou prezenci včetně Itálie a Francie, byť v rámci globalizace jsme se částečně posunuli i do Asie. Máme 48 tisíc zaměstnanců a třináct výrobních závodů.

Často se o vás říká, že jste švýcarská firma, a nikoliv italsko-francouzská.

Ano, ústředí je u pole za Ženevou. Nicméně spíše nás hledejte ve Francii a Itálii. Ve Francii máme pět výrobních závodů, vývoj a podporu. V Itálii je to podobné. Tam máme výrobu nad Milánem a na Sicílii.

Jak jste se objevili v Česku?

První bylo obchodní zastoupení. Poté se firma rozhodla pro investici do designového a aplikačního centra, to bylo kolem roku 2002. Z Prahy podporujeme zákazníky po celém světě. Centrála nás vnímá jako pobočku s velkou přidanou hodnotou, což se odráží v nových investicích a navyšování počtu lidí v inženýrském týmu.

Co rozhodlo o tom, že se v Praze vedle obchodu postaví R&D?

Společnost pochopila, že v Česku máme velmi schopné inženýry a univerzity, které je dokáží „generovat“. To byl klíčový důvod. To je ostatně důvod, proč se v Praze pokračuje. Spolupráce s univerzitami je pro nás klíčová.

Kolik v Praze máte lidí?

Každý rok rosteme o deset až patnáct procent. Nyní jsme těsně pod dvěma stovkami. Máme otevřené řady nových pozic.

Na FEL ČVUT, kde otevřeli čipový Nanolab, je ročně kolem patnácti absolventů v oblasti polovodičů. V Praze kromě vás najímají firmy Renesas (Dialog Semiconductor) nebo ASICen­trum (součást Swatch Group). Kde se vám daří hledat nové posily?

Je to velmi těžké a pracovní trh je napnutý. Musíme se dívat v zahraničí, máme spousty kolegů ze zemí mimo Česko. Problém je celoevropský. V rámci STMicro také funguje interní mobilita. Uvnitř firmy můžeme nabídnout pozice v Praze a lidi přesunout. Jinak se budu opakovat, klíčová je pro nás spolupráce s univerzitami. Se studenty navazujeme vztah už od nižších ročníků. Zapojují se do vývoje, dělají u nás diplomky a asi tři čtvrtiny studentů u nás zůstanou a získají pracovní pozici.

Vývojové centrum Renesasu (Dialogu) v Praze začínalo jako pobočka podřízená Irsku, nakonec se ale ukázaly zdejší kvality a Praha ve struktuře výrazně vyrostla. Bylo to u vás podobné?

V Praze máme týmy, které se podílí na vývoji a designu samotných čipů. To platí od samého začátku. Odpovědnost za produkt vždy byla v Praze. STMicro má dlouhodobě v nabídce čipy, které byly kompletně vyvinuty v Praze. To platí celou dobu existence pobočky.

Druhou částí naší pražské aktivity je technická aplikační podpora. Zákazníky technicky podporujeme v tom, abychom mu usnadnili vývoj a implementaci některé z našich součástek do konkrétních designů. Výrobci polovodičů si nevystačí s tím, že na webu publikují základní datasheet. Zákazníci očekávají intenzivní hardwarovou a softwarovou podporu. Dobrý technický balíček společně s podporou často hrají hlavní rozhodovací složku v tom, kterého dodavatele si zákazníci vyberou. Často jsme na trhu viděli podobné řešení tomu našemu, ale rozhodla technická a aplikační podpora – demo board, software, možnost komu zavolat, napsat a tak dále.

Kdo od vás v Česku odebírá čipy?

Jména nezveřejňujeme. Nejčastěji dodáváme do automotive a průmyslových sektorů. Automobilky jsou pro nás v Česku velmi důležité. Dále jde hodně o průmyslovou automatizaci, automatizaci a zabezpečení budov a domácností nebo zdravotnictví. Před dvaceti lety byla obecně silným segmentem také spotřební elektronika, například set-top-boxy a další. Na to už se tolik nesoustředíme.

Jaké čipy v Praze navrhujete?

Leccos se dá odvodit z toho, jaké lidi hledáme. Zajímají nás návrháři analogových a digitálních integrovaných obvodů. V Praze probíhá návrh obvodů, design čipů, zpracování dokumentace nebo procedur testování. Tyto procedury jsou velice důležité. Výroba polovodiče podléhá řadě testů a každá sekunda testů ve výrobě v milionových sériích znamená opravdu velké peníze.

Výrobu našich čipů pak zadáváme našim továrnám v dalších zemích. U digitálních obvodů používáme výrobní procesy od 180 nm, máme nasazenou 90– a 40nm produkci a postupně míříme níže. Máme vlastní továrny, což je pro nás značná výhoda. Také provozujeme vlastní pouzdření čipů a produkci waferů. Dává nám to nezávislost a míru kontroly.

Podíl Evropy na světové produkci čipů už je pod deset procent a naše pozice neustále klesá. Máme zde poslední významné hráče, jako jsou právě STMicro nebo Infineon. Čím je to dáno?

Výroba polovodičů v Evropě neroste. Já se na to mohu dívat naší optikou. U nás naopak výroba roste a děláme v Evropě nové investice. Aktuálně zdvojnásobujeme roční investice na posílení výroby na 3,6 miliardy dolarů, platí to od roku 2022. Stavíme nový výrobní závod v Itálii a rozšiřujeme výrobu ve Francii. Na Maltě posílíme pouzdření čipů, umíme BGA a LGA pouzdření.

Mimo Evropu investujeme v Singapuru. Tam jde především o výkonovou elektroniku, konkrétně karbid křemíku pro vysokonapěťové tranzistory. To je velké téma pro elektrifikaci automobilového průmyslu. Tam je tato technologie nutná. DC-DC měniče a trakční invertory v automobilu nejsou schopné pracovat s klasickým polovodičem a je třeba použít karbid křemíku. Na to vedle Singapuru máme velký vývoj v Itálii. Vůči Evropě máme závazek a dle statistik jsme největším evropským výrobcem polovodičů. O tuto pozici nechceme přijít a naše relevance poroste.

Evropská komise představila program Chips Act, který chce výrobu polovodičů v Evropě podpořit. Jak se na něj díváte?

My to vítáme. Ale prozatím je to pro nás čerstvá iniciativa a klíč k rozdělování prostředků a podpory zatím nemáme. V návaznosti na Evropu máme společně s ČVUT rozběhnuté jiné dva evropské projekty. Jedním z nich je AMBEATion, který do návrhu čipů zahrnuje strojové učení. Druhý projekt je z oblasti výkonové elektroniky, jde o GaN for Advanced Power Application (GaN4AP). GaN neboli nitrid galia je další polovodič, který se prosazuje pro vývoj výkonových součástek. GaN se aktuálně hodně používá v rychlonabíječkách pro mobily.

Týká se navyšování investic do výroby také pražské pobočky?

Primárně jde o posilování výroby. Zároveň když se investuje do expanze výroby, společně s tím roste poptávka po výzkumu, vývoji a podpoře. Máme otevřeny desítky pracovních pozic, což je navázáno na investice. Potřebujeme rozšířit všechny týmy, které v Praze máme – analogové inženýry, návrháře digitálních obvodů, inženýry pro automotive, podporu průmyslových mikrokontrolérů, RF aplikace (NFC, LoRa, Bluetooth) a tak dále.

