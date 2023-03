Ulož.to se chce vyhnout osudu Hellspy. Tvrdí, že uživatelům poskytuje cloudové úložiště

Změny autorského zákona ze začátku roku, které mimo jiné měly lépe ochránit práva distributorů děl proti nelegálnímu sdílení na internetu, začínají přinášet výsledky. Od dubna skončí provoz úložiště Hellspy. Uživatelům, kterým zbývají nevyčerpané předplacené kredity, bude platforma vracet poměrnou část peněz.

Služba Hellspy ve stanovisku zobrazovaném na homepage nijak nezastírá, že za jejím koncem stojí novela autorského zákona, neboť právní úprava „na online platformy uživatelského obsahu klade nepřiměřená břemena, když je mimo jiné fakticky vede k aktivnímu filtrování obsahu“.

Už ne YouTube, teď jsme cloud

Nových omezení si jsou zjevně vědomi i provozovatelé nejznámějšího českého úložiště Ulož.to, ale vypořádávají se s nimi po svém. Nově budí dojem, že služba funguje jako soukromé cloudové úložiště typu Dropbox nebo OneDrive, a to bez vlastního vyhledávání. Tím pádem by se na něj nové povinnosti plynoucí z evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu jako prověřování uživatelského obsahu během nahrávání, nebo aktivní vyhledávání dalších variant nahlášených děl a jejich odstraňování, nevztahovaly.

Cloudová úložiště mají pouze povinnost smazat konkrétní nahlášený soubor, ale nemusí nic řešit preventivně. „Filtrování, přesněji tzv. ‚obecný dohled‘, máme dokonce judikaturou a zákony zakázané. Jediné svým způsobem filtrování obsahu, které smíme jakožto cloudové úložiště provádět, je ‚notice-and-takedown‘ (pravidlo po upozornění smaž – pozn. redakce),“ potvrzuje spolumajitel Ulož.to Jan Karabina. Odmítá, že by touto změnou platforma obcházela zákon. „Ulož.to je cloudové úložiště, podobně jako Google Drive, OneDrive, iDrive nebo Dropbox. Odpovídá definici v české, evropské i americké legislativě a plní všechny povinnosti, které zákony ukládají,“ zdůraznil.

Jenže u soukromých cloudových úložišť neexistuje způsob, jak se k obsahu někoho cizího dostat. Chybí zde indexace uloženého obsahu zpřístupněná přes veřejné vyhledávače. Je to vcelku logické. Uživatelé těchto cloudových služeb s nimi pracují podobně jako s diskem svého počítače, jen s tím rozdílem, že soubory mají po přihlášení dostupné ze všech svých zařízení, a ukládají si tam i mnohdy citlivé údaje. Žádný z uživatelů Google Drive nebo OneDrive by asi nestál o to, aby jím v cloudu uložené lékařské zprávy nebo účetnictví byly dostupné komukoliv přes vyhledávač.





A přesně tento atribut, který odlišuje soukromé úložiště od veřejného sdílení, v případě Ulož.to neplatí. Služba sice skončila s vlastním vyhledáváním, současně ale zpřístupnila hledání přes vyhledávač Gozo. Otázku, jak je možné, že Gozo má přístup ke kompletnímu obsahu nahranému na Ulož.to, zatímco ostatní vyhledávače implementované do vyhledávacího řádku (Seznam, Google a Bing) nikoliv, nechali jeho provozovatelé bez odpovědi.

„Doteď tvrdili, že jsou jako YouTube. Jakmile začala od ledna platit novela autorského zákona, podle níž si služby typu YouTube musí pořídit normální licenci, otočili a zařazují se mezi služby typu Dropbox. Pokaždé tvrdí, že jsou něco jiného,“ komentuje změnu advokát Rudolf Leška, který zastupuje nositele práv v řadě sporů s Ulož.to.

Gozo v rozporu s pravidly neuvádí, kdo za ním stojí. Podle Lešky i toto zpřístupnění kompletního obsahu platformy ukazuje na to, že za vyhledávačem, jehož vlastníkem je neznámý majitel, ve skutečnosti může být samo Ulož.to. „Je to evidentní, i když na to v tuto chvíli chybí jednoznačné důkazy. Ale zrovna, když ukončili vlastní vyhledávání, vznikl Gozo a indexuje obsah platformy. To nebude podobnost čistě náhodná,“ poukazuje na časovou souvislost provedených změn.

Exekuce na krku

Popsaným způsobem lze přes Gozo na Ulož.to najít i filmy jako Šarlatán nebo Vratné lahve, o kterých už dříve české soudy rozhodly, že přístupné být nemají. Podle Lešky je právě případ filmu Vratné lahve ve fázi exekuce. „Soud řekl, že se mají chovat určitým způsobem, a oni se tak nechovají. V exekučním řízení se teď řeší, jaký je obsah výroku rozsudku, jestli tím, co nově vymysleli, obcházejí tu uloženou povinnost, plní ji, nebo ne,“ dodává.

Není to jediný případ, kdy úložiště čelí žalobám. Aktuálně proti němu směřuje žaloba televize Nova, která se napřed cestou předběžného opatření úspěšně domáhala odstranění celé řady svých pořadů. Platforma nabízí ke stažení podstatnou část vlastní produkce Novy, včetně seriálu Ulice nebo epizod kuchařské soutěže MasterChef.

Také v tomto případě už došlo i na exekuční vymáhání, protože Petacloud a.s., jako provozovatel Ulož.to, vydané předběžné opatření nerespektoval. „Spor s TV Nova stále probíhá. V obecné rovině by výsledkem sporu mělo být definování hranice mezi svobodou slova a právem na ochranu soukromého vlastnictví. Výklad vlastníků práv je samozřejmě extenzivní a právo na svobodu slova často naprosto ignoruje. Je tedy na českých soudech, jak tuto rovnováhu nastaví,“ reagoval Jan Karabina na otázky Lupy.

Soudy rozhodují až po letech

Exekuce na vymožení nepeněžitého plnění probíhá formou ukládání opakovaných pokut. „V exekuci dostanou pokutu 100 tisíc korun, což je ale pro ně marginální výdaj,“ upozorňuje advokát Leška s tím, že ročně firma podle něj vydělá zhruba 150 milionů korun. Její hospodářský výsledek ale nelze z veřejných zdrojů ověřit. V rozporu se zákonem Petacloud už od svého vzniku neukládá do sbírky listin obchodního rejstříku účetní závěrky.

Že by právní úprava autorského práva byla v tuzemsku nedostatečná a zasluhovala by další změnu, Leška odmítá. „Problém nemáme v rovině legislativní. Autorskoprávní předpisy máme velmi dobré a moderní. A vždycky jsme měli. Problém je v rovině exekutivní, při výkonu toho práva,“ poukazuje Leška na zdlouhavé soudní pře. „I soudci vědí, že ten postup správný není. Problémem je, že to řeknou až za několik let,“ dodává.

V kreativitě výkladů a vynalézání způsobů obcházení autorského práva není Ulož.to jediné. Návštěvností je ale největší. Podobně podle Lešky předpisy obcházejí například služby Datoid nebo Fastshare a dalších asi 10 subjektů.

Služba Hellspy naproti tomu svou činnost ke konci března ukončí. V reakci na novelu autorského zákona napřed zrušila vyhledávání a přišla tím o značnou část příjmů z předplatného za stahování. „S novou právní úpravou nesouhlasíme, nicméně vzhledem k našemu postoji postupovat vždy legálně a předcházet sporům ji budeme respektovat. Budeme tak muset preventivně přistoupit k určitým krokům včetně bližší spolupráce s nositeli práv,“ oznámila před časem svým uživatelům. Že by Ulož.to následovalo její příklad, Karabina kategoricky odmítá. „Služby se rozhodně ukončit nechystáme,“ zdůraznil.