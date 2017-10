 »  Tone Vays: 99 % kryptoměn nemá šanci přežít. Za hard forky je snaha o kontrolu peněz

Tone Vays začal svoji kariéru v blockchainu a kryptoměnách v roce 2014 jako výzkumník a analytik serveru CoinTelegraph, kde na sebe upozornil poměrně přesnými analýzami vývoje budoucího kurzu. Od té doby patří k nejvýraznějším osobnostem bitcoinové scény.

Proslavil se zejména svými kritickými názory na altcoiny a ICO. V roce 2015 se Vays stal šéfem výzkumu v blockchainovém startupu Brave New Coin, kde přispěl k vývoji produktů, jako je BLX Index na lepší identifikaci ceny Bitcoinu v libovolný časový okamžik. V současné chvíli se živí jako obchodník, tradingový školitel a nezávislý blockchainový konzultant.

Do Prahy přijel na Hackers Congress, který proběhl o prvním říjnovém víkendu v pražském alternativním prostoru Paralelní Polis.

Bitcoin není úplně neutrální technologie. Váže na sebe dnes velké množství politické ideologie, důkazem toho je i Paralelní Polis, na jejíž půdě právě sedíme a vedeme tento rozhovor. Jak vnímáte Bitcoin vy?

Bitcoin dal lidem několik úžasných možností, které byly dříve prakticky nemyslitelné. Některé možná existovaly osamoceně již před tím, ale většina ne a ty zbývající dostaly v kontextu úplně nový rozměr. Asi nejdůležitější vlastností Bitcoinu je podle mě jeho schopnost umožnit lidem držet něco hodnotného, co nemůže být zkonfiskováno, pokud dodržíte několik základních bezpečnostních pravidel. Stačí, když si zapamatujete tzv. seed pro obnovu vaší bitcoinové peněženky a nikdo se nikdy nemusí dozvědět, že nějaké vlastníte. Pokud nezanecháte zbytečné stopy a dobrovolně se neprozradíte, nikdo nebude tušit, že vlastníte něco hodnotného. Během dosavadní historie lidstva toto nebylo možné, protože všechny vaše cennosti bylo možné najít a zabavit díky jejich fyzické povaze. Abstraktní povaha Bitcoinu je tedy jeho největší výhoda. Nezkonfiskovatelnost, pokud jste pány privátních klíčů ke svým bitcoinům (sic), je tedy naprosto zásadní aspekt.

Jeho druhá klíčová vlastnost je úplná rezistence vůči cenzuře. Bitcoin rozhodně není tak anonymní, jak si mnoho lidí myslí, není ani rozhodně tak rychlý, jak by si mnoho lidí přálo. Oproti tomu vám ale nikdo nemůže zabránit poslat vaše bitcoiny komukoli třeba na druhém konci světa. Bitcoin ignoruje hranice, a dokud máte přístup k internetu, můžete si s ním dělat, co chcete. Existuje dokonce projekt Blockstreamu, který umožní posílání Bitcoinu prostřednictvím globální satelitní sítě. Jen pro případ lokálního porušení sítové neutrality nebo jiného omezení přístupu k internetu.

Aby mohl Bitcoin plně převzít úlohu fiat měn, musí být také stejně snadno směnitelný, jak je na tom v tomto směru dnes?

Směnitelnost Bitcoinu rozhodně není v současné chvíli dokonalá. Pokud například použijete Bitcoin k nákupu na Dark marketu, vystavujete se poměrně vysokému riziku, neboť Bitcoin není anonymní kryptoměna. Funkce, které umožní anonymnější bitcoinové transakce, se nicméně vyvíjejí a není daleko doba, kdy bude Bitcoin možné využívat i tímto způsobem. Přesto si myslím, že je mnohem důležitější samotný fakt, že vám (bez ohledu na riziko) nikdo nemůže zabránit ilegální transakci provést. To je zásadní rozdíl oproti tradičnímu finančnímu systému.

Neřeší v takovém případě problém směnitelnosti mnohem lépe anonymní kryptoměny jako Monero nebo třeba Zcash?

Osobně Zcash vůbec nemám rád, jde totiž proti otevřené filosofii Bitcoinu. Máme zde společnost Zcash se CEO (Zooko Wilcox-O'Hearn – pozn. autora), který hovoří o možných auditech, protože je Zcash až příliš anonymní pro partnery společnosti (např. banka JP Morgan – pozn. autora). Za zmínku možná stojí fakt, že 20 % z těžby Zcash nekončí v rukou těžařů, ale jako nedobrovolná daň investorům. Jde tedy mnohem více o privátní korporátní než otevřenou anonymní kryptoměnu.

Monero představuje určitě sympatičtější řešení, a to i přesto, že zde bylo pár drobných zaškobrtnutí na počátku jeho vývoje. V současné době se ale již projekt vyvíjí zcela korektně, je plně open source a není to kryptoměna vytvořená primárně za účelem generování zisku (přestože jde jeho cena pomalu nahoru).

Přesto si ale nemyslím, že je dobrý nápad mít plnou anonymitu a směnitelnost již na úrovni protokolu. Obě funkce by měly být až záležitostí druhé vrstvy. Představte si situaci v budoucnosti, kdy budou vlády používat kryptoměny a každá útrata veřejných peněz bude pro každého plně viditelná na blockchainu. Oproti tomu každý občan by měl mít díky druhé vrstvě možnost provádět své soukromé transakce zcela anonymně. Dnes to funguje přesně naopak, což je můj největší problém s tradičním finančním systémem.

Slovníček: Bitcoin – Bitcoin psaný s velkým „B“ označuje bitcoinovou síť, oproti tomu bitcoin s malým „b“ označuje účetní jednotku BTC. Nod (full nod) – je program, který validuje transakce a bloky v síti a přispívá tak k její větší bezpečnosti. Hard fork – trvalá změna pravidel v blockchainu, kterou staré nody nejsou schopné následovat, a tudíž ani nadále validovat nové bloky. Nody jsou postaveny před možnost upgradovat, nebo pokračovat na původním blockchainu. SegWit2× – kontroverzní hard fork podle dohody společností Bitmain, BitFury, Purse a těžebních poolů F2Pool a ViaBTC na blockchainové konferenci Consensus 2017. HF by zvětšil velikost bitcoinového bloku ze současných 1 MB na 2 MB.

To mě přivádí k jedné speciální otázce. Co si myslíte o konceptu tzv. privátních blockchainů?

Myslím, že se vůbec o blockchainy nejedná, pro mne jsou to jednoduše databáze s velkým množstvím administrátorů. Skutečný blockchain podle mne stojí na zcela zásadní Satoshiho inovaci jménem Proof of Work, což není nic jiného než těžba nových mincí. Spojení privátní blockchain je pro mne stejné jako privátní internet – je to ve skutečnosti intranet. Je to soukromá záležitost nějaké společnosti, spojení privátní blockchain je pro mne zkrátka tak trochu prázdný buzzword.

Bavme se teď chvilku o investiční stránce kryptoměn. Mnoho lidí si dnes myslí, že Bitcoin je jako investice příliš volatilní. Jaký je váš názor?

Pokud řeknete, že je Bitcoin příliš volatilní, měl byste také říct, s čím jej srovnáváte. Bitcoin je možná příliš volatilní vůči americkému dolaru, ale to je zatím pořád ještě světová rezervní měna. Je ale příliš volatilní pro země s vážnými finančními problémy, jako je třeba Venezuela nebo Zimbabwe? Pochopitelně nikoli. Švýcarský frank zaznamenal v jediném dni v roce 2015 růst o více než 30 %, podobný pohyb, ale směrem dolů, předvedla britská libra během nejistoty okolo Brexitu. V rámci denního kurzu je Bitcoin více volatilní než fiat měny. Pokud jej ale nakoupíte a podržíte delší dobu, budete moci určitě profitovat z jeho dlouhodobě deflační povahy (v krátkodobém horizontu by měl být Bitcoin díky nově uvolňovaným mincím ve skutečnosti mírně inflační, a to s inflací okolo 4,0 %, pozn. autora). Když začneme srovnávat s ostatními kryptoměnami, zjistíme, že Bitcoin představuje zlatý věk stability. Bitcoin je mnohonásobně cenově stabilnější než jakákoli jiná kryptoměna. To je také důvod, proč věřím, že 99 % současných kryptoměn a další „kryptoprojektů“ nemá velkou šanci na přežití.

Jak si stojí Bitcoin ve srovnání s komoditami a akciemi?

Přes veškeré svoje sympatie k Bitcoinu zůstávám jako obchodník stále věrný hlavně tradičním trhům. Mnoho lidí obviňuje vládu, že se aktivně podílí na manipulaci cen jednotlivých komodit. Faktem ale je, že populární komodity jako zlato můžete obchodovat s mnohonásobnou pákou a stačí vám na to 20 000 dolarů na účtu. Máme zde tedy mnoho manipulací s cenou na straně samotných obchodníků a Bitcoin je co se týče volatility s komoditami určitě srovnatelný. Zásadní rozdíl ale spočívá v tom, že pokud chcete obchodovat komodity, musíte překonat řadu překážek. Musíte mít svého brokera, bankovní účet, ověření, signifikantní množství peněz na účtu. Oproti tomu kryptotraderem se klidně může stát dvanáctileté dítě se stovkou dolarů ušetřenou z kapesného. Tím, že obchodovat může prakticky každý a na trhu je velké množství nezkušených obchodníků, volatilita pochopitelně roste.

Když pomineme obchodní spekulace, je Bitcoin bezpečná investice pro běžného občana?

Netroufám si říci, že je dnes bezpečná, ale určitě je každým dnem bezpečnější a bezpečnější. Čím vyšší bude průměrná cena jednoho bitcoinu, tím stabilnější bude například cena bitcoinových mikroplateb. Při ceně okolo 10 tisíc dolarů vás u platby za kafe rozhodně nebude trápit, jestli cena stoupla nebo klesla o sto dolarů. Na velikosti takové platby se to totiž projeví minimálně.

Prý sám Bitcoin neobchodujete, je to pravda?

Ano, naposled jsem osobně Bitcoin obchodoval před dvěma roky, kdy jsem tvořil analýzy pro CoinTelegraph. Tehdy jsem měl vždy v sázce vlastní peníze. Problém je, že Bitcoin na rozdíl od klasické burzy nezná zavírací časy. Není tudíž dost dobře možné stíhat kvalitně obojí – dělat pro lidi, kteří mě sledují, analýzy trhu a zároveň sám obchodovat. A pokud sám nejsem v pozici (myšleno obchodní), mám mnohem objektivnější pohled.

Doporučil byste někomu pákové obchodování Bitcoinu nebo ostatních kryptoměn?

To je záludná otázka. V ideálním světě bych to určitě nikomu nedoporučil, protože volatilita zde dokáže být skutečně hodně vysoká. My ale v ideálním světě nežijeme a pákové obchodování vám umožňuje jednu skvělou věc. Můžete mít na burze pouze zlomek svých bitcoinů a zbytek jednoduše doženete právě pákou. Burza totiž skýtá obrovské množství rizik, může být hacknutá, může být hacknutý váš účet, prostředky na burze může zabavit vláda.

Je tedy burza oním pomyslným „single point of failure“ (kritickým bodem, který může způsobit pád celého systému) bitcoinového ekosystému?

Ano. Právě teď se nicméně jedná spíše o znásobený bod možného selhání. Jeden z negativních důsledků tohoto stavu je, že každá burza má vlastní rezervy likvidity, které jsou často neporovnatelné. Stává se pak, že velký hráč, který prodává nebo nakupuje, prorazí skrz knihu objednávek a srazí nebo vyžene cenu příliš a ostatní burzy začnou panikařit, protože neví, co se děje. V tradičním finančním světě máte jeden pool s likviditou pro danou akcii či komoditu, takže podobné manipulace trhu jsou mnohem obtížněji proveditelné.

Vyřešil by se tento problém společným poolem likvidity pro větší množství burz?

Takový koncept již dokonce vzniká, nese označení Liquid a jedná se o sidechain, který by měl zabezpečit větší likviditu a bezpečnost na burzách. Osobně si zatím myslím, že před takovým řešením stojí ještě mnoho výzev. Problémem je již samotný obří pool plný bitcoinů z různých burz, ten může působit mnoha lidem neklidné spaní. Jedná se totiž o obří honeypot pro hackery, vlády a další entity s ne zcela dobrými úmysly.

Jak se vlastně díváte na decentralizované burzy?

Nemyslím si, že decentralizace musí být nutně budoucnost, ta pro mě leží spíše ve větším důrazu na soukromí a šifrování. Dnes máme na trhu několik decentralizovaných burz a nikdo je nepoužívá.

Většina lidí potřebuje, aby za ně jejich problémy řešil nějaký prostředník. To je také důvod, proč platformy jako Uber nebo Airbnb dosáhly v historicky krátkém čase takové popularity. Decentralizace přenáší na člověka mnohem větší zodpovědnost. Čerstvě jsem například zažil situaci, kdy se u mého poskytovatele šifrovaného e-mailového připojení objevil falešný e-mail s adresou začínající „ToneVays“ a z něho začal sociální útok na moje followery na Youtube. S poskytovatelem e-mailové služby jsme nakonec po zhruba 24 hodinách e-mail falešného dvojníka zrušili. Nedovedu si ale vůbec představit, jak bych takovou situaci řešil na decentralizované službě. Nedecentralizujme proto tam, kde to není potřeba, soustřeďme se spíše na otázku soukromí.

Bavme se nyní chvilku o problému nadcházejících hard forků. Co si myslíte o posledních krocích vrchního vývojáře SegWit2× hard forku Jeffa Garzika? V komunitě vzbudil poměrně velký rozruch.

Myslím, že to, co Jeff Garzik udělal, mluvím teď o maskování SegWit2× nodů, aby je ostatní bitcoinové nody nemohly odmítnout a ignorovat, je obyčejný podvod. Garzik odhodil všechna pravidla vývojářské etiky – programuje tak, aby oklamal ostatní. Něco takového je naprosto neakceptovatelné. Co se velkých bloků samotných týče, je to pořád dokola stejný příběh. Lobbistická skupina se značně pochybnými úmysly se systematicky snaží z vývoje Bitcoinu odstranit decentralizované vývojářské jádro, které odvádí úžasnou práci a zajišťuje bitcoinovému protokolu posledních šest let mimořádnou stabilitu. Důvod je přitom jediný – kontrola peněz.

Představují podobné hard forky pro Bitcoin nějaké vážné riziko?

Pokud jde o hard fork po technické stránce, ne. SegWit2× hard fork by mohl projít dokonce ještě hladčeji než hard fork Bitcoin Cash. Podobné hard forky, a je jedno, zda se jedná o SegWit2×, nebo Bitcoin Gold, jsou naprosto hloupé a irelevantní. Pokud po nich přijdou další podobné, budou ještě více hloupé a irelevantní. Co se týče ceny, budou jednotlivé hard forky bojovat o svoji hodnotu daleko více mezi sebou, než že by ji ubíraly samotnému Bitcoinu.

Bitmain, který má de facto monopol na ASIC minery, oznámil, že bude akceptovat platby pouze v Bcash.

Ano, to je pravda. Akceptovat minoritní altcoin jako jedinou nebo hlavní platební metodu nedává moc velký smysl. Z finančního hlediska je to sebevražda, ale nevíme, jaké síly operují v pozadí. Mohlo by jít například o příkaz čínské vlády. To jsou ale všechno zatím jen konspirační teorie.

Jaká je vaše dlouhodobá vize ceny BTC?

Myslím, že nás čeká mnoho růstů i následných pádů a dlouhodobý vývoj je dost problematické předpovídat, protože nikdo nezná kritické milníky, jako je například rozpad některých fiat měn. Osobně například čekám na rozpad eura a návrat k lokálním měnám v Evropě, což by bylo určitě velké plus pro Bitcoin. Eliminace hotovostních plateb, o které se dnes čím dál častěji hovoří, by vyhnala cenu raketově vzhůru. Naopak uvolnění restrikcí (pro praní špinavých peněz atd.) by mělo přesně opačný účinek.

Můj krátkodobý výhled je, že cena poroste do konce letošního roku, a to na cenovou hladinu 6000–7500 USD za jeden bitcoin. V prosinci či v lednu nás nejspíše pak bude čekat korekce někam k 5000 dolarům.

Čeká nás někdy v dohledné době u Bitcoinu medvědí trh (trh, který klesá – pozn. redakce)?

Myslím, že se medvědího trhu dočkáme nejdříve za rok a nejpozději do dvou let. Divoká karta, která je ve hře už nyní, jsou ICO projekty. Situace v ICO je dnes podobná dotcom bublině na začátku 90. let. Přijde doba, kdy tato bublina praskne a 98 % všech ICO ztratí jakoukoli hodnotu. Lidé budou přemýšlet, jak mohli vůbec někdy investovat byť jen celý dolar, natož stovky dolarů do platformy, jako je Ethereum. Bohužel nyní nevíme, zda se peníze z této bubliny přelijí do Bitcoinu a vyženou jeho cenu vzhůru, nebo jej naopak potáhnou s sebou pod vodu.

Moje poslední otázka, vnímáte se jako Bitcoin maximalista?

Ano, a nestydím se za to. Hodně lidí říká, že věřím jenom v Bitcoin a vše ostatní je pro mne podvod. Já to tvrzení obracím a tvrdím, že většina altcoinů jsou jednoduše hloupé projekty. Čas ukáže, že většina altcoinů byla pouze Ponzi systém, protože nebyly absolutně udržitelné. A důvod, proč mám rád Bitcoin, je, že pokud zůstane zachována současná vysoká laťka vývoje, tak není pravděpodobné, že by jej mohl potkat podobný osud.

Pokud mohu srovnávat svoji zkušenost z Wall Streetu a z kryptotradingu, pak musím říci dvě věci. Lidé z Wall Streetu jsou opravdu velmi chytří a vzdělaní, což nemohu tak úplně jednoznačně tvrdit o kryptoprostředí. Osobně jsem mezi nimi také nepotkal jediného člověka s jednoznačnou nálepkou podvodníka, zatímco v kryptu na takové lidi narážím každý den.