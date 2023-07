Ulož.to prohrálo soud kvůli Šarlatánovi. Soudit se chce dál

Právní bitvy mezi filmovými distributory a internetovým úložištěm Ulož.to dospěly do další fáze. Před soudy mají střídavé úspěchy obě strany, minulý týden se justice přiklonila na stranu filmového distributora CinemArt. Městský soud v Praze ve čtvrtek rozhodl, že by Ulož.to mělo zaplatit 976 000 Kč za to, že umožňovalo stáhnout životopisné drama Šarlatán bez souhlasu držitelů autorských práv.

Film byl na Ulož.to dostupný nejméně dva roky, nepomohla ani opakovaná upozornění držitelů práv.

Podle Hospodářských novin, které na nepravomocný rozsudek upozornily, je to první úspěšná žaloba na peněžité plnění vůči podobným serverům. Ulož.to se proti rozsudku odvolá a věří, že CinemArt nakonec nedostane žádnou náhradu škody.

Disk s filmem bylo možné na Ulož.to jednoduše najít i při psaní tohoto článku. Právní spory zdržuje a protahuje různé kličkování. Úložiště nedávno změnilo charakter služby i provozovatele. Aktuální název je Ulož.to Disk, technicky se prezentuje jako cloudová služba s externím vyhledáváním a jako provozovatel je vedena mostecká firma Cloud Platforms a.s.

Film Šarlatán byl ke stažení na Ulož.to i po rozsudku Městského soudu v Praze. Autor: Repro Lupa.cz

Spor se týká činnosti serveru v předchozí podobě, jejímž provozovatelem byla firma Petacloud. Za tu vystupují stejní lidé jako za současnou Cloud Platforms, obě akciové společnosti sídlí na stejné adrese v Mostě. Firma Petacloud je od letošního května v exekuci kvůli jinému případu, který souvisí s tím, že Ulož.to umožňovalo nahrávání a stahování seriálu Duch z produkce TV Prima. Rejstříkový soud navíc zahájil řízení o jejím zrušení, protože dlouhodobě nezakládala dokumenty do sbírky listin.

Jak soud v případě filmu Šarlatán dospěl k částce 976 000 Kč? Podle CinemArtu odpovídá sumě, za kterou prodává licenci k užití podobně úspěšných filmů. A mohl by chtít ještě víc, soudkyně podotkla, že licenční odměny se pohybují i ve stovkách tisíc až milionech korun. A protože jde o nedovolené užití díla, mohl by držitel autorských práv podle zákona požadovat dvojnásobek běžné ceny.

„Rozsudek vykazuje množství chyb a nepochopení problematiky, s čímž se u soudů první instance setkáváme bohužel pravidelně. Soudy vyšší instance nám pak v těchto sporech dají za pravdu, bohužel to však často trvá velmi dlouho, čehož protistrana zneužívá,“ tvrdí Ulož.to, které způsobenou škodu zpochybňuje.

Úložiště nesouhlasí s právním závěrem, ke kterému se soudkyně přiklonila. Tvrdí, že jako poskytovatel cloudových služeb žádná díla neužívá, tím pádem nemůže zasahovat do autorských práv. „Tím není naplněna první a hlavní podmínka pro přiznání nároku na vydání bezdůvodného obohacení (jak rozhodl soud). Tento náš názor již dříve potvrdil dokonce Nejvyšší a Ústavní soud,“ uvádí Ulož.to.

Soudkyně vyslyšela argumenty CinemArtu, že by se Petacloud mohl vyhýbat zaplacení soudem určené sumy. Nařídila proto, ať Ulož.to zaplatí 976 000 Kč do tří dnů po obdržení rozsudku. Ale ani to neznamená, že CinemArt peníze dostane. Vyplývá to z reakce provozovatele úložiště na rozsudek.





„Údajná ‚škoda‘, o jejímž vyplacení bylo rozhodnuto sice nepravomocně, ale s okamžitým účinkem, nebude vyplacena společnosti CinemArt, ale bude uložena v advokátní úschově. Až odvolací soud rozhodne, zda budou prostředky vráceny Ulož.to, nebo vyplaceny společnosti CinemArt. Vzhledem k četným vadám rozsudku samozřejmě očekáváme jejich navrácení,“ dodalo úložiště ve svém prohlášení pro média.

Ulož.to považuje za absurdní, aby provozovatel úložiště musel vydávat bezdůvodné obohacení, kdykoliv se na jeho komerční platformě objeví uživatelsky vytvořený obsah zasahující do autorských práv. Při uplatňování této logiky by podle Ulož.to nemohly fungovat ani velké světové platformy, které také umožňují nahrávat obsah.

Vyhledávání souborů není od začátku tohoto roku provozované na doméně Ulož.to. Místo toho úložiště po zadání klíčového slova přesměruje uživatele na vyhledávač Gozo, případně na jiné vyhledávače typu Google, DuckDuckGo nebo Seznam. Gozo na svých stránkách uvádí, že neukládá historii vyhledávání ani nesbírá žádná osobní data. Vyhledávač nemá žádné firemní kontaktní údaje kromě e-mailu a formuláře, doména je registrovaná anonymně.

Ulož.to čelí i dalším žalobám, například od televize Prima nebo televize Nova. Od ledna mají majitelé autorských práv silnější pozici díky novele autorského zákona. Ta zjednodušeně řečeno zavedla princip, že úložiště jako Ulož.to si mají aktivně dopředu shánět oprávnění na autorsky chráněný obsah, který by se na nich mohl vyskytnout. Velmi velké platformy s více než pěti miliony uživatelů měsíčně mají povinnost předcházet nahrání díla, o kterém držitel autorských práv poskytl relevantní a nezbytné informace a jehož šíření na úložišti si nepřeje.

Platformy, které používá méně než pět milionů uživatelů měsíčně, musí dílo odstranit na základě oznámení držitelů práv a zároveň udělat všechno pro to, aby nešlo znovu nahrát.





Změny na Ulož.to přišly poté, co novelizovaný autorský zákon začátkem ledna vstoupil v platnost. Z úložiště se stala cloudová služba. „V českých podmínkách je to nejčastější sebeobrana v případě provozování byznysu na úkor nositelů autorských práv,“ podotkla na červnové konferenci Digimedia Klára Brachtlová, která za Asociaci komerčních televizí prezentovala stav boje s pirátským obsahem na internetu.

Provozovatelé úložišť využívají různé kreativní způsoby, jak komplikovat vymáhání zákonných povinností. Služby účelově mění název, mění se obchodní podmínky, jedna firma je poslána do likvidace a vzápětí vznikne jiná, typická je také změna provozovatele ve chvíli, kdy už služba čelí žalobě. Fyzická sídla společností využívají služby virtuálních kanceláří.

Asociace komerčních televizí navrhuje inspirovat se v zahraničí. Odpovědnost za provozování služeb pro sdílení obsahu online by nemusely mít jen právnické osoby (firmy), ale také konkrétní lidé. Do českého právního řádu by také mohla být zavedena krajní možnost blokování přístupu na určitý server, který porušuje autorská práva v masovém měřítku. Takové možnosti jsou v Řecku, v Itálii, v Litvě, ve Francii a v dalších státech.

Televize argumentují tím, že jim unikají peníze z odvysílané reklamy, pokud si uživatelé stáhnou obsah z internetového úložiště. Navíc se v těchto zdrojích objevují ještě neodvysílané epizody, které mají exkluzivní předpremiéry na placených službách typu Voyo nebo Prima+. Další peníze tedy unikají kvůli nepořízenému předplatnému. A televizím vadí také to, že úložiště obloží stahované soubory vlastní online reklamou, takže se „chlubí cizím peřím“ a využíváním nelicencovaného cizího obsahu pro vlastní obchodní cíle se dopouštějí nekalé soutěže.