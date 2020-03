 »  TV Seznam se snaží omladit publikum. Nejsledovanější jsou seriály, říká její šéf

Od loňského září má Televize Seznam nového šéfa. Řízení stanice dostal na starosti Ivan Mikula, její dosavadní manažer pro rozvoj obchodních příležitostí. S novou pozicí se objevily nové povinnosti. Osobně zhlédnul řadu seriálů a dokumentů, které televize nasadí do vysílání. Profil televizního kanálu se od původního zaměření na zpravodajství a publicistiku posouvá pod Mikulovým vedením k plnoformátové stanici. Naplno se změny projeví od jara. Televize momentálně nenatáčí žádnou původní dramatickou tvorbu, nasazuje spíš seriály a filmy nakoupené v zahraničí.

Jak říká v rozhovoru pro DigiZone.cz, experiment s nabídkou fotbalových přenosů už pokračovat nebude. Nutného omlazení publika tedy chce dosáhnout jinými způsoby.



Autor: Karel Choc

Publikum TV Seznam je dnes z poloviny tvořeno diváky staršími 50 let. Jste s touto skladbou publika spokojeni, nebo s ní chcete nějakým směrem pohnout?

My jsme to zaznamenali už od začátku vysílání televize. Pravda je, že těch 50–55 let na začátku vznikalo především z toho, že drtivou část programového schématu tvořilo zpravodajství a publicistika. A to je oblast, kterou jsou schopní zpracovat lidé v produktivním věku 40 a výš, nějak o zprávách přemýšlet a pracovat s nimi. Bylo doopravdy zvláštní, že i v rámci fotbalových utkání, kdy jsme do bezplatného vysílání přinesli takhle zajímavý obsah, byla cílová skupina zase 50–55 let. Do nového programového schématu zařadíme páteční animované filmy, těmi cílíme na děti a na rodiny. To je jedna část. Máme také spoustu obsahu ze Streamu, který je především pro mladé. Myslíme, že tím cílovou věkovou skupinu upravíme nějakým způsobem dolů. Pro nás je teď cíl plnoformátová televize. Cílíme na velká města, obyvatele 25–40 let s aktivním způsobem života.

Na druhou stranu má mladší cílová skupina v televizi i jinde dostatek alternativ, na co se dívat. A v pátečním slotu, kde chcete mít rodinné filmy, jsou třeba velmi úspěšné seriály České televize. Bude tahle strategie fungovat?

Já rozumím tomu, že v rámci jednotlivých programových slotů nasazují konkurenční televize různé typy obsahu. My míříme na propojení televize a onlinu. Jedna věc je spustit si videoportál a nakoukat ten obsah ne v televizi, ale třeba na portálu, na mobilu, na tabletu. 30 % trhu jsou dnes IPTV operátoři, tam máte zpětné zhlédnutí, odloženou sledovanost a další věci, které se pak do sledovanosti započítávají. Bude tam nějaké publikum, které přitáhneme. Jsem přesvědčený, že když jsme schopni nabídnout od pátku do neděle opravdu zajímavý a atraktivní obsah, tak si to svého diváka najde. A pak je otázka, jestli si ho to najde v živém vysílání, nebo odložené sledovanosti. Ale věříme tomu, že když zajímavý obsah přineseme, tak publikum samozřejmě navýšíme.

Když je řeč o zajímavém obsahu, jaké jsou teď vaše nejsledovanější pořady?

Pokud bych měl mluvit o vlastní tvorbě, tak jsou to seriály. Typicky z produkce Streamu, jako je třeba Lajna nebo Autobazar Monte Karlo. Z publicistiky jsou to Záhady Josefa Klímy, Moje místa a Šťastné pondělí Jindřicha Šídla. A máme velkou radost, že jsme i zpravodajství posunuli ke sledovanosti, kterou teď nabírá. Změna programového schématu, posunutí zpráv na 18:30, to všechno přineslo čtyřnásobnou sledovanost zpráv oproti lednu.

To v praxi znamená kolik diváků, abychom mluvili konkrétně?

Mluvíme o desetitisících lidí.