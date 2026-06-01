Umělá inteligence si při doporučovvání uživatelům vybírá své favority. Devět z deseti českých e-shopů pro ni neexistuje

Nakupování se mění ve světě i v Česku. Když se ve svém průzkumu ptala lidí Heureka, kolik z nich používá při nákupech umělou inteligenci jako rádce, přihlásila se k takovému postupu téměř polovina Čechů. A mezi mladými je to ještě výrazně víc. Lidé přitom doporučení AI věří víc než prodavačům v obchodech či influencerům. Na AI se spoléhá zhruba každý sedmý respondent (14,8 %), zatímco na prodavače v prodejně jen každý jedenáctý a na influencery a odborníky každý patnáctý. Přes 80 % dotázaných pak věří, že se AI během několika let stane běžnou součástí online nakupování.
„V online nakupování zažíváme zásadní zlom. Klasické vyhledávání pomocí klíčových slov se rychle mění na běžný rozhovor s AI asistenty. Zásadní změna je v tom, jak se lidé ptají – místo obecného hesla ‚stan pro 4 osoby‘ s AI řeší konkrétní situaci,“ říká Stanislav Sopko, šéf vývoje, produktu a technologií v Heureka Group, když vysvětluje příklad takového zadání: ‚Jaký stan je nejlepší na cyklovýlet s dětmi, když má o víkendu pršet?‘
„Jde o to, že chatboty se pro e-shopy stávají regulérním a poměrně výrazným zdrojem návštěvnosti. Většinou sice ne co do kvantity, ale kvalitou rozhodně. Skrze AI se totiž lidé o svých nákupních záměrech radí a doporučení, která od těchto modelů dostanou, berou vážně,“ komentuje Michael Benatzky, marketingový ředitel služby Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení.
I podle Sopka jsou zákazníci, kteří takto do obchodů „přicházejí“, výrazně hodnotnější. „Nakupují až třikrát častěji než běžní návštěvníci. AI za ně odvede těžkou práci se srovnáváním parametrů a recenzí. Na e-shop pak přichází člověk, který jde najisto a chce rovnou nakoupit,“ komentuje.
Potud by se zdálo, že se e-shopy můžou z umělé inteligence radovat. V realitě se ale ukazuje, že AI má vyhraněné preference mnohdy víc než lidé. Startup Ranketta, který se specializuje na analýzu doporučení v generativních AI modelech, prošel milion nákupních dotazů napříč ChatGPT, Google Gemini, Perplexity, Google AI Mode i AI Overviews. Pro Lupu připravil výsledky, které ukazují, že umělá inteligence neřeší tržní podíly nebo kvalitu produktů, ale přesto si jednoznačně vybírá, co vlastně ukáže.
A to do takové míry, že konkrétně na českém trhu pro AI 91 % zdejších e-shopů neexistuje.
Tento závěr zmiňuje i Sopek. Upozorňuje přitom, že e-shopy o trendu vědí. Ale jejich reálná připravenost je zatím velmi nízká, takže neviditelnost u AI systémů je výrazná. „Dokazuje to i fakt, že shoda mezi produkty v Google Shopping a doporučeními od ChatGPT je pouhých 13 %,“ říká.
„Pro e-commerce se jedná o zásadní změnu, které se budou e-shopy muset přizpůsobit. Uvidíme, kam bude trend směřovat dál a chování AI chatbotů se bude vyvíjet,“ říká Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK).
Nakupujete v Česku? Tak to jděte na tržiště
Nejčastěji doporučované domény na nákupní dotazy v umělé inteligenci napříč všemi kategoriemi podle služby Ranketta (pořadí, doména, podíl v doporučeních).
- Allegro.cz 8,26 %
- eBay 6,03 %
- Alza.cz 4,69 %
- Zboží.cz 2,85 %
- Heureka.cz 2,34 %
- Made-in-China.com 1,70 %
- Sportano.cz 1,55 %
- Wasserman.eu 1,36 %
- Ubuy 1,31 %
- Zalando.cz 1,25 %
Podle aktuálních statistik Shoptetu funguje na českém trhu přibližně 67 tisíc aktivních e-shopů. Ranketta provedla výzkum na jednom milionu měřených dotazů postavených na základě jejich hledanosti v Googlu nebo jiných vyhledávačích a konverzačních nástrojích (ChatGPT, Perplexity a další) a při testování zjistila, že AI v nákupních doporučeních dokáže zmínit jen necelou desetinu ze zmíněného počtu e-shopů. Zbylých 91 %, což je tedy přes 60 tisíc projektů, robot v odpovědích zcela ignoroval.
„Pro běžné e-shopy z toho plyne jasné varování – pokud zákazníci začnou masově měnit klasické vyhledávače za AI asistenty, drtivá většina trhu zůstane skryta v digitálním stínu za velkými hráči, marketplaces a srovnávači,“ myslí si zakladatel platformy Vojtěch Oravec.
Mezi těmi, kteří se prosadit dokážou, vládnou tržiště, srovnávače a objevují se některé asijské portály. AI modely podle Ranketty nejraději odkazují na Allegro, eBay nebo české srovnávače cen Zboží.cz a Heureka.cz. Nejsilnějším samostatným e-shopem v očích AI je Alza.cz s podílem 4,69 % všech doporučení. V elektronice se přitom Alza v přímých odkazech objevuje jen v desetinách procenta, tam AI preferuje globální stránky výrobců, jako jsou Samsung.com a Apple.com.
Mezi nejčastěji doporučovanými obchody se zároveň podle výzkumu objevují výrazně méně známé a v internetových diskusích špatně hodnocené weby, například v Polsku usídlený Wasserman.eu, obdoba Alibaby Made-in-China.com, nebo dokonce Ubuy registrovaný v Kuvajtu, který předloni Česká obchodní inspekce zařadila na seznam rizikových e-shopů.
Kde najít české obchody
Nakupující ale u chatbotů spíš než e-shopy hledají konkrétní produkty jako odpovědi na své situace. Vyhraněné preference umělé inteligence se pak liší podle kategorie zboží. Nejvýraznější dominance je podle dat Ranketty v elektronice. Samsung a Apple drží dohromady přes 35 % všech doporučení v této kategorii. „U elektroniky panuje mezi roboty vzácná shoda. ChatGPT, Google i Perplexity doporučují v podstatě totéž, liší se jen drobně v pořadí značek,“ popisuje Oravec.
Zajímavé postavení má značka LG, která se v doporučeních neobjevuje tak často, ale když ji AI zmíní, mluví o ní nejpozitivněji ze všech výrazných brandů. Značky, které AI zmiňuje nejčastěji, totiž podle statistik Ranketty nemusí popisovat s největším obdivem.
Podobné odskoky mezi zmiňovanými značkami se ukázaly napříč dalšími kategoriemi. V doplňcích stravy vede BrainMax, ale GymBeam a Vilgain mají dohromady přes 17 %. Vilgain má z velké trojky nejlepší hodnocení při zachování vysoké viditelnosti. Tady se přitom rozcházejí jednotlivé AI modely, ChatGPT častěji doporučuje americké značky jako Now Foods, zatímco modely od Googlu (AI Mode a AI Overviews) výrazně více tlačí české a slovenské výrobce.
V domácnosti a zahradě se nejčastěji objevuje IKEA, ale značky Grohe a Hansgrohe mají výrazně lepší hodnocení od AI, tedy na dotaz o jejich vodovodních bateriích mluví s větším uznáním. V módě a obuvi je nejčastěji doporučovanou značkou Nike před Salomonem a specializovanou běžeckou obuví Hoka. Druhé dvě zmiňované ale podle dat získávají od AI lepší slovní hodnocení. V kráse a zdraví si drží pozornost značky RejuvaSil, Strataderm nebo La Roche-Posay.
V užších kategoriích, jako jsou například mobily a příslušenství, si české obchody s kryty a obaly drží kolem 0,4 % a mezi ty zmiňované od AI patří liftor.cz, mobily-obaly.cz nebo picasee.cz. U parfémů AI doporučuje přímo luxusní značky, jako Dior či Chanel na jejich globálních webech. „Klasické české parfémové e-shopy, například Notino, se v přímých odkazech téměř nevyskytují,“ říká Oravec. Výrazná je stopa českých obchodů s potravinami a doplňky, u těch nejvíce boduje aktin.cz (3,9 %) a madeta.cz (2,3 %).
V sentimentu je nejvstřícnější Google Gemini. V hodnotě mezi −1 (čistá kritika) a +1 (čistá chvála) má skóre +0,72 a produkty tedy nejvíce chválí. Naopak nejchladnější tón má Google AI Overviews (+0,45), který produkty popisuje nejvíce věcně a bez zbytečného nadšení. ChatGPT (+0,61) a Google AI Mode (+0,66) drží střední cestu a mírný optimismus, Perplexity (+0,58) je o něco zdrženlivější.
Tlak na klasické vyhledávání
Podle Sopka obchodníci zjišťují, že běžné SEO a klíčová slova na AI nefungují. „Pokud chtějí, aby je ChatGPT znal a doporučil, musí mít svá produktová data v perfektním stavu – přesné produktové kódy GTIN, detailní popisky a ověřené recenze. Bez těchto aspektů pro AI agenty produkt prakticky neexistuje,“ říká.
Heureka se snaží sloužit jako datový uzel pro samotné modely. „Pro ChatGPT jsme v ČR aktuálně 4. nejcitovanějším a pro Perplexity dokonce 2. nejcitovanějším zdrojem informací, hned po YouTube. AI chatboti sice lidem běžně doporučují konkrétní značky, ale tyto informace si musí někde ověřit. Naší rolí je poskytovat tu největší a nejčistší databázi dat o cenách a reálných recenzích, ze které pak tito roboti čerpají,“ věří Sopko.
Paralelně přitom probíhá tlak na klasické vyhledávání, ze kterého na e-shopy lidé doposud chodili. Google sice návštěvnost neztrácí, ale uživatelé se z něj méně proklikávají na konkrétní weby. Obecné dotazy dnes zodpovídají přímo AI přehledy (AI Overviews). „Podle měření autorit v oboru, jako je Semrush, Ahrefs a podobné, jsou největší poklesy v segmentu technologií a služeb, zdraví a domácích mazlíčků. Tady se meziroční poklesy opravdu pohybují mezi 30–40 procenty,“ popisuje Benatzky.
E-commerce jako obor na tom z hlediska návštěvnosti tak špatně není a prokliky tolik neztrácí. „Je to logické právě proto, že lidé se záměrem nakoupit stále na konkrétní e-shop musí. Nákupní dotazy navíc většinou AI Overviews nezobrazují,“ říká Benatzky.
Čekání na placenou propagaci
Vetyška si je jistý, že trh změnu zvládne, i když ne rovnoměrně. „E-shopy musí AI vyhledávání řešit. A jistě se jim to podaří, není jiné odvětví, které by dokázalo tak rychle reagovat na změny. Současně je to ale příležitost pro ty obchodníky, kteří dokáží zareagovat nejrychleji a nejlépe. Vnímáme to jako šanci pro nový rozvoj,“ komentuje.
Kromě zmíněného GTIN získává na pozornosti i GEO, tedy optimalizace pro generativní modely, nová obdoba SEO. E-shopy by se s ním měly dostat do chatbotů co nejvíce, říká Benatzky. „Stejně jako se to dosud dělo u internetových vyhledávačů,“ dodává.
„Také se čeká na to, kdy se modely umělé inteligence otevřou placené propagaci. Osobně to vnímám jako otázku času,“ odhaduje Benatzky.
