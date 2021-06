Únik Windows 11 a konec podpory desítek, Google Workspace pro jednotlivce, dražba kódu WWW

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Microsoft chystá Windows 11. Už pár týdnů se o tom spekuluje a nyní unikl ISO obraz. Na 24. června se chystá oficiální odhalení. S názvem Windows 11 by se prozatím mělo zacházet opatrně, potvrzený nebyl. Nová verze Windows každopádně dostane nový, zaoblenější vzhled Sun Valley, dolní lišta je vycentrovaná, opět byla přepracovaná nabídka Start a součástí bude podpora procesorů ARM.

Podpora Windows 10 skončí 14. října 2025, uvedl Microsoft. Více detailů prozatím Redmond neuvádí, konec podpory je ale plánovaný pro verze Home i Pro. Zřejmě to souvisí s vydáním jedenáctek, případně s nějakou dobu spekulovaným přechodem Windows na formu předplatného.

Satya Nadella se po roli výkonného ředitele stává také předsedou představenstva Microsoftu. Nahradí Johna Thompsona, který roli přebíral po Billu Gatesovi. Nadella se stal CEO v roce 2014, od té doby narostla cena akcií o více než 400 procent a nastal obrat byznysu směrem ke cloudu a větší otevřenosti.

Google Workspace, dříve G Suite, je nyní k dispozici i pro jednotlivce. Zájemci o pokročilejší funkce nad tradičními aplikacemi Googlu službu dostanou za 9,99 dolaru měsíčně.

Tim Berners-Lee bude dražit původní zdrojový kód WWW. A to skrze NFT a aukční dům Sotheby’s, informuje BBC. Aukce začne na tisíci dolarech a odstartuje 23. června. Půjde o asi deset tisíc řádků kódu s vizualizací či dopisem.

Qualcomm by rád zformoval alternativu k odkupu ARMu ze strany Nvidie. Ideální by mělo být vytvoření aliance firem, které by se na financování obřího dealu za 40 miliard dolarů podílely, píše The Telegraph. Tím by se předešlo dominanci Nvidie, čehož se obávají jak regulační úřady, které musí transakci schválit, tak řada subjektů v byznysu včetně Microsoftu či Googlu.

Intel údajně chce koupit SiFive, největšího hráče v RISC-V. Bloomberg říká, že by nabídka měla činit dvě miliardy dolarů. Obě firmy už se dříve domluvily na spolupráci v rámci Intel Foundry Services na výrobě RISC-V čipů u Intelu. Otázkou je, zda se Intel skutečně tolik o tuto architekturu zajímá a chce tím čelit ARMu, nebo chce potlačit zajímavou konkurenci. V Brně na RISC-V máme Codasip.

Intel má novinku v podobě Infrastructure Processing Unit (IPU). Jde o programovatelné síťové prvky, které mají uvolňovat ruce procesoru. Využívat se mají FPGA i ASIC.

Asus uvedl první karty Nvidia omezující těžbu Etherea. Jde o modely RTX 3000 LHR, určeny jsou primárně pro hráče.

Cyberpunk 2077 se vrací na PlayStation Store, a to po půl roce od odstranění. Sony nechalo hru sundat z důvodu velkého množství chyb a problémům s výkonem. Sony ale upozorňuje, že na tradiční PS4 propady ve výkonu nadále mohou nastat a že CD Projekt RED nadále pracuje na zlepšeních. Akcie CD Projektu od prosince spadly o 52 procent. Jen do konce loňského roku přitom hra prodala přes 13 milionů kopií.

Dvě zprávy z NÚKIBu: Úřad upozorňuje na další vlnu vyděračské kampaně cílící na privátní i soukromý sektor, skupina Fancy Lazarus vyhrožuje DDoS útoky. A 11. června došlo k ukončení činnosti ransomwaru Avaddon, jenž napadal české instituce.

Huawei chce investovat osm milionů eur do francouzského vyhledávače Qwant, píše Politico. Ten je typickým projektem dotovaným tamní vládou, který má vytvořit domácí alternativu k americkým vládcům (v tomto případě vůči Googlu), neustále se ale topí ve ztrátách. Huawei s Qwantem navázal spolupráci podobně jako se Seznamem, a to z důvodu absence služeb Googlu. DuckDuckGo je naopak profitabilní s ročními tržbami přes 100 milionů dolarů. Vyhledávač také získal novou investici 100 milionů dolarů.

Joe Biden postupně ruší Trumpovy sankce vůči čínským firmám, proti Huawei ale nepolevuje. Nyní vzkázal Spojeným arabským emirátům, že jestli chtějí koupit stíhačky F-35, musí z mobilních sítí odstranit Huawei. Více informuje LightReading.

Biden se také poprvé sešel s Vladimirem Putinem. Mimo jiné debatovali o kybernetické bezpečnosti. Biden měl Vladimiru Vladimirovičovi sdělit, že útoky na kritickou infrastrukturu by měly být ze hry, a předal seznam 16 takových entit.

Huawei otevírá globální kyberbezpečnostní a transparentní centrum, je v Číně v Dongguanu. Je to další ze snah společnosti získat důvěru v bezpečnosti. Podobné centrum funguje také v Bruselu.

ENISA hledá členy pracovní skupiny 5G Cybersecurity Certification. Je to další z kroků kolem bezpečnosti 5G sítí v Evropě. Přihlášky lze podávat zde.

Praha a Operátor ICT nadále budou používat open source nástroj OpenProject. Ten slouží k vizualizaci, sběru a evidenci dat, výstupy lze vidět na Pragozor.cz.

Samsung do jednoho modulu spojil NAND flash UFS 3.1 a LPDDR5 RAM. Jde o takzvaný multičip LPDDR5 uMCP s rozměry 11,5 × 13 milimetrů. Do něj lze dostat šest až dvanáct GB RAM a 128 až 512 GB na data. RAMky mají pracovat až na 25 GB/s. Samsung také pracuje na nové generaci V-NAND se 176 vrstvami. Objevit se mají ještě letos, a to v discích s PCI Express 4.0 a 5.0. Rychlost naroste na 2 Gb/s na pin. SK Hynix zase připravuje rychlé paměti HBM3 s rychlostí 665 GB/s při 1024 bitech.

Síť evropských superpočítačů EuroHPC má první plně běžící stroj, na kterém si lze alokovat výpočetní čas pro vědecké a další projekty. V běhu je model Vega ve Slovinsku. Dodal ho Atos s výkonem až 6,9 petaFLOPS. Brzy dojde ke spuštění stroje Karolina v Ostravě a tří další petascale zařízení v Portugalsku, Lucembursku a Bulharsku.

Nvidia kupuje firmu DeepMap, která vyvíjí mapové podklady pro autonomní vozy. Nvidia už nějakou dobu rozvíjí technologie do automobilů, zejména točící se kolem počítačového vidění a strojového učení. DeepMap se stane další součástí.

IBM žaluje GlobalFoundries o 2,5 miliardy dolarů. IBM vadí, že si nasmlouvala výrobu na 10– a 7nm procesech, které ale bývalá výrobní součást AMD nikdy nerozjela. IBM a GlobalFoundries podepsaly smlouvu, díky které GlobalFoundries získala i divizi Microelectronics. Detaily sporu rozebírá The Next Platform.

Xilinx kupuje společnost Silexica. Výrobce FPGA čipů tak získává tvůrce nástrojů na C a C++, které začlení do SLX nabídky. Xilinx byl za 35 miliard dolarů koupen AMD, čeká se na schválení úřady.

OnePlus a Oppo se spojují. Oba výrobci chytrých telefonů spadají pod BBK Electronics, doposud sdíleli zejména technické kapacity. Nyní se dostane i na další části, asi kvůli úspoře nákladů. Značky mají nadále působit samostatně. Pod BBK spadají také Vivo a iQOO.

Equinix a GIC pošlou dalších 3,9 miliardy dolarů do posílení datových center. Dojde i na objekty v Evropě, konkrétně v Dublinu, Frankfurtu, Helsinkách, Londýně, Madridu, Miláně, Paříži a Varšavě.

Oracle má výsledky za fiskální rok 2021. Tržby poskočily o čtyři procenta na 40,5 miliardy dolarů, zisk narostl o 11 procent na 14 miliard. Oracle dokázal v řádech jednotek procent zvyšovat příjmy z cloudu.

Nokia se chce více kamarádit s OpenRAN. V Dallasu na toto téma otevřela první centrum, v budoucnu jich má po světě vzniknout několik. Rozebírá to LightReading. Dell a Dish zase spouští 5G síť využívající OpenRAN, rozebírá ZDNet.