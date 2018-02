 »  Uniklé zdrojáky iPhonu, pirátské zveřejňování vědeckých materiálů a virtuální milenci

Děsivý pohled na to, jak algoritmy YouTube zásobují konspiracemi a odpadem, najdete v ‚Fiction is outperforming reality‘: how YouTube's algorithm distorts truth. Samozřejmě to není jenom YouTube, jde o algoritmické newsfeedy a o to, že nám sociální média „doporučují“ obsah a ovlivňují nás a naše vnímání reality. Na YouTube jde navíc o ovlivňování dětí. U YouTube se tak nějak zapomnělo na to, co léta platilo v televizi. „Nevhodné pro děti“ se stalo na YouTube právě tím, co dětské mozky zaplavuje.

Největší brazilské noviny přestaly dávat příspěvky na Facebook. Odvolávají se na aktuální probíhající změny v algoritmech, které potlačují všechno, co nesdíleli přátelé (ve skutečnosti potlačují všechno, kde Facebook může nutit k placení). Upozorňují i na to, že Facebook upřednostňuje fake news a nekvalitní obsah. Noviny zmiňují i to, že v lednu 2018 došlo k 32% meziročnímu poklesu sdílení, lajkování a komentářů u deseti největších brazilských novin, zatímco interakce u 21 fake news webů se ztrojnásobily.Viz Brazil's biggest newspaper pulls content from Facebook after algorithm change a Folha deixa de publicar conteúdo no Facebook.

Velká soudní fraška mezi firmami Uber a Waymo o ukradená tajemství technologií pro samořídicí auta podle všeho končí dohodou. Plyne to z prohlášení Uberu v Uber and Waymo Reach Settlement a je to zábavné čtení, třeba ta pasáž, že Alphabet je investorem Uberu, následovaná tím, že jsou vlastně všichni skvělí a že (nový) šéf Uberu vůbec nevěří, že by kdy kdo přešel z Googlu (Otto/Waymo) se spoustou dokumentů (14 tisíc, mimochodem), a hlavně, že vůbec nevěří, že by Uber něco takového kdy použil. Nejpodstatnější ale je, že Uber zaplatí v rámci dohody nějaké ty drobné (Uber and Waymo just reached a $245 million settlement). Všichni jsou nakonec šťastní. Vlastně až na Anthonyho Levandowskiho, který ještě stále může skončit u soudu.

Osobní profil Marka Zuckerberga na Facebooku tvoří 12 lidí a několik profesionálních fotografů. Nikdo z šéfů a šéfek Facebooku nemá normální, osobně vytvářené profily. O něčem to svědčí. Viz ‘Never get high on your own supply’ – why social media bosses don’t use social media a pokud si říkáte, „je to kampaň“, tak tady si to říkáte správně. Všechny ty jejich „profily“ jsou marketingová kampaň.

TELEgraficky

WhatsApp má 1,5 miliardy MAU ■ 10 let je tu Instapaper ■ Děravé Hotspot Shield VPN ■ PocketSprite ■ BitScope (3000 RaspBerry Pi) ■ Fujifilm koupil Xerox za 6,1 miliardy ■ Facebook chce být YouTube ■ Díra v Grammarly ■ Deadpool, Meet Cable

WEBDESIGN, INTERNET

Cloudflare oznámili, že dostali soudní nařízení ukončit sci-hub.la, sci-hub.tv a sci-hub.tw. Označení „vědecké Pirate Bay“ má tak Sci-Hub vlastně už více než právem. Před nedávnem přišel o tři domény, celá kauza se táhneroky a problém je v tom, že věděcké materiály, které mají být zadarmo, si ve skutečnosti přivlastňují chytráci, kteří za přístup k nim chtějí těžké peníze.

Příběh Sci-Hubu je vůbec zajímavý. Jde tu o pirátské zveřejňování vědeckých materiálů a odpor proti komerčnímu vlivu na něco, co brzdí vědu a výzkum. A taky o server s 13 pevnými disky, na kterém je přes 64 milionů vědeckých publikací. Pro některé veřejný nepřítel číslo jedna. Viz SCIENCE’S PIRATE QUEEN. A pozor, je to dlouhé čtení.

Nasazujete Facebook Pixel? Pozor na to, kam ho dáváte, Facebook na každou stránku pošle robota a může to znamenat, že bude přistupovat i na stránky, na které by neměl. Viz Facebooks crawls every page recorded by its tracking pixel.

Čínské ženy utrácejí miliony dolarů za virtuální milence, píší v Chinese women are spending millions of dollars on virtual boyfriends a středem všeho je mobilní hra Love and Produce.

AdBlock Plus tvrdí, že nové blokování reklamy v Chrome zablokuje pouze 16 % reklam. Což by mohlo odpovídat tomu, že Google chce blokovat jen obtěžující inzerci. AdBlock k tomu dodává, že ti, kdo blokují inzerci, nebudou s blokací v Chromu spokojení, a že nejde ani tak o blokátor, jako jenom o filtr. Dobrá zpráva je, že vás Chrome zbaví nesmyslné klikačky, kterou Forbes dává před články. Té, co už jim několikrát hackli a přes kterou se šířil malware. Viz What will Google Chrome’s new ad filter actually block? We investigate… a AAC vs CBA standards1.

SOFTWARE

Windows 10 S končí, tak trochu. Přestanou být samostatným produktem a místo toho se objeví jako „S Mode“, tedy „S režim“. Viz Exclusive: Windows 10 S is Dead, Long Live S Mode.

Populární Tab Mix Plus pro Firefox má novou (WebExtension) verzi. Viz Tab Mix WebExtension (experimental) a Tab Mix Plus WebExtension Development Build is out.

Winamp 2.9 v HTML 5 a JavaScriptu najdete na github.com/captbaritone/winamp2-js a funkční na jordaneldredge.com/projects/winamp2-js/.

VLC 3.0 je venku – Windows (včetně ARM), xBox One, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV, Apple TV a Chrome OS. Viz VLC 3.0 Vetinari.

Disk Google umožňuje komentovat přímo soubory z Microsoft Office. Konec nutnosti uložit je do nativní podoby Disku Google, komentáře je možné vkládat přímo k původním souborům a uloží se do nich. Word, Excel, PowerPoint a také PDF. Viz New ways to comment on Microsoft files (and more) in Google Drive.

HARDWARE

Tabletům se chvíli dařilo, Q4 2017 ale přinesl 12% propad. Viz Strategy Analytics: After Showing Stability, Tablet Market Falls 12% in Q4 2017. Zmiňují tam tři kvartály růstu u iPadů, projevující se na prodejích 2v1 s Windows i tabletů s Androidem.

MARKETING A KOMUNIKACE

Vydavatelé doufají, že poté, co je Facebook zavrhl, zachrání je push notifikace. Trochu to připomíná marné sny o tom, jak s příchodem tabletů začnou lidé číst noviny. S upozorněními (notifikacemi) je to přitom velmi jednoduché: „vejde“ se toho do nich ještě méně než na newsfeedy sociálních sítí. Takže tady vydavatelé opět ukazují, že se nedokáží vcítit do svých čtenářů. Viz Publishers eye push notifications in aftermath of Facebook news feed changes.

Které firmy mají negativní dopad na společnost? Na čelních místech najdete Facebook, ale jinak je Facebook hired a full-time pollster to monitor Zuckerberg’s approval ratings zajímavé čtení o tom, jak si Facebook najal člověka, jehož jedinou prací bylo zjišťovat, jak se lidem líbí Mark Zuckerberg. Ve firmě ale vydržel jen půl roku. Odešel, když zjistil, že nedokáže nic změnit. A jak správně říká, jeden 33letý člověk ovlivňuje 2 miliardy lidí, aniž by existoval jakýkoliv kontrolní mechanismus. Může si s nimi dělat, co chce.

Mercedes-Benz se omluvil čínskému lidu za citaci Dalajlámy na svém Instagramu. Prostě obchody jsou obchody a je třeba „prohloubit pochopení zaměstnanců pro čínskou kulturu a hodnoty“. Viz Mercedes-Benz apologizes to the Chinese people for quoting Dalai Lama on its Instagram page.

YouTube pozastavilo Loganu Paulovi příjmy z reklamy. Logan Paul je youtuber, který se „proslavil“ posmíváním se mrtvému v Lese sebevrahů v Japonsku. Pak se z toho pokoušel nějak vybruslit, ale moc se mu to nepovedlo. Výsledek je, že za své „současné chování“ má pozastavené příjmy. Dočasně. Českému trhu nejspíš nic takového nehrozí, byť je zde pár kandidátů na něco podobného a hlavně na označení „dětem a mládeži nevhodné“. Paul mimochodem na videích na YouTube vydělává odhadovaných 1,2 milionu dolarů měsíčně.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

A je tu 0day v Adobe Flash. Zase. Navíc aktivně využívaný k útokům. Jestli ještě stále máte Flash v počítači, tak je nejvyšší čas ho dát pryč. Problém může dorazit, jako v tomto případě, třeba jako Active-X v Excelu. Ale fantazii se meze nekladou. Viz Flash 0 Day In The Wild: Group 123 At The Controls.

Telegram z App Store zmizel, protože sloužil k šíření dětské pornografie. Viz Apple pulled Telegram from App Store over child pornography a celé je to zajímavé v tom, že Applu nestačilo, že vše začaly řešit zodpovědné orgány. Telegram byl odstraněn a musel udělat „změny“, které něco podobného znemožní. Což je ještě zajímavější, protože komunikace mezi uživateli v Telegramu (a nejenom tam) má být šifrovaná.

Windows Defender bude (konečně) odstraňovat „optimalizátory“ (scareware). Všechny ty čističe registrů, optimalizátory paměti a řadu dalších pochybných věcí. Ty jsou vždy dostupné zdarma a vždy objeví něco, za co se pokoušejí z uživatele vymámit peníze. Viz Protecting customers from being intimidated into making an unnecessary purchase.

První pokus o kvantifikaci rozsahu evropských fake news se dívá na příklady z Francie či Itálie. Viz Here’s a first attempt to quantify the extent of Europe’s fake news problem.

Podvodníci s falešnou „technickou podporu“ se naučili nechat zamrznout Chrome. Cílem útoku pochopitelně je, abyste zavolali na telefon, kde vám váš problém „vyřeší“. Viz Tech-support scammers have a new trick to send Chrome users into a panic.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Twitter ohlásil, konečně a vůbec poprvé, ziskový kvartál: za Q4 2017 byl v plusu celých závratných 91 milionů dolarů. Hodně to ale kazí skutečnost, že počet uživatelů stojí na 330 milionech (Q4 2017). Není divu, ono založit si účet je stále stejně zbytečně komplikované, oprava tweetů je stále v nedohlednu a sdílení se stále neznámo proč říká „retweet“. Viz Twitter je poprvé v historii v zisku, musel na něj ale drasticky šetřit nebo Twitter just reported its first profitable quarter ever, but didn’t add any new users in Q4.

Možná i k vám dorazil hoax, že na Facebooku vidí vaše příspěvky pouze 25 přátel. Jde o klasický výmysl, na kterém je ale bohužel „něco“ pravdy. To podstatné je, že vaši přátelé prakticky nikdy nevidí všechno, co píšete. Snad jedině pokud byste měli pár přátel a oni (ještě navíc) také měli jen pár přátel, nesledovali žádné stránky, nebyli členem žádných skupin. Podobně jako Facebook drasticky omezuje organický dosah stránek, dělá to i u vašich přátel. Některé možná neuvidíte týdny i měsíce, ačkoliv na Facebook usilovně píší. Viz No, Facebook isn't limiting you to 25 friends' status updates.

Facebook testuje tlačítko pro potlačování „špatných komentářů“. Testuje ho pro stránky a mělo by umožňovat „hlasovat“ o komentářích, které jsou „špatné“, a Facebook by je poté přestal ukazovat. Dost zaručeně jde jen o další cestu do pekel. Viz Facebook confirms test of a downvote button for flagging comments.

Sdílení a konzumace fake news je pravicová záležitost. Zjistili to v Oxfordu při studování chování okolo fake news v USA. Právě podporovatelé Donalda Trumpa nejvíce konzumují fake news a vůbec všechen ten odpad okolo. Viz Fake news sharing in US is a rightwing thing, says study a Polarization, Partisanship and Junk News Consumption over Social Media in the US.

MOBILNÍ APLIKACE

Na GitHubu se objevily zdrojové kódy pro iPhone, ale moc dlouho tam pochopitelně nezůstaly. Podle Some iPhone source code just hit GitHub, and Apple isn't pleased (a DCMA podání) šlo o iBoot, část kódu týkajícího se startu iOSu. Nejde ale zdaleka o novinku, po internetu tyto zdrojáky kolují už někdy od roku 2016. Článek Key iPhone Source Code Gets Posted Online in ‚Biggest Leak in History‘ je tedy nutné brát poněkud s rezervou.

Twitter koupil Periscope před třemi roky a dnes málokdo tuší, že něco takového existuje. Moc se tomu nelze divit, integrace s Twitterem je podivně zmatená a sama aplikace dlouho měla zásadní problémy s použitelností. Po pohlcení Twitterem se vlastně nic nestalo, Periscope začal pomalu vymírat a ti, kdo na něm vysílali, se přesunuli do Facebook Live, nebo prostě s živým videem skončili. Viz As Twitter stock soars, its video app Periscope is struggling.

STARTUPY A EKONOMIKA

Apple Music předstihne Spotify, píše Wall Street Journal. Své přesvědčení založili na tom, že Apple Music roste o 5 % měsíčně, kdežto Spotify pouze o 2 % ročně. Takže někdy v létě Apple předstihne Spotify. Malý háček je v tom, že jde jen o čísla v USA. Celosvětově Spotify roste rychleji než Apple Music. Prozatím je to 36 milionů vs. 70 milionů. Navíc jsou to tradičně uměle vytvářená čísla – počítají se tam nikoliv placené „účty“, ale v rodinách každý člen, připočítávají se i různé balíčky s dalšími službami a tak podobně. Konkrétní čísla pro USA, mimochodem, ani jedna společnost neuvádí.

Spotify ročně rostou příjmy o 40 % a v Q3 2017 mělo příjmy 1,2 miliardy eur. Provozní ztráta je ve Q3 ale mezi 80 a 90 miliony eur, tedy něco okolo 300 milionů eur za rok. Viz Spotify’s Q3 Revenue Points to Full Year Growth of 40%.

Trove překročilo 15 milionů hráčů. Pokud netušíte, o co jde, tak o jeden z „klonů“ Minecraftu, jehož autory a provozovateli je Trion Worlds (Rift, Defiance, ArcheAge). Mezi další populární klon Minecraftu patří ještě například Roblox. Viz Trove passes 15 million players and 10.2 billion blocks destroyed.

New York Times překročil 1 miliardu dolarů v předplatném za rok 2017. Viz New York Times Co. Subscription Revenue Surpassed $1 Billion in 2017 a jenom ve Q4 mají 157 tisíc nových digitálních předplatných. Předplatné tvoří 60 % příjmů za celý rok, v Q4 jde o 19% růst. Dobrá zpráva.

Google a Facebook tvoří méně než 5 % příjmů vydavatelů v digitálu. Mohlo by se vám hodit, pokud budete uvažovat nad tím, jak hodně se vyplatí investovat (či utrácet, bez návratnosti) tímto směrem. Viz Google and Facebook make up less than 5 percent of publishers’ digital revenue.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.