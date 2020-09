TTC v Praze rozšiřuje datacentrum, část vykoupil Cendra. V plánu je stavba třetího datového centra

Jedno z největších datových center v Praze rozjelo další etapu rozšiřování. Společnost TTC Teleport v areálu svého druhého datového komplexu (DC2) v areálu Sazečská v pražské Hostivaři připravuje zapojení dvou nových energetických modulů, které dodají kapacitu novým datovým sálům se stovkami serverových racků. Část z nich už je prodaná zákazníkům. TTC zároveň začalo realizovat plány na výstavbu třetího datacentra.

TTC Teleport se do současného rozšiřování datového objektu pustilo po zhruba pěti letech od zprovoznění první fáze DC2. Rozjezd ambiciózního projektu prozatím nebyl úplně raketový. „Obsazených máme zhruba 130 racků. Rozjezd bych označil za vlažný,“ uvádí pro Lupu ředitel TTC Teleportu Radek Majer.

„Teď to ale začalo akcelerovat. Začaly za námi mimo jiné chodit banky a finanční instituce, které už nutně nemusí mít hardware u sebe. Druhou skupinou, která se rozjela, jsou poskytovatelé obsahu – jak čeští, tak ti ze zahraničí,“ navazuje Majer. TTC se například podařilo získat Monetu Money Bank.

Jedním z velkých zákazníků, který využije aktuálně budované nové prostory DC2, budou podle informací Lupy firmy Zdeňka Cendry, tedy SuperHosting a CDN77. Obsadit by měly přes stovku racků. „Dalších sto racků si bere jiný zákazník. Před podpisem je pak dalších 170 racků,“ počítá Majer.

Plány na třetí datacentrum

TTC DC2 doposud mělo v chodu dva energetické moduly. Aktuálně se instaluje třetí modul a za zhruba měsíc a půl se rozjede oživování čtvrtého. Jeden takový modul má na vstupu 1,6 megawattu, přičemž do napájení IT vybavení v racích jde až 900 kilowattů (dvakrát 300 kilowattů teče do dvou non-IT částí datacentra). S tím souvisí i chlazení – k současným dvěma chillerům přibudou dva další. Celé toto rozšíření má být hotové v březnu příštího roku.

Rozšiřování datacentra DC2 od TTC:

„Kdyby byznysová akcelerace pokračovala podobně, jako se to děje v poslední době, mohli bychom mít šest až osm energetických modulů, na které máme celkový prostor, využitých v roce 2023,“ odhaduje Majer.

To bude záležet i na tom, jak se TTC bude dařit obchod. Firma má v akci pouze dva obchodní zástupce a v tendrech často prohrává s O2/CETIN či T-Mobilem. Podle Majera i proto, že tito dva operátoři mají silnější značku. T-Mobile v roce 2018 v Praze otevřel nové datacentrum DC7 a O2 prodává mimo jiné kapacity postaršího objektu Nagano. To do budoucna bude muset projít modernizací, případně existují plány na stavbu nového objektu.

Podle Radka Majera plány na návratnost investice (ROI) do DC2 zůstávají na původně plánovaných osmi až deseti letech. Současná rozšiřující etapa má vyjít na zhruba 250 milionů korun. „Financuje to přímo firma TTC Teleport, ne holding TTC. Skupina samozřejmě také umí přispívat a zároveň si saháme na bankovní úvěry.“

Finanční výsledky TTC Teleportu za poslední rok prozatím nejsou k dispozici. V roce 2018 firma vygenerovala tržby ve výši 141,7 milionu korun se ziskem po zdanění 17,9 milionu. Rok předtím to bylo 126,1 milionu na tržbách a 18,2 milionu v zisku. Majer zároveň nedávno získal v TTC Teleportu další jednoprocentní podíl, celkově už drží pět procent. Zbytek ovládá holding TTC.