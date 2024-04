TV Barrandov dělá první programové změny a obnovila dabing

Neděle 9. 4. 2023 20:10 – 20:15 Moje zprávy (Premiéra) 20:15 – 21:25 Kdo to ví? 21:25 – 21:45 Skandály slavných – Iva Janžurová 21:45 – 22:25 Neuvěřitelný týden – Petr Jablonský se svými hosty 22:25 – 23:45 Kurňa, co to je? 23:45 – 23:50 Moje zprávy

Neděle 7. 4. 2024 20:05 – 20:15 Moje zprávy, komentáře (Premiéra) 20:15 – 20:50 Tajemství Jaroslava Ježka (Premiéra) 20:50 – 21:25 Tajemství Miloše Formana (Premiéra) 21:25 – 22:00 Cyranův poloostrov (14) 22:00 – 22:35 Reakce Jaromíra Soukupa 22:35 – 23:05 Exploziv: To nejlepší! (Premiéra) 23:05 – 0:10 Kurňa, co to je?