Umělá inteligence po česku: Tady je osm tuzemských AI startupů, které stojí za to sledovat

V médiích občas probleskne zpráva, že Česká republika zaostává ve využívání umělé inteligence. Není to až tak pravda. V Česku působí řada startupů, které na umělé inteligenci založily svoje fungování. Vybrali jsme z nich osm, jež stojí za to sledovat.

Martin Rehák se s Michalem Pěchoučkem v minulosti podílel na jednom z prvních českých startupových exitů, který byl navíc postavený na spin-offu z univerzitního prostředí. Jejich firmu Cognitive Security koupil americký síťařský obr Cisco, jenž z českého softwaru udělal součást své nabídky pro využití AI v kybernetické bezpečnosti na síťové úrovni. Rehák s Pěchoučkem byli napřed, když viděli, že detekce anomálií skrze AI bude v tomto oboru důležitá.

Zatímco Pěchouček se stal technickým ředitelem kyberbezpečnostní firmy Gen (Avast), Rehák se společně s několika dalšími kolegy vrhl do dalšího startupu. Když to hodně zjednodušíme, Resistant AI vytváří hodnou umělou inteligenci bojující proti útočícím umělým inteligencím. Software se zaměřuje zejména na finanční sektor, kde se podvody za využití AI stále více rozšiřují.

„Velká část rozhodnutí umělé inteligence, ačkoliv je bezpečná v průměrném případě, se neumí účinně bránit cílené manipulaci. To je přesně ten problém, který řešíme. Věnujeme se ochraně algoritmů před někým, kdo se je snaží zmanipulovat, aby nějak zvrátil jejich rozhodnutí,“ nastínil Rehák.





Startup patří mezi ty nejlépe zainvestované v Česku a od roku 2019 posbíral zhruba 600 milionů korun. Mezi investory jsou i Index Ventures nebo Google.

Technologie Rossum je další spin-off z tuzemského univerzitního prostředí, konkrétně z ČVUT. Petr Baudiš, Tomáš Tunys a Tomáš Gogár vytvořili umělou inteligenci schopnou na základě neuronových sítí číst data z faktur a dalších dokumentů a pak je digitalizovat. Je to řešení konkrétního otravného problému, který se ve firmách a organizacích často vyskytuje.

České trio na rozvoj této myšlenky vybralo 109 milionů dolarů, asi 2,5 miliardy korun. Peníze poslaly fondy Miton, LocalGlobe nebo General Catalyst. Potenciál této technologie je značný, mimo jiné totiž míří do bohatého enterprise prostředí.

Rossum nedávno získali statut certifikovaného partnera společnosti SAP. Český software je tak přímo integrován do všudypřítomného SAPu, což mu zřejmě výrazně pomůže v prodejích. Ze svého oboru jde o prvního takto certifikovaného hráče.

„Obrovská část naší cílové skupiny používá SAP, takže je to pro nás zásadní. I doteď spousta našich zákazníků používala Rossum se SAP. Současné propojení staví na všech zkušenostech, které jsme už nabrali. Kromě toho, že jde o lepší technické řešení, určitě oficiální certifikace usnadní Rossumu cestu skrze IT oddělení mnoha budoucích zákazníků,“ popsal Baudiš s tím, že podobné integrace chce Rossum udělat i s dalšími hráči v enterprise IT.

Filuta asi půl roku po založení získal největší pre-seed investici v historii českých start-upů. N1, Czech Founders, Microsoft, Horizon Europe a SPM Invest Marka Španěla a Slavomíra Pavlíčka z Bohemia Interactive do něj poslaly 56 milionů korun. Po pár měsících je dorovnal další český start-up, E2B.





Investory mimo jiné zaujala historie dvou zakladatelů. Filip Dvořák získal dva doktoráty na Matfyzu, zkoumal a vyučoval na univerzitě v Torontu a následně jako první Čech nastoupil jako hlavní vědecký pracovník do Palo Alto Research Center (PARC) v Kalifornii. Věnoval se tam výzkumu optimalizace dopravní infrastruktury v Los Angeles nebo výzkumným projektům pod vládní agenturou DARPA. Dvořák také pracoval pro Microsoft a Google. Jeho kolega Martin Doušek se v Microsoftu podílel na vývoji backendu pro Teams a Dynamics 365.

Filutu je možné „nakrmit“ firemními daty, na základě čehož se uskuteční analýza a vznikne služba, která má dlouhodobě a autonomně navrhovat řešení libovolných firemních problémů.

„Naše technologie dramaticky zrychluje návrh řešení inteligentní automatizace, tedy kombinace z průmyslu známé automatizace a umělé inteligence. Navíc je široce aplikovatelná na celou řadu odvětví a v podstatě dokáže vyřešit jakýkoliv problém, pro který existují data,“ nastínil Dvořák.

Podle jeho slov je Filuta nová generace Composite AI, pomocí níž je možné „dosáhnout až desetkrát nižších nákladů a desetkrát vyšší rychlosti než v případě ručního vývoje řešení na míru“. Composite AI zjednodušeně znamená kombinaci několika odlišných technik v AI, jako jsou NLP, machine learning, deep learning, computer vision a další.

V kancelářích středoevropské centrály americké společnosti IBM v Praze na Chodově dlouhá léta probíhala část vývoje umělé inteligence Watson. IBM s ní měla velké plány, její projekt Watson v některých ohledech předběhl dobu, do toho ale přišly generativní modely typu ChatGPT a IBM část svých činností převedla na nově vzniklou firmu Kyndryl. Byť se Watson nadále rozvíjí, některé aktivity byly utlumeny.

Změna strategie dopadla i na český tým, který Watsona učil pracovat s jazykem. Pražský vývoj byl zrušen a IBM tyto aktivity začala centralizovat v USA. Část zdejšího týmu se osamostatnila a založila startup The MAMA AI, který vyvíjí hlasovou umělou inteligenci pracující se syntézou a podobně. Ultimátním cílem může být třeba to, že si člověk bude moci přirozeně povídat se stroji pomocí hlasu.

Ukázkou je projekt The MAMA AI ze společnosti Seznam.cz. Rozhlasová stanice Expres FM, kterou Seznam provozuje, do svého živého vysílání začlenila umělou inteligencí vytvořený hlas moderátorky pojmenované Hacsiko. Slyšet ho lze během nočního vysílání. Umělá inteligence imituje hlas skutečné moderátorky Báry Hacsi. Botovi stačí pouze připravit texty, které má odříkat.

Mycroft Mind je mladá firma, která se nedávno stala součástí české technologické skupiny TTC. Startup z Brna se zabývá využitím umělé inteligence v energetice. Umožňuje například vizualizaci přenosových souprav včetně vysvětlení toho, co se v takových sítích děje. Dokáže monitorovat a vyhodnocovat data a hodí se pro nasazení v rámci internetu věcí, který je v energetice čím dál běžnější.

Brněnský univerzitní spin-off pracuje i na modelech umělé inteligence, jež mají být integrovány do čipů či dalšího hardwaru. Díky tomu bude možné například v měřácích elektřiny predikovat spotřebu a cenu. Evropská komise tento projekt vybrala mezi nejlepší na kontinentu, které je možné podpořit financováním v rámci projektu IPCEI Microelectronics. Stát si na tyto projekty takzvaného společného evropského zájmu chce půjčit 1,1 miliardy z Bruselu.

Když před pár měsíci vyrazila na Tchaj-wan česká delegace zástupců státu, univerzit a polovodičových firem, byl mezi nimi i český startup Inference Technologies. Ten by mohl být jedním z těch, který zaujme náročné tchajwanské partnery z oblasti čipů. Ostrovní země vládne trhu se zakázkovou výrobou pokročilých čipů, zejména díky společnosti TSMC. Na to je napojený obrovský ekosystém dodavatelů a partnerů – od služeb designu přes dodavatele výrobních strojů až po producenty chemikálií.

České firmy Thermo Fisher Scientific a Tescan takto například dodávají elektronové mikroskopy používané pro vývoj čipů a následnou kontrolu kvality ve výrobě. Přerovská Meopta zase dodává optiku firmám ASML či Applied Materials produkujícím vysoce sofistikované stroje na výrobu čipů. Polovodičové továrny na Tchaj-wanu jsou jich plné.

Inference Technologies tvoří další část výroby. Firma vyvíjí software postavený na umělé inteligenci, schopný zajišťovat takzvanou prediktivní výrobu. Dokáže tak zlepšovat kvalitu produkce, snižovat její cenu a zlepšovat využití waferů, tedy křemíkových desek, na které se „vypalují“ samotné obvody.

Startup Superface má ambiciózní misi, na kterou zatím od investorů posbíral asi sto milionů korun. Firma chce automatizovat to, jak si mezi sebou „povídají“ počítačové programy a systémy, hodlá tedy automatizovat komunikaci mezi aplikačními rozhraními (API).

API rozhraní je velmi mnoho a pro firmy je finančně i časově náročné udržovat napojení jejich aplikací na řadu externích služeb. Superface chce tuto komunikaci udělat bez toho, aby se musely řešit nové verze, změny ve fungování API a tak dále.

„V Superface chceme změnit způsob, jakým se pomocí API propojuje byznys v digitálním světě. Tvoříme vrstvu nad API, pomocí které vše automatizujeme – API se tak stane minulostí. Naší vizí je vytvořit digitální tržiště pro AI, jež podle stanovených parametrů konkrétní službu vybere, propojí a v případě výpadku automaticky vymění za jiného vhodného poskytovatele,“ vysvětlil spoluzakladatel a technický šéf projektu Zdeněk Němec. Ten má s API značné zkušenosti, působil v českém start-upu Apiary, který koupil Oracle.

Superface také hodlá vytvořit největší katalog veřejných API, mluví o pojmu „Google of APIs“. Celé to určitě je téma. Největší cloud světa Amazon Web Services například spustil službu AWS Data Exchange for APIs, která dělá něco podobného jako Češi, ale zatím čistě v rámci AWS.

A co to má společného s AI? Superface používá prvky umělé inteligence. Ale hlavně dnešní svět je postavený na API a také systémy umělé inteligence pro své fungování tato propojení požadují. Superface se tak může stát takovým systémem pro propojování synapsí.

Mladý startup E2B nedávno dorovnal český rekord ve výši investice ve fázi pre-seed, když podobně jako Filuta AI obdržel 2,5 milionu dolarů. E2B vychází z možností, které nabízejí nové LLM modely typu ChatGPT. Na nich si vývojáři stavějí takzvané AI agenty, kteří pomáhají s kdečím. Mohou tvořit softwarový kód, pomáhat s hledáním informací, navrhovat design a tak dále. Je to takový nový typ aplikací.

E2B pro tyto AI agenty vytváří cloudovou platformu, kde je možné je nechat běžet. Není tak nutné se starat o infrastrukturu a do své aplikace stačí vložit krátký kód. Dnes jsou AI agenty často označovány za budoucnost v rámci softwarového vývoje.

Mluví se o nich jako o nových členech týmu nebo pevné součásti celého technologického stacku. Jako vždy, když se objeví nová zlatá horečka, vzniká řada firem, která chce všem těžařům poskytnout krumpáče a lopaty. Právě sem E2B míří. To, jak velké to skutečně může být, uvidíme po opadnutí hype a reálném začlenění do byznysu.