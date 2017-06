 »  Unikly zdrojáky Windows 10, bastlíři Espressif otevírají vývoj v Brně, lidé si zamilují AI

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Na internet uniklo údajně až několik TB zdrojových kódů z různých sestavení Windows 10, referuje The Register. Microsoft únik potvrdil. Součástí jsou třeba významné části kódu, který zajišťuje práci s hardwarem. Je vysoce pravděpodobné, že už řada lidí zkoumá chyby a exploity. Leak se objevil na serveru BetaArchive, jeden z jeho adminů ale mírní informace o velikosti uniklých zdrojáků a zároveň informuje o odstranění kódů ze serveru. Podle Microsoftu se kódy ven dostaly z programu Shared Source Initiative, do kterého mají přístup výrobci PC a další partneři. Mimochodem přístup k některým zdrojovým kódům Microsoftu má v rámci kyberbezpečnostního partnerství také český Národní bezpečnostní úřad.

V komunitě známá hardwarová společnost Espressif Systems se sídlem v Šanghaji otevírá vývojářské centrum v Brně. Hledá do něj seniorní softwarové vývojáře pro embedded systémy, prozatím jich chce pět až deset. Espressif dělá všemožné hardwarové moduly pro Wi-Fi, bezdrátovou komunikaci či internet věcí.

Bílý dům zveřejnil video z nedávného kulatého stolu, kde si s prezidentem Donaldem Trumpem povídali Satya Nadella, Tim Cook, Jeff Bezos, Safra Catz a další významní šéfové technologických firem a celého sektoru. Názor si můžete udělat sami zde, případně níže.

Andrew McAfee a Erik Brynjolfsson, autoři i u nás přeložené a oblíbené knihy Druhý věk strojů, vydávají svůj další titul nazvaný Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future. Opět se točí kolem moderních technologií a inovací.

Čerstvá studie PwC říká, že umělá inteligence přidá do světového HDP do roku 2030 až 15,7 bilionu dolarů, tedy asi 14 procent. Zlepší se produktivita a personalizace. Další nová studie, tentokrát vedená akademiky z Oxfordu a dalších škol, zase odhaduje, kdy a v čem stroje/AI nahradí lidi. Řidiči kamionů to prý mají spočítané do roku 2027, do roku 2031 dojde na retail a tak dále. A nakonec průzkum sponzorovaný ARM: sedm z deseti lidí prý bude důvěřovat strojům s AI a šest z deseti si je dokonce zamiluje jako „mazlíčky“. No, tak uvidíme, další studie dost možná zase budou tvrdit úplně něco jiného.

Concur, což je koupená divize SAPu, otevřel nové kancelářské prostory v Praze. Jsou součástí sjednocených kanceláří v Metronom Business Center, kam se tuzemský SAP sestěhoval. Fotky stylizovaných kanceláří jsou v přiložené galerii níže. SAP rovněž posiluje vývoj a kanceláře v Brně.

Oracle měl v posledních letech nemalý akviziční apetit, potřeboval totiž postavit akceschopný cloud. Jak nyní reportuje Bloomberg, zakladatel Oraclu Larry Elisson se v loňském roce sešel také s Peterem Thielem, se kterým řešil možný odkup firmy Palantir. To je v Americe velký pojem. Palantir pracuje s vlastním softwarem a analytiky a v datech hledá všemožné souvislosti. Kolem jeho fungování panuje řada tajemství a legend. Palantir prý dokázal najít i Bin Ládina a mezi velice aktivní zákazníky patří americké bezpečnostní a tajné složky.

CESNET získal americký patent na další technologii kolem rodiny CzechLight a optického přenosu dat, využívá SDN.

České Radiokomunikace pokračují v průběžném posilování datacentra Tower u Žižkovské věže. Do konce roku chtějí jeho kapacitu navýšit o 75 procent, letos investovaly desítky milionů korun. Rozšiřují se i privátní sály, třeba pro Livesport. O byznysu ČRa v našem videorozhovoru.

Naver je internetový vyhledávač, který v domovské Jižní Koreji obsluhuje téměř 50 procent trhu. Firma nyní kupuje evropské výzkumné centrum Xeroxu (Xerox Research Centre Europe). Naver rozjel vlastní iniciativy kolem umělé inteligence a slavný Xerox mu v bádání má pomoci.



Autor: W. W. Norton & Company Kniha Machine, Platform, Crowd od autorů Druhý věk strojů

Adobe od společnosti Mettle kupuje technologie SkyBox. Jde o sadu nástrojů/pluginů, které pomáhají tvůrcům s virtuální realitou a 360stupňovými videi. Adobe je ještě více integruje do Premiere a After Effects. Adobe je dalším z velkých hráčů, kteří jdou směrem k VR a spol. Nástroje SkyBox už používají značky jako DreamWorks, Google, Discovery, HBO, CNN a další.

Microsoft kupuje izraelskou firmu Cloudyn. Ta dělá SaaS nástroj pro monitoring a analytiku využívání cloudů (náklady, reálné využití, výkon a tak dále). Cloudyn umí vedle Azure pracovat s AWS, Google Cloudem, kontejnery a privátními cloudy. Pro Microsoft logické doplnění.

Accenture pokračuje v sérii nákupů, tentokrát získává firmu Intrepid zaměřenou na design mobilních aplikací. Accenture čím dál více proniká do IT služeb, stejně jako další konzultační hráči.

Storage startup Tintri zrušil vstup na newyorskou burzu pár hodin předtím, než mělo IPO proběhnout. Důvody nijak nevysvětluje. Firma chtěla získat přes 100 milionů dolarů. Na investicích předtím získala 260 milionů. Zpráva pro SEC ukazuje, že zpomaloval růst tržeb a vršila se ztráta.

Trend Micro, které má vývoj i v Praze, spouští globální investiční fond se 100 miliony dolarů. Zajímá se o IoT a další novinky. Trend Micro startupům nabídne i přístup do své partnerské sítě.