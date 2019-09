 »  Třetina lidí neví, že má jejich řetězec e-shop, online nákup preferujeme hlavně u erotiky

Přestože v souvislosti s online nákupem potravin v médiích nejčastěji zaznívá spojení Rohlík.cz, segmentu v popularitě stále tiše a suverénně dominuje iTesco (historicky první hráč na místním trhu), a to s 48 %, Rohlík oproti tomu drží druhé místo, a to až s odstupem celých osmnácti procent – preferuje jej 30 % nakupujících. V závěsu se na třetím místě nachází Košík.cz s 26 % a po velké pauze následují Z-Market (6 %) a PotravinyDomů.cz (5 %). K Rohlíku ale nutno pro úplnost dodat, že se mu celkem daří dominovat v rámci největších českých měst.

Další ročník spotřebitelského průzkumu o nákupním chování českých spotřebitelů napříč nákupními kanály potvrdil stále vrůstající popularitu e-commerce, ale také její limity. Kamenné prodejny v absolutním měřítku stále dominují coby hlavní nákupní kanál, a to u 43 % populace, kombinaci obou kanálů půl na půl dává přednost 36 % populace a čistě internet preferuje 21 % populace. Postoj lidí k internetovým nákupům překvapivě provází nepatrně větší nedůvěra než loni, zatímco v roce 2018 vyjádřilo pozitivní postoj k nákupům online 59 % populace, letos to bylo „jen“ 57 %, za změnou ale může stát i pouhé rozšíření dotazníku o zcela nové kategorie zboží, které zkreslení způsobují.

Lidé, kteří nenakupují léky a potravinové doplňky online, nejčastěji uvádějí jako hlavní bariéru nemožnost se poradit s odborníkem (46 % dotázaných) a 39 % uvádí klasický problém – preferenci nákupů v kamenném obchodě. 22 % nakupujících u léků nedůvěřuje internetovým prodejcům, pro 20 % představuje hlavní bariéru cena za dopravu, 8 % má strach z poškození zboží během přepravy a 7 % nevyhovuje dodací doba nebo časy pro převzetí.

Oblečení online nakupuje navzdory chybějící možnosti si zboží ihned vyzkoušet už 77 % oslovených

Módnímu retailu v online dominuje H&M s 25 %, následuje český Zoot (15 %) a v závěsu jsou zahraniční About You (13 %) a Zalando (11 %), na pátém místě se nachází Orsay s 8 %. Pokud můžeme brát průzkum jako reprezentativní vzorek české populace, vyplývá z něj lehce zarážející závěr, Zalandu a About You se za jediný rok agresivní mediální kampaní a politikou slev podařilo ukousnout podobný tržní podíl, na který Zoot potřeboval 8 let (významnou roli samozřejmě sehrálo načasování vstupu na trh).

Móda je specifický segment, který většina populace nekupuje několikrát do týdne, což se projevilo i na dotazníku. Módu nakupuje online 66 % dotázaných několikrát do roka, 24 % jednou za měsíc a 5 % jednou za 14 dní. Našli se nicméně i tací, kteří nakupují módu častěji, 4 % uvedla, že nakupují módu online jednou do týdne, a 1 % dokonce častěji.

Mezi hlavní bariéry zcela nepřekvapivě patří nemožnost si zboží ihned vyzkoušet, tento problém dominuje jako hlavní překážka u 79 % z 23 % lidí, kteří online módu nenakupují nikdy. 29 % dále uvádí, že rádi při nákupu módy navštěvují kamenné prodejny, 28 % se bojí komplikovaného vracení zboží a 21 % uvádí jako problém vysokou cenu za dopravu. 9 % lidí se obává poškození zboží během přepravy a 7 % nedůvěřuje internetovým prodejcům.

Synergie onlinu a kamenných prodejen

Internet i kamenný retail se z pohledu nakupujících při nákupech navzájem dobře doplňují, a ač to tak ne vždycky vnímají také provozovatelé jednotlivých platforem, profitují z toho oba segmenty.

Hlavní přínosy prohlédnutí zboží předem (Zdroj: Jak Češi nakupují v multikanálovém světě – výzkum 2019)

68 % spotřebitelů si před nákupem online prohlédne zboží na kamenné prodejně. Týká se to především velkých spotřebičů (82 % případů), nábytku (80 %) a erotického zboží (20 %), populární je ale také prohlížení kosmetiky a módy.

Princip ale funguje také naopak, online rešerši zboží si před nákupem na prodejně v roce 2019 udělalo 55 % dotázaných (5procentní meziroční nárůst), nejvíce lidé na internetu porovnávali spotřební elektroniku (86 %), velké spotřebiče (85 %) a nábytek (77 %). Lidé ale na internetu před nákupem na prodejně hledají i léky a potravinové doplňky (43 %), chovatelské potřeby (40 %) a potraviny (38 %).

Co lidi nejčastěji motivuje k nákupům online

I v roce 2019 byla hlavním důvodem pro volbu e-shopu před prodejnou hlavně nižší cena, ta byla rozhodujícím faktorem ve 48 % případů (54 % z toho se týkalo nákupů elektroniky a parfémů), 40 % preferencí se pak vztahovalo k možnosti nakoupit kdykoli (nejčastěji u léků – 47 % odpovědí). Mezi hlavní bariéry naopak stále patří nemožnost si zboží prohlédnout (24 %), vysoká cena za doručení (19 %) a osobní preference nákupů na prodejně (16 %).



Přístup zákazníků k multikanálovému nakupování (Zdroj: Jak Češi nakupují v multikanálovém světě – výzkum 2019)

Jak si v onlinu vedou hlavní retailoví hráči

Přestože má dnes většina retailových prodejců vlastní e-shop, přibližně třetina populace, která u nich nakupuje, o tom nemá tušení. O možnosti nákupu v iTescu například netuší 37 % nakupujících, v případě Hornbachu je to 32 %, u Marks&Spencer 31 %, u Bati 30 %, o e-shopu H&M, které dominuje online prodeji módy v ČR, netuší také 30 nakupujících a stejné procento nalezneme třeba u Deichmanna.

Pokud zákazníci znají oba kanály, preferují zatím jednoznačně kamenné prodejny (například u Lidlu představuje kamenný prodej 92 %, u Tesca 91 % a u Deichmanna 85 %). Nejvyšší online prodeje má Tchibo (21 %), Datart (20 %) a Tescoma (17 %).

Nákupy půl na půl mezi řetězce a jejich e-shopy rozděluje méně jak 20 procent dotázaných. Nejvíce procent v této kategorii získala lékárna Dr. Max (18 %), prodejce elektroniky Datart (17 %), Tescoma (16 %) a Lékárna Benu (16 %), na pátém místě se umístilo Tchibo a Sportisimo s 15 % nakupujících.