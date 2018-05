 »  Trump nesmí blokovat kritiky, média se vrací k e-mailu a absurdní reakce na GDPR

Americký prezident Donald Trump se podle soudu dopouští neústavní diskriminace, když blokuje kritiky v možnosti sledovat účet @realDonaldTrump. Podrobnosti najdete v tomto dokumentu. Celé je to ještě pikantnější v tom, že na Twitteru neexistuje žádný reálný důvod blokovat kritiky či otravné účty. Stačí použít Mute/Ztlumit.

Na Google, Instagram, WhatsApp a Facebook už míří první GDPR stížnosti. Tyto čtyři společnosti podle nich mají porušovat pravidla tím, že vynucují poskytnutí souhlasu odmítnutím služeb, pokud neodsouhlasíte všechno. Viz GDPR: noyb.eu filed four complaints over “forced consent” against Google, Instagram, WhatsApp and Facebook.

Twitter vynucovanou GDPR klikačku nezvládl a blokuje lidem přístup k účtu. K zablokovaným účtům se vůbec nedostanou, hlásí to nesmyslné chyby. A pokud se pokoušíte vyhovět záměru Twitteru, abyste poctivě odklikali GDPR (tři až pět kliknutí), tak to rozhodně nedělejte na na mobilu. V prohlížeči to jakž takž funguje, na mobilu se dostanete do nekonečné smyčky. Viz Twitter GDPR chaos as users ‘locked out’ of their accounts due to bug.

TELEgraficky

Microsoft koupil Semantic Machines ■ Google Lighthouse 3.0 ■ Troll Bridge ■

WEBDESIGN, INTERNET

Google Yolo je povedená ukázka toho, jak se věci na webu mohou tvářit jako něco zcela jiného. Probírá se zde IFRAME, překrývání prvků (oblíbené schovávání facebookového Líbí). A úplně nejlepší je konec článku. Mimochodem, ono YOLO znamená You Only Login Once. Je dost jisté, že vás tenhle článek naučí, že klikat na každý požadavek o souhlas s použitím cookies je zásadně nebezpečné. Ale to už musíme poděkovat Evropské unii, letitému sušenkovému zákonu a čerstvě ještě horší věcí jménem GDPR.

GDPR a cookies? Český ÚOOÚ říká, že uživatel dává souhlas tím, že je povolil v prohlížeči. Výjimečně dobrý postoj úřadu k neuvěřitelně zmateným nařízením. Ano, v prohlížeči (či s pomocí add-onů) si každý může určit, jestli používání cookies povolí. A to až na úroveň jednoho konkrétního webu. Samozřejmě platí, že (nejenom) v rámci GDPR je potřeba uživatelům poskytnout informace o tom, jak budou (nejenom) cookies využity. Viz GDPR last minute: A co cookies? Musí mít weby povinně lištu se souhlasem? nebo návrh Doporučení k zpracování cookies a obdobných prostředků sledování od 25. května 2018.

Některé weby prostě zablokovaly přístup uživatelům z EU, aby nemusely „řešit GDPR“. Celé je to o to absurdnější, že reálně nic až tak neprůchozího řešit nemusí, nemluvě o tom, že na to byly dva roky. Je to například Instapaper, ale třeba i (a to je hodně absurdní) www.history.com. V Sites block EU users before GDPR takes effect zmiňují Unroll.me (to měli vypnout už dávno, porušuje všechno, co může, už od samého počátku), ale třeba i online hru Ragnarok Online (viz Game Info Ragnarok Online servers to shut down in most of Europe). Celé to ale vlastně nakonec ukazuje jen na to, že tyto firmy nikdy neřešily otázku soukromí uživatelů.

Nejabsurdnější reakce na GDPR? Některé americké noviny blokují čtenáře z Evropy. Viz U.S. News Outlets Block European Readers Over New Privacy Rules. Patří mezi ně The Chicage Tribune, The Los Angeles Times, The Arizona Daily Star, The New York Daily News, The Orlando Sentinel, The Baltimore Sun. Mít dva roky na přípravu a vyřešit to v poslední den tímto způsobem ukazuje, že tato média si nezaslouží existovat.

Prakticky celodenní výpadek e-mailů od Centrum.cz (viz Weby Economie měly výpadek, nepřihlásíte se ani do e-mailu na Centru či Atlasu) proběhl opět bez základní komunikace. Na Facebooku sice Centrum.cz zveřejnilo nejprve informaci o „drobném výpadku“ (v 12:29, několik hodin poté, co služby přestaly fungovat), ale to už nefungovalo ani přihlašování, v 17:17 stále „pilně pracovali“ a přihlašovat se sice šlo, ale schránky byly prázdné. Na samotné službě celou dobu nebylo o výpadku ani slovo. Poměrně zvláštní praxe nechávat uživatele bez informací o tom, že většinu dne se nemohou přihlásit, a když už se přihlásí, tak mají prázdnou schránku.

StumbleUpon po šestnácti letech končí. Platforma spuštěná v roce 2002 sloužila k objevování obsahu a pro vydavatele také fungovala jako funkční přivaděč čtenářů. Viz SU is moving to Mix, kde zmiňují, že za roky existence StumbleUpon zprostředkoval 60 miliard stránek pro 40 milionů uživatelů (to druhé logicky berte jako zcela vymyšlené číslo, za tak dlouhé období to nelze měřit). Za koncem služby stojí samozřejmě nástup sociálních sítí, které ale už jako přivaděč čtenářů také přestávají fungovat. Zajímavé na konci StumbleUpon je, že zmiňuje novou platformu pro objevování obsahu – Mix.com (kam budou převedeny i účty z SU).

SOFTWARE

Fuchsia a budoucnost Androidu a Chrome OS velmi pravděpodobně není v tomto jediném mysteriózním operačním systému. Dost slušné nové čtení na toto téma najdete ve Fuchsia and the future of Android. Zmiňují tam i to, že Fuchsia existuje. A protože to je Open Source, tak se můžete podívat na zdrojáky, a dokonce si ji instalovat (na vybraná zařízení). Ještě zajímavější ale je, že existuje webové demo (které toho moc neumí).

Fortnite umožní režim, ve kterém se budete moci v klidu naučit budovat. Užitečná změna, kterou později můžete využít v klasickém boji. Neomezený kreativní režim to sice není (je to časově omezené), ale kdo ví, co Epic chystá do budoucna.Viz STATE OF DEVELOPMENT – V5.

MARKETING A KOMUNIKACE

E-mail je příští velká věc v médiích, píší v Email—yes, email—is the next great media platform. Věnují se e-mailovým newsletterům, které tvoří redakce a jsou dost podobné klasickému vydávání novin. Mají obsah, duši, smysl a (osobně bych dodal) drží pohromadě. A hlavně, není to jen automatizované posílání všeho, co někde vyjde. Nakonec v Česku máme pár příkladů – Forbes a jeho „ranní kávu“, Flowee se „snídaní“.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Američtí mobilní operátoři prodávají lokační data zákazníků. A tím je myšlen přístup k aktuální poloze lidí. Přišlo se na to tím, že ex-šerif přistupoval k těmto datům bez soudního povolení. Důležitým jménem je zde společnost LocationSmart, která přístup k datům od operátorů umožňuje dalším subjektům. A také to, že tamní zákony jsou takové trochu zvláštní, operátorům zakazují předávat data vládě (bez rozhodnutí soudu), ale dalším společnostem je předávat mohou bez omezení (a tyto další společnosti je mohou vládě předat také bez omezení). Viz Statement Regarding Recently Reported Security Incident, kde se LocationSmart navíc vyjadřuje k bezpečnostní chybě, která umožňovala prakticky komukoliv se dostat k datům. K otázce prodeje údajů viz US cell carriers are selling access to your real-time phone location data.

Získat vaše vlastní data od Applu bude brzy možné bez vyplnění žádosti a čekání. V Apple took 8 days to give me the data it had collected on me. It was eye opening popisují, jak to funguje nyní, tedy podáním žádosti, na základě které dostanete po nějakém tom týdnu „všechno“, co si o vás Apple uchovává. S ohledem na GDPR to bude brzy možné na jedno kliknutí. Paradoxní je, že to Apple ještě nemá (ostatní giganti to mají), a také to, že to nakonec zpřístupní jen zákazníkům v Evropě.

Ochrana proti revenge porn od Facebooku je míněná vážně. Musíte vlastní porno odeslat Facebooku, aby mohl hlídat, jestli ho někdo na Facebook nenasdílí. Je to noční můra, kde nikdy není jisté, co vlastně Facebook s nahranými fotografiemi udělá, ani zda je (po vytvoření hashe) skutečně smaže. Viz People shouldn’t be able to share intimate images to hurt others By Antigone Davis, Global Head of Safety.

Talos (Cisco) varuje před více než 500 tisíci infikovanými routery a zařízeními v desítkách zemí. Sofistikovaný malware pojmenovaný VPNFilter by měl být i součástí plánovaných kyber útoků Ruska na Ukrajinu. Cílem jsou i průmyslové sítě. Viz New VPNFilter malware targets at least 500K networking devices worldwide.

Google jde do boje proti podvodníkům a vyděračům oslovujícím firmy. Jde například o klasickou aktivitu, kdy se někdo vydává za Google či partnera Google a snaží se získat peníze za umístění ve vyhledávání či vytvoření profilu v Google My Business. Pokročilejší a agresivnější podvodníci vyhrožují odstraněním z vyhledávání a Google Maps. Jména aktuálně Kydia Inc., BeyondMenu, Point Break Media, LLC, Supreme Marketing Group, Inc. a Small Business Solutions. Viz Taking action against scammers, a jak to může vypadat v praxi, se mrkněte na následujícím videu:

Americký T-Mobile ponechal na nezabezpečeném webu přístup k informacím o zákaznících. Jména, adresy, daňová identifikace a další zákaznické informace byly volně dostupné na servisním webu, stačilo jenom do parametru v adrese přidávat telefonní číslo. Portál nevyžadoval žádné přihlášení, jeho tvůrci si možná mysleli, že když nikde nebude adresa zveřejněna, nikdo se na něj nedostane. Ale jak už to tak chodí, nakonec se objevil dokonce ve vyhledávání. Jedna z praktických ukázek toho, že ani sebetvrdší GDRP nezabrání důsledku lidské hlouposti. Viz An unsecured T-Mobile website made customer information available to anyone a T-Mobile bug let anyone see any customer's account details.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Vydavatelé magazínů s ambicemi ve videu berou YouTube jako bezpečnější cestu než Facebook. Ve hře je stabilita a spolehlivost, což je u Facebooku dlouhodobý problém. Neustále mění pravidla a algoritmy a vydavatelé ho zajímají jenom v tom, jak je co nejvíce vyždímat. Viz Magazine publishers with video ambitions see YouTube as safer bet than Facebook.

Facebook sleduje uživatele i neuživatele na více než 8,4 milionu webů. Všechno přes různorodé prvky Facebooku – Like/Share knoflíky, komentářové pluginy, sledovací bod a pár dalších možných věcí. Uvedené číslo pochází přímo od Facebooku, je to počet webů s knoflíkem Líbí, dalších 931 tisíc webů obsahuje Share (sdílecí knoflík) a 2,2 milionu sledovací bod (Facebook Pixel). Viz Facebook is tracking you on over 8.4 million websites.

Twitter zrušil aplikace pro Roku, Android TV a Xbox. Pokud někdo na těchto platformách chce Twitter, musí používat webovou podobu. Mac aplikace byla zrušena už také a aplikace třetích stran se Twitter pokusil zlikvidovat pomocí poslední změny API (prozatím musel odložit, ale stejně k tomu nakonec dojde). Viz Twitter kills its apps on Roku, Android TV and Xbox.

Politička si dala selfie s Markem Zuckerbergem. A asi tušíte, co se potom stalo. Sociální sítě jí dávají dost jasně najevo, že na slyšení v Evropském parlamentu nebyla proto, aby si dělal zábavné fotky, ale aby se Zuckerberga ptala na nepříjemné otázky. Viz European politician gets ratioed after tweeting a selfie with Zuck.

MOBILNÍ APLIKACE

App Store je zaplaven podvodníky, kteří uživatele dovedou k placení 100 dolarů týdně za nic. V How to Make $80,000 Per Month on the Apple App Store je vše velmi dobře popsáno. Nejhorší na tom je, že okrádání uživatelů jde poměrně zásadně za Applem. Nehlídá inzerci a upozornění na placení 100 USD týdně (opakující se předplatné) zobrazuje nenápadným způsobem. A také zjevně nikdo nekontroluje žebříčky. Ale těch nedostatků v App Store je podstatně víc.

Alexa poslala záznamy hovorů v bytě náhodnému kontaktu. Amazon už případ prověřil a prý objevil chybu, kterou je nutné opravit. Podrobnosti ale známé nejsou, ví se jen, že majitelka několika Amazon Echo je chce vrátit, čemuž se nelze divit. Na druhou stranu, tohle je poměrně poučné. Lehce se může stát, že to, co říkáte, si Alexa, Google, Siri či Cortana mohou vyložit jako povel. Osobně několikrát do měsíce slyším Alexu reagovat, aniž by byla cíleně oslovena. Viz Woman says her Amazon device recorded private conversation, sent it out to random contact.

Steam Link od Valve na iOS nebude, Apple aplikaci zamítl pro „business conflicts“. Odvolání proti rozhodnutí bylo znemožněno. Takže asi tak, opět klasický příklad toho, že když se něco Applu nehodí, tak prostě máte smůlu. Viz Apple rejects Valve’s Steam Link game streaming app over ‘business conflicts’, a pokud byste chtěli vědět, jaký konflikt, tak to známo není.

STARTUPY A EKONOMIKA

Boj o dostupnost vědeckých publikací pokračuje. Švédsko ukončilo smlouvu s Elsevier a přístup k vědeckým článkům a publikacím bude zdarma. Viz Sweden ends contract with science publisher Elsevier, moving for open access for scientific articles a Sweden cancels Elsevier contract as open-access dispute spreads.

Adobe za 1,68 miliardy dolarů kupuje Magento Commerce. Očekává se integrace do Adobe Experience Cloud. A ano, chápete to správně, znamená to, že Adobe bude nově vlastnit i rozšířený software pro e-shopy stejného jména (Magento Open Source) Viz Adobe to Acquire Magento Commerce a Adobe to acquire Magento for $1.68B.

Yelp žádá Evropu o další antimonopolní šetření Googlu. Podle Yelpu zneužívá dominanci v místním vyhledávání a žádost v zásadě kopíruje námitky vznášené v rámci zbožového vyhledávání – tedy to, že Google zvýhodňuje vlastní obsah (za což Google dostal pokutu 2,4 miliardy eur). Yelp je s tím tak trochu legrační, v Evropě sice funguje, ale od roku 2016 zásadně omezil aktivity. Viz Yelp si znovu stěžuje Evropské komisi, že Google zneužívá dominanci ve vyhledávání nebo Yelp asks Europe to take new antitrust action against Google.

Weather Channel končí s videem na Facebooku. 500 milionů zhlédnutí měsíčně nepřinášelo peníze, které by vůbec stály za námahu, a ani nepokrývaly náklady. Neil Katz, šéf pro obsah a zapojení, říká: „Bylo to dobré pro Facebook, ale nebylo to dobré pro nás.“ Viz A fun adventure, not a business: The Weather Channel stopped publishing video on Facebook.

Pinterestu vyrostl v roce 2018 obrat o 58 % na 473 milionů dolarů a má skoro 250 milionů měsíčních aktivních uživatelů (MAU). Ohodnocení po dalších 150 milionech investic z minulého roku by mělo být 12,3 miliardy dolarů. Viz Pinterest 2017 Sales Rise 58 Percent to $473 Million.

INFOGRAFIKY

Tipy a triky pro zvýšení produktivity v Gmailu. Viz Gmail Hacks and Tricks to Boost Productivity [Infographic].

Infografický návod, jak vytvořit infografiku. Vlastně docela zábavné. Viz How to Create a Viral Infographic [Infographic].

Sedm cest k budování důvěry u návštěvníků vašeho webu. Viz 7 Ways to Build Trust With Your Website Visitors [Infographic] a Here's Why Nobody Trusts Your Website.

