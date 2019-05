 »  Twisto získává 360 milionů, investoři vykupují i podíl Čupra. Služba umožní nahrání vlastních peněz

Český fintech Twisto si došel pro další porci peněz, kterou chce využít v rámci postupné expanze. V rámci takzvané series B se mu podařilo od zahraničních investorů získat 11,5 milionu eur. Peníze primárně poskytly fondy Finch Capital (Nizozemsko, Velká Británie, Singapur) a Velocity Capital (Nizozemsko), přičemž přispěly také ING a UNIQA. Toto rakousko-nizozemské kombo už do Twista vložilo pět milionů eur v roce 2017.

Výše transakce v čerstvém investičním kole částku 11,5 milionu eur reálně přesahuje. Nově vstupující fondy totiž zároveň odkoupily podíly od stávajících investorů, a transakce tak překročila 14 milionů eur, což je asi 360 milionů korun. Podíl v Twistu prodal podnikatel Tomáš Čupr, který se aktuálně primárně věnuje rozvoji služby Rohlik.cz, a také společnost Partners vedená Petrem Borkovcem.

Twisto dosud celkově na investicích vybralo 21 milionů eur. Dalších 15 milionů eur pak získalo ve formě úvěrů. Úvěrové peníze používá pro financování nákupů klientů, kdy tyto aktivity Twisto oddělilo do samostatné společnosti. Peníze získané v investicích pak firma používá především k akvizici nových zákazníků, budování produktu a také týmu. „Náklady na získání jednoho zákazníka jsou u nás nižší stovky korun. V porovnání s běžnými bankami jsme na tom výrazně lépe,“ uvádí v rozhovoru pro Lupu výkonný ředitel Twista Michal Šmída.

Miliardový obrat a zájem o Polsko a Rumunsko

Fintechový startup také operuje s možností získání úvěrů na dalších až 30 milionů eur do konce roku. Ty by mohly poskytnout mezinárodní fondy a zdejší instituce. „Tyto prostředky ve formě pracovního kapitálu budou případně sloužit k financování růstu objemu transakcí, který by se měl oproti loňsku zněkolikanásobit, a to až na 2,5 miliardy korun,“ počítá firma.



Autor: Twisto Michal Šmída, Twisto

Twisto v loňském roce v obratu vyrostlo asi trojnásobně a dosáhlo na jednu miliardu korun. „Letos se chceme dostat na 2,5 až 3 miliardy a v Česku se budeme snažit dostat do pozitivního zisku EBITDA,“ přibližuje dále Šmída.

Společnost uvádí, že jeho služby v podobě jednoduché platby v e-shopu využilo přes 500 tisíc Čechů a firma spolupracuje s více než 600 e-shopy. Hlavní produkt pojmenovaný Twisto účet využívá přes 60 tisíc zákazníků.

Firma zároveň expandovala do Polska, které v současné době dělá pět procent celkových transakcí. „Nástup v Polsku byl třikrát rychlejší než v Česku. Do konce roku se tam chceme dostat na 30 procent z celkových transakcí,“ plánuje Šmída. Twisto má nyní v Polsku dvanáct lidí a do konce roku tam chce spustit kompletní nabídku služeb.

V regionu střední a východní Evropy (CEE) na rozdíl od jiných lokalit prozatím neexistuje v kategorii fintech takzvaný jednorožec, tedy startup, který by měl hodnotu jedné miliardy dolarů a výše. Velké mezinárodní fintech fondy se zaměřují především na Spojené státy, západní Evropu a Asii. Twisto pro nové západní investory představuje slibnou společnost, která by na CEE trhu mohla hrát významnou roli.

Služba tak po Polsku chce mířit dále. „Velmi aktivně se díváme na Rumunsko, kde rychle roste e-commerce trh a působí tam jen pět velkých bank,“ popisuje Šmída trend, který lze už nějakou dobu pozorovat. Celkově chce česká firma do pěti let ve střední a východní Evropě získat dva miliony zákazníků.

Nahrávání vlastních peněz

Důležitou složkou do budoucna bude spuštění služby, která umožní si do Twista nahrát vlastní peníze. Firma tedy už nebude nabízet „pouze“ kreditní služby, které řada lidí z různých důvodů nechce využívat, ale více se přiblíží například Revolutu. Spuštění debitu společnost plánuje na čtvrtý kvartál letošního roku.