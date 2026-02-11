Lupa.cz  »  Toto zařízení menší než váš telefon uloží 100 TB dat a ze slabých SSD buněk udělá jedny z nejlepších

Toto zařízení menší než váš telefon uloží 100 TB dat a ze slabých SSD buněk udělá jedny z nejlepších

Jan Sedlák
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie
Podívejte se na disk od IBM, který je takovým malým samostatným počítačem schopným odbavit řadu operací bez centrálního procesoru.

Velká část dodavatelů systémů pro ukládání dat (storage) v datových centrech používá disky od tradičních výrobců. To má některé výhody, například se lze řídit standardizací, rychle nasazovat nejnovější produkty z trhu nebo si není nutné vyvíjet vlastní hardware tohoto typu. Americká společnost IBM to dělá po svém. Do serverů pro ukládání dat si vytváří vlastní SSD disky, které na ploše o rozměru menším než je běžný chytrý telefon kromě pamětí pro uchování velkého objemu dat obsahují i poměrně výkonný procesor. Disky díky tomu umí odbavit některé úlohy a datová pole se mohou soustředit hlavně na operace typu I/O.

Tyto disky, označované také jako moduly, se jmenují IBM FlashCore (FCM) a jsou součástí datových serverů IBM FlashSystem. Do serverů se připojují skrze tradiční rozhraní E3. Na první pohled se tváří jako běžné vyměnitelné disky. Do serverů se zastrkují zepředu a do jednoho serveru jich lze poskládat několik.

Při rozmontování šasi FCM se ale nabízí trochu jiný pohled, než u běžných disků bývá zvykem. Jde o tištěný spoj, jehož nejviditelnější částí je centrální čip AMD Versal. Jde o takový hybrid mezi klasickým procesorem (jádra ARM Cortex), programovatelným hradlovým polem (FPGA) a jádry pro umělou inteligenci (INT8, FP32, bfloat16 a MX6/MX9). V tomto případě jde o náhradu tradičního řadiče, který zároveň vykonává další funkce.

Disk jako malý počítač

IBM tuto kombinaci používá pro odbavování některých typů výpočtů přímo na disku. Díky AI jádrům lze například provádět detekci ransomwaru v reálném čase. AI jádra analyzující data procházející diskem a hledají anomálie v kompresi nebo šifrování, které by mohly představovat útok. Data není nutné přetahovat do procesoru pole k analýze. FCM s nimi může pracovat hned, jak se “dotknou” konektoru disku.

Centrální čip dále zvládá hardwarovou kompresi dat, a to i při nasazení PCIe 5.0. Data jsou komprimována in-line za pomocí obvodů vyhrazených v FPGA. Komprimovaná data lze ukládat zhruba v poměru 3:1, což znamená, že například do 50TB úložiště naskladníte zhruba trojnásobek komprimovaných informací. Hardwarová komprese probíhá v reálném čase přímo při zápisu. Používat lze také postkvantové šifrování. Nejvyšší model nově představené páté generace FCM má kapacitu 105 TB.

FCM také pracuje s takzvanou virtualizací paměti flash. Čip nebere paměť pro ukládání dat jako hromadu buněk, ale dokáže rozkládat zátěž na jednotlivé buňky tak, aby se co nejvíce oddálilo jejich fyzické opotřebení, což je známý problém SSD disků. Minimalizují se takzvané zbytečné přepisy. IBM si tak může dovolit používat proprietární hybrid SLC a QLC buněk a dle svých slov dosáhnout odolnosti a výkonu TLC.

NAND čipy pro ukládání dat tvoří velkou část disku. Na aktuálním modelu páté generace, který měla Lupa možnost rozebrat (viz galerie), bylo umístěno 24 těchto čipů, 12 na každé straně. Jejich výrobcem je Micron.

Více druhů RAM

Datová pole IBM tedy obsahují disky, které každý mají vlastní vysoce výkonný řadič s funkcemi navíc. Hlavní procesor pole nemusí komprimovat data a tak dále, ale pouze řídí provoz a data distribuují. IBM zároveň umožňuje škálovat výkon tím, jak se disky s vlastními procesory poskládají do jednoho serveru.

IBM prodává FCM v rámci úložišť FlashSystem 5600 (2,6 milionu IOPS), 7600 (4,3 milionu IOPS) a 9600 (6,3 milionu IOPS). Nejvyšší model zvládne v rámci pojmout hrubou kapacitu 3,3 PB s tím, že díky kompresi lze uložit dat více. Maximální bandwidth u čtení je 86 GB/s. Servery lze skládat do větších clusterů. Specifikaci naleznete zde.

BRAND26

FCM dále pracuje s dvěma typy operačních pamětí, DRAM a MRAM. První z nich se nasazuje pro mapovací tabulky a cache. Druhá se pak používá k okamžitému uložení rozpracovaných dat při výpadku napájení. Disková pole zároveň mají vlastní RAM v řádech až terabajtů sloužící jako vyrovnávací paměť. Čip AMD Versal má také paměť SRAM určenou k AI výpočtům, respektive inferenci. SRAM se obecně v AI čipech jeví jako slibná technologie, pracují s ní například Cerebras nebo Groq, který nedávno “koupila” Nvidia.

Tento přístup IBM je na trhu poměrně unikátní. Vlastní moduly si vytváří také společnost Pure Storage, která kromě jiného provozuje velké vývojové centrum v Praze a která datová úložiště vyrábí ve Foxconnu v Kutné Hoře. Jde o moduly DirectFlash, které jsou ovšem řízeny operačním systémem Purity OS na úrovni úložiště. Systémy díky tomu má přehled o tom, na jaký čip se zapisují data, což snižuje zpoždění a prodlužuje životnost disků. DirectFlash nemají funkce typu komprese přímo na discích, ale tyto funkce se řeší přes centrální procesory na diskovém poli.

Takto vypadá největší čip na světě. Má čtyři biliony tranzistorů a je mnohonásobně větší než Nvidia Přečtěte si také:

Takto vypadá největší čip na světě. Má čtyři biliony tranzistorů a je mnohonásobně větší než Nvidia

  • Chcete mít Lupu bez bannerů?
  • Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
  • Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
  • Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?

Staňte se naším podporovatelem

Chci se stát podporovatelem
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Telefonát jako malware. Podvody v ČR násobně rostou

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

Dvanáct vážných chyb v OpenSSL objevila umělá inteligence

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů

Konec soukromí jak ho známe?

Lidé s agresivním nádorem se k péči dostanou mnohem rychleji

Kyberbezpečnost českých nemocnic je dál špatná

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Sportovní kanál České televize slaví dvacet let

Drahé RAM máme i kvůli krachu posledního výrobce v Evropě

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

Temu a Shein čeká pád. Češi budou muset u zásilek platit i clo

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).