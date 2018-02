 »  Tuty hlásí úspěšný začátek roku, sledovaností předběhla i Disney nebo Nick jr.

Dětská televizní stanice Tuty splnila ve druhém týdnu letošního roku cíl deklarovaný při svém startu televize loni v červnu, a to půlprocentní podíl na sledovanosti v cílové skupině diváků od čtyř do čtrnácti let. Poprvé se nám tak povedlo porazit takové stálice, jako jsou kanály Disney Channel nebo Nick jr, upozorňuje obchodní ředitel Tuty Pavel Bouček.

Podle Boučka také Tuty na přelomu roku vyhodnotila veškeré zkušenosti z roku 2017 a od ledna zahájila optimalizaci programové skladby. Počínaje březnem přineseme i novinky ve své vlastní tvorbě, kde vlajkovou lodí i nadále zůstane lifestylový pořad VIP U s Filipem Kynychem. Akvizice animovaných seriálů zůstanou v původním rozsahu, dodává Bouček.