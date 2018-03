 »  Uber pálí peníze, fake news se šíří lépe než pravda a Alexa se náhodně smála

Volby v Itálii proběhly za výrazné „pomoci“ Ruska. V hlavní roli xenofobie, ovládnutá média a sítě fake účtů. To jenom u nás jsme poslední dvoje volby předstírali, že tady nikdo nic neovlivňuje. Přitom stejně jako v Itálii i tady máme lokální jazykovou mutaci Sputniku. Viz How Russian networks worked to boost the far right in Italy.

Jsou Rotten Tomatoes skutečně tak vlivné, že ovlivňují Oskary? Není to poprvé, co se tohle téma objevuje. Viz How Rotten Tomatoes may have radically skewed the Oscars’ Best Picture race.

Uber za devět let existence utratil 10,7 miliardy dolarů a stále není jasné, zda může být skutečně fungující firmou. Viz Uber Spent $10.7 Billion in Nine Years. Does It Have Enough to Show for It?

Flash z 80 % užívání (2014) padl na 8 %. Zjistil to Google podle toho, jak uživatelé Chromu navštěvují stránky. Flash si dnes v Chrome, Firefoxu ani Edge moc neužijete, sice ho podporují, ale automaticky se nespouští. Šlo o jeden z nejpodstatnějších kroků na ochranu uživatelů. V Chromu 87 (očekávaném v červenci 2019) bude Flash zakázaný kompletně. Viz Google Chrome: Flash Usage Declines from 80% in 2014 to Under 8% Today. Osobně jsem v červenci 2015 kompletně odstranil Flash (viz Jak zakázat Flash ve vašem prohlížeči. A klidně to udělejte, on opravdu není potřeba) a od té doby jsem ho nepotřeboval ani jednou.

Flowee.cz se vrací, online magazínu nově šéfuje Jan Müller, šéfredaktorkou je Nora Grundová. Nové spuštění doprovází masivní billboardová kampaň (logická, protože vlastníkem je Big Board) s podtitulem outdoorový Twitter.

WordPress najdete na 30 procentech webů na světovém internetu. Alespoň tedy podle crawleru provozovaného W3Techs (viz metodika). Konkrétní údaje najdete v Usage of content management systems for websites.

Fortnite je nejsledovanější hrou na Twitchi, má až dvakrát tolik sledujících lidí než PUBG. A více než League of Legends, která je na druhém místě. Fortnite je přitom tentýž druh hry jako PUBG. Ta první přitom v lednu dosáhla 3,4 milionu současně hrajících hráčů, stará známá PUBG měla v lednu tři miliony a poté mírně klesla na 2,7 milionu. Viz Fortnite is now the most watched game on Twitch, doubling PUBG's viewer count.

Přes 45 milionů lidí hraje bizarní střílečku, kde 100 hráčů bojuje na život a na smrt, píší v Over 45 million people are playing a bizarre shooter that pits 100 players against each other in a fight to the death — here's what's going on. Překvapivě dlouhé čtení se věnuje fenoménu PUBG a copy-catu v podobě Fortnite: Battle Royale. K čemuž je nutno dodat, že Fortnite sice můžeme brát jako kopii, ale tvůrci dokázali vzít stejný základ, a přesto vytvořit jinou hru. V něčem možná i lepší.

Cortana je zneužitelná k otevření webů i na Windows 10 počítači, který je uzamčený. Viz Hackers can use Cortana to open websites on Windows 10 even if your PC is locked:

Amazon už přišel na to, proč se Alexa náhodně smála, a pracuje na opravě. Vysvětlení je přitom jednoduché, Alexa si prostě občas myslela, že slyšela „Alexa, laugh“. Řešení bude spočívat ve změně spouštěcí fráze na „Alexa, can you laugh?“. Viz Amazon Knows Why Alexa Was Laughing at Its Customers.

Ghostery je nově open source a má nový obchodní model. Může to pomoci objasnit nejasnosti vzniklé po akvizici Cliqz, kde se objevily příjmy s nepříliš etickým základem. Viz AD-BLOCKER GHOSTERY JUST WENT OPEN SOURCE—AND HAS A NEW BUSINESS MODEL a Ghostery Goes Open Source [version 8.1].

Za zpomalující se hodiny na mikrovlnkách prý může spor Srbska a Kosova. Jenže, ono to není až tak jasné, jak plyne ze Spor Srbska a Kosova hodiny na mikrovlnce nezpomalí, myslí si energetický konzultant. Komu věřit? Těžko říct, ale můžete to brát jako ukázku toho, že i tak jednoduchá věc může být budoucím důvodem pro vznik fake news a konspiračních teorií. Přeci jenom, mikrovlny jsou jedním z ústředních témat konspirátorů. Každopádně prvotním původcem tvrzení je nejspíš [Press Release] Continuing frequency deviation in the Continental European Power System originating in Serbia/Kosovo: Political solution urgently needed in addition to technical. Což znamená, že tomu věřit můžete a nemusíte. Je to totiž tisková zpráva lobby elektrické přenosové soustavy. Ve prospěch pohledu českého experta hovoří to, že frekvence elektrosoustavy je opravdu vyrovnávána, podívat se můžete třeba na Swissgrid.ch.

Facebook se v anketě ptal uživatelů, zda má povolit dospělým mužům žádat 14leté dívky o sexuální fotografie. Až poté, co na to upozornila média a rozhořčení uživatelé, anketu stáhl a omluvil se za „chybu“. Viz Facebook asks users: should we allow men to ask children for sexual images?

„Alternativní pravice“ se zaměřuje na lidi v depresi, upozorňuje THE ALT-RIGHT IS RECRUITING DEPRESSED PEOPLE. Zmiňuje i to, že tohle hnutí je více sektou než čímkoliv jiným a jedním z nástrojů je i klasické vymývání mozků. Používají k tomu i videa, kde na první pohled nerozeznáte, že nejde o nic jiného než o „alt-right“ propagandu a aktivity.

Analýza 4,5 milionu tweetů ukázala, že se fake news šíří lépe než pravda. Navíc je ochotně a aktivně šíří sami uživatelé. Chcete-li to ještě srozumitelněji, tak lidi rádi masivně sdílejí lži a výmysly, ale pokud mají sdílet něco seriózního, tak je jim poněkud zatěžko to dělat. Na což vlastně ani moc nepotřebujeme analýzu, je to vidět už pár let. Na analýze je dobré, že se to potvrdilo, a to, že víme, že robotické účty až tak úspěšné nejsou. Viz On Twitter, the lure of fake news is stronger than the truth a The spread of true and false news online.

Vaše data z PayPalu končí u více než 600 subjektů, ukazuje vizualizace v How PayPal Shares Your Data. Připadá-li vám to šílené, tak je to jenom zpracování informací, které poskytuje PayPal (protože GDPR) v List of Third Parties (other than PayPal Customers) with Whom Personal Information May be Shared. Nedělejte si iluze, že u jiných společností bude to číslo výrazně menší.

GDPR (prý) přinutí provozovatele WHOIS skrýt údaje. Ochrání tak podvodníky, píší v EU data protection law may end up protecting scammers, experts warn. K čemuž je nutné dodat, že podvodníci se už dávno naučili ve WHOIS (doménových záznamech) údaje skrývat, nebo tam prostě dávají neplatné údaje.

„Unphishable“ Yubikey Neo je, jak jinak, „phishable“. Nikdy ničemu nevěř, a zejména ne tvrzením o tom, jak je něco nepřekonatelně bezpečné. Viz CHROME LETS HACKERS PHISH EVEN ‚UNPHISHABLE‘ YUBIKEY USERS a zajímavé na tom je, že se tady využívá nový standard WebUSB. Což také mimo jiné znamená, že jiné Yubikey klíče (nemající moderní vychytávky) tenhle útok neohrozí. Mimochodem, pokud chcete WebUSB v Chrome zakázat, tak viz Disable WebUSB.

MoviePass, aplikace pro vstupenky do kina, šmíruje uživatele na cestě do kina i z kina. Provozovatelé o tom klasicky zapomněli uživatelům říct a CEO společnosti se tím hrdě chlubil na konferenci, aniž by mu došlo, jak zásadní problém to je. Aplikace uživatele šmíruje, i když ji nepoužívají. Viz MoviePass Is Tracking Your Location Before and After Movies, kde zjistíte, že MoviePass problém stále nepochopil, považuje to za normální a tvrdí, že celé je to dlouhodobá strategie, aby uživatelům mohli nabídnout i víc než jen lístky do kina. Dost neuvěřitelný příběh.

Schvalování reklam Facebookem je černá magie. Ti, kdo inzerují, moc dobře vědí, že reklamy jsou zamítány, aniž by k tomu byl reálný (a pochopitelný) důvod. Ve Facebook Lets Ads Bare a Man’s Chest. A Woman’s Back Is Another Matter je na tohle téma velmi zajímavé čtení i s praktickými ukázkami.

Lidé méně a méně sdílejí články z novin a časopisů. Konkrétnější čísla můžete najít v Content Trends 2018: BuzzSumo Research Report a jenom potvrzují to, co vidíme poslední dva roky: dávat na web sdílecí prvky (Líbí, Tweet, G+) je dnes už prakticky zbytečné, lidé je používají zcela minimálně. A na sociálních sítích samotných se sdílí a retweetuje také minimálně. Pokud už ano, jde hlavně o zábavná (až pitomá) videa. A pochopitelně o záplavu fake news, u kterých sdílení mohutně podporují fake účty. Byť stále existují výjimky (New York Times například), jsou vzácné.

Facebook nasazuje změny algoritmu newsfeedu a doplácejí na to americké noviny/média. Do Česka zatím podle všeho tyhle zásadní změny ještě nedorazily, ale je jen otázka času, kdy se projeví. Ve Facebook's Latest Algorithm Change: Here Are The News Sites That Stand To Lose The Most najdete ukázky toho, jak hodně se změna projevila na přivádění návštěvnosti – změny jsou někde od 20 do skoro 50 procent. Poučení je každopádně pořád stejné: nesázejte na návštěvnost ze sociálních sítí. Řada z postižených na ně vsadila zcela a také na to doplácejí ze všeho nejvíce.

Facebook, WhatsApp, Instagram a Viber byly zablokovány na Srí Lance po nepokojích směřujících proti muslimské minoritě. Jak jinak, původce nepokojů jsou nenávistné a fake news příspěvky právě na Facebooku a šířené na ostatních sítích. Viz In Sri Lanka, Facebook Contends With Shutdown After Mob Violence.

Média plní články o propadu dosahu a zapojení na Facebooku. Budou je plnit ještě dlouho, protože Facebook zasáhl do algoritmu newsfeedu a stránky na to doplácejí. Doplácet navíc budou více a více, protože tady jde o jediné: přinutit firmy platit. Viz Viral publishers see sharp engagement drops on Facebook.

Nový Snapchat zrušil chronologii a „tajný“ algoritmus míchá a určuje, co uživatelé uvidí. Není divu, že se uživatelé bouří, Snapchat totiž tuhle zhoubnou věc dotáhl tak daleko, že zrušil chronologii dokonce u soukromých zpráv od přátel. Snapchat samozřejmě říká, že je to v zájmu uživatelů, že algoritmus „usnadňuje najít přátele, se kterými chcete mluvit, když s nimi chcete mluvit“. Viz Bring Back the Chronological Internet.

Signal byl v pondělí nefunkční a měl mnohahodinový výpadek. Uživatelé zůstali poněkud v nejistotě, protože @signalapp ani @whispersystems žádnou informaci o výpadku nepřinesly. Chybí i obvyklá stránka se „stavem“ služby, jak je to běžné u služeb, které se z roků výpadků poučily. Výpadek měl i Telegram, ten ale na @telegram o problémech alespoň informoval v tweetu. Viz Signal messenger has been down worldwide for hours.

Uživatelé Androidu jsou loajálnější než uživatelé iPhonů. Zjistil to čerstvý průzkum od CIRP a loajalita k Androidu zůstává stabilní i vysoká už od roku 2016. Dnes je na úrovni 91 procent, iOS má 86 procent. Viz Android beats iOS in smartphone loyalty, study finds, kde zmiňují i to, že existence pouze dvou mobilních operačních systémů má dost zásadní vliv právě na loajalitu. Prostě jak si ně něco jednou zvyknete, tak už se vám nechce měnit.

IPO Dropboxu přineslo užitečné pohledy na stav společnosti i srovnání s dalšími konkurenty. Kdo dnes například ví, že existuje Box? Málokdo, dost hodně i proto, že míří spíš na firmy. Dropbox místo toho prostě sbírá množství uživatelů a doufá v konverzi. Viz například THE DROPBOX COMP a We've Been Thinking About Dropbox All Wrong.

Studie MIT zjistila, že řidiči Uberu na tom, co dělají, prostě prodělávají. Šéf Uberu má ale jasno, studie je nekompetentní. Lze chápat, že se mu nelíbí zjištění, že hodinovka řidiče Uberu či Lyftu je 3,37 USD a 30 % řidičů pracuje, jen aby prodělávalo peníze. Urážky v podobě MIT = Mathematically Incompetent Theories moc nepřesvědčují o tom, že předložená data jsou reálná. Nakonec ale i data Uberu ukazují, že řidiči na práci prodělávají, a navíc jsou podle některých založena na záměrně podhodnocených nákladech za ujetou míli. Viz Uber CEO Calls MIT Study About Driver Pay ‚Incompetent‘ a An analysis of CEEPR’s Paper on “The Economics of Ride-Hailing”.

Rand Fishkin skončil v Moz a nově ho najdete ve SparkToro. Píše o tom v My Last Day at Moz. My First Day at SparkToro a je to docela zajímavé čtení.

Google prodává Zagat společnosti The Infatuation. Zagat se v Googlu ocitl před zhruba sedmi lety za 151 milionů dolarů a recenze restaurací se za celou tu dobu nijak extra nepodařilo dál posunout, zejména ne daleko od původní papírové podoby, byť někdy v roce 2016 se Zagat dočkal nového webu i aplikace. Jenže, jak už to tak u Googlu chodí, nějak se nedokázali dohodnout, zda prioritu má Zagat, nebo doporučení v rámci Googlu samotného. The Infatuation mezitím právě recenze restaurací rozjeli v čistě digitální podobě, včetně Instagramu a #EEEEEATS hashtagu či mobilní aplikace a doporučování přes SMS. Pokud neznáte ani jednu ze služeb, tak není divu, žádná se nikdy nedostala o moc dále než do pár měst v USA, výjimečně trochu dál (The Infatuation je v Londýně). Zagat prý zůstane samostatnou značkou s uživatelsky generovaným obsahem. Viz Google to Sell Zagat to The Infatuation, an Upstart Review Site.

Toys ‘R’ Us zvažuje uzavření všech amerických obchodů. Kdysi jeden z největších obchodníků s hračkami je v bankrotu od září a nepomohla mu ani očekávaná vánoční sezóna. Původně bylo v plánu zavřít 184 z 800 obchodů, ale nově firma zvažuje kompletní likvidaci obchodní sítě. Společnost sice měla obrat přes 11 miliard dolarů, ale také ztráty. Jak asi správně očekáváte, jde o typický případ společnosti, která propásla nástup online. Viz Toys ‘R’ Us Considers Closing All of Its U.S. Stores.

