 »  Uber nebude šmírovat, zbytečná Wi-Fi v tramvajích a 30 let HyperCard

Vydavatelé tvoří více a více videí, bez ohledu na to, jestli je chcete. Dost dobrá pointa už v titulku článku Publishers Are Making More Video—Whether You Want It or Not, ve kterém zmiňují i takové absurdity, jako že vydavatelé propouštějí autory a místo toho produkují videa, na která se nakonec nikdo nedívá a dívat nebude. Dočtete-li do konce, začnete mít pocit, že vydavatelé se vydali směrem k další záhubě.

Facebook znemožní stránkám inzerci, pokud budou šířit fake news. Ty prý pozná s pomocí organizací, které mají na Facebooku na starost právě hodnocení pravosti či nepravosti zpráv. Trochu legrační, protože je to právě Facebook, který fake news v podstatě přivedl na vrchol slávy a je to algoritmus Facebooku, který je prostě miloval a prosazoval. Na úkor všeho seriózního, a tudíž vlastně nezajímavého. Mark Zuckerberg navíc pokračuje ve zlehčování a tvrdí, že „99 % toho, co lidé vidí, je autentické“ a že prý „fake news a hoaxy tvoří velmi malou část“. Leda ve snu. Viz Facebook zakáže inzerovat stránkám, které opakovaně šířily falešné zprávy nebo Facebook is going after one of the big ways fake news spreads.

Uber konečně přestane sledovat zákazníky i poté, co ukončili jízdu. Alarmující na tomhle zásadním porušování soukromí je nejprve to, že to vůbec dělal. Bez vědomí zákazníků. A také to, že se na tohle přišlo už někdy loni a teprve teď Uber došel ke změně. Nechybí ani klasické ujišťování, že „to vlastně nikdy nezačali používat“ a že to bylo „pro bezpečnost o ochranu jejich vážených zákazníků“. Tohle se nejspíš nikdy nezmění. Viz Uber Stops Tracking You After Your Ride Ends.

TELEgraficky

RIP Miiverse ■ All in One System Rescue Toolkit ■ Recurrence ■ Destiny 2 – Official Live Action Trailer ■ Kik chce získat 125 M$ v IPO ■ uBlock Origin pro nový Firefox ■ Tak trochu drama okolo Node.js

WEBDESIGN, INTERNET

Mluvící hlava ve videu na internetu? Není to tak jednoduché, jak byste si mohli myslet. Hlavní důvod je ten, že od videa se divák snadno nechá odlákat. Pak už je otázka, zda zůstane alespoň posluchačem, nebo jestli je to prostě marné. Dost podstatné čtení najdete v The Talking-Head Video 2.0: Findings from Eyetracking Research.

CNN používá Slack a jen tak náhle zapnuli kompletní přístup k „soukromým“ zprávám. Nejde samozřejmě až tak o čtení, ale o potřebu mít přístup k tomu, co reportéři a další zaměstnanci probírají – pro případné právní účely. Vše poslané od 1. září tak není a nebude soukromé. Velké pozdvižení „postižených“ je vlastně jenom ukázkou toho, jak si lidé stále naivně představují, že jejich internetová komunikace (navíc v prostředcích zaměstnavatele) je soukromá. Viz Now CNN Can Read Its Reporters’ DMs.

V Číně je zakázáno na internetu psát jakékoliv anonymní příspěvky, nové nařízení vstoupí v platnost 1. října a za dodržování budou nést odpovědnost internetové společnosti a poskytovatelé. Každého uživatele musí požádat o identifikaci a ověřit ji. Jakékoliv porušování navíc musí hlásit. Zajímavá představa, uvážíme-li, že v Číně je minimálně 1,1 miliardy uživatelů internetu. Viz China doubles down on real-name registration laws, forbidding anonymous online posts.

SOFTWARE

HyperCard bylo třicet let. Populární a užívané vydržely zhruba deset let a dá se říci, že jejich konec přinesl nástup Webu. Viz HyperCard On The Archive (Celebrating 30 Years of HyperCard).

Horizon Zero Dawn (PS4 pouze, bohužel) sice rok 2015, ale stále stejně fascinuje.

Windows 10 Fall Creators Update bude 17. října. Viz Create and play this holiday with the Windows 10 Fall Creators Update coming Oct. 17. Očekávejte vylepšený Windows Ink, OneDrive Files on-demand, další posílení her či nástup Windows Mixed Reality.

Umělá inteligence prý napsala a vytvořila celé hudební album. Tvrdí to v ARTIFICIAL INTELLIGENCE JUST WROTE AND PRODUCED AN ENTIRE POP ALBUM, a když nic jiného, je to poslouchatelné. Tedy alespoň podle jedné ukázky. Otázka je, nakolik to „AI“ je marketingový tah a nakolik realita.

HARDWARE

Wi-Fi připojení v pražských tramvajích je pomalé a padá, zjistili v iDnes a popisují ve Wi-fi v pražské MHD je pomalá a padá. Lidé si nestěžují, tvrdí dopravce. Takový typický pražský Kocourkov a ukázka nepoučitelnosti. Pořizovat nákladné a problematické Wi-Fi do tramvají je v době mobilního internetu absurdní. V praxi to navíc nefunguje. Vlastně pak nepřekvapí ani to, že „si lidé nestěžují“. Proč by to dělali, když žádné Wi-Fi v tramvajích nepotřebují a mohou mít lepší vlastní připojení přes mobilní internet. V článku navíc nezmiňují zásadní bezpečnostní riziko v podobě snadného cíle pro případné útočníky, kterým se snadno může dařit dostávat lidi do jejich sítě.

Apple Watch 3 bude mít LTE, ale má to jeden zásadní háček. Z hodinek si nezavoláte. Viz Top insider confirms the Apple Watch will have LTE, but there’s a big catch a nečekejte SIMku, vše bude přes Apple eSIM.

MARKETING A KOMUNIKACE

Mark Zuckerberg a Priscilla Chan mají druhou dceru. Jmenuje se August (Srpen) a PR mašinerie Facebooku opět jede na plné obrátky, včetně toho, že opět „Mark a Priscilla“ napsali své nově narozené dceři dopis. Viz ‘Childhood Is Magical.’ Read the Letter Mark Zuckerberg and Priscilla Chan Wrote to Their Baby Daughter.

YouTube mění logo, revoluční změnu ale nečekejte. Samozřejmě, když se začtete do YOUTUBE HAS A NEW LOOK AND, FOR THE FIRST TIME, A NEW LOGO, tak pro to mají samá skvělá zdůvodnění. Oznámení viz A new YouTube look that works for you.

Google úspěšně přinutil autorku článku na Forbes.com článek stáhnout. Zajímavé na tom je, že v září 2017 se Ars Technica věnuje případu z roku 2011. Ještě zajímavější je, že to má celé takový klasický průběh. Jeden pitomec (čtenáři prominou) vyhrožuje tím, že když si weby (Forbes) nedají na stránky knoflík +1, padnou ve vyhledávání. Novinářka to zcela správně popíše. Načež další pitomec (čtenáři opět prominou) začne tlačit na médium (Forbes), že by to měli stáhnout, jinak že médium na to doplatí. To se lekne, že by snad přišlo o návštěvnost, a místo toho, aby to pořádně rozmazali, článek zmizí. A teď, po šesti letech to vytahují. Viz Reporter: Google successfully pressured me to take down critical story.

Zapojení u stránek na Facebooku v roce 2017 kleslo o dalších 20 procent. Zjistili to v BuzzSumo a podrobnosti hledejte ve Facebook Engagement for Brands and Publishers Falls 20% In 2017. Největší pokles je u obrázků (kde víme, že Facebook výrazně omezil dosah) a odkazů. Dobře na tom prý jsou videa, ale tam musíte stále brát v potaz zásadní problém v podobě automatického přehrávání. Důvod? BuzzSumo uvádí, že opět došlo k zásadnímu omezení dosahu a snaha značek dohánět připlácením nestačí. Facebook sice už po letech zapírání omezení dosahu připouští, ale stále opakuje nesmysly o maximálně 1500 příspěvcích, které se smí objevit v newsfeedu uživatele.

Pokud si stále myslíte, že Facebook dosah nesnižuje, mrkněte do Facebook algorithm shift hits media groups (Financial Times, 42 % pokles, červen 2016), Facebook organic reach is down 52% for publishers’ Pages this year (srpen 2016) či Facebook’s algorithm isn’t surfacing one-third of our posts. And it’s getting worse (duben 2017).

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Scam na iPhone se snaží ukrást Apple ID. Přichází přes SMS a tváří se jako od iMessage, ale jinak je vcelku klasicky pro hlupáky. Kliknete na odkaz, dostanete se na web, tam po vás chtějí přihlášení. Pokud nemáte ochranu přes dvoufaktor, tak se vzápětí můžete rozloučit s účtem, případně i s penězi na připojené kartě. Viz Warning: New iPhone scam tries to steal your Apple login.

AccuWeather ignoruje skandál a stále sdílí vaše lokační informace. Nejvyšší čas tuhle aplikaci odinstalovat. Viz Despite privacy outrage, AccuWeather still shares precise location data with ad firms. Vhodné čtení je i Wading Through AccuWeather’s Bullshit Response, ve kterém John Gruber komentuje „omluvu“ od AccuWeather, která je klasickým případem kupy výmyslů, mlžení a snahy vše zlehčit. Takže vlastně ani nepřekvapí, že AccuWeather v „aktualizované“ aplikaci nadále sdílí lokační informace.

Bruce Schneier: Velmi se obávejte o soukromí na internetu. V rozhovoru upozorňuje i na to, že šmírování je obchodním modelem internetu. Viz On internet privacy, be very afraid.

Stačí otevřít PowerPoint a virus/malware se dostane do vašeho PC. Jak to funguje, se můžete podívat v How Just Opening A Malicious PowerPoint File Could Compromise Your PC a zajímavé na tom je například i to, že se oběť nechá nachytat na otevření objednávky v PowerPointu.

Spotify rozhodne, zda ta či ona hudba je politicky přijatelná, abyste ji poslouchali. Viz Spotify is now deciding what music is politically acceptable for listening a zatím se nemusíte děsit „umělé inteligence“, která tohle bude dělat, jde pouze o komentář na odstranění „nelegálního či nenávistného“ obsahu v reakci na události v Charlottesville.

Hacknutý web WikiLeaks.org? The Verge ve WikiLeaks website apparently hacked by OurMine uvádí, že ano, ale že hack (změna hlavní stránky) byl vidět jen odněkud. A z některých míst byla vidět informace o pozastavení účtu.

Experti nalezli spamovací databázi s 711 miliony e-mailů a souvisejícími hesly. Řada z údajů pochází z jiných úniků, ale tak jako tak je čas si prověřit, jestli váš e-mail v tomhle úniku je. Viz Experti odhalili server spammerů se 711 miliony záznamů o e-mailech a heslech nebo Inside the Massive 711 Million Record Onliner Spambot Dump a klasicky můžete pro kontrolu využít haveibeenpwned.com.

Děravé API Instagramu umožnilo získávat telefonní čísla a e-maily účtů. Hackeři získali řadu údajů o účtech celebrit a snaží se je prodávat. Viz Celebs’ phone numbers and e-mail addresses exposed in active Instagram hack, a pokud stále nemáte na Instagramu aktivní dvoufaktorové ověření, tak je nejvyšší čas to napravit.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Pobřežní stráž žádá lidi odříznuté hurikánem Harvey, aby místo psaní na sociální sítě o pomoc raději volali. Viz Coast Guard asks people stranded by Harvey to call them instead of posting on social media for help. V USA se samozřejmě potýkají s tím, že telefonní linky jsou přetížené, ale přeci jenom, psát na Twitter či Facebook je v případě záchrany života dost zásadní nepochopení situace.

Hurikán Harvey a sociální sítě? Záplava fake fotek. Třeba žralok na dálnici nebo letiště proměněné v přístav. Dokonce i tolik oblíbené foto rodiny zachraňující se v plovoucí lednici. To sice reálné je, ale pochází z jiných záplav (v roce 2016). Viz No, the shark picture isn’t real: A running list of Harvey’s viral hoaxes.

Marka Zuckerberga ani Priscillu Chan na Facebooku zablokovat nemůžete. Už je zablokovalo tolik lidí, že další blokování není možné. Tedy alespoň takto to zdůvodňuje Facebook. Žádný záměr v tom prý není. Celé to blokování Marka by vlastně bylo docela zlé, jak si to zaslouží ten mnohohlavý tým, který jeho profil tvoří? Viz You can't block Mark Zuckerberg or Priscilla Chan as too many already have.

Příběhy na Instagramu už jsou k dívání i na webu. Byť tedy to chce trpělivost, protože v Bringing Instagram Stories to Mobile Web je řeč o dostupnosti „během týdnů“. Zajímavé ale je i to, že zmiňují, že z webu bude možné nahrávat příběhy.

Vyhrožoval na Twitteru zabitím, zrušili mu účet. Smrtí ovšem hrozil moskytům. Je dost zjevné, že Twitter takovéhle věci bere opravdu smrtelně vážně. Viz A guy's Twitter account got suspended after he made a death threat—against a mosquito.

MOBILNÍ APLIKACE

Opera Max končí, v Google Play už není a nové verze se nechystají. Po omezenou dobu bude ještě fungovat pro ty, kdo ji mají v telefonu. Pokud neznáte, tak Opera Max měla šetřit mobilní data za pomoci jejich komprimování skrz proxy. Viz Upcoming changes of Opera Max, kde Opera uvádí, že tento produkt měl zaměření jiné než prohlížeč. A tím pádem končí.

V Číně je 1,373 miliardy mobilních uživatelů (viz China July mobile communication user number reaches 1.373 billion, says MIIT), tedy 98,3 % populace. Z toho 1,199 miliardy jsou uživateli mobilního internetu. Takové trochu jiné měřítko.

STARTUPY A EKONOMIKA

Crowdfunding nestačil, Kanoa sluchátka nedodá a končí. Otázkou zůstává, jak hodně vážně je možné brát rozlučkové vyjádření o tom, jak jim záleželo na kvalitě natolik, že museli začít znova, a jak museli najmout zcela nové a drahé lidi. A jak jim nakonec investoři ukázali dlouhý nos.

Porcování a dělení Googlu pokračuje. Vedle Alphabet vznikla ještě společnost XXVI Holdings Inc, která umožní oddělit aktivity týkající se aut či zdraví. XXVI bude mít podíl v každé ze společností vlastněných Alphabet, ale umožní oddělit některé z nich (například Waymo či Verily). Zajímavé je i to, že Google se mění na LLC, tedy v zásadě s.r.o. (vlastněné Alphabet, proto změna na s.r.o.). Pokud se divíte proč XXVI? No protože to je počet znaků v abecedě. Vtipálci. Viz Alphabet Wraps Up Reorganization With a New Company Called XXVI a to, že xxvi.com má Andrew Melcher, nevypadá moc dobře.

INFOGRAFIKY

Kolik vydělávají influenceři na Instagramu? Najdete v Instagram Influencers: How Much are they Really Making? [Infographic].

The Conversation Prism se po čtyřech letech vrací v páté verzi. conversationprism.com.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.