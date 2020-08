Trump se chová jako Čína a svými zákazy TikToku a Tencentu seká internet na kousky

Je možné, že aktivity Bílého domu zesílí. Ministr zahraničí Mike Pompeo vyhlásil aktivitu Čisté sítě (Clean Networks). Její součástí původně byly pouze „čisté“ 5G sítě bez jakéhokoliv čínského elementu . Nyní se seznam rozšířil o „čisté“ obchody s aplikacemi, samotné aplikace, podmořské kabely a počítačové cloudy. Všude tady by se na Čínu dle USA mělo pohlížet jako na nepřítele a její technologie by se měla odstraňovat a zakazovat.

Autor: U.S. Department of State

Pro americký přístup lze najít pochopení. Čína si díky ochraně vlastního obrovského trhu vytvořila domácí šampiony, kteří se nyní chtějí roztahovat na svobodných trzích na Západě. Času a peněz na to mají dost. Doma je totiž kvůli blokaci západní konkurence nikdo neohrožuje (vyjma tamních dravých startupů, které ale stejně Tencent často rychle koupí). Trh s více než miliardou online uživatelů zároveň poskytuje potřebný a stabilní přísun kapitálu. Ukazuje se to i na případu firmy Huawei, která se díky silnému zaměření na čínský trh i přes embargo USA v posledním kvartálu stala největším světovým prodejcem chytrých telefonů a předehnala Samsung i Apple.

Některé západní podniky se situaci snaží přizpůsobit a nad tím, co by ve svobodném prostředí běžně nedělaly, v Číně klidně zamhouří oči. Pro Apple se Čína postupně stala nejdůležitějším trhem pro iPhony, takže firma na příkaz vlády z čínské verze obchodu App Store smazala přes třicet tisíc aplikací.

I tohle by teoreticky mohlo být obhajitelné. Čína například západní cloudy na svůj trh pouští pouze ve spolupráci s čínským partnerem, což brzdí obchodní expanzi a trhu pohodlně vládnou domácí hráči (Alibaba, Tencent a Huawei), kteří postupně staví datacentra i v Evropě a USA.

Jenže tento přístup „oko za oko“ naráží na samotnou podstatu internetu. Ten byl stvořen jako svobodná síť (soustava mnoha sítí), která propojuje svět nehledě na ideologii a další vrtkavé aspekty. Zákazy povedou k rozkladu internetu jako takového a budou se vytvářet oddělené digitální světy podobné železné oponě.

Organizace Internet Society, která dohlíží na internetové standardy a jeho další aspekty a kterou spoluzaložil jeden z „otců internetu“ Vint Cerf, už ostatně vydala varovné prohlášení. Jeho souhrn lze citovat bez dalšího komentáře: „Jsme velmi zklamáni. Spojené státy jako země, která zajistila počátky rozvoje internetu, nyní zvažují zavedení pravidel, které by ho rozsekaly na mnoho kousků. Je to součást většího a znepokojivého trendu, kdy vlády přímo zasahují do internetu, a to kvůli krátkodobým politickým cílům bez posouzení dlouhodobých škod.“

„Mám problém věřit tomu, že se situace bude vyvíjet směrem k většímu uzavírání internetu. Na konci totiž nastavované hranice lidem ubližují,“ řekl v dřívějším rozhovoru pro Lupu jeden ze spolutvůrců internetu a dřívější předseda ICANNu Steve Crocker. Doufejme tedy, že se nemýlí.